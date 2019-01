Dha Yurt Bülteni-15

1)MERSİN'DE KORKUTAN YANGINMERSİN-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) bilinmeyen bir nedenle bir fabrikada çıkan yangın çevrede korku dolu anlar yaşattı.

1)MERSİN'DE KORKUTAN YANGIN



MERSİN-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) bilinmeyen bir nedenle bir fabrikada çıkan yangın çevrede korku dolu anlar yaşattı.Yangın, MTOSB'deki bir çakmak fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek üzere bölgeye Mersin ve Tarsus ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için müdahale ederken, iş makinesi ile de fabrikanın dış duvarları yıkıldı. Yangında bazı işçiler dumandan etkilenirken söndürme çalışmaları için takviye ekipler de olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu söndürme çalışmalarında şu anada kadar her hangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.



Görüntü Dökümü



------------------------------



-Fabrikadan yükselen duman ve alevler



-İtfaiye araçları



-İtfaiyecilerin yangına müdahalesi



-İnsanların koşturmacası



-İş makinesi fabrikanın duvarını yıkmaya çalışırken



-Uzaktan yangının görüntüsü



-Genel ve detay



(BOYUT: 346 MB)



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



=====================================================



2)MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ALİ ACAR, PARTİSİ CHP'DEN İSTİFA ETTİ



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, partisi tarafından 31 Mart'taki seçimlerde tekrar aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa etti. Acar, istifasını, partisinin İlçe Başkanlığı önünde yaptığı açıklamayla duyurdu. Acar, kendisi ile birlikte partisinden 1600 üyenin de istifa ettiği söyledi.



Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



=========================================================



3)AĞABEYİNE VERECEĞİ 48 BİN LİRA ÇALDIRINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



ADANA'da, ağabeyine vermek için otomobilini 48 bin 500 liraya satan Erhan Çetiner (30) parayı çaldırınca gözyaşlarını tutamadı.



Olay, Seyhan ilçesi Yeni Metal Sanayi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Çetiner paraya ihtiyacı olan ağabeyine yardım etmek için otomobilini 48 bin 500 liraya sattı. Çetiner, iş yerinin önüne gelerek parayı diğer aracının torpidosuna koydu. Çetiner, babasını arayarak, "Ben parayı torpidoya koydum, ağabeyimi arayıp hesap numarasına öğrenip yatıralım" dedi. Bir süre sonra otomobilin yanına gelen Çetiner, aracın camının kırılarak paranın çalındığını görünce şok yaşadı. Polisi arayan Çetiner, çevredeki esnaflarla birlikte hırsızları bulmaya çalıştı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çetiner ise, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Baba Ayhan Çetiner ise, "Parayı diğer oğluma verecektik, kendisini şu anda bizi arıyor fakat açamıyoruz. Ne diyeceğimiz bilemiyorum, inşallah en kısa zamanda paramız bulunur" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Arabadan genel ve detay görüntüler



Torpidodan detay



Kırık camdan detay



Yerdeki cam parçaları



Parası çalınan vatandaşın babası ile röp.



Parası çalınan vatandaşın ağlarken görüntüsü



Olay yeri inceleme ekibinin çalışması



Parası çalınan vatandaştan görüntüler



Genel görüntüler



SÜRE: 02'02" BOYUT: 226 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



=================================================



4)HATAY'DA 658 BİN CAPTAGON HAP ELE GEÇİRİLDİ



HATAY'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 658 bin 281 adet uyuşturucu Captagon hap ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenledi. Operasyonda uluslararası bir nakliye firması ile Arap ülkelerine gönderilmek üzere gümrükleme işlemi yapılan 72 marş dinamosu içerisine gizlenmiş 619 bin 140 adet uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi. Şüpheli olarak gözaltına alınan 8 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 39 bin 141 adet daha Captagon bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan M.K, O.K, M.K, Y.A, M.K, N.T ile Suriye uyruklu H.A ve G.H.G. sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Narkotik suçlarla mücadele şube tabelası genel görüntüsü



Şahısların şubeden çıkarılması



Operasyondan genel ve detay görüntüler



Şahısların adliyeye getirilmesi



SÜRE: 03.25 BOYUT: 383 MB



Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,



====================================================



5)BÖBREĞİNDEKİ KİTLE ALINDI, SAĞLIĞINA KAVUŞTU



FİNİKE'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Fadime Taşdemir'in (68), böbreğinde tümör tespit edildi. Ameliyatla böbreğindeki tümör alınan Taşdemir sağlığına kavuştu.



Yozgat'ta yaşayan Fadime Taşdemir, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde oturan oğlunu ziyarete geldi. Burada rahatsızlanan Taşdemir, oğlu tarafından Kumluca ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede Taşdemir'e böbrek rahatsızlığı teşhisi konularak, üroloji bölümüne sevk edildi. Üroloji uzmanı Prof. Dr. Murat Lekili tarafından değerlendirilen hastaya, böbrek tümörü teşhisi konularak ameliyat olması önerildi.



Ameliyatı kabul eden Fadime Taşdemir'e 'radikal nefrektomi' operasyonu yapıldı. Prof. Dr. Murat Lekili tarafından yapılan ve iki saat süren operasyonla kitle alındı. Eşini aynı hastalıktan kaybettiğini kaydeden Fadime Taşdemir, "Karın ağrısıyla hastaneye geldiğimde yapılan muayene sonucu böbreğimde tümör olduğu ortaya çıktı. Ameliyat oldum ve sağlığıma kavuştum. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum iyiyim. Allaha çok şükür" dedi.



Prof.Dr. Murat Lekili, hastanın sağ böbreğindeki kitle nedeniyle kendilerine başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkikler sonucunda, patoloji sonucu çıkmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil ama klinik tecrübelerime göre iyi olmayan bir kitlesi mevcuttu. Yaptığımız önemli bir operasyon sonucu kitleyi ve böbreği tamamen dışarı aldık. Şu an bir sıkıntısı kalmadı. Bu operasyonun önemi şu, kitle alınmadığı takdirde bütün vücuda yayılma riski var. Hastamız şu an gayet iyi. Bir sıkıntısı kalmadı. Ağrısı sancısı da yok. Patoloji sonucuna göre gerekirse ileri tetkik ve tedavisine devam edilecek" dedi.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Hasta ve doktordan görüntü



Detay görüntü



Röp:



Röp:



Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Mersin'de 2 Milyon Civciv Ölüme Terk Edildi

HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak

İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yandı

Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı