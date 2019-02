Dha Yurt Bülteni -15

Antalya'da Sıla bulundu, kaçıran gözaltında (2)'PİŞMAN DEĞİLİM, ONU ÇOK SEVİYORUM'Antalya'da, ekmek almak için evden çıkan Sıla Ö.'yü (14) kaçıran Savaş G.

Antalya'da Sıla bulundu, kaçıran gözaltında (2)



'PİŞMAN DEĞİLİM, ONU ÇOK SEVİYORUM'



Antalya'da, ekmek almak için evden çıkan Sıla Ö.'yü (14) kaçıran Savaş G. (37), polisteki ifadesinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'küçük yaşta kızı kaçırma' ve 'cinsel istismar' suçlamasıyla adliye sevk edildi. Savaş G., adliye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine "O benim aşkım, canım, dünya alem duysun. Pişman değilim, onu çok seviyorum" dedi.



Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden dış detay,



Polis arması ve polis yazılarından detay



Şahsın polis gözetiminde çıkarılıp ekip aracına bindirilmesi



Şahsın 'O benim eşim, canım, tüm dünya duysun onu çok seviyorum' sözleri



HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,



Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti (5)



LEYLA SÖNMEZ TOPRAĞA VERİLDİ



Leyla Sönmez'in cenazesi ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Ceyhan ilçesinin Esentepe Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Kısa süre burada bekletilenh cenaza ardından Ceyhan Yeni Mezarlığı'na getirildi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı cenaze töreninde genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardınmdan Leyla Sönmez, toprağa verildi.



-Cenaze namazının kılınması



-Yoğun kalabalık



-Ailesi ve mahalle sakinlerinden detay



-Tabutun omuzlara alınarak cenaze aracına konulması



-Leyla Sönmez'in yakınları ağlarken



-Cenaze omuzda taşınırken



-Toprağa verme merasimi ve kalabalıktan detay



Süre : 02'33" Boyut : 142 MB



Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),



Salda Gölü'ne millet bahçesine CHP'li başkandan destek



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne "Salda Millet Bahçesi yapacağız" açıklaması yankı buldu. Millet bahçesini olumlu bulanların yanında karşı çıkanlar olurken, ilçenin CHP'li Belediye Başkanı Nuri Özbek, "Çok güzel bir yatırım olacağını düşünüyorum. Ben Avrupai bir şekilde olacağını düşünüyorum ve her şekilde destekliyorum" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçen haftaki Burdur programı kapsamında, Yeşilova ilçesindeki 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nde inceleme yaptı. Bakan Kurum'un "Salda Gölü çevresine 300 bin metrekarelik alana 'Salda Millet Bahçesi' yapacağız ve bu da bir ilk olacak" açıklaması ilçede geniş yankı buldu.



'ÇOK GÜZEL BİR YATIRIM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'



Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Nuri Özbek, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Salda Gölü etrafına millet bahçesi yapılmasını olumlu bulduğunu söyledi. Başkan Özbek, "Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Yapılacak millet bahçesi Salda Gölü'ne çok şey katacaktır. Projeyi görmeden birçok kişi karşı çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada her şey düzensiz. Millet bahçesi ile buralar düzene girecek. Millet bahçesi Yeşilova turizmine çok şey katacaktır. Biz Yeşilova'yı, Salda Gölü'nü tanıttık ama gelen misafirlerimiz için oturma yerleri, yatma yerleri yapamadık, tuvalet yapamadık sit alanı olduğu için. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu aştı. Çok güzel bir yatırım olacağını düşünüyorum. Göle en çok zarar veren barajlardır" dedi.



'HER ŞEKİLDE DESTEKLİYORUM'



Avrupa'da Salda Gölü benzeri yerleri gidip gördüklerini aktaran Başkan Nuri Özbek, "Yürüyüş yolları, ışıklandırmalar var. Oturma grupları, dinlenme alanları, spor alanları var. Ben Avrupai bir şekilde olacağını düşünüyorum ve her şekilde destekliyorum. Bu projenin yüzde 40'lık alanı bize ait. Bizden proje istediler. Belediyeye ait tapu olan yerleri de projenin içerisine koyduk. Betonlaşma olacağını düşünmüyorum. Millet Bahçesi içerisinde betonlaşma yok. Bazıları 'rant alanı' diyor. Rant alanı olarak düşünmüyorum. Diyelim ki küçük yöresel pazar yeri yaptılar ve bunu vatandaşa kiraya verdiler. Vatandaş da burada ürettiğini satacaktır. Çok yerde bunu gördük" diye konuştu.



'VATANDAŞ ZEVK ALACAK'



Bölgede 5 yıldızlı otel, apartman, gökdelen ya da rezidans yapılmayacağını, gölün doğasını bozmayacak şeyler yapılacağını düşündüğünü vurgulayan Başkan Nuri Özbek, şöyle devam etti:



"İnanıyorum ki Yeşilova halkı da bu şekilde karar verecektir. Ama daha proje gelmeden sanki göl Yeşilova'dan gidiyormuş, göl ortadan kaldırılacakmış gibi imaj yaratılıyor. Yanlış şeyler yapılıyor. Ben yatırım gelmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Projeyi görmeden herkes karşı çıkıyor. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Güneş enerjisinden faydalanarak göl kenarı ışıl ışıl olacak. Gece gündüz göl kenarında oturulabilecek. Vatandaş zevk alacak. Adam İstanbul'dan kalkıp geliyor. Bir saat göl etrafında geziyor. Sonra ne yapacak? Oturacağı, dinleneceği bir yer olmasın mı? Yeşilova'ya katkı sağlamak istiyorsak gelen insanları Yeşilova'da tutmamız gerekiyor."



'DOĞAYA ZARAR VERMEYECEK UFAK ÖNLEMLER ALINABİLİR'



Muğla'dan Salda Gölü'nü görmek için geldiklerini söyleyen vatandaşlardan Saime Kadirhan ise "Çok güzel bir yer. Burası biraz daha güzelleştirilebilir. Çadırlar yerine güzel evler yapılabilir. Yürüyüş yolları güzellik katabilir. Doğaya zarar vermeyecek ufak önlemler alınabilir" dedi.



'MİLLET BAHÇESİ GÖLÜ KİRLETECEKTİR'



Bucak'tan gelen Harun Çetinkaya da millet bahçesi projesi ile ilgili görüşlerini paylaştı ve "Salda Gölü doğa harikası bir yer. Burayı korumayı daha iyi şartları taşımak gerekiyor. Salda Gölü kenarına yapılacak millet bahçesi gölü kirletecektir. Göl kıyısı yerine daha uygun yerlere yapılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



'MİLLET BAHÇESİ ÇOK GÜZEL OLUR'



Almanya'dan geldiğini söyleyen Burhan Budancir, "Salda Gölü etrafına bakıldığında buraya güzel bir yatırım yapılırsa çok güzel şeyler olur. Alt yapı tamamlanırsa, güzel bir millet bahçesi yapılırsa çok güzel olur" dedi.



'İŞLETMESİ KÖYE VERİLMELİ'



Salda köyü sakinlerinden Ekrem Yeler de yapılacak millet bahçesini olumlu bulduklarını ancak işletmesinin köylerine verilmesi gerektiğini söyledi.



Gölden detay



Nuri Özbek'le röportaj



Vatandaşlarla röportaj



Gölden detay



Millet Bahçesi yapılacak alandan detay



Vatandaşla röportaj



Gölden detay



Çadırlar



Gölden detay



415 MB/// 06.52ö



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



Seyir halindeki araç alev aldı



Adıyaman'da hareket halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.



Olay, öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden Hikmet Göç yönetimindeki 07 UD 307 ticari araç, belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Kendini araçtan dışarı atan Göç, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



-Olay yerinden görüntü



-itfaiye ekiplerinin çalışmaları



-Genel ve detay görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 115 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



