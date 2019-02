Dha Yurt Bülteni-15

Hatay Asayiş Şube Müdürü intihar girişiminde bulundu1)YAŞAMINI YİTİRDİHatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



SÜRE: 00'51" BOYUT: 94,9 MB



2)KAYAK MERKEZİNDEN DÖNEN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI



SİVAS'ta içinde kayak merkezinden denen kişilerin minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Kaza, 16.30 sıralarında merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında meydana geldi. Kayak ve gezi amacıyla gittikleri Yıldız Dağı Kış Turizm Merkezinden dönen üç aile bireylerinin bulunduğu, Gökhan Özkaya idaresindeki 58 BZ 515 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



-Olay yerinden görüntüler



-Devrilen minibüsün görüntüsü



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



3)BAKAN VARANK: HEM SAHADA, HEM MASADA GÜÇLÜYÜZ



SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayiindeki bağımsızlığın önemine vurgu yaparak, "Artık kendi İHA'sını, SİHA'sını, tankını yapabilen bir ülke olarak hem sahada hem de masada güçlüyüz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Çanakkale'de Lapseki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Bakan Varank'a, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da eşlik etti. Açılışta konuşma yapan Varank, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için Lapseki Belediye Başkanı adayı Eyüp Yılmaz'a destek istedi. Bakan Varank, "Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir. Bizim kutlu yürüyüşümüzde, kutlu davamızda önemli yol ayrımıdır" diye konuştu.



Buradan ayrılıp, Çanakkale Teknopark Yerleşkesi ve Yeni Hizmet Binası'nın açılışına katılan Bakan Varank, 2001'de 2 olan teknopark sayısının, şu an 54 şehirde 81'e ulaştığını ve 61'inde aktif olarak faaliyet gösterildiğini söyledi. Kuruluşu tamamlanan 20 teknoparkın da faaliyete geçirilmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Varank, rekabet gücünü kalıcı olarak artırmanın, teknolojiyi geliştirip, üretmekle mümkün olduğunu ve teknolojinin sadece kullanıcısı olanların, karlı pazar olmanın ötesine taşınamadığını kaydetti.



'TÜRKİYE, BU KONUDA ÇOK ÇEKTİ'



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 2012'de kurulan Çanakkale Teknoparkı'nı 2014'te faaliyete geçirdiklerini belirterek, 39 firmaya ev sahipliği yapan bu yerleşkenin yüzde 100 doluluk oranına sahip olduğunu söyledi. Teknoparka 10 milyon liradan fazla hibe desteği verdiklerini dile getiren Varank, "Bu yeni hizmet binası da desteklerimiz sayesinde hayat buldu. Sevindirici olan geli·şme, bu yeni binanın da yüzde 100 doluluk oranıyla çalışacak olması. İlk aşamada 300 Ar-Ge personeli burada istihdam edilecek. Büyüyen teknoparkımız, Çanakkale'nin ekonomik sıçramasına önemli katkılar sunacak. Üniversite gençliğine, parlak fikri olan girişimcilerimize ve üretmek isteyen herkese kapılarımız açık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 16 yılda bilime ve araştırmaya büyük önem verdi·k. Bu noktada savunma sanayisi önemli bir başarı hi·kayesi· oldu. Ar-Ge önderliğindeki çalışmalar, yüzde 65'in üzerinde yerlilik oranına sahip bir savunma sanayine kavuşmamızı sağladı. Biliyorsunuz, ekonominiz ne kadar güçlü olursa olsun, diplomaside hangi· başarıları elde etmiş olursanız olun günün sonunda iş dönüp dolaşıp savunma sanayiindeki bağımsızlığınıza geli·yor. Türkiye, bu konuda çok çekti" dedi.



'ARTIK KENDİ İHA'SINI, SİHA'SINI YAPABİLEN ÜLKEYİZ'



Güçlü ve modern bir Çanakkale görmek istediklerini vurgulayan Varank, "Kıbrıs Barış Harekatımızı bahane edip, 3 yıl boyunca parasını peşin ödediğimiz uçakları, dahası bakım onarıma giden uçakları bile geri alamadık. Ama artık kendi İHA'sını, SİHA'sını, tankını yapabilen bir ülke olarak hem sahada hem de masada güçlüyüz. Aynı başarıyı sanayinin diğer alanlarında da yakalamak istiyoruz. İşte bu gibi merkezlerimiz, hedeflerimize ulaşmada ve tam ekonomik bağımsızlığımızı yakalamamızda kilit role sahip. İnşallah burada elde edeceğimiz başarılar, hepimizin yüzünü ağartacak. Burası Çanakkale'nin sadece tarım ve turizmde değil Ar-Ge ile birlikte sanayi ve teknoloji alanında da güçlü bir şehir olmasını sağlayacak. Biz Çanakkale'yi her alanda güçlendirirken, elbette yerelde de güçlü ve modern bir Çanakkale görmek istiyoruz" diye konuştu.



Bakan Varank, 31 Mart yerel seçiminin, Çanakkale için fırsat kapısı olduğunu belirterek, yerel-genel uyumu ile koordi·nasyonu Çanakkale'de yakalandığı anda kentin geleceğinin çok daha farklı olacağına inandığını dile getirdi.



Teknopark açılışına; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Erkan Bil ile davetliler katıldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, daha sonra Teknopark'ta öğrencilerin açtığı stantları gezerek, incelemelerde bulundu.



Bakan Varank'ın Lapseki Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açmasından görüntü.



Teknopark açılışından genel detay görüntüler.



Bakan Mustafa Varank'ın konuşmasından görüntü.



Kurdelenin kesilerek açılışın yapılmasından görüntü.



Bakan Varan'ın standları gezmesinden görüntü.



Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,



4)KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK: DÜNYADA EN FAZLA YARDIM YAPAN ÜLKE TÜRKİYE'DİR



KIZILAY Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bugün dünya yardım endekslerine baktığımız zaman kendi vatandaşı dışında insanlara en fazla tutarda yardım eden birinci ülke Türkiye'dir." dedi.



Kızılay Kayseri Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlendi. Olağan Genel Kurula Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



'TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADADIR'



Burada konuşan Kınık, Türkiye'nin geçen sene yardımlarıyla 8 milyar doları aşarak birinci sırada yer aldığını ifade etti. 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Kerem Kınık: şöyle konuştu: "Şuna inanırız ki, 150 yıldır milletinden aldığı bu güçle devletine destek olarak en kötü zamanlarda, en kötü yerlerde bu görevini infa ederek bayrağımızın taşıdığı bu hilali layık olmaya çalışıyoruz. Kızılay'ın, milletimizin vazifesi her geçen gün artıyor. İşimiz vaktimizden çok. Bugün dünya yardım endekslerine baktığımız zaman kendi vatandaşı dışında insanlara en fazla tutarda yardım eden birinci ülke Türkiye'dir. 191 Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin içerisinde Türkiye 8 Milyar doları aşan geçen seneki yardımlarıyla birinci sırada ülkedir. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi midir? Elbette ki hayır. Kendi gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik pay ile hem dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir."



'BİZ KÜRESEL VİCDANI TEMSİL EDİYORUZ'



Dünyada afet veya savaş olduğunda gözlerin Türk Kızılay'ını aradığını belirten Kerem Kınık, çok çalışarak güzel günlere ulaşacaklarını ifade etti. Kınık, şunları söyledi: "Biz dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. Bugün memleketimiz dünyanın bütün mazlumlarının kalbinde bir özgürlük sembolüdür. Bugün dünyanın her tarafında nerede bir sıkıntı, afet veya savaş olursa gözler Türk Kızılay'ını arıyor. Onun için bizim sorumluluğumuz büyüktür. Biz de çok çalışacağız."



-PROTOKOLDEN DETAY



-SALONDAN DETAY



-GENEL BAŞKAN DR. KEREM KINIK'IN KONUŞMASI



Süre: 4,29 Boyut: 503 MB



5)POLİS BAŞMÜFETTİŞİ SULA: ÇOK FARKLI BİR DİYARBAKIR GÖRDÜM



TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği'nce (TÜRSAB) Diyarbakır'da düzenlenen konferansta katılan polis başmüfettişi Ahmet Sula, bir zamanlar terörle anılan kentin ne kadar huzurlu bir şehir olduğunu gördüğünü belirterek, "Artık işi turizmcilere bırakmanın vaktinin geldiğini memnuniyetle gördüm. Çok farklı bir Diyarbakır ve Diyarbakırlı gördüm. Ben de artık Diyarbakırlı olmak istiyorum" dedi.



TÜRSAB Akademi tarafından 4'üncüsü düzenlenen 'Ahmet Sula ile etkili iletişim' konulu konferansa katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Emniyet Genel Müdürlüğü polis başmüfettişi ve sanatçı kişiliğiyle de tanınan Ahmet Sula, turizmcilerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen konferansa TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Canatan, TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, turizmciler ve emniyet mensupları katıldı.



'İŞİ TURİZMCİLERE BIRAKMANIN VAKTİ GELDİ"



Konferansın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan polis başmüfettişi Ahmet Sula, Diyarbakır'a ilk olarak 2014 yılında geldiğini, o dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcılığı yaptığını hatırlattı. Diyarbakır'da önemli gelişmeler yaşandığını anlatan Sula, "Şimdi aradan geçti zaman yıl geçti. O kadar büyük bir gelişme olmuş ki Diyarbakır o zamanlar terörle daha çok anılırken, bugün ne kadar çok daha huzurlu olduğunu ve artık işi turizmcilere bırakmanın vaktinin geldiğini memnuniyetle gördüm. Ne kadar buna teşekkür etsem, hamd etsem azdır. O yüzden bu gelişimiz çok çok farklı oldu. Bu mücadelede başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve TÜRSAB Başkanımız Firuz Bağlıkaya bir şekilde bizi insanlarımızla buluşturdukça, birbirimizi tanıyıp daha güçlü, daha güzel günlere kavuşmamızın önünde bir engel yok. O yüzden hayatımın en heyecanlı, mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Çok farklı bir Diyarbakır ve Diyarbakırlı gördüm. Ben de artık Diyarbakırlı olmak istiyorum" dedi.



'DİYARBAKIR'IN GEÇMİŞTEN GELEN ŞEYLERLE ANILMASINI İSTEMİYORUZ'



TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Canatan ise Güneydoğu'daki şehirlerin artık yurtiçi ve yurtdışı operatörlerin programlarına alındığını ifade ederek, "Yoğun bir şekilde insanların buralara gelip görmelerini istiyorum. Geçmişten gelen bazı şeylerle buraların anılmasını artık istemiyoruz. Türkiye'nin birçok şehrini biliyorum. Burası anlatılmakla anlaşılmaz. Buranın dostluğunu yaşadıktan sonra buraya 1 kişi gelirsiniz bir daha ki gelişinizde en az 10 kişiyi yanınızda getirirsiniz. TURSAB olarak bölgeye iyiye yönelik ayrımcılık yapıyoruz ve yapmak zorundayız. Çünkü bunu devlet büyüklerimizden de görüyoruz. Biz de onların peşinden giderek destekliyoruz. Eksiğimiz varsa da tamamlamasını biliriz" diye konuştu.



Konferansa katılanlar



Konferanstan genel ve detay görüntüler



Ahmet Sula'nın konuşması



İbrahim Canatan'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 527 MB

