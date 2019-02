Dha Yurt Bülteni -15

'DOĞAL AFET NEDENİYLE PORTAKAL FİYATI ARTACAK'ANTALYA'da geçen hafta yaşanan hortum felaketi sonrasında zarar gören portakal bahçelerinde ürünler kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'da geçen hafta yaşanan hortum felaketi sonrasında zarar gören portakal bahçelerinde ürünler kullanılamaz hale geldi. Ürün sıkıntısı çekileceğini belirten Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, portakal fiyatının doğal olaraka artacağını söyledi. Geçen hafta Antalya'da yaşanan hortum felaketi sonrasında birçok ev, iş yeri, tarım alanları, seralar ve portakal bahçeleri zarar gördü. Hortumun etkisiyle ağaçlardan yere savrulan portakallar üreticiyi zarara uğrattı.



Halde satışta olan narenciye ürünleri hakkında bilgi veren Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, şu an hal çıkış fiyatı 80 kuruşla 1 lira 20 kuruş arasında değişen portakalın, önümüzdeki günlerde ürün sıkıntısı yüzünden fiyatında artış beklendiğini belirtti.



Portakal üreticisinin fırtınadan etkilendiğini, dalında tüketilecek ürünlerin yere düştüğünü anlatan Nevzat Akçan, "Bu ürünler sıkma fabrikalarına gidecek. 15-20 gün sonra portakal bulmamız çok zorlaşacak. Portakal şu an 80 kuruşla 1 lira 20 kuruş arasında. Önümüzdeki günlerde 2-3 liraya kadar yükselecek. Sonra 'Aracılar fiyatları fırlattı' diye feryat figan bağıracaklar. Bunun aracıyla hiçbir alakası yok. Tamamen doğal dengeyle, doğal afetle alakalı. Limon da portakal gibi dalda kalmadı. Doğal olarak fiyatlar da yükselecektir" diye konuştu.



OTOMOBİL TAKLA ATTI: SÜRÜCÜ, EŞİ VE İKİZ BEBEKLERİ YARALANDI



ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak takla atan otomobildeki ikiz bebekler ile anne ve baba yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Kahta-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.



Yunus Kara(23), yönetimindeki 33 SE 461 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Takla attıktan sonra duran otomobilin sürücü Yunus Kara ile yanındaki eşi Zeynep Kara (22) ve ikiz olan henüz kaç aylık oldukları belirlenemeyen Yunus Kara ve Muhammed Talha Kara bebekler yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.



Edremit Körfezi'nde denizin rengi değişti



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 haftadır etkili olan yağışların ardından dağlardan gelen çamurlu su denizin rengini değiştirdi.



Edremit Körfezi'nde yağışların ardından Kazdağları ve Madra Dağı'ndan derelere akan çamurlu su denizle buluştu. Lodosun etkisiyle Edremit Körfezi'ne yayılan çamurlu su denizin rengini de değiştirdi. Sahilde güneşli havanın tadını çıkaran Durmuş Korkmaz, "Dere ağızları denizle buluşuyor. Yağmur yağdığında dağlardan gelen çamurlu su denizin rengini değiştiriyor. Dün bölgemizde çok şiddetli yağmur vardı. Bugün ise güneşle beraber daha güzel bir görüntü ortaya çıktı" dedi.



Hareket halindeki araçta, kapıyı açıp dans eden sürüye 5 ay hapis



Adana'da hareket halindeki aracının kapısını açarak dans eden sürücü İslam Sönmez, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, 30 Ekim 2018'de meydana geldi. İslam Sönmez, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açıp, ayağa kalkarak, müzik eşliğinde dans etti. Diğer araçtakiler Sönmez'i şaşkınlıkla izlerken, başka bir sürücü de cep telefonuyla görüntüledi. Olayın ardından yakalanan İslam Sönmez'e, Trafik Kanunu'na göre tehlikeli şerit değiştirmekten 1002 lira, emniyet kemeri takmamaktan da 108 lira para cezası kesilerek, ehliyetine el konuldu. Sönmez, daha sonra 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İslam Sönmez'in, hazırlanan iddanamede 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Yargılama sonucu hakim, sanık Sönmez'i 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan önce 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra sanığın cezasını, duruşmadaki iyi hali nedeniyle 5 aya indirdi. İslam Sönmez'in, cezasının onanması durumunda cezaevine gönderileceği öğrenildi.



Bitlis Valisi Çağatay: Karla mücadelede harcamamız 7,5 milyon lirayı geçti



BİTLİS'te etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlatıldı. Vali Oktay Çağatay, 102 araç ve 160 kişilik personel ile karla mücadele çalışması yapıldığını belirterek, "Bugüne kadar karla mücadelede harcadığımız para, 7,5 milyon lirayı geçti. İl merkezinde yaklaşık 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı, köylerimizde 4 metreyi buldu" dedi.



Bitlis'te etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan 35 köy yolunun ulaşıma açılması için yoğun mücadele yürütüyor. Çalışmalar, 102 araç ve 160 kişilik personel ile yapılıyor. Bitlis Valisi Çağatay, karla mücadele çalışmalarının yapıldığı merkeze bağlı Yanlızçamlar köyü yolunda incelemelerde bulundu. Vali Çağatay, kent merkezinde belediye, köy ve mezralarda ise İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin gece gündüz demeden, karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



'KAR KALINLIĞI KÖYLERDE 4 METREYİ BULDU'



Kış boyunca yürütülen karla mücadelede, bugüne kadar 11 bin kilometrelik yolda çalışma yapıldığını belirten Vali Çağatay, şunları kaydetti:



"Bitlis, 'karın başkenti' olduğunu bu yıl ispat etti. Çok şükür, bereketli bir yıl geçiriyoruz. Memleketimizin her köşesinde kış bu yıl kendini gösterdi; ama en çok Bitlis ilimiz bundan etkilendi. İl merkezinde yaklaşık 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı, köylerimizde 4 metreyi buldu. Vatandaşların mağdur olmasına izin vermiyoruz. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekiplerimiz, gece gündüz demeden, karla mücadele çalışmalarını yürütüyorlar. Belediye ve Özel İdare, 160 personel, 102 araçla 24 saat esasına göre köylerde ve en uzak mezrada yaşayan vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmamak için olağanüstü çaba sarf ediyorlar. Bunun bize maddi bir külfeti de var. Bugüne kadar karla mücadelede harcadığımız para, 7,5 milyon lirayı geçti. Devletimiz büyük. İl Özel İdaresi bugüne kadar yaptığı çalışma ile 11 bin kilometre yol açtı. Bu olağanüstü bir yol. Araçlarımız büyük olduğu için fazla yakıt yakıyorlar. Bunun için biz de araçların arkasında tanker gönderiyoruz ki fazla zaman harcamadan tüm yolları açalım. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."



Kayak merkezinde düğün halayı



SİVAS'ta evliliğe adım atan çift ve yakınları Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde kar üstünde davul ve zurna eşliğinde halay çekti.



Merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaşayan Osman ve Hesna Çetin çifti düğün gezisi olarak Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne geldi. Çift ve köydeki yakınları burada davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Soğuk havaya rağmen halaya katılanlar kar üstünde doyasıya eğlendi. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine tatile gelen bazı ziyaretçiler de halaya katılarak gelin ve damadın mutluluğunu paylaştı. Kayak merkezindeki bu anlar ilgi çekti.



Kayseri'de FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis



Kayseri'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan Zafer Sağlam, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Zafer Sağlam, karar duruşmasında hazır bulundu. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Sağlam, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Zafer Sağlam'ı 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -



