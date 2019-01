Dha Yurt Bülteni -15

Kerç Boğazı'nda ölen vardiya zabitinin nişanlısı tabutun başından ayrılmadıKerç Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen vardiya katibi Yüce Karanki (33), memleketi Yalova 'da toprağa verildi. Düzenlenen cenaze töreninde Karanki'nin nişanlısı Zeynep Elmalı , tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangın sonucu burada ölen Türk mürettebattan biri olan Yüce Karanki için memleketi Yalova'da bir cenaze töreni düzenlendi. Yalova Merkez Camii'nde düzenlenen törende baba Necmi Karanki, anne Hatice Karanki, kardeşi Simge Karanki ve nişanlısı Zeynep Elmalı taziyeleri kabul etti.Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan acılı anne Hatice Karanki, dava açılıp açılmayacağı yönündeki soruya "Dimdik ayaktayız. Ona biz karar vereceğiz. Ona ailesi karar verecek. Şu anda acımızı yaşıyoruz. Önce ilahi adalet yerini bulacak. Sonra da cumhuriyetin adaleti, hepsi yerini bulacak. Şimdi acımızı yaşıyoruzö dedi.Yalova Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yüce Karanki'nin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Karanki, Yalova Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Törene Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman , AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol , AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak ile çok sayıda kişi katıldı.Görüntü Dökümü---------Cenazeden detay görüntüler-Annenin açıklaması-Nişanlının görüntüsü-TaziyelerGörüntünün Süre: 3.35 dk Boyut: 402 mbHaber: Süheyla GÖZDERELİLER/ Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,=====================Yolcu vapurunda çıkan yangın paniğe neden oldu İzmit 'te iskeleye demirlemiş halde bulunan ' Karamürsel Alp' isimli yolcu vapurunun güvertesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında gemide ufak çapta maddi hasar meydana geldi.Yangın, öğleden sonra Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan marinada meydana geldi. İskele üzerinde babalardan birine kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcım, iskeleye demirli halde bulunan ve şuan bakımda olduğu için aktif olarak yolcu taşımayan 'Karamürsel Alp' isimli yolcu vapurunun güvertesinde yangına neden oldu. Yangını fark eden işçiler yangın tüpleriyle olaya müdahale ederken öte yandan itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken gemide ufak çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü------------Olay yerinde çalışan itfaiye ekipleri-Vapurdan ve iskeleden detaylar-DetaylarHaber-Kamera: Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT( Kocaeli ),================== Bozova 'da kanal kazısında Roma dönemine ait kaya mezarı bulundu Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesinde iş makinesiyle yapılan kanal kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya mezarı bulundu.Bozova'ya bağlı Dutluca Mahallesi 'nde iş makinesiyle kanal kazısı yapılırken, kaya mezarı bulundu. İşçiler ve mahalle sakinleri, içinde kemiklerinden bulunduğu mezarı fark edince durumu jandarma ve Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü'ne bildirdi. İş makinesi yardımıyla girişi genişletildikten sonra kaya mezarına giren görevliler, 180 santim uzunluğunda, 65 santim genişliğindeki bölümde insan iskeletinin bulunduğu 3 mezar buldu. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya mezarıyla ilgili kesin verilerin, kurtarma kazısı çalışmalarının tamamlanması ile ortaya çıkacağı bildirildi.Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından kanal çalışmasının durdurulduğu, bölgenin durumuyla ilgili hazırlanacak raporun ardından karar verileceği belirtildi.Görüntü Dökümü-----------Belediye personelleri kanal kazası yapmasıRoma dönemine ait kaya mezarlarıMezarlık içerisinde bulunan insan kemikleriÇevrede önlem alan Müze personelleriMahalle sakinleriyle röportajGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MBHaber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)=====================Camilerden yardım kutularını çaldı: 'Şeytana uydum' dedi Karaman 'da 5 camiden yardım kutusunu çalan ve polis tarafından yakalanan Ali Y.,(25), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ali Y.'nin ilk ifadesinde işsiz olduğunu belirterek, "Bir an şeytana uydum. Bunun için çok pişmanımö dediği öğrenildi.Kentte son 3 gün içinde 5 camiden yardım kutuları çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği bölgelerdeki 80 mobese ve güvenlik kamerasına kayıtlı görüntüleri tek tek inceledi. Ardından kimliğini belirlediği Ali Y.'yi dün gözaltına aldı. Ali Y.'nin ilk ifadesinde işsiz olduğunu belirterek, "Bir an şeytana uydum. Bunun için çok pişmanımö dediği öğrenildi. Ali Y., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü---------------Şüphelinin adliyiye sevk edilmesiHaber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))=================Otomobil dereye uçtu: 1 ölü Bartın 'a bağlı Çamaltı Köyü'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan dereye uçtu. Otomobilin sürücüsü Hüseyin Çakır 'ın(52) cesedi dalgıçlar tarafından derenin dinbinde bulundu.Kaza sabah saatlerinde Bartın Çamaltı Köyü Dereyatağı Mevkii'nde meydana geldi. Hüseyin Çakır'ın kullandığı 74 AP 593 plakalı otomobil, dere yatağı üzerinde bulunan köprüden geçerken kontrolden çıktı. Otomobil, yaklaşık 5 metre derinliğindeki dereye uçtu. Yoldan geçen sürücülerin otomobili derede görmesinin ardından durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine jandarma, ve AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, çekici yardımıyla sudan çıkartıldıktan sonra olay yerine Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı DEGAK-3 dalgıç ekibi geldi. Suda arama yapan dalgıçlar, dere dibinde Hüseyin Çakır'ın cansız bedenini buldu. Çakır'ın cesedi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü-------------Otomobilin dereden çıkartılması-Olay yerinden detay-Dalgıç ekiplerinin suda arama yapması-Sürücünün cesedinin sudan çıkartılması-Dosya adı: brt-dereye uctuHaber-Kamera: Ayhan Acar-BARTIN-DHA=================Hırsızlık şüphelisi kadından gazeteciye, 'Sen hala ölmedin mi?' Samsun 'da hırsızlık suçundan haklarında çok sayıda dosya bulunan 2 kadın, yakalandı. Adliyeye götürülen şüphelilerden H.Ö. (21), kendisinin fotoğrafını çeken basın mensubuna "Sen hala ölmedin mi?" dedi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından haklarında 5 ayrı dosya bulunan H.Ö. ve H.K.(20)'yi takibe aldı. Ekipler, Canik ilçesinde 1 iş yeri hırsızlığı, 2 açıktan hırsızlık, 2 yankesicilik olayına karıştıkları iddia edilen 2 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü. İfadelerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmesen öleceksin, ne var neyi çekiyorsun? Sen hala ölmedin mi ya?" diyerek tepki gösterdi.Görüntü Dökümü:------------Şüphelilerin gazetecilere tepki göstermesiEmniyetten detayAsayiş Şube Müdürlüğü'nden detayAdliye Sarayı'ndan detay(SURE: 1.06 Dk) (BOYUT: 124 MB)Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,=====================FETÖ'nün 'ev abileri'ne 11 ilde operasyon: 12 gözaltı Malatya merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin 'ev abileri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya, Adıyaman Sivas ve Van 'da çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ'nün 'ev abileri' olarak adlandırılan 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.Haber: Taha AYHAN/MALATYA, -