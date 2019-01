Dha Yurt Bülteni -15

ANTALYA'da dün akşam başlayan sağanak ile fırtına, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde saatteki hızı 100,5 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu, çok sayıda tabela uçtu, küçük ağaçlar ve direkler devrildi. Bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Kumluca ve Finike ilçelerindeki hortum ise bölgedeki yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi. Kumluca'da Berivan Karakeçi (13), rüzgarın çatıdan uçurduğu sac parçasının başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi, Finike'de ise 5 kişi yaralandı. Fırtına, Kemer, Kaş ve Korkuteli ilçelerinde de etkili oldu. Phaselis bölgesinde denizde oluşan hortumda otomobil, dereye uçtu. Araçtaki Buse Acar'ın bulunması için çalışma başlatıldı.



Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, devam fırtına ve yağış, kent merkezi ile ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç ve tabela devrildi. Konyaaltı ile Kepez ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Konyaaltı Sahili Akdeniz Bulvarı'na ise dev dalgalar ulaştı. Fırtına nedeniyle dev dalgalar, dalgakıranları döverken, turistler de dikkatle izledi. Sahil kenarında bulunan işletmelerin şemsiye ve masaları fırtınada yola savruldu. İlçede Çakırlar Mahallesi ile Hurma Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü, su seviyesi artınca yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Konyaaltı'na bağlı Altınkum Mahallesi'ndeki kreşin ise fırtına nedeniyle çatısı uçtu.



RÜZGARIN HIZI 100,5 KİLOMETREYE ULAŞTI



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezinde rüzgarın saatteki hızı 100,5 kilometreye kadar ulaştı. Son 24 saatte Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde metrekareye 240 kilogram, Döşemealtı ilçesi Dağbeli mevkisine ise 146 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağış ve fırtınanın saat 22.00'ye kadar süreceğini, vatandaşlara mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı.



13 YAŞINDAKİ BERİVAN ÖLDÜ



Fırtınanın etkili olduğu Kumluca'ya bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Berivan Karakeçi (13), rüzgarın çatıdan uçurduğu sac parçasının başına çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi. Kumluca'ya bağlı Kum Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu. Bölgedeki bazı yerleşim yerleri, tarım ve sera alanlarının zarar gördüğü belirtildi. Hortum nedeniyle Kumluca Belediyesi Karatepe Spor Tesisleri'nin çatısı uçtu. Antalya- Kumluca yolu, uçan çatı parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye Kumluca Belediyesi, itfaiye, 112 ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri yönlendirildi.



'BÜYÜK BİR FELAKET VAR'



Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Ciddi bir hortum var. Seralarda ve evlerde zarar var. Karatepe Stadyumu'nu tamamen yerle bir etti. Yıkılan evleri ve seraları dolaşacağız. Büyük bir felaket var. Hortum Kumluca'ya bağlı Camikırığı mevkisinden başlayıp Karatepe ve Kasapçayı mevkisine doğru ilerlemiş" dedi.



FİNİKE'DE 5 YARALI



Finike ilçesinde de yaklaşık 15 dakikalık dolu yağışının ardından hortum oluştu. Sahilkent Mahallesi'nden denizde başlayan hortum, karada bir süre ilerledikten sonra kayboldu. Hortumun bölgedeki tarım alanlarında ve yerleşim yerlerinde zarara yol açtığı kaydedildi. Sahilkent Mahallesi'nde etkili olan hortum portakal bahçelerini vurdu. Ağaçtaki portakallar yere dökülürken, bazı ağaçların dalları hortumun şiddetiyle kırıldı, bazı ağaçlar ise devrildi. Bölgede hortum nedeniyle 5 kişinin yaralandığı, bunlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Fırtına nedeniyle Sahilkent Mahallesi'ndeki ASAT binasında da ciddi hasar oluştu.



'HORTUM DENİZDEN GELDİ'



Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu da hortumun denizden geldiğini belirterek, "Sahilkent bölgesinde, Finike ile Kumluca yolunun tam ortasında bir yer. Yoldaki araçlar da dahil olmak üzere, vatandaşlar da dahil olmak üzere yaklaşık 100- 200 metre fırlatmış. 5 yaralımız var. Bunlardan biri Büyükşehir Belediyesi personelimiz. Sahile yakın olan bölgede hasar var. Büyükşehir hizmet birimine ait araçlar ve sivil araçlar da dahil 30'a yakın araç ciddi hasar görmüş. Bahçelerin arasına kadar büyük araçları, otomobilleri fırlatmış. Şu ana kadar ölüm haberi almadık. Ama 3 hemşehrimiz ağır yaralı. Geçen yıllarda da ciddi bir ağır felaket yaşadığımızda denizde 3-4 farklı hortumun ilerlediğini biliyoruz. Bu da muhtemelen aynı olmuş. ASAT hizmet binasının olduğu noktada ciddi hasar oluşmuş. Personel tam yemekteyken olmuş. Dışarıda olan birini de yaralamış" diye konuştu.



KAMYONET, RÜZGARDA DEVRİLDİ



Fırtına, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde de etkili oldu. Bölgedeki elektrik direkleri devrilirken, Mahalle Muhtarı Mustafa Kartın, yaklaşık 20 dönüme yakın serada zarar olduğunu söyledi. Kınık Mahallesi'nde de bazı seraların örtüsünü yırtan rüzgar ve fırtına, telefon tellerini kopardı. Toptancı Hali'nde, saat 12.00 sıralarında, Durmuş Kartın'a ait, park halindeki 07 SCA 94 plakalı kamyonet, şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yattı. Bu sırada boş olan kamyonet, çevredekilerin yardımıyla düzeltildi. Yeşilköy Mahallesi'nde yaklaşık 20 dönüme yakın seranın plastik örtüsü de şiddetli rüzgar nedeniyle yırtıldı. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.



KORKUTELİ'DE DOLU YAĞDI



Diğer yandan Korkuteli'ne bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde, dolu ve şiddetli yağmur etkili oldu. Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle biriken sular, mahalleye giden yolu ulaşıma kapattı. İş makineleriyle bölgeye yönlendirilen Korkuteli Belediyesi ekipleri, çalışmaya başladı. Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da inceleme yapmak üzere bölgeye geçti.



KEMER'DE DOLU; AĞVA DERESİ YÜKSELDİ



Kemer ilçesinde dün saat 22.00'de başlayan yağmur ve rüzgar etkisini sürdürürken, Kuzdere Mahallesi'nin Kesmeboğazı mevkisinde dolu yağışı görüldü. Geçen yıl 16 Aralık'ta taşarak sele neden olan Ağva Deresi'nin yeniden taşma noktasına gelmesi, bölge sakinlerini tedirgin etti. Kemer Balıkçı Barınağı'nda da ise fırtına nedeniyle bir tekne battı. Dalgalar nedeniyle birbirine ve beton iskeleye çarpan teknelerde hasar oluştu. Bakım için kıyıya çekilen tekneler de rüzgarın etkisiyle devrildi.



HORTUM OTOMOBİLİ DEREYE UÇURDU



Phaselis bölgesinde denizde oluşan hortum ise Kuzdere Mahallesi'ne doğru ilerledi. Hortum park halindeki otomobili havalandırarak, yakındaki Ağva Deresi'ne uçurdu. Araçtaki Ayla Akın kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaklaşık 5 metreden suya düşen araçta kızı Buse Acar'ın bulunduğunu söyleyen Ayla Akın, gelen sağlık ekipleri tarafından Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



KIZIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Bu sırada kıyıda görülen otomobilde Buse Acar'ı bulmak için Semih Şahin suya atladı. Aracın içini kontrol eden Semih Şahin, kimse olmadığını gördü. Şahin'in çıkmasından kısa süre sonra da araç suda sürüklenerek, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kemer Belediyesi ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yağış nedeniyle Kemer Belediyesi ekipleri yollarda çalışma başlattı. Sel felaketi yaşanmaması için önlemler alındı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yayla bölgesindekiler de yağmur nedeniyle olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.



DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI



Kemer Devlet Hastanesi, fırtınada zarar gördü. Fırtına nedeniyle hastanenin camlarının büyük bölümü kırıldı. Hastane çatısında bulunan klima dış üniteleri, çatıyla birlikte uçtu. Hastanenin park yerinde bulunan ağaçlar, fırtına nedeniyle yerinden sökülüp otoparktaki araçların üzerine devrildi. Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Çiftçi, "Hastanemizi büyük bir fırtına vurdu. Çok şükür can kaybımız yok. Ancak ciddi derecede maddi kaybımız var. Klima dış ünitelerinin bulunduğu çatıyı fırtına uçurdu. Hastane personelini tahliye ettik. Acil servis dışındaki tüm hizmetler durdu. Yatan hastalarımız 112 ile başka hastanelere sevk edildi. Uzun yıllardır burada görevdeyim. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diye konuştu.



