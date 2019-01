Dha Yurt Bülteni -15

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içinde bulundukları otomobilin sel sularına kapılmasıyla, nişanlısı Çağlar Bencik ile birlikte hayatını kaybeden öğretmen Billur Atik'in cenazesi, evinin önünde dua edildikten sonra Hasanlar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç öğretmen toprağa verildi. Cenaze namazına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'de katıldı. Ailenin acısını paylaşıp, baş sağlığı diledi.



ÇAĞLAR BENCİK YARIN TOPRAĞA VERİLECEK



Öte yandan, yaşamını yitiren nişanlı çiftten Çağlar Bencik'in de yarın (pazar), Milas'ın kırsal İçme Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.



Cenaze namazından görüntü



Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ MİLAS (Muğla),



Serik'te hortum ev ve iş yerleriyle seraları vurdu



Antalya'nın Serik ilçesinde denizden gelen hortum evler, iş yerleri ve seralara zarar verdi.



Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi sahilinde saat 13.00 sıralarında şiddetli yağışın ardından hortum meydana geldi. Hortumun vurduğu bazı iş yerlerinin camları kırılırken, Ahmediye mevkisinde 3 evin çatısı uçtu, 3 ahır, 6 serayla ağaçlar ve elektrik direkleri yıkıldı. Park halindeki bir traktörün römorku da hortumun şiddetiyle devrildi. Seralardaki karpuz, domates ve biber fideleri telef oldu.



Boğazkent Mahallesi'nde oturan Hasan Yılmaz, "Aniden denizden gelen bir hortum seraları ve bazı evleri yerle bir etti. Büyük oranda maddi zarar oluştu. Ahır içerisinde bulunan hayvanlar da hortumdan etkilenirken, telef olan hayvanımız olmadı" dedi.



Serik'e bağlı Gebiz ve Kocayatak kavşakları arasındaki bölümde ise şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Yerlerin beyaza büründüğü karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



Hortumdan zarar gören evler, seralar ve iş yerleri



Devrilen römorktan görüntüler



Vatandaş röportaj



HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),



Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (8)



HORTUM İŞ YERLERİNE ZARAR VERDİ



Antalya'da hortum nedeniyle Lara'daki Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Yan yana hizmet veren restoran, diş hastanesi ve çiçekçinin önündeki dev reklam tabelaları devrilerek çevreye saçıldı. İş yerlerinin camlarını kıran hortum, binaların duvarlarını yerinden söktü.



Hortum sırasında korkudan dükkanın içine kaçtığını belirten Gökhan Gali Gökmen, deprem olduğunu düşündüğünü söyledi. Hortum ile birlikte tabela ve güneşliklerin yerinden sökülerek etrafa savrulduğunu anlatan Gökmen, "Hortumla birlikte dolu yağmaya başladı. Göz gözü görmedi. Çok korktuk ve dükkanımızın içine doğru kaçtık. Dışarısı sessizleştiğinde ise manzarayı görünce şaşkına döndük. Yan yana üç iş yerinin camları kırılmış, sandalyeleri etrafa saçılmıştı. Savaş alanı gibiydi. Tesellimiz can kaybı olmaması. Maddi hasarımızı bir şekilde karşılayacağız" dedi.



Yaşanan olayın ardından bölgeye itfaiye sevk edildi. Ardından gelen belediye ekipleri enkazı kaldırmak için çalışma yaptı.



Ağaçlardan görüntü



Araçlardan görüntü



İş yerlerinden görüntü



Vatandaş röpler



Genel detay



273 MB



Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-DHA)



Kumluca'da hortum: 5 yaralı (5)



ÖNCEKİ GÜNKÜ HORTUM ANI KAMERADA (YENİDEN)



Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen hortum, Kumluca Belediyesi 50'nci Yıl Kültür Merkezi'ndeki güvenlik kameralarına yansıdı. Hortumun şiddetini ortaya koyan görüntülerde, hızla ilerleyen hortumun önüne gelen her şeyi yıkıp, dağıttığı görülüyor. Görüntülerde hortum geldiği sırada araçlarına binerek uzaklaşan bazı kişilerin, son anda kurtuldukları da yer aldı.



ANTALYA,



Antalya'da Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı (4)



ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ



Kemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi. Bugün yapılan çalışmalarda Ağva Deresi ile deniz arasındaki 5 kilometrelik alanda arama yapıldı. Arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekibi, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi, İl Emniyet Müdürlüğünün dalgıç ekipleri, jandarmanın kara ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağlı 4 dalgıcın da aralarında bulunduğu 180 kişilik ekip katıldı.



BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI



İki arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı çalışmaları Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar dere kenarında izledi. Askerlerden bilgi alan Acar'ın ayakta güçlükle durduğu gözlendi. Acar, bir ara dere kenarında oturarak jandarmaları gözledi.



Arama çalışmaları



Ekiplerden detay



Botla arama çalışmaları



Drone görüntüsü



Baba Ahmet Acar detay



Kalabalık detay



Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Levent YENİGÜN- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)



Bodrum'da tarım arazileri sular altında



Bodrum'da sel felaketi nedeniyle bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.



İlçede dün gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası ilçenin tarım deposu olarak bilinen Karaova bölgesinde tarlalar sular altında kaldı. Bazı tarlalarda su yüksekliği 1 metreye kadar ulaştı. Arazide bulunan bazı ev ve depolar da su altında kaldı. Sağanak yağış sonrası Mumcular Barajı'ndaki su miktarı da son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



Bahçesindeki evi ve eşyaları sular altında kalan Ahmet Alakuş, "Bahçemde çapa makinesi ve jeneratör vardı. Tarım için gerekli olan her şey vardı. Hepsi sular altında kalmış. İlk kez böyle bir şey gördüm" dedi.



