Dha Yurt Bülteni -15

İngiltere'de hazırlanan rapor: 3 polis, Tahir Elçi yönünde doğrudan ateş hattındaydı DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde, basın açıklaması yaptığı tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde çıkan çatışmada yaşamını yitiren dönemin Baro Başkanı Tahir Elçi ile ilgili İngiltere'de hazırlanan...

İngiltere'de hazırlanan rapor: 3 polis, Tahir Elçi yönünde doğrudan ateş hattındaydı







DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde, basın açıklaması yaptığı tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde çıkan çatışmada yaşamını yitiren dönemin Baro Başkanı Tahir Elçi ile ilgili İngiltere'de hazırlanan rapor, kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda kameralardan silahlarını ateşledikleri tespit edilen 5 polis memurundan 3'ünün, Tahir Elçi'nin bulunduğu yönde farklı engel seviyelerine sahip doğrudan ateş hattı bulunduğu kanaatine yer verildi.



Diyarbakır Baro Başkanı iken, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada tarihi dokunun tahrip olmasına tepki amacıyla 28 Kasım 2015'te, merkez Sur ilçesindeki Yenikapı Sokak'ta bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yapan Tahir Elçi, çıkan çatışmada başından vurulup yaşamını yitirdi. Ölümünün üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen faili henüz bulunamayan Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili Diyarbakır Barosu tarafından Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü'nden rapor hazırlanması istendi. Olay sırasında çekilen görüntülerle içeriklerde yer alan ses analizleri ve 3 boyutlu grafiklerle 2 yılda hazırlanan rapor, bugün kamuoyuyla paylaşıldı.



'3 POLİSİN ATEŞ YÖNÜ ELÇİ'



Raporda, Tahir Elçi'nin otopsi raporunda da yer alan ensesinden tek kurşunla öldüğü belirtildi. Raporda, olay sırasında çekilen görüntülerde silahlarını ateşledikleri görülen 5 polis memurundan 3'ünün, Tahir Elçi yönünde farklı engel seviyelerine sahip doğrudan ateş hatları bulunduğuna dikkat çekildi. Görüntülerden, silahlarını ateşleyen 5 memur dışında, bazı ateş seslerin de duyulduğu, bunların da görüntülere yansımayan polis memurlarının ifadelerinde olay sırasında silahlarını ateşledikleri söylemeleri üzerine tespit edildiğine yer verildi. Raporda ayrıca çatışma sırasında koşarak kaçan PKK'lı 2 teröristin, ellerindeki tabancaları Tahir Elçi yönüne ateşlemediği de savunuldu.



BARO BAŞKANI AYDIN: BAŞSAVCILIKLA PAYLAŞTIK



Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak baro bünyesinde bir komisyon oluşturulduğunu belirterek, "Bu komisyonumuz başından sonuna kadar bu soruşturmayı takip ediyor. Bu soruşturmadaki aksaklıkları gidermeye çalışıyoruz ve bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu yaptığımız çalışma da bu kapsamda yapılan bir çalışma. Aslında soruşturma makamı tarafından da bu soruşturma yürütülebilir" dedi.



Baro Başkanı Aydın, 2016 yılında rapor için Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümüne başvuru yaptıklarını ifade ederek, "Titiz bir çalışma sonucunda bu rapor hazırlandı. Biz 14 Aralık'ta hazırlanan raporu ve videoyu Diyarbakır Soruşturma Savcısı ve Başsavcılıkla paylaştık. Bu konudaki talebimizi de yazılı olarak kendilerine ilettik. Şu ana kadar aldığımız bilgilere göre henüz bu rapor üzerine Soruşturma Savcılığı ekstra bir yargılama faaliyeti yapmış değil. Bu çalışma sonuç olarak şuna işaret ediyor. Tamamen bilimsel veriler kullanılarak yapılan bu çalışma, dosyadaki görüntüler, ses analizleri, bilirkişi raporları, tanık beyanları bir bütün olarak değerlendirilmiş ve Başkan Elçi'nin ölümüne kimin ya da kimlerin sebep olabileceği konusunda bir çalışma yürütülmüş. Varılan sonuç, 3 polis memurunun kuvvetli suç şüphesi altında olduğuna işaret ediyor. Bu raporun bizim için en can alıcı kısmı bu. Bilimsel veriler kullanılarak, ses analizleri kullanılarak ya da tetkik edilerek 3 polis memurundan birinin, Tahir Elçi'nin ölümüne sebep olan silahı olabileceği ya da olduğu yönünde kuvvetli suç şüphesi altında olduğunu gösteriyor" diye konuştu.