YOLA KAYA PARÇASI DÜŞTÜ



Korkuteli- Antalya yolunun Cehennem Deresi mevkisinde yola kaya parçası düştü. Sabaha karşı meydana gelen olayın ardından trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda önlem alındı. Kaya parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.



Silifke'de elektrik akımına kapılan kadın öldü



MERSİN'in Silifke ilçesinde tarlada çilek budadığı sırada elektrik akımına kapılan Havva Bulut(60) yaşamını yitirdi.



Olay, Sökün Mahallesi'nde bir çilek tarlasında meydana geldi. 3 çocuk annesi Havva Bulut, yaklaşık iki hafta önce devrilen elektrik direğinin yanında çilek budarken akıma kapıldı. Yanında çalışan eşi Servet Bulut (60) da olayın şokuyla baygınlık geçirdi. Tarlada işçiler tarafından çağrılan sağlık ekibi, Havva Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Havva Bulut'un cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Olayın ihmal nedeniyle meydana geldiğini iddia eden Servet Bulut, "Biz sabah 8 gibi işe başladık eşim ve diğer işçilerle birlikte. Yaklaşık 30 kişi vardık. Tarlada o direk 15 gündür duruyordu. Bize elektrik yok dedi işveren. Biz de işverene güvenerek tarlaya girdik. Sonra eşim elektrik akımına kapıldı, vefat etti" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yangında mahsur kalan 2 yaşlı kadını, itfaiye erleri sırtlarında taşıdı



Mersin'de apartmanın birinci katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan Fatma K. (91) ve Emine P.'yi (82) itfaiye ekipleri, sırtlarında taşıyarak dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.



Merkez Nusratiye Mahallesi 5007 Sokak'taki apartmanın 1'inci katında yaşayan Mehtap E., oturma odasında 2 çocuğu ile birlikte yemek yerken, duman kokusu aldı. Yatak odasında yangın çıktığını fark eden aile, itfaiyeye haber verip, kendilerini sokağa attı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Çevrede korkuya neden olan yangın sırasında üst katlarda oturan ve binanın içini saran duman nedeniyle dışarı çıkamayan Fatma K. ve Emine P.'yi itfaiye ekipleri, sırtlarında taşıyarak dışarı çıkardı.



Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Öykü Arin için kök hücre bağışında bulundular



Sivas Demokrasi Platformu üyeleri, İzmir'de lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Kızılay Kan Merkezine giderek kök hücre bağışında bulundu.



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde 2018 yılının Kasım ayında Lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli olması gereken 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Sivas Demokrasi Platformu üyeleri kök hücre bağışında bulundu. Sivas Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Mustafa Akyol, lösemi hastalarına umut olmak için kök hücre bağışında bulunduklarını söyledi. Akyol "İzmir'de lösemi teşhisi konulan, ilik nakli olması gereken ve tedavisine devam edilen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için henüz uygun donör bulunamamıştır. İlik nakli için bekleyen insanlarımızın çoğunluğunun çocuk yaşta olması ise ülkemiz açısından daha da düşündürücüdür. Nüfusumuzun 80 milyonla ifade edildiği bir dönemde ne yazık ki kök hücre bağışındaki sayının azlığı bizleri toplum olarak üzmektedir. Bizler Sivas Demokrasi Platformu bileşenleri olarak insanlarımızın barış, kardeşlik, demokrasi ve insan haklarının hakim olduğu bir dünyayı savunurken aynı zamanda insanların yaşam hakkına hep sahip çıktık. Bugün de hayata umutla bakmak isteyen binlerce hasta için hayallerinin gerçekleşmesine bir nebze olsun katkı sunmak amacıyla donör olduk. Öykü Arin ve diğer tüm lösemililer için umut olmaya çalışacağız" dedi.



Açıklamanın ardından platform üyeleri Kızılıay Kan Merkezi'ne giderek kök hücre ve kan bağışında bulundu.



