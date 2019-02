Dha Yurt Bülteni-15

SURİYELİ 2 AYLIK MİRA, YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU (ÖZEL)KAHRAMANMARAŞ'ta, gece annesinin uyutup, yatağına yatırdığı Suriye uyruklu 2 aylık Mira Sercavi, sabah ölü bulundu.

SURİYELİ 2 AYLIK MİRA, YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU (ÖZEL)



KAHRAMANMARAŞ'ta, gece annesinin uyutup, yatağına yatırdığı Suriye uyruklu 2 aylık Mira Sercavi, sabah ölü bulundu. Ömer Sercavi, minik kızının battaniyeye sarılı cansız bedenini morga kendisi bıraktı. Mira'nın, 1 hafta önce rahatsızlanarak, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı, 3 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildiği öğrenildi.



Senem Ayşe Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Rihan Sercavi, iddiaya göre, dün akşam eşi Ömer Sercavi ile birlikte banyo yaptırdığı bebeği Mira'yı uyutup, yatağına yatırdı. Sercavi çifti, bu sabah bebeklerini uyandırmak istedi; ancak Mira uyanmadı. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mira'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Mira Sercavi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Acılı baba Ömer Sercavi, çok sevdiği kızının battaniyeye sarılı cansız bedenini morga kendisi bıraktı.



Mira Sercavi'nin, 1 hafta önce rahatsızlanarak, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı, burada 3 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildiği öğrenildi. Mira'nın kesin ölüm nedeninin otopside ortaya çıkacağı belirtildi.



ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI YAŞADIĞI KAYINPEDERİNİ BIÇAKLADI



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılca köyünde, gelin İlknur Şahin arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınpederi Cevat Şahin'i göğsünden bıçakladı. Adliyeye sevk edilen İlknur Şahin, gazetecilere "Çekmeyin, yanlış yaparsınız" dedi.



Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İlknur Şahin arazi anlaşmazlığı nedeniyle kayınpederi Cevat Şahin ile tartıştı. İlknur Şahin, bir süre sonra mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederine saldırdı. Gelini tarafından göğsünden bıçaklanan Cevat Şahin, kanlar içinde yere yığıldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Cevat Şahin, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Cevat Şahin, yoğun bakımda tedavi altına alındı.



Jandarma tarafından gözaltına alınan İlknur Şahin ise işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İlknur Şahin, adliyeye çıkarıldığı sırada gazetecilere, "Çekmeyin, yanlış yaparsınız" dedi.



İŞ YERİNDE BAŞLAYIP, SOKAKTA SÜREN KAVGA KAMERADA



ADIYAMAN'da aralarında daha önceden husumet bulunan 2 kişi, tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Kavga, öğle saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Oturakçılar Pazarı'nda tespih satışı yapan Ayhan S., iş yerine gelen ve aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada iş yerinin camları kırılırken, çarşı ise savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırarak 2 kişiyi gözaltına aldı.



Kavga anı ise işyerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



HDP'Lİ TAŞÇIER'E 3 YIL 11 AY HAPİS CEZASI



HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' suçlarından toplam 3 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.



HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında, terör örgütü PKK'ya yönelik Sur ilçesinde düzenlenen operasyonlar sırasında, sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelere girmek istediği gerekçesiyle, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Davanın bugün görülen karar duruşmasına İmam Taşçıer'in avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığı duruşmada, Taşçıer'in avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunup, beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, yargılama sonucu, İmam Taşçıer'i 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 1 ay, 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çaptırdı.



NUSAYBİN'DE POLİS, YÜRÜYÜŞE İZİN VERMEDİ: 1 GÖZALTI



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, açlık grevindeki HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla yürümük isteyen, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis izin vermeyince, kısa süreli gerginlik yaşandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla Nusaybin'de aralarında HDP milletvekilleri Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz, Nuran İmir, Pero Dündar, Ebru Günay ve Tuma Çelik'in de olduğu grup, HDP İlçe Başkanlığı önünde toplanarak yürümek istedi.



Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Mardin Valiliği'nce kent genelinde 13- 27 Şubat tarihleri arasında her türlü eylem, etkinlik, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi ve stant kurma gibi etkinliklerin yasak kararı olduğunu hatırlattığı gruptan dağılmalarını istedi. Yürümekte ısrar etmek isteyen grup ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Olayda 1 kişi gözaltına alınırken, gruptakiler dağıldı.



BAKAN TURHAN: BU SEÇİM OKYANUS ÖTESİNE ATILACAK BİR OKUN DA SEÇİMİDİR



ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 31 Mart seçimlerine yönelik konuştu, "Bu seçim okyanus ötesine atılacak bir okun da seçimidir" dedi.



Gümüşhane'ye gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Torul Belediye Başkanlığı binası önünde vatandaşlara seslendi. Halkın taleplerini yerine getirmek için azim ve gayretle çalıştıklarını anlatan Bakan Turhan, "Bölge insanın morali, heyecanı, gayreti ve motivasyonu yerinde. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hizmet siyasetine devam ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin, sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin. Bizler onun yol arkadaşlarıyız. Hizmet bayrağını devraldığımız günden bugüne kadar milletimize verdiğimiz sözü, vadettiğimiz vaatleri rabbime şükürler olsun onun izniyle birer birer yerine getirdik ve milletimizi, medeniyetimizi, geleceğe taşımak için ürettiğimiz projeleri de yerine getirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.



Yerel seçimlerin, sadece belediye başkanlarının, muhtarların, meclis üyelerinin seçileceği bir seçim olmadığını vurgulayan Turhan, "Bu seçim okyanus ötesine atılacak bir okun da seçimi. Bu kıtalar ötesine, sınırlar ötesine atılacak bir sillenin seçimi olacak. Birliğimizi, beraberliğimizi temin etmek için bu seçimlere bir ittifakla giriyoruz. Birbirimizi kıracak hareketler yapmayacağız, seçimlerde aday adayı olmuş arkadaşlarımız birbirlerine kırgınlıklarını bırakacaklar, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet için birbirlerine sarılacaklar ve genel başkanımızın arkasından hep birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.



Bakan Turhan, Gümüşhane ziyaretlerinin ardından Bayburt'a gitti.



CHP'DEN İSTİFA EDEN KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANI: İNCE'NİN YANINDA OLDUĞUM İÇİN ADAY GÖSTERİLMEDİM



KIRKLARELİ'de 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayı gösterilmeyin ve partisi CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Muharrem İnce'nin yanında olduğu için aday gösterilmediğini öne sürerek, "Bende o bedelleri ödemiş kişiyim. Ben Muharrem İnce'nin yanında olduğum için aday gösterilmedim.Tecrübe yapılan hataların toplamı yenen kazıkların bileşkesidir" dedi.



CHP Genel Merkezi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediyle başkan adayı göstermemesinin ardından partisinden istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bugün basın toplantısı düzenledi. Yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Kesimoğlu, "Ben hayatımın hiçbir döneminde koltuk sevdalısı olmadım. Eğer koltuk sevdam olsaydı, muhalefet yapmazdım. Bildiğiniz gibi 2004 yılında sayın Baykal'a karşı biz muhalefet hareketi yaptık. 2018 yılında da sayın Kılıçdaroğlu'na muhalefet ettik. Bu muhalefet anlayışımızı ortaya koyarken, demokrasiden ödün vermedik. Kendi koltuğumuzun sevdasında asla olmadık. Ülke sorunlarını kendi sorunlarımızın üstünde ve ötesinde gördük. İsimle değil, ilkeyle siyaset yaptık. Eğer ben koltuk sevdalısı olsaydım, seçime 6 ay kala Muharrem İnce'nin yanında yer almazdım. Ben zannettim ki, gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler onlarda demokrasiye inanmışlar ve ülke için istedikleri demokrasiye eş değerli olarak parti içinde de demokrasiyi işletecekler. Ama geline noktada bunun böyle olmadığını gördük" dedi.



'BİRİLERİNİN KRAL ÇIPLAK DEMESİ LAZIMDI'



İsyanının Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine olduğunu belirten Kesimoğlu, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine isyan ediyorum. Birilerinin kral çıplak demesi lazımdı. Ben de dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölen yaftası asmak istiyor kimi arkadaşlarımız. Bunu da asla kabul etmem mümkün değil. Ben bir bölen hayatımın hiçbir döneminde olmadım, her zaman parti içinde doğruları söyledim. Benim koltuk sevdam olsaydı, başkaları gibi kaçak dövüşebilirdim. Yani parti içi iktidarın yanında yer alıyor gibi görünüp de, parti içi muhalefetle de hareket edebilirdim. Ama her fırsatta söylediğim gibi Allah'ın boy kadar yürek verdiği nadir kullardan biriyim ben. Boyum kadar yüreğim var. Asla mertlikten, dürüstlükten ödün vermedim. Ebetteki partimizin menfaati söz konusudur. Ama gelinen nokta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ile bu işin olmayacağı idi. Bunun için de halkım 5 yıldır hizmet etmekten gurur duyduğum halkım benim görevime devam etmemi istedi. Onun için bu süreci enine boyuna değerlendirerek en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine isyan ediyorum. Yönetimin almış olduğu kararlara direniyorum, o kararları kabul etmiyorum. Cumhuriyet Halk Partililiğimi ölçmek, kimsenin hakkı da haddi de değildir. Ben gözümü Cumhuriyet Halk Partisi'nde açtım. Özenle koruduğum, bilinçle korudum, ilkeyle korumaya devam ediyorum. Benim o 6 ok, 40 yıldır yüreğimde, benim yüreğimden onu silmeye hiçbir kimsenin gücü yetmez" dedi.



'İNCE'NİN YANINDA OLDUĞUM İÇİN ADAY GÖSTERİLMEDİM'



Kesimoğlu, Muharrem İnce'nin yanında olduğu için aday gösterilmediğini öne sürerek, "Bende o bedelleri ödemiş kişiyim. Ben Muharrem İnce'nin yanında olduğum için aday gösterilmedim.Tecrübe yapılan hataların toplamı yenen kazıkların bileşkesidir. Ben tecrübeliyim bu anlamda. 2004 yılında parti içinde demokratik bir tüzük dedik, çağdaş bir program istedik ve bu iki anlayışı ete kemiğe büründüren kadronun iş başına gelmesini istedik, 2007 seçimlerinde deniz kazasına uğradık. Yine bizim parti içinde ve ülke için demokrasi mücadelemiz devam etti, koltuk sevdamız olmadığı için mücadelemizi büyük bir özveriyle yürüttük. 2019 seçimlerinde de kılıç yarası aldık. Hiç önemli değil. Ben anamdan ne milletvekili olarak doğdum, ne de belediye başkanı olarak doğdum. Ama ben bu birikimimi halkıma hizmet olarak değerlendirmek istiyorum bütün derdim bu" şeklinde konuştu.



BAŞKAN BOZBEY: BİR ŞEY YAPMADAN TABELA KOYUP, AÇILIŞ YAPTILAR



NİLÜFER Belediyesi yanındaki alanın, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından otoparka dönüştürülmesine ilişkin konuşan Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Malzemenin tamamı Nilüfer Belediyesi tarafından döküldü. Bir şey yapmadan tabela koyup, açılış yapıyorsunuz. Yol kenarlarından otopark ücreti alıyorsunuz. Tiyatro oynuyorsunuz maalesefö dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'da faaliyet gösteren Karadeniz Dernek ve Federasyon Başkanlarıyla 'Fikir Birliği Toplantısı' gerçekleştirdi. Göreve geldiklerinde Bursalılar'ın mutlu, huzurlu ve güvenli bir şehirde yaşam sürmeleri için uygulayacakları projeleri paylaşan Başkan Mustafa Bozbey, "Sizler, hemşeri dernekleri ve federasyonları olarak üyelerinizle bir bağ kurup, çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirirken, diğer bir yandan da onlara zor zamanlarında destek olarak kamusal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Anadolu'nun kültürel zenginliğini koruyup, gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyorsunuz.ö



