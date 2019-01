Dha Yurt Bülteni -15

Suriyeli aile evlerinde saldırıya uğradı: 1 çocuk öldü, anne ve 2 çocuğu ağır yaralıGaziantep'te, Suriyeli anne ve 3 çocuğu, yaşadıkları evde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

Gaziantep'te, Suriyeli anne ve 3 çocuğu, yaşadıkları evde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganların dövüp, kafalarına sert cisimle vurduğu çocuklardan 15 yaşındaki Hanen Elalevi hayatını kaybetti. Ağır yaralı anne ile 2 çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı.



Olay öğle saatlerinde Vatan Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Suriyeli Ayşe Farmeti(39) ile çocukları Hanen (15), Nur El Nude (11) ve Raman Elalevi (8) evde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Başlarına sert bir cisimle vurulan ve dövülen anne ve çocukları, eve gelen baba tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hanen Elalevi'nin öldüğünü belirledi. Anne ve 2 çocuğu ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Hanen Elalevi'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.



Polis, adı açıklanmayan baba Elalevi'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Babanın olay yerinde polise verdiği sözlü ifadesinde evden çuval almak için çıktığını geri döndüğünde de eşi ve çocuklarını kanlar içinde bulduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü araştırma başlatan polis, saldırgan ya da saldırganları belirlemeye çalışıyor.



HDP'li Temelli: Leyla Güven tahliye edildi ancak hukuksuzluk sürüyor



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında, yargılandığı davada tahliye kararı verilmesiyle ilgili "Tutukluydu, tahliye edildi; ancak hukuksuzluk sürüyor. Neden yargılanıyor arkadaşlarımız? Suçları olduğu için değil, bir sevdaları olduğu için" dedi.



HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin yerel seçim için Van ve ilçelerindeki belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantıya katıldı. Burada konuşan Temelli, tutuklu yargılanan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in cezaevinden tahliye edilmesini değerlendirdi. Temelli, "Bu sabah sevgili Leyla Güven, DTK eş başkanımız, Hakkari milletvekilimiz tahliye edildi. 24 Haziran'da milletvekili seçilmesine rağmen 24 Haziran'dan bugüne kadar hukuksuz bir şekilde, yasa tanımaz bir şekilde cezaevinde alıkonulmaktaydı. Bugün bu hukuksuzluğa nispeten son verildi. Tahliye edildi; ama yargılaması devam ediyor. Bugün dokunulmazlıklar hala yok sayılıyor. Bir milletvekilinin yargılaması devam ediyor. Tutukluydu, tahliye edildi; ancak hukuksuzluk sürüyor. Tıpkı Leyla Güven'de olduğu gibi birçok milletvekili arkadaşımız yargılanmaya devam ediyor. Yani hukuksuzluk her yerde. Neden yargılanıyor arkadaşlarımız? Neden cezaevlerinde binlerce HDP'li var? Bir suçları olduğu için değil, bir sevdaları olduğu için. İşte biz o sevdaya sahip çıkıyoruz" diye konuştu.



HDP Eş Genel Başkanı Temelli, konuşmasının ardından Van ve bağlı ilçelerin belediye başkan adaylarını tanıttı.



Ünlü oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı (2)



ÖMER CAN TOPRAĞA VERİLDİ



Ünlü oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can'ın cenazesi, Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çiçeközü Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Buradaki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından, Ömer Can'ın cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.



ACI HABERİ SETTE ALDI



Erkan Can'ın ağabeyinin ölüm haberini, rol aldığı televizyon dizisinin setinde aldığı öğrenildi. Erkan Can'a aynı dizide rol aldığı Kıvanç Tatlıtuğ ile Ali Sürmeli de köyünde eşlik etti. Ünlü oyuncular, köylülerle sohbet edip, isteklerini kırmayarak fotoğraf çektirdi.



Malatya'da 4 FETÖ şüphelisine tutuklama



Malatya merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 4'ü ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı



Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sürgü Mahallesi'nde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere baskın yapan jandarma, U.Ö., A.Ö., T.Ö., E.E., K.S. ve F.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ve bahis kuponu ele geçirildi. 1 adet ruhsatsız tüfeğin de bulunduğu operasyonda gözaltına alınanlar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanıyor.



Elazığ'da 5'inci kattan düşen genç öldü



Elazığ'da, apartmanın 5'inci katından balkondan düşen Ahmet Taha Güneri (26), hayatını kaybetti.



Olay, bugün Elazığ merkez Abdullahpaşa mahallesinde meydana geldi. Saraybosna Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan Ahmet Taha Güneri, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düşerek ağır yaralandı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Güneri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güneri'nin cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Selendi Belediye Başkanı Dumlupınar, MHP'den istifa etti



Manisa'nın Selendi Belediye Başkanı MHP'li Yasin Dumlupınar, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyince partisinden istifa etti.



MHP'den 27'nci dönem milletvekili aday adayı olmak için Selendi Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden eczacı Nurullah Savaş'ın yerine Belediye Meclisi'ndeki oylamayla gelen veteriner Yasin Dumlupınar, geçtiğimiz yıl 1 Mayıs günü göreve başlamıştı. MHP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimleri için eski belediye başkanı Nurullah Savaş'ı aday gösterdi. Bu gelişme üzerine de Yasin Dumlupınar, bugün partisi MHP'den istifa ettiğini açıkladı. Dumlupınar, yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:



"MHP Genel Merkezi tarafından defalarca şahsımın aday yapılacağı söylenilmesine rağmen, ilçe teşkilatımız, sendikalar, ülkü ocakları, kadın kolları teşkilatımızın adaylığım noktasında hemfikir olmasına rağmen, ne yazık ki hiç dikkate alınmadan eski belediye başkanı tekrar aday ilan edildi. Bunu siz değerli hemşerilerimin takdirlerine sunuyorum. Aldığım siyasi terbiye gereği partimin her zaman ilkelerini savundum. Şahsımı hiçbir zaman Selendi'nin ve teşkilatımızın üzerinde görmedim. Gerek ilçe başkanlığım döneminde gerekse daha sonraki encümenlik ve belediye başkanlığı dönemimde ben, değil biz mantığı ile teşkilatımla birlikte, ekip ruhuyla hareket ettim. Şahsıma karşı yapılan bütün bu olumsuzluklardan sonra MHP'de siyaset yapma imkanımın kalmadığını düşünerek, bugünden itibaren MHP'den istifa ediyorum. Hiç kimseyle bir derdim ya da problemim yoktur. Tek derdimiz Selendi'ye hizmettir."



Haber: Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), -

