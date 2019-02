Dha Yurt Bülteni -15

Şanlıurfa'da HDP'lilerin yürüyüşüne izin verilmediŞANLIURFA'da aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grubun, açlık grevindeki Leyla Güven'e destek vermek amacıyla yapmak istediği yürüyüşe polis ve jandarma ekipleri izin vermedi.

Bölücübaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a gitmek isteyen, aralarında HDP Milletvekilleri Mahmut Toğrul, Ömer Öcalan, Ayşe Sürücü ve Nusrettin Maçin'in de bulunduğu grup, Birecik ilçesinde toplandı. Grup, polisin Şanlıurfa Valiliği'nin kent genelinde gösteri ve yürüyüşleri 15 gün süreyle yasakladığını bildirmesi üzerine dağıldı. HDP'li vekiller daha sonra Suruç ilçesine geçerek, burada toplanan kalabalıkla birlikte yürüyüş yapmak istedi. Aligör Mahallesi girişinde önlem alan jandarma ekipleri, yürüyüşe izin vermedi.



Suruç'tan Şanlıurfa'ya giden HDP'li vekiller Mahmut Toğrul, Ömer Öcalan, Ayşe Sürücü ve Nusrettin Maçin, parti binasında partililer ile biraraya geldi. Polis, parti binası çevresinde TOMA ve zırhlı araçlarla yoğun güvenlik önlemi aldı. Kent merkezinde planladıkları yürüyüş de polisin izin vermemesi nedeniyle iptal olan HDP'lilerin parti binasındaki bekleyişleri devam ediyor.



Yürüyüş için toplanan grubun etrafını jandarma ekipleri sarması



HDP'li vekillere yürüyüş yasak kararını bildiren rütbeli asker



HDP'li vekiller Şanlıurfa'daki parti binasına gelmesi



Parti binası çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



ANTALYA'DAN TANZİM SATIŞ NOKTALARINA 3 GÜNDE 1000 TON SEBZE GÖNDERİLDİ







SEBZE- meyve fiyatlarındaki aşırı yükselişi önlemek amacıyla İstanbul ve Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarına Antalya'dan 3 günde 1000 ton domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gönderildi.



Gıda fiyatlarında yaşanan aşırı yükselişin ardından sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi amacıyla İstanbul ve Ankara'da başlayan tanzim satışları bugün dördüncü gününe ulaştı. Belediyeler aracılığıyla kurulan çadır ya da mobil araçlarda domates, biber, patlıcan, salatalık, soğan ve patates uygun fiyattan satılıyor. İki büyükşehirdeki tanzim satışlarının ürünlerinin büyük bir bölümünü turizmin yanı sıra örtü altı tarımın başkenti Antalya'dan karşılanıyor. Çiftçinin mağdur olmaması, tüketicinin pahalı ürün almaması amacıyla üretici ve tüketici, tarım kredi kooperatifleri ve belediyeler aracılığıyla direkt buluşturuluyor. Antalya'dan gönderilen ürünlerin büyük bölümü ise Kaş ilçesinin Kınık mahallesinden karşılanıyor.



50 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR



Kararın alınmasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği kısa sürede organize oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği Müdürü Yakup Kasal önderliğine 50 kişilik ekip oluşturuldu. Antalya'daki 26 kooperatifin dahil olduğu organizasyonda 7 ayrı noktada alım merkezi oluşturuldu. Çiftçiyle direkt temasa geçtiklerini belirten Kasal, 35 ziraat mühendisinin seralarda sebzeyi kontrol ettikten sonra satın aldığını söyledi. Paketleme işleminin üretici tarafından yapıldığını belirten Kasal, ürünlerin yine çiftçiler tarafından alım noktalarına ulaştırıldığını söyledi.



ÜÇTE İKİSİ ANTALYA'DAN



Ürün satın aldıkları çiftçilerin kooperatif üyeleri olduğu için kimlerde ne kadar ürün olduğunu bildiklerini dile getiren Kasal, Türkiye genelinden bugüne kadar 1500 ton ürünün tanzim için toplandığını, bunun 1000 tonunun Antalya'dan İstanbul ve Ankara'ya ulaştırıldığını söyledi. Günlük sevkiyatın giderek arttığını dile getiren Kasal, "Ağırlıklı olarak domates gönderiyoruz. Sebzeleri o günkü hal fiyatları ile alıyoruz. Minimum maliyetlerle alıp sevk ediyoruz. Kesinlikle kar ve komisyon almıyoruz. Örnek olarak iki gündür hal fiyatları domatesin fiyatı 2,5 ile 3 lira (ihcarat ürün) arasında satılıyor. Biz de 50 kuruş ile 80 kuruş arasında operasyon masrafımız oluyor. Bu rakamı da ekledikten sonra tanzim bölgelerine gönderiyoruz" dedi.



ÇİFTÇİ DE MEMNUN



Ürün tedarikinde problem yaşamadıklarını vurgulayan Yakup Kasal, çiftçilerin isteyerek ürünlerini kendilerine getirdiğini söyledi. Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği Müdürü Kasal, "Çiftçi hale götürmüş olsaydı komisyon kesintisi olacak. Biz komisyon kesmediğimiz için fiyat avantajı var. Parasını alma garantisi var. Üreticiden aldığımız ürünün 15-20 gün içinde parasını ödemeyi planlıyoruz" diye konuştu.



-Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği Müdürü Yakup Kasal ile röp



-Detaylar



Bakan Selçuk: Tunceli'nin başarı hikayesi, Türkiye için büyük örnek



MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tunceli'deki değişimin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Buranın kalkınma projesi ve ortaya koyduğu başarı hikayesi, aslında Türkiye için de büyük bir örnek. Buradaki örnek çalışmaların dalga dalga bütün yurda yayılması ve Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin tüm vatandaşların belirli bir aidiyet içerisinde burada yaşaması, büyük bir mutluluk kaynağı" dedi.



Tunceli'ye bu sabah gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İl Jandarma Komutanlığı pistinde Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Sinan Şen tarafından karşılandı. Bakan Selçuk, kentte son yılların en başarılı terörle mücadele operasyonlarını gerçekleştirilen jandarma ve polis özel harekat memurlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Daha sonra valiliği ziyaret eden Selçuk, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayıp, Vali Tuncay Sonel'den kente ilişkin bilgi aldı.



'ÖRNEK ÇALIŞMALARIN YAYILMASI MUTLULUK KAYNAĞI'



Valilikte kentin eğitim sorunlarıyla ilgili yetkililerle toplantı yapan Bakan Selçuk, Tunceli'deki değişim ve eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımlarla mutlu olduklarını belirtip, şunları söyledi:



"Tunceli'nin eğitim alanında bu seviyeye gelmesine katkı sağlayan ve değer katan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tunceli'de bulunuyor olmak büyük bir memnuniyet. Buradan çok güzel haberlerle Ankara'ya döneceğiz. Buranın kalkınma projesi ve ortaya koyduğu başarı hikayesi, aslında Türkiye için de büyük bir örnek. Buradaki örnek çalışmaların dalga dalga bütün yurda yayılması ve Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin tüm vatandaşların belirli bir aidiyet içerisinde burada yaşaması büyük bir mutluluk kaynağı. Bu görüş alışverişi ve değerlendirme faaliyetlerinin sonunda Tunceli'deki eğitim kalitesinin daha da yükselmesi için neler yapılabileceğinin hususunu da değerlendirme fırsatı bulmuş olacağız. Tunceli'nin eğitimsel kalitesi, çok eskiden beri bilinen bir gerçek. Tunceli'de yapılan eğitim faaliyetlerinin daha da yükselmesi, sadece Türkiye'de bir değerlendirme sırası değil de uluslararası kalitede de bir yere gelmesi için yeni hedeflere ihtiyacımız var. Biz Tunceli'nin eğitim- öğretimdeki başarılarından mutluluk duyuyoruz. Bunu daha da ileri taşımak ve uluslararası araştırma ve sınavlarda Tunceli'nin çok özel bir yere sahip olması için de ayrıca yani tedbirler aldık."



Bakan Selçuk, valilik ziyaretinin ardından Atatürk Mahallesi'nde bulunan Elif Güntaş İlkokulu'na geçti. Burada öğrenci ve öğretmenlerle buluşan Selçuk, sınıfları gezip, sohbet ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Okuldan ayrıldığı sırada sergilenen davul şovunu da ilgiyle izleyen Selçuk, müzisyene bahşiş verdi. Beraberindekilerle Millet Bahçesi'ne geçen Bakan Selçuk, çeşitli yarışmalarda derece elde eden başarılı sporculara malzeme hediye etti. Buradan da Millet Kıraathanesi'ne geçen Selçuk, gençlerle bir araya geldi. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı gezen Selçuk, AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Çok uzun yıllar önce buraya geldiğimde hatırladığım şeylerle bugünkü Tunceli bir değil. Bu salonun enerjisi, sokakların durumu, şehirleşme ve tüm atılımlar beni ziyadesi ile mutlu etti. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle sohbet etme imkanımız oldu. Okul ziyaretlerimiz oldu. Gördüğüm tüm hususlar, Tunceli'nin el birliği ile büyük bir emekle çok büyük noktalara getirildiğini, bir başarı hikayesi oluşturulduğunu gösteriyor. Burada bulunuyor olmanızdan dolayı çok teşekkür ederim" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, buradaki ziyaretin ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle basına kapalı toplantıda buluşup, kentten ayrıldı.



Bakan Ziya Selçuk'un karşılanması



Bakanın JÖH ve PÖH'lerle kahvaltıda buluşması



Bakan Selçuk'un valilik ziyareti



Bakan Selçuk'un konuşması



Bakanın sporcularla buluşması



Ak Parti İl Başkanlığı ziyareti



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,



Kargo şubesinden kumaş çalan 4 kişi tutuklandı



GAZİANTEP'te, gece yarısı girdikleri kargo şirketinden başka bir şehre gönderilmek üzere bekletilen kumaşları çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, kumaşlar sahiplerine teslim edildi.



Olay geçen Çarşamba günü Sanayi Mahallesi'ndeki bir kargo dağıtım şirketi şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, başka bir şehre gönderilmek için kargoya verilen çok miktarda kumaş, gece yarısı minibüs ile gelip, içeri giren 4 kişi tarafından çalındı. Sabah saatlerinde işe gelen kargo görevlilerinin hırsızlık olayını fark etmesi üzerine polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden plakası tespit edilen minibüsün MOBESSE kameralarından izini süren polis hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin E.A., M.Y. E.B. ve Y.M. olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Çalınan kumaşlar ise sahiplerine teslim edildi.



Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Şüphelilerin kargo şubesinin kapısını açması



Şüphelilerin kumaşları minibüse yüklemesi



Minibüsün olay yerinden ayrılması



Ele geçirilen kumaşlar



Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: GAZİANTEP-DHA)



Gaziantep'te kuyumcudan 10 bin TL çalan şüpheli yakalandı



GAZİANTEP, - GAZİANTEP'te, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek girdiği kuyumcudan 10 bin TL çalıp, kaçan S.İ. yakalandı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Olay Çarşamba günü İnönü Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kapısı açık olan ve kimsenin bulunmadığı kuyumcu dükkanına giren S.İ. çekmecedeki 10 bin TL'yi alıp, kayıplara karıştı. Kuyumcu, dükkana geldiğinde çekmecedeki paranın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını incelediğinde ise hırsızlık olayını gördü. Durumu polise bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin S.İ. olduğunu belirledi. S.İ., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



S.İ.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.



Şüphelinin kuyumcuya girmesi



Şüphelinin çekmeceleri karıştırması



Şüphelinin parayı alarak cebine koyması



Şüphelinin kuyumcudan çıkması



Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: GAZİANTEP-DHA)



TABA Başkanı Akat: Yerli ürün alalım



TÜRK-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Genel Başkanı ve kozmetik markası L'actone'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, "Artık bırakalım her şeyin şu markada, bu markada şu yabancı ürün, şu Amerikan malı, şu İngiliz malı olmasını. Yerli ürün alalım, daha çok sanayiye ve üreticiye hatta son kullanıcıya destek vermiş olalım. Bu bağlamda da ihracatımız ve yerli sanayimizdeki iç piyasamızdaki verimlilik ve katkı da artacaktır" dedi.



TABA Genel Başkanı Ali Osman Akat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 'Yurt dışında yapılacak Türk organize sanayi yatırımı' konulu toplantıda iş insanları ile bir araya geldi. Toplantıya Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Trakya Organize Sanayi Bölgesi Başkanları, Trakyalı sanayici ve iş insanları, TABA Yüksek İstişare Başkanı Ali Bayramoğlu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. TABA Genel Başkanı Akat, yerli ürün alarak üreticiye destek olunması gerektiğini ve belirterek, "Artık bırakalım her şeyin şu markada, bu markada şu yabancı ürün, şu Amerikan malı, şu İngiliz malı olmasını. Yerli ürün alalım, daha çok sanayiye ve üreticiye hatta son kullanıcıya destek vermiş olalım. Bu bağlamda da ihracatımız ve yerli sanayimizdeki iç piyasamızdaki verimlilik ve katkı da artacaktır" dedi.



'YÜKSEK DÖVİZ İHRACATI ARTIRACAK



Yüksek dövizin ihracatı artıracağını söyleyen Akat, "Dövizin yüksek olmasından şikayetçi olanlar, daha çok ticaretini ve kişisel alışverişini yapanlar. Dikkat ederseniz bugün parfümünü, cep telefonunu veya özel ihtiyaçlarını yabancı markalardan temin edenler, yurt dışına bağımlılığı artıranlar, otomatikman veya yurt dışında seyahat edip ucuza tatil yapmak isteyenler dövizin yüksek olduğundan şikayetçi. Ama bu, içe dönük iç piyasadaki imalat sanayine ve ihracatı artırıcı bir faktördür ve çok önemli. Halkımız otomatikman dışa bağlılığını azaltacak ve dövizin yüksek olması ihracatımızı ve imalatımızı daha kaliteli bir şekilde artıracaktır. Derneğimiz, Türkiye ile Amerika arasında olan ticareti, hem Amerikalıların hem de Türklerin, Amerika'ya olan ticaretlerinde referans merkezi. 33 yıl önce rahmetli Özal'ın vasıtası ve emriyle kuruldu, bakanlar kurulu kararıyla da kamu yararı statümüz var. Bizim derneğimizini amacı, Amerika'dan, Türkiye'ye gelmiş tüm yatırımcıları ve gelecek olan tüm yatırımcılara hem referans merkezi olarak hizmet vermek, hem de onların Türkiye'deki sorunlarına çözüm ortağı olmak. Aynı zamanda Türk firmaların Amerika'ya yaptıkları tüm ihracatları ve Amerika'ya yapacakları tüm yatırımlar ile orada oturan Türk vatandaşlarımız arasındaki koordinasyonu ve referans merkezi olarak çalışmalarını sağlıyoruz" dedi.



'BAZI EKONOMİK SIKINTILAR VAR'



TABA Genel Başkanı Ali Osman Akat, Türkiye'nin bazı ekonomik sıkıntılarının olduğunu belirterek, "Türkiye'de şu an biliyoruz ki, ekonomik bakımdan bazı sıkıntılar var. Göstergeler gösteriyor ki, ihracat odaklı çalışmalıyız. O yüzden bizim derneğimizde hedef bölge olarak Amerika bölgesi olan Türk Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği bölgede, büyük bir çalışma seferberliği başlattı. Öncelikle Amazon gibi kanallara, internet dünyasına ve onun dışında bildiğiniz gibi süpermarket zinciri olan firmalara hizmet verebilmek için Türk firmalarının orada tanıtımını sağlıyoruz. Ayrıca, bildiğiniz gibi Türk markasının olgunlaşması ve Türk firmalarının uluslararası çapta daha büyük pazarda yer alabilmesi için bir proje gerçekleştirdik. Bu proje, Amerika'da, Türk Organize Sanayi Bölgesi kurup oradaki Türk firmalarının Amerikan markasıyla Türk markalarının, Türk firmalarının kendi marka değerlerini daha çok artırıp Amerikan pazarında pasta payında daha büyük yer alması ve ihracatın artırılması için çalışmalar sürdürüyoruz. Bu projeyle ilgili yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz ve önümüzdeki iki, üç yıl içinde bu proje dünyada örnek olacak bir şekilde faaliyete başlayacak. Projenin kapsamı içinde, bildiğiniz gibi sanal dünyaya Amazon dünyasına hizmet verecek firmalarımız olacak. Onun dışında, Türk sanayicisinin son paketlemesini yapıp üretimini yapabileceği bir ortam sağlanacak. Ayrıca Ar-Ge, Ür-Ge merkezleri, üniversitelerle işbirliği ve en az 500 tane sanayicinin orada yatırım yapabileceği karma bir organize sanayi bölgesi planlıyoruz. Bununla ilgili Amerikan otoritelerinden işte arsa, yer düzeneği ve en uygun şartlarda vergisel indirimlerle ilgili ve beyaz yakalıların Amerika'ya gidip orada istihdam sağlanabilecek bir ortam yaratıyoruz" dedi.



Toplantıları Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yapacaklarını ifade eden Akat, "Bu toplantılarımızda sanayicilerimizi toparlayıp Amerika'da daha güçlü nasıl ihracat yapabiliriz, daha güçlü nasıl oradaki pazar payında yer alabiliriz bunları tespit edeceğiz. Bunun dışında önemli olan bir diğer konuda, Amerika'ya olan ihracatımız sadece 8 milyar dolar geçtiğimiz yıl. Bizim amacımız bunu 2019'da iki-üç misline ulaştırmak. Biliyorsunuz ki, Amerikan pazarında bizim Türklerin payı, Türk firmalarının payı binde 3, binde 5 seviyesinde. Bugün baktığımızda sadece Vietnam bile Türkiye'nin 5 misli ihracat yapıyor Amerika'ya. Amerika'nın da Çin'e ve diğer ülkelere olan yaptırımları, bir fırsat olarak gördük biz. Amerikalı firmalar şu anda Çin'e uygulanan yüzde 10 verginin, yüzde 35'lik dilime çıkması korkusuyla başka pazarlarda üretim kanalları aramakta. Bu pazarlardan biz de payımızı almak istiyoruz ve Amerika'ya ihracatımızı artırmayı istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımıza, tüm sanayici ve KOBİ'lerimizle beraber el birliğiyle devam ediyoruz" diye konuştu.



-Toplantıya katılanlar



-Ali Osman Akat'ın konuşması



-Salondan detaylar



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), -



