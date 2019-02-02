Dha Yurt Bülteni -15

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Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Boşanmak İsteyen Eşini Yatak Odası Görüntüleriyle Tehdit Ettiği İddia Edilen Koca: Ailesi, Eşimi Bana Karşı Kullanıyor

Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var