'RAPORDA 4 TESPİT VAR'



Aydın, raporda 4 tespit olduğunu ve şüpheli 3 polis memurunun ifadeye çağırılmasını beklediklerini anlatarak, şöyle konuştu:



"Beklentimiz, biran önce bu polis memurlarını şüpheli olarak çağırıp, ifadelerine başvurulması ve elde edilecek diğer delillerle birlikte bu kişi ya da kişiler hakkında bir tutuklama kararı verilmesi ve bu soruşturmanın, daha özenli ve dikkatli bir şekilde yürütülmesidir. Bizim hem baro olarak, hem komisyon olarak soruşturma makamından beklentimiz bu yönde. Raporda birinci tespit, Tahir Elçi'nin ensesine gelen bir kurşunla öldüğüne dair bir tespit var. Bu otopsi raporuyla da teyit edilmişti. İkinci tespit, orada görüntüde bulunan 2 örgüt mensubunun silahından çıkan mermilerle öldürülmediği yönünde bir tespit var. Üçüncü tespit ise daha önce Başkan Elçi'nin görüş alanında olmayan başka bir kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu bir silahla vurulduğu yönünde iddialar vardı. Bu iddianın da bilimsel veriler kullanılarak doğru olmadığı tespit edilmiş. Son olarak A, C, D olarak isimleri kodlanan 3 polis memurunun da kuvvetli suç şüphesi altında olduğu muhtemel fail olabilecekleri yönünde bir tespite yer verilmiş. Şu anda bizim sunduğumuz bu rapor, teknik olarak uzman mütalaasıdır. Bu raporu savcılık belki 'Adli tıpa gönderip, teyit etmek istiyorum' diyebilir. Bir zaman marjı olacak ama ilelebet beklemeyeceğiz. Bizim de bu konuda A, B planlarımız var. Bekleyeceğiz bir süre. Eğer bir netice elde edemezsek, Anayasa Mahkemesi, ve peşi sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile diğer uluslararası hukuksal mekanizmaları da zamanı gelince sizlerle paylaşacağız."



Görüntü Dökümü



----------



Basın açıklaması



Baro Başkanı Cihan Aydın'ın konuşması



Hazırlanan raporun görüntüsünden detaylar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,



====================



Karamollaoğlu: Siz yine yerinizde oturacaksınız



Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini belirterek, "Ankara'daki merkezi yönetim, ciddi endişe ve telaş içinde. 'Seçimi kaybedersek ne olur?' diye düşünüyorlar. Hiçbir şey olmaz. Siz yine yerinizde oturacaksınız" dedi.



SP lideri Karamollaoğlu, Kayseri'nin İncesu ilçesinde cuma namazını kıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu ardından seçim bürosunu hizmete açtı. Burada kalabalığa hitap eden Karamollaoğlu, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Mahalli seçimlere gidiyoruz, genel seçimlere gitmiyoruz. Hükümet değişmeyecek, olduğu yerde kalacak. Belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz değişecek, genel idareyi değiştirecek bir şey yok; ama anlayamadığımız bir iş var. Ankara'daki merkezi yönetim ciddi endişe ve telaş içinde. 'Seçimi kaybedersek ne olur?' diye düşünüyorlar. Hiçbir şey olmaz. Siz yine yerinizde oturacaksınız. İcraatlarınıza devam edeceksiniz. Ancak milletin bu sefer mahalli idarelerde gösterdiği tercihe göre bundan önceki tavrınızla mı devam edeceksiniz yoksa yanılıp, yeni bir anlayışı mı getireceksiniz, buna millet karar verecek. '1994 ruhuna geri döneceğiz' diyor, 'Ben 94 ruhuna geri döneceğim' diye dönülmez ki mübarekler. 94 yılını niye bıraktınız ki geri dönme ihtiyacı duyuyorsunuz?" diye konuştu.



'GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ RUHUNU TAŞIYORUZ'



SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, '1994 ruhu'nu 50 yıldır taşıdıklarını kaydederek, "Biz 1969'dan beri bu gönül belediyeciliği ruhunu taşıyoruz. Biz güzel hizmetleri göz ardı etmeyiz. Yanlışları dile getirmekten çekinmeyiz. Dost acı söyler, yalakalar acı söylemez. Biz sizle 50 yıl arkadaşlık yaptık. Bir nokta geldi; 20 yıl önce koptunuz, gittiniz. Yanlış bir yola girdiniz. Çok ciddi hatalar yapıyorsunuz. Yaptığınız hatalar da yaptıklarını yok hükmünde kılıyor. Bir ülkede adalet zedelenirse o ülkede huzur kalmaz. Adalet mülkün temelidir. Siz adaleti kökünden sarstınız. Bizden ayrıldığınızda adalete vurgu yapmak için partinizin ismini bile Adalet ve Kalkınma Partisi koydunuz. Şimdi millet adalet arıyor sizden, bu adaleti vermiyorsunuz. Yeri geldiği zaman zulmetmekten çekinmiyorsunuz. Bunu dile getirmek bizim vazifemiz" dedi.



Görüntü Dökümü



------------



SP Genel Başkanı Karamollaoğlu Cuma Namazı çıkış görüntüsü



SP Genel Başkanı Karamollaoğlu vatandaşlar görüşmesi ilçede yürümesi



SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçim bürosu açılış konuşması



Genel detay



Süre: 14.00 Boyut: 1.55 GB



Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,



=====================



Gaziantep merkezli 5 ilde otomobil hırsızlarına operasyon: 4 gözaltı



Gaziantep merkezli 5 ilde yapılan operasyon kapsamında 266 parçalanmış ve 39 da parçalanmak üzere olan, toplamda 305 otomobili çaldığından şüphelenilen 4 kişi yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu'na bağlı ekipler, ağır kazalı araçların motor ve şase numaralarını, değiştirerek satmaya çalışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin ağır kazalı araçların motor ve şase numaralarını İstanbul başta olmak üzere büyük illerden çaldıkları aynı marka ve modeldeki lüks araçların motor ve şase numaralarıyla değiştirdiği, sonra da bu araçları farklı illerde sattığı tespit edildi. Ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından haklarında yakalama kararı bulunan 4 çete üyesinin adresine ulaştı. Polis Gaziantep, İstanbul, Hatay, Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek C.Ö., Ü.S., A.G. ve M.Y.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı malzemelere ise el konuldu.



Şüpheliler, emniyetteki sorgulanmalarının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



Şehitkamil Devlet Hastanesi



Şüphelilerin getirilmesi



Şüphelilnin hastaneden çıkarılması



Polis aracına bindirilmesi



Polis aracının çıkışı



Çalınan araçlar



Yakalanan parçalar



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 ve 360 MB



Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)



====================



Gaziantep'te 7 ton 400 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı



Gaziantep'te, polisin ihbar üzerine depoya düzenlediği operasyonda 7 ton 375 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde depoda kaçak nargile tütünü bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, depodan çıkmak üzere olan kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada 7 ton 375 kilo kaçak nargile tütünü, 10 bin nargile tütünü poşeti ve 7 bin 430 nargile tütünü kartonu ele geçirdi. Malzemelere el koyan ekipler, kamyonda bulanan 2 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------



Kamyonun durdurulması



Kamyondaki şüphelilerin gözaltına alınması



Kamyonda yapılan arama



Kamyondaki nargile tütünleri



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 282 MB



Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)



=================



Adana'da MHP'nin 50'nci yıl sergisi



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün hayatta olmayan ülküdaşlarının kabirlerinde rahat olmaları gerektiğine vurgu yaparak, "MHP inşallah burada vücut bulduğu ve daha sonraki tarihlerde yeni kongrelerle halkın karşısına çıktığı gibi bundan sonraki tarihlerde de nice 50 yıllarda da nice 100 yıllarda da yine büyük Türk milletine hizmet etmenin gayreti içerisinde olacak" dedi.



MHP'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin 8-9 Şubat 1969'da kurulduğu kongrenin gerçekleştirildiği Adnan Menderes Spor Salonu'nda fotoğraf ve doküman sergisi açıldı. Serginin açılışına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Adana Milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy, Muharrem Varlı, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Emin Canlı, ilçe belediye başkan ve adayları, çok sayıda partili katıldı. Açılışta konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana uyguladığı siyasetin hangi noktaya geldiğini herkesin gördüğünü belirterek, "Ya bela ya beka mantığıyla hareket edilmiştir. Bahçeli'nin 15 Temmuz gecesinde Ankara'da parti genel merkezinde FETÖ ihanetine nasıl karşı çıktığını hep beraber idrak ettik. O günden bu tarafa takip ettiğimiz siyaset, 50 yıllık siyasetimiz inşallah bundan sonraki tarihlerinde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'ilelebet payidar kılacaktır" dedi.



Yalçın, açılan sergiyle, o gün ne neler düşündüklerini, neler yapmaya çalıştıklarını, ideallerinin ne olduğunu bir defa daha hatırlama imkanı elde ettiklerini kaydetti. Yalçın, hayatta olan ve olmayan arkadaşlarının ortaya koydukları mücadele azmiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her dönem bekasını ayakta tutmayı başarabildiğini aktararak, "Bugün de siz dava arkadaşlarımızın ayrı bir misyonu vardır, davaya adanmışlık. Biraz evvel fotoğraflarda bunları gördük. Şu anda aramızda olmayan binlerce, on binlerce insanımız bugün MHP'nin hala ayakta ve daha nice 50 yıllar kutlaması amacıyla mücadele etmişlerdir. Haklı mücadeleleri de semeresini vermiştir. Onlar, kabirlerinde rahat olsunlar. Şu anda aramızda olan veya olmayan ülküdaşlarımız, Türk milliyetçileri rahat olsunlar. MHP inşallah burada vücut bulduğu ve daha sonraki tarihlerde yeni kongrelerle halkın karşısına çıktığı gibi bundan sonraki tarihlerde de nice 50 yıllarda da nice 100 yıllarda da yine büyük Türk milletine hizmet etmenin gayreti içerisinde olacak" diye konuştu.



Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Partililer kurdele kesiminin ardından sergiyi gezdi.



Görüntü Dökümü



----------



(MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklaması



Sergi resimlerinden genel ve detaylar



SÜRE: 03'26" BOYUT: 381 MB



Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,



=========================



Datça'da 'Badem Çiçeği Festivali' başladı



Muğla'nın Datça ilçesinde 8-10 Şubat tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen, 'Badem Çiçeği Festivali' açılış töreni ile başladı.



Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin evsahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla gerçekleştirilen Badem Çiçeği Festivali kasamında Atatürk Caddesi'nde düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşe Datçalılar'ın yanı sıra civar il ve ilçelerden de yüzlerce kişi katıldı. Festival kasamında, Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı ile ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Palamutbükü Mevkisi'nde kurulan stantlarda, başta bal, badem ve zeytinyağı olmak üzere, Datça'nın yöresel ürünleri satışa sunuldu. Festivalin Datça Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan ile vatandaşlar katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun seslendirdiği marşlar ve Bodrum Bandosu'nun pop, Latin ve Balkan müziği ağırlıklı ezgileriyle meydanı dolduran yüzlerce kişi eğlence dolu saatler yaşadı.



'DATÇA, TÜRKİYE'NİN SEKİZİNCİ BÖLGESİDİR'



Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar açılış töreninde yaptığı konuşmada, Anadolu'nun birçok yeri şu günlerde kar altında iken Datça'da baharın yaşandığını söyledi. Datça'nın oksijeni bol, havası temiz ve ülkenin yedi coğrafi bölgesi içinde farklı bir konuma sahip olduğunu ifade eden Uçar, "Datça, Türkiye'nin sekizinci bölgesidir. Datça'da aldığınız her nefesin, vücudunuza sağlık ve mutluluk, yediğiniz her lokmanın ise yüreğinizde sevgi oluşturacağını göreceksiniz. Tanrı yarattığı kulunun uzun ömürlü olmasını isterse, Datça Yarımadası'na gönderirmiş. Biz çok şanslıyız bizi burada yarattı, sizlerde bu şansın içine girdiniz, sizlerde bugün buradasınız" diye konuştu.



'BAHAR, DATÇA'DA BAŞLIYOR'



Datça Kaymakamı Mesut Çoban da konuşmasında, Datça, 8 Şubat'ta badem çiçekleri açan Türkiye'deki tek yerleşim yeri olduğunu söyledi. Kaymakam Çoban, "Ben de sıcak bir memlekettenim, Antalyalı'yım ama bizim badem çiçeklerinin açması bu kadar erken olmuyor. Bu iş Datça ile başlıyor. Bahar, Datça'da başlıyor" dedi. Festival boyunca, ilçe merkezi ve Palamutbükü'nde çeşitli etkinliklere yer verilecek. Dans ve halk oyunları gösterileri ile konserler düzenlenecek. Festival kapsamında, 'Datça'da bademcilik ve arıcılık', 'Zehirsiz toprak, zehirsiz üretim' konulu söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca, badem çiçeği fotoğraf yarışması yapılacak.



Görüntü Dökümü



----------



-Datça Badem Çiçeği Festivali yürüyüş kortejinden görüntü



-Muğla Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntü



-Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlardan görüntü



-CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın konuşması



-Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın konuşması…



-Bodrum Bandosu'nun konserinden görüntü



Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),



========================



Doktor, evinin banyosunda ölü bulundu (2)



KALP KRİZİ GEÇİRİP, DÜŞMÜŞ



Karaman'da evinde banyoda ölü bulunan Doğan Çıbık'ın yapılan ilk otopsisinde, başındaki yara ve kanamanın, düşme sonucu gerçekleştiği belirlendi. Çıbık'ın, kalp krizi geçirmesi sonucu düşmüş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin detaylı otopsisinde belirleneceği öğrenildi.



KARAMAN,



=======================