"BİZ YAPTIK, BÜYÜKŞEHİR SAHİPLENDİö



Katılımcıların, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Nilüfer'de açtığı otopark ile ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Mustafa Bozbey, "Orası aslında ticari imarlı bir alan. Alanın zemininde bulunan malzemenin tamamı Nilüfer Belediyesi tarafından döküldü. Haftanın iki gününde pazar kuruluyor yakınında. Pazarların olduğu günlerde zaten ücretsiz kullandırıyorduk. Fakat birileri geldi, oraya tabela dikti. Daha da tuhafı milletvekilleri ile geldi, bir de açılış yaptılar. Tam bir komedi. Bununla ilgili fıkra bile üretilebilir. Hiçbir şey yapmadan, tabela koyarak orada açılış yapıyorsunuz. Diğer tarafta da yol kenarlarından, para almamanız gereken yerden para alıyorsunuz. Komedi yapıyorsunuz, tiyatro oynuyorsunuz maalesef.ö



"TÜRKİYE'DE YAŞIYORLARSA TÜRKÇE TABELA KULLANACAKLARö



Bursa'da yaşayan Suriyeliler ve tabelalarda yabancı dil kullanımına yönelik bir soru üzerine söz alan Başkan Bozbey, "Yapılan araştırmalara göre Suriyeliler'in dörtte üçe geri dönmek istemiyor. Türkiye'de kalacaklar gibi görünüyor. O zaman, eğitim ve sosyal hayata uyum ve entegrasyon programlarını iyi hazırlamak lazım. Türkiye'de yaşıyorlarsa, Türkçe tabela kullanacaklar. Biz, Nilüfer'de bunu uyguluyoruz. Yabancı tabelalar konusunda Meclis kararı da alıp, Bursa'nın tamamında bunu uygulayacağız. Bu konuda ısrarlıyızö ifadelerini kullandı.



"DOĞANBEY SORUNUNU HAK SAHİPLERİYLE BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZö



Kent gündemine ilişkin görüşlerini de paylaşan Bozbey, "31 Mart sonrası, Bursa'da doğru proje konusunda uzlaşı kültürünü geliştireceğiz. Örneğin kentsel dönüşümde yapılan hataların önüne geçeceğiz. Maalesef yapılan hatalar sonucu evleri yıkılan insanlar, kirayı cepten vermek durumunda kaldı. Müteahhitler borçlandı. Hem onlar kaybetti, hem sosyal donatı alanları, yeşil alanları, okul alanları azalan insanlar ve kamu kaybetti. Ben, Doğanbey TOKİ sakinleri adına bir karar vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. 31 Mart sonrası oradaki hak sahiplerini de memnun edecek ve onlarla birlikte alacağımız karar ile bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Bu konuda projelerimiz varö şeklinde konuştu.



"TRAMVAY KEŞKE YAPILMASAYDI"



Kent Meydanı'ndan Terminal'e uzanan T2 Hattı'na ilişkin görüşlerini de açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey, "Keşke başlanmamış olsaydı. T2 Hattı'nda o masraf yapılacağına, metrobüs yapılsaydı hem daha ucuza mal olurdu hem de şuana kadar çoktan işler duruma gelirdi. Bir araya gelip, konuşulsaydı, bunlar yapılmazdıö değerlendirmelerinde bulundu.