Annesinin ihmalden öldüğünü iddia eden diş doktorundan suç duyurusu



Kahramanmaraş'ta diş doktoru Cennet Taşdemir, diyabete bağlı olarak ayak parmağı kesilen annesi Hatice Timürkaan'ın (65), pansuman için gittiği özel hastanede virüs bulaşması sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü. Taşdemir, olayda ihmali olduğunu iddia ettiği hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kahramanmaraş'ta yaşayan Hatice Timürkaan'ın sol ayak başparmağı, diyabet hastalığına bağlı olarak kesildi. 3 Kasım'da da kontroller ve pansuman için başka özel bir hastaneye götürülen ve burada yapılan tahlillerinde enfeksiyon tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Timürkaan, 10 Aralık günü yaşamını yitirdi. Timürkaan'ın diş doktoru olan kızı Cennet Taşdemir, annesinin ölümünün tedavi gördüğü hastanede kaptığı ölümcül Acinetobacter Baumannii enfeksiyonundan kaynaklı olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.



Annesinde tespit edilen enfeksiyonun yarasına bağlı bir enfeksiyon olduğunu ve ölümcül olmadığını öne süren Cennet Taşdemir, "3 Kasım 2018'de annemden yara yeri kültürü, kan kültürü alınmış. Bunların sonuçlara göre annemin 2'nci özel hastaneye yattığında herhangi bir ölümcül hastane virüsü olmadığını gösteriyor. Yani yara yerinde bir iki tane bakterisi var ama bunlar hastane enfeksiyonu değil. Kan kültürü sonucu da negatif olarak geliyor. 1 ay sonra tekrar kültür alınıyor, onda ise pozitif olarak geliyor. 28 Kasım 2018 tahlil alınmış ve 2 Aralık'ta çıkan sonuca göre Acinetobacter Bamumanni ölümcül hastane enfeksiyonu üremiştir şeklinde bir sonucumuz var. Ama annem hastaneye ilk yattığında elimizde böyle sonuç yok. Yani annem hastanede yatarken bu bakteri bulaştırıldı" dedi.



Annesinin tedavisi devam ederken enfeksiyon değerinin düşmesi sonucu dahiliye servisine alındığını ve bunun da hastanenin tahlil sonuçlarında açıkça görüldüğünü ifade eden Taşdemir, Acinetobacter Baumannii'nin bulaşması sonucu tekrar yoğun bakıma alındığını, ancak 10 Aralık'ta vefat etiğini söyledi. Annesinin 03.30'da vefat etmesine rağmen yoğun bakımda doktor olmadığı için kendilerine saat 07.30'da haber verildiğini söyledi. Taşdemir ayrıca, hastane tarafından hazırlanan ölüm raporunda annesi Hatice Timürkaan'ın ölüm şeklinin 'Bulaşıcı olmayan hastalık (Doğal ölüm)' olarak belirtildiğini kaydetti.



'DAHİLİYE'DE YATARKEN YOĞUN BAKIMDA YATIYORMUŞ GİBİ FATURA KESİLMİŞ'



Taşdemir, Acinetobacter Baumannii virüsü bulaşan hastaların kurtulma şansının olmadığını, annesine de hastanede bulaştığının hem hastanenin raporlarında açıkça görüldüğünü, hem de o süreçte yazıştığı doktorlar tarafından kendisine söylendiğini ifade etti. Taşdemir, şöyle konuştu:



"Enfeksiyonu gösteren CRP değeri 95'e kadar düştüğü için annem bir ara normal servise alındı. Ancak annemin 95 olan CRP'si 340'a çıktı. Bu çok yüksek bir değer ve CRP değerinin normalde 5 olması lazım. 340'dan sonra sepsis, ağır sepsis ve sepsis şoka girerek bir enfeksiyonun bütün vücuda yayılması nedeniyle vefat etti, organları tek tek yetmezliğe girdi. Zaten bu enfeksiyonun bulaşıp da kurtulanı çok zor: Annem 65 yaşında ve diyabet hastası olduğu için 4 hafta mücadele edebildi bu enfeksiyonla. Annem, kendinden kaynaklanan bir enfeksiyon ve rahatsızlıktan dolayı tedavisini gördü, iyileşti ve normal servise alındı. Fakat normal serviste, kan tahlili sonuçlarında da normal dahiliye servisinde gözükmesine rağmen verilen epikriz ve hizmetler bölümünde maalesef annem hala 2'nci derece yoğun bakımda ve 1'nci basamak yoğun bakımda yatıyormuş gibi görünmüş ve bu hizmeti verdik şeklinde fatura kesilmiş durumda. Bu çok ciddi bir sahtekarlık. Yani buradan da hastanelerde yoğun bakımların ne kadar suiistimal edildiğinin, devletimize ne kadar ağır yük olduğunun, ne kadar sahte fatura düzenlendiğinin bir ispatıdır. Bununla ilgili de maliyeye ve SGK'ya gerekli suç duyurularını da bulundum."



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Cennet Taşdemir ayrıca; görevini yapmamak, ihmal sonucu ölüme neden olmak, hastane enfeksiyonu geliştiği halde yoğun bakım ünitesini boşaltmamak, yoğun bakım servisinde gece doktor bulundurmamaktan dolayı hastane ve 3 doktor hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.



Öte yandan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü iddialarla ilgili hastane hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.



Mumcu, Ayvalık'taki evinin önünde anıldı



Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde anıldı.



Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun, ölümünün 26'ncı yılında Ayvalık'taki evinin önünde tören düzenlendi. İlçe belediyesi tarafından düzenlenen törende vatandaşlar, Mumcu'nun resmine birer kırmızı karanfil bıraktı. Törene, Ayvalık Belediye Başkanvekili Gökay Bacan, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç ve şube yönetimi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık Şube Başkanı Nuray Özer ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan ADD Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, "İktidarlar değişti, aradan 26 yıl geçti. Bize göre katil ya da katiller malum. Ama aydınlatılamamış bir cinayet olarak kaldı Uğur Mumcu suikastı. Karanlık odaklar, hain planlarını uygularken geride milyonlarca Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu'nun yetiştiğini tahmin edemediler. Karanlıktan ve kandan beslenen bu odaklar; yanlış hesap yaptılar. Yok ettikleri bedeni varlıklarıydı, düşünceleri mücadelemizde yaşıyor" dedi.



Uğur Mumcu, otomobilinin sergilendiği Eskişehir'deki parkta anıldı



Gazeteci- yazar Uğur Mumcu, Ankara'daki evinin önünde bombalı saldırıyla öldürülmesinin 26'ncı yıl dönümünde, adının verildiği ve infilak ettirilen otomobilinin sergilendiği Eskişehir'deki parkta törenle anıldı.



24 Ocak 1993 tarihinde, evinin önünde otomobiline konulan bombayla öldürülen Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazarı Uğur Mumcu için isminin verildiği Odunpazarı ilçesindeki parkta anma töreni düzenlendi. Mumcu'nun bombalı saldırıda enkaza dönen 06 YR 245 plakalı otomobilinin mermer ve cam kaide içinde sergilendiği, Büyükdere Mahallesi Buse Sokak'taki Uğur Mumcu Parkı'nda yapılan anma törenine CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.



'BU ANIT İBRET VESİKASIDIR'



Törende konuşan Başkan Büyükerşen, Uğur Mumcu'nun, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilere ders verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:



"Uğur Mumcu, her hafta Eskişehir'e ders vermek için gelirdi. Üniversitenin misafirhanesinde oturur, geç saate kadar Türkiye'nin meselelerini tartışırdık. Suikaste uğradığı otomobili adli emanete atmışlar. Biz Eskişehir'e memnuniyetle kabul ettik. O, memleket meselelerini tartıştığımız günleri yaşarken, bir gün gelip Uğur'un katledilişine sebep olan bombalama olayındaki arabasının bir tabut şeklindeki cam bir anıta konulmasının dizaynının bana düşeceğini de hiç düşünmemiştim. Bu anıt bir ibret vesikasıdır. Suçlular bulunsa da burada durmalıdır. Hatta suçluların fotoğraflarını da buradaki tabelaya asmalıyız diye düşünüyorum."



Minibüsün önüne çıkan yaban domuzları korkuttu



Kayseri'nin Tomarza ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünün önüne çıkan 2 yaban domuzu, cep telefonuyla görüntülendi.



Tomarza'dan Aslantaş Köyü'ne yolcu götüren minibüsün önüne, köye yaklaşık 5 kilometre kala 2 yaban domuzu çıktı. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı bölgede yola inen domuzlar, bir süre aracın önünde koştu. Yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen domuzlar, daha sonra karla kaplı araziye girerek gözden kayboldu. Kar nedeniyle aç kalan domuzların ilçenin kırsal bölgelerinde yerleşim alanlarına kadar indiği belirtildi.



Keşan'da 20 Filistinli kaçak yakalandı, 1 organizatör tutuklandı



Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Filistin uyruklu 20 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan organizatör C.D., mahkemece tutuklandı.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, C.D. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Filistin uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar ile sürücü ve organizatör C.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Araçta ayrıca 1 şişme lastik bot, 2 kürek, 1 pompa ve 2 bot yastığı ele geçirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. C.D. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Haber: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