Sel sularına kapılan otomobilde elektrik teknisyeni Çağlar Bencik (27) ile 2 aylık nişanlısı, Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik'in (23) yaşamını yitirdiği ilçede, yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.



Mumcular barajından görüntü



Su basan tarlalardan görüntü



Bahçesi sular altında kalan vatandaş röp.



Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



Bakan Kurum: Antalya'daki afette 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralı, 1 kişi kayıp (2)



KAZIM KARABEKİR PAŞA'YI ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karaman'ın Kazım Karabekir ilçesinde 'Kazım Karabekir Paşayı Anma Programı'na katıldı.



Kazım Karabekir Belediyesi Kültür Sitesi Salonu'nda, Kazım Karabekir Paşa'nın 71'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:



"Kazım Karabekir ismi her şeyden önce, milletimizin gönlüne, kalbine kazınmıştır. Yani siz sokak tabelalarından kaldırarak, bu ismi silemezsiniz, silemeyeceksiniz diye ifade etmiştik. Gazi Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir Paşamız. İstiklal Harbi'nin en önemli önderi ve en büyük iki kahramanıydı. İstiklal Harbi'nin ilk dakikalarından itibaren, büyük bir ittifakla, dostluk ve kardeşlikle hareket ettiler. ve milletimize bir vatanı armağan etmek için canlarını dişlerine taktılar. Geceyi gündüze azık ettiler. Bugün de ülkemize o dönemin bir benzerini yaşatmak isteyenler var. Ülkemizi sıkıştırmak bölmek isteyenler var. Tüm yolları hatta darbeyi bile deneseler bile başaramadılar, başaramayacaklarö dedi.



Bakan Murat Kurum, "Biz 15 Temmuz'da milletin bütünlüğü için biz bu mücadeleyi verdik. O gün de birçok şehidimiz birçok gazimiz oldu. Dolayısıyla vatanın bütünlüğü ve birliği için mücadele vermiştirö diye konuştu. Kurum'un bu sözleri salondakiler tarafından alkış aldı.



-Bakan Murat Kurum'un konuşması



-Detaylar



Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,)



Kahveye silahlı saldırı: 1 yaralı



Elazığ'da otomobilinden inip kahveye silahla ateş açan kişi, 1 kişiyi yaraladı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, merkez Çarşı Mahallesi Dar Sokak'ta meydana geldi. Kahvenin önüne otomobili ile gelen silahlı kişi, içeriye doğru ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden otomobili ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği kişiyi ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



Otomobilin gelmesi



Silahlı saldırının yapılması



Otomobilin kaçarken kaldırıma çarpması



Genel ve detay görüntü



Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,



Motoru alev alan otomobil, hareket ederek başka araca çarptı



Sivas'ta park halindeyken motor kısmı alev alınca hareket eden otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak durdu. Yanan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



Olay, saat 16.00 sıralarında Yenişehir Mahallesinde bulunan Şehirlararası Otobüs Terminalinin otoparkında meydana geldi. Otogara yakınlarını karşılamak üzere gelen Mehmet Ateş (51), 58 FK 806 plakalı otomobilini otoparka bıraktı. Araçtan inen Ateş, bu sırada otomobilin motor kısmının yandığını ve çalışarak hareket ettiğini gördü. Otomobili durdurmak isteyen Ateş, başarılı olamadı. Otomobil, az ileride bulunan İsmail Konak'a ait park halindeki 58 FY 234 plakalı otomobile de çarptıktan sonra kaldırımı aşarak yolun karşısına geçti. Buradaki kaldırım üzerinde duran otomobil ihbar üzerine bölgeye yakın yerdeki itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Aracı durdurmak isterken elini yakan Ateş, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Haberi duyup olay yerine gelen Ateş'in yakınları da üzüntü yaşadı. Yangında hasar oluşan otomobil, kullanılamaz hale geldi.



-OIay yerinden görüntüler



-Yanan aracın görüntüsü



-İtfaiyenin müdahalesi



-Eli yanan sürücünün görüntüsü



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



Arkadaşlarıyla ava giden çocuk, tüfekle öldürüldü



Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte ava giden Burak Kule (11), tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Burak Kule'nin 15 yaşındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı.



Olay, ilçenin Pınarcık köyünde meydana geldi. Burak Kule, arkadaşları Y.T. ve S.Y. ile birlikte tüfekle avlanmak için araziye çıktı. Bir süre sonra bölgeye giden köylüler, Burak Kule'yi kanlar içinde haraketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kule'nin tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.



Jandarma, Y.T. ve S.Y.'yi gözaltına alırken, Kule'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Altıntaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA -



İş yerinde kendini vurdu, hastanede öldü (2)- Yeniden



Bursa'nın İnegöl ilçesindeki iş yerinde av tüfeği ile intihara kalkışan Bülent Ç. (46), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Orhaniye Mahallesi Çevre Sokak'taki iş yerinde otomobil yağı satışı yapan Bülent Ç. iddiaya göre maddi sorunlar yaşayınca bunalıma girdi. Dükkanında av tüfeğini karnına dayayan Bülent Ç., tetiği çekerek ateşledi. İşyerine gelen bir müşteri, camdan baktığında yaralı halde yatan Bülent Ç.'yi gördü. Yakınlarına haber verdi. Kilitli olan kapı, camı kırılarak açıldı. Yanında av tüfeğiyle kanlar içinde bulunan bulunan Bülent Ç. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Bülent Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -

