Dha Yurt Bülteni -15

BEYTÜŞŞEBAP'TA SIĞINAKTA 22 BİN 100 MERMİ ELE GEÇİRİLDİŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirildi.

BEYTÜŞŞEBAP'TA SIĞINAKTA 22 BİN 100 MERMİ ELE GEÇİRİLDİ



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirildi.



Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca Faraşin Bölgesi Doğanyol köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut' ismi verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit edildi. Sığınakta arama yapan ekipler, 8 bidon içerisinde toplam 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirildi. Sığınak imha edilirken, mühimmata el konuldu.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



Helikopterin karlı alana inmesi



Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),



===========



AMİK OVASI, 45 GÜNDÜR SU ALTINDA



HATAY'ın Amik Ovası, aşırı yağışlar ve açılan barajdan gelen suyla dolarken, 45 gündür suyun çekilmemesi bölge halkının yaşamını zorlaştırıyor.



Bir yandan aşırı yağışlar, diğer yandan su seviyesinin yükselmesi nedeniyle aralıklı olarak 2 defa açılan Tahtaköprü Barajı'ndan gelen sular Amik Ovası'nı etkisine aldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Karacannık ve Kumtepe mahallelerinde onlarca ev ve arazi su altında bulunurken, bölge halkı evlerine girmekte zorlandıklarını söyledi. Karacannık Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Döner, yağmur sularının yanı sıra Tahtaköprü Barajı'ndan su bırakılması nedeniyle göle dönen mahallelerindeki suların 45 günden bu yana tam olarak çekilmediğini söyledi.



YILANLAR ÇIKTI



Döner, mahalledeki suların Hatay Havaalanı'na kadar olan bölgede etkili olduğunu, sularla birlikte yılan ve balıkların da geldiğini belirterek, "Sel sularının hakim olduğu mahallemizde sık sık yılan ve balıklara rastladık"dedi.



Karacannık Mahallesi'nin 2012 yılında da aynı felaketi yaşadığını hatırlatan Mahmut Döner, "2012'de bizlere Reyhanlı'da ev verilmişti. Ancak hayvancılıkla uğraştığımız için biz bu evlere gidemedik, bizim arzumuz hayvanlarımız için alt bölümünü ahır olarak kullanabileceğimiz 2 katlı evlerdir. Bu konuda devletimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.



ÖĞRENCİLER TRAKTÖRLE TAŞINIYOR



Bu arada Karaccanık Mahallesi ile Kumtepe Mahallesi arasındaki yol, sular nedeniyle rahatlıkla kullanılamadığı için öğrenciler ve bölge halkı traktör ile taşınıyor. Bu arada DSİ tarafından yolun kenarına kum dökülerek yaya ulaşımı sağlanıyor.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Amik Ovası'nda sular altında kalan mahalle



Evlerden görüntü



Mahalle sakini Mahmur Döner'in konuşması



Sel bölgesinden detaylar



Vatandaşların elindeki yılan



Traktörle gelen öğrenciler ve vatandaşlar



Öğrenciler yol kenarına dökülen kum üzerinden geçerken



Öğrencilerin konuşması



SÜRE: 6'33" BOYUT: 732 MB



Görüntü: "18-reyhanli-amik ovasi" geçildi



Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),



============



MESLEK LİSELİLER YANAN EVİ YENİDEN YAPACAK







YALOVA'da geçen hafta sobadan çıkan yangında evi yanan aileye, meslek lisesi öğrencilerinden yardım eli uzandı. Kentteki 5 meslek lisesinin öğrencileri, evi baştan aşağı yenileyecek. Hem derslerde öğrendiklerini uygulama fırsatı bulacaklar hem de ailenin evini kullanılabilir hale getirecekler.



Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında, geçen hafta yanan evin yeniden kullanıma sunulacağını belirten Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, evin bakım, onarım ve tadilatını öğrencilerin yapacağını bildirdi. 15 gün içinde evi yaşanabilir hale getireceklerini söyleyen Müdür Tosun, "Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün bağlı okul ve kurumlarında eğitim gören öğrencilerimizin insani, ahlaki, milli ve manevi değerlerini güçlendirmek, yardımlaşma, birlik, beraberlik, merhamet duygularını pekiştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında engelli bir baba ve 3 çocuğunun yaşadığı, yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evde çalışma başlattık. Proje sayesinde öğrencilerimiz bu evin bakımlarını, tadilatını yapacaklar. Özellikle projeye başlamadan önce sayın valimizin onayı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün desteği ve hayırseverlerimizin çok yoğun yardımlarıyla inşallah bu evi en kısa zamanda - 15 gün içinde - yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Projedeki hedefimiz çocuklarımızın değerlerini gelecek nesillere aktarmasını sağlamak. Yoksa devletimiz güçlü. Bu evin bakım ve onarımını çok kısa zamanda yerine getirebilirdi ama biz öğrencilerimizle beraber bu işin yapılmasını ve öğrencilerimizin içindeki merhamet duygusunu çıkarmasına çok önem veriyoruz. Bakanlığımızın amacı da bu yönde" dedi.



Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Bölümü Öğretmeni Arzu Okumuş ise "Öğrencilerimizle beraber burada onarım gerektiren, yangın görmüş bir binada tadilat çalışması yapacağız. Sıvalar yenilenecek, seramikleri yenilenecek, boyası yapılacak. Bunlar da öğrencilerimizin gördüğü konular üzerinde paralellik sağlıyor. Okulda teorik olarak gördüklerini burada aslını yaparak uygulama fırsatