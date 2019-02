Dha Yurt Bülteni -15

Özkan: İlaç temini konusunda sıkıntılar yaşıyoruzAdana Eczacı Odası(ADEO) Başkanı Ecz. Ersun Özkan, Sağlık Bakanlığı'nın 2019 yılı ilaç fiyatlandırmasını açıklamasının ardından ilaca erişimde olumlu bir adın olduğunu ancak yeni kur açıklamasının ile sıkıntıların ciddi seviyelere çıktığını söyledi.

Adana Eczacı Odası(ADEO) Başkanı Ecz. Ersun Özkan, Sağlık Bakanlığı'nın 2019 yılı ilaç fiyatlandırmasını açıklamasının ardından ilaca erişimde olumlu bir adın olduğunu ancak yeni kur açıklamasının ile sıkıntıların ciddi seviyelere çıktığını söyledi.



ADEO Başkanı Ecz. Ersun Özkan, Sağlık Bakanlığı'nın, 13 Şubat'ta 2019 yılı ilaç fiyatlandırması ile ilgili güncellemeye yaptığını hatırlattı. Özkan, "Söz konusu açıklamada ilaç fiyatlarında meydana gelecek değişikliklerin 19 Şubat itibariyle geçerli olacağı da belirtildi. Bu değişiklik doğrultusunda ilaç sektörü ile mutabakata varılmış olmasını, ilaca erişim anlamında olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak ilaç piyasasında bir süredir yaşanan sıkıntılarımızın yeni kur oranının açıklanması ile birlikte ciddi seviyelere çıktığını belirtmek durumundayız" dedi. Ecza depolarından ilaç temini konusunda çok büyük sıkıntılar yaşandığını da belirten Özkan şu değerlendirmeyi yaptı:



"Ecza depolarına verilen siparişlerde sorunlar yaşanmakta, internet sipariş ekranlarına kısıtlamalar getirilmekte, telefon aracılığıyla verilen siparişler yerine getirilmemekte ya da eksik bir şekilde karşılanmaktadır. Karşı karşıya olduğumuz tablo, eczacılarımızın ilaca erişim konusunda sahada ciddi ve önemli bir tedarik sorununun yaşandığını gözler önüne seriyor. Yaşanan tedarik sıkıntıları sebebiyle 19 Şubat'a kadar halk sağlığı noktasında olumsuz sonuçların ortaya çıkacağı aşikardır. Öte yandan depoların tutumu sebebiyle meslektaşlarımız hastasına, bilhassa nöbet saatlerinde ilaç verme konusunda zorlanacak ve bu durum da eczacı ile hastayı karşı karşıya getirecektir. İlaç tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar, kurun açıklanmasıyla tavan yapmış olsa da zaten bir süredir bu sıkıntılar devam etmekteydi. Sağlık Bakanlığı yapılan denetimler doğrultusunda 42 üreticide, 20 depoda, 32 eczanede stokla ilgili sıkıntı tespit edildiğini duyurmuştu. Bunun ardından hem Birliğimiz hem Bölge Eczacı Odalarımız tarafından stokçuluğu yapan her kimse karşısında olunduğuna dair açıklamalar yapılmış ve bahsi geçen isimlerin bildirilmesi halinde stokçuluk yaptığı söylenen kişilerle ilgili işlemler başlatılacağı söylenmişti. İçinden geçtiğimiz süreçte İl Sağlık Müdürlükleri tarafından eczanelerimiz yoğun bir şekilde denetimlere tabi tutulmakta, bu durum da eczacılarımızı kamuoyunun gözünde ilaç yokluğunun sorumlusu gibi göstererek zan altında bırakmaktadır. Ülkemizin her köşesinde kesintisiz hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak yaratılan intibaının karşısında olduğumuzu, zan altında bırakılmayı kabul etmediğimizi belirtmek isteriz."



Akşener: Tencere her hükümeti sallar (2)



MUHALEFET MİLLETİN AVUKATIDIR



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de partisinin Erdemli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada kalabalığa seslenen Akşener, ilçedeki esnaf ve çiftçilerin zor durumda olduğunu öne sürerek, "Çiftçimizin girdi maliyetleri yüksek. Çiftçimizin mazotu, gübresi, ilacı pahalı. Artık çiftçimizin sorunlarına çözüm üretilmesi gerekiyor. Muhalefet milletin avukatıdır. Sizlerin derdini dinleyip, sizlerle berber oluyoruz. Bazı kesimler, 31 Mart yerel seçimlerini beka ile eşleştiriyor. Yerel seçimlerde halkımız kendisine en iyi hizmeti vereceğine inandığı adaya oyunu verecek. Seçilen belediye başkanı veya mahalle muhtarının, ülkenin bekası ile ne ilgisi olabilir? Tecrübeli bir politikacı olarak söylemem o ki, sizlerin sorunlarını çözebilecek, derdinizi dinleyen, kapısından içeri girebileceğiniz, yanındakini kayırmayan bir belediye başkanı seçeceksiniz" diye konuştu.



Akşener konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet etti.



Bakan Pakdemirli: Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koyduk (EK)



BAKAN FİDAN DAĞITTI



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yatağan ilçesinde zeytinyağı tesisini ziyaret ettikten sonra, il merkezine geldi. Bakan Pakdemirli, Muğla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti. Birlik Başkanı Mehmet Aldemir, çalışmaları hakkında Bakan Pakdemirliyi bilgilendirdi. Bekir Pakdemirli, buradan cuma namazı için Kurşunlu Camii'ne geçti. Pakdemirli namaz çıkışı, caminin de bulunduğu Kurşunlu Meydanı'nda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan stantta, vatandaşlara biberiye, defne ve fıstık çamı fidanları dağıttı. Yaşanan izdiham deneniyle fidan dağıtımı sırasında Pakdemirli'nin zorluk yaşadığı görüldü.



Bakan Pakdemirli sonrasında, Muğla Muhtarlar Derneği Federasyonu'nu ziyaret etti. Dernek Başkanı Kadir Gümüş, kurum önünde karşıladığı Bakan Pakdemirli'ye, bir tablo hediye etti. Bakan Pakdemirli daha sonra, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenecek sektör buluşması toplantısına katılmak üzere üniversiteye geçti.



Elazığ'da tanzim satış noktası açıldı



Elazığ'da belediye bünyesinde tanzim satış noktası kuruldu.



Elazığ Belediyesi'nce kurulan tanzim satış noktası bugün kapılarını vatandaşa açtı. Kültür Park'ta hizmete giren tanzim satış noktasında ucuz sebze ve meyve almak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Tanzimde domates 3,5 tl, biber 5,5 tl, patlıcan 7,75 tl, patates ise 3 liraya satışa sunuldu.



Tanzim mağazasını ziyaret eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, vatandaşların ucuz sebze ve meyve almaları için tanzim satış noktasının hizmete geçtiğini belirterek, "Tanzim mağazamızı açtık ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Türkiye'de dış güçlerin ve onların içeride olan uzantılarının oluşturmak istediği 15 Temmuz terörü, akabinde ekonomik terör ve akabinde gıda maddeleri üzerine oluşturmak istenen teröre karşı vatandaşlarımızın daha ucuz sebze ve meyve yemeleri için tanzim merkezleri devreye girdi" dedi.



Tanzim satış noktasında alışveriş yapan vatandaşlardan Mustafa Çakar, uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, "Pahalı sebze ve meyveleri fakir alamaz. Patates 5 lira, soğan olmuş 6 lira. Bu hizmet sayesinde vatandaş gücü kadar alıyor" dedi.



Kızılırmak'ı kirleten firmaya 72 bin liralık ceza



Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde, Kızılırmak'ta kirliliğe neden olduğu belirlenen akaryakıt firmasına, 72 bin liralık idari para cezası uygulandı.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Bahşili'de, yakınında petrol ve gaz dolum tesisi bulunan Kızılırmak'ta oluşan kirlilikle ilgili inceleme başlattı. Irmaktan su ve toprak numunesi alıp, petrol ve gaz dolum tesisinde inceleme yapan ekipler, çalışmayı tamamladı. İncelemede, petrol ve gaz dolum tesisinde yakıt aktarımı sırasında petrolün yağmurluk ızgarasına aktığı ve buradan Kızılırmak'a karıştığı tespit edildi. Ekipler, firmaya 72 bin liralık idari para cezası uyguladı.



Yevmiyelerini alamayan 7 inşaat işçisi intihara kalkıştı



İzmir'in Torbalı İlçesindeki, dört katlı belediye hizmet binası inşaatında taşeron firmaya bağlı olarak çalışan ve 3 aydır yevmiyelerini alamadıklarını ileri süren 7 işçi intihar girişiminde bulundu. Uzun süre yanlarına kimseyi yaklaştırmayıp, olay yerine gelen polislere direnen 7 işçi, diğer işçilerin araya girmesiyle 1 saatlik çaba sonucunda ikna olup, bulundukları yerden indi.



Muratbey Mahallesi'ndeki Torbalı Belediyesi yeni hizmet binası inşaatında taşeron firmaya bağlı olarak, çelik montaj, asma tavan, sıva ve boya-badana işlerinde çalışan toplam 60 işçiye iddiaya göre 1 ile 3 ay arasında değişen sürelerde yevmiyeleri ödenmedi. Kişi başı toplam 3 bin ile 25 bin lira arasında alacağı olan işçilerden 7'si bugün çalıştıkları dört katlı inşaatın tepesine çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Maaşları ödenmediği için evlerine ekmek götürümediklerini belirten işçiler, taşeron firma yetkilileri ve belediyeye tepki gösterdi. Diğer işçilerin ve çevredekilein durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman inşaattan sarkan işçiler yürekleri ağza getirirken, yanlarına polisleri de yaklaştırmadı. Polis, işçileri ikna edemeyince, aşağıdaki diğer işçilerden yardım istedi. Tepedeki arkadaşlarını cep telefonu ile arayan işçiler, 1 saat süreyle ikna etmeye çalıştı. Görüşmenin ardından ikna olan 7 işçi, bulundukları yerden indi. İşçilerin inmesiyle herkes rahat bir nefes aldı. Aşağıdaki çelik montaj işçilerinden Hüseyin Küçük, her gün Menemen'den Torbalı'ya çalışmak için gittiklerini belirterek, "Daha önce de alacaklarımız ödenmedi. Şimdi yine mağdur edildik. Sadece binanın tepesine çıkan 7 arkadaşımız değil. Aynı durumda olan toplam 60 işçiyiz. Ekmek alacak paramız yok" dedi.



İşçi temsilcilerinden Şiho Erekli de "Aynı zamanda inşaatta asma tavan işçisi olarak görev yapıyorum. 3 aydır yevmiyelerimizi alamıyoruz. Bizleri ne arayan ne de soran var. Otomobilimi satıp, bazı işçilerin parasını cebimden ödedim. Ama mağduriyetim giderilmedi. İnşaatın tepesine çıkan arkadaşlarımız gibi biz de mağduruz" dedi.



'gediz deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli'



İZMİR'in Kuş Cenneti olarak bilinen ve özellikle flamingoların yaşadığı önemli bir sulak bölge konumunda olan Gediz Deltası'nın, UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmesini isteyen Doğa Derneği, bir rapor hazırlayarak Kuş Cenneti'nin UNESCO Dünya Doğa Mirası kriterlerinin tümüne uyduğunu bildirdi. Raporu, Doğa Derneği'nden Prof. Dr. Ahmet Karataş, Yrd. Doç. Erol Kesici ve Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol hazırladı.



İzmir'in Çiğli ilçesi Çamaltı Tuzlası sınırları içindeki Kuş Cenneti, 289 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kış aylarında ise yüz bine yakın su kuşunu konuk ettiği bilinen Gediz Deltası sulak alanı aynı zamanda Türkiye'deki 14 Ramsar Alanı'ndan (Ramsar sözleşmesiyle koruma altına alınmış sulak alan) biridir. Özellikle flamingoların yaşadığı önemli bir sulak bölge konumunda bulunan Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmesini isteyen Doğa Derneği, bir rapor hazırladı. Aynı zamanda imza kampanyası da başlatıldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Karataş, emekli Yrd. Doç. Erol Kesici ve Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol'un hazırladığı rapora göre, Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Doğa Mirası kriterleri arasında bulunan şartları taşıyor.



'TÜRKİYE'DE UNESCO DÜNYA DOĞA MİRASI STATÜSÜNE SAHİP ALAN YOK'



Hazırlanan raporda, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından biri olan, aynı zamanda doğal SİT alanı kabul edilen Gediz Deltası'nın, UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi'ne dahil edilebilmesi için, Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen olağanüstü evrensel değerini ölçen dört doğal kriterden sadece birini karşılamasının yeterli olacağı belirtildi. Türkiye'de UNESCO Dünya Doğa Mirası statüsüne sahip bir alanın bulunmadığı da aktarıldı. Alanda; üreyen tepeli pelikan, flamingo, küçük kerkenez, kılıçgaga, kocagöz, bataklık kırlangıcı, akça cılıbıt, mahmuzlu kızkuşu, Akdeniz martısı, küçük sumru ve Hazar sumrusunun bulunduğu kaydedildi.



'25 BİN 239 KUŞ TÜRÜNÜ BARINDIRIYOR'



Kuş Cenneti'nin, kışın aralarında küçük karabatak, tepeli pelikan, flamingo ve angut bulunan büyük sayıda su kuşunu (25 bin 239) barındırdığına vurgu yapan Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç, "1979 yılında Büyük Kanyon, 2000 yılında Amazon Yağmur Ormanları, UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edildi. İzmir'in Gediz Deltası'nın da tıpkı bu alanlar gibi tüm dünya ölçeğinde değerli eşsiz bir doğa mirası" dedi. Kılıç, akademisyenler tarafından hazırlanan bilimsel raporların, Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası unvanını fazlasıyla hak ettiğini ortaya koyduğunu söyledi. Bu nedenle başta Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumların, Gediz Deltası'nın UNESCO listesine alınması için gerekli başvuruları yapmasını isteyen Kılıç, "Böylesine değerli bir doğal alan, hiçbir zarar gelmeden yaşatılmalı, İzmir halkına ve gelecek nesillere UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak armağan edilmeli" dedi.



Umut KARAKOYUN/İZMİR,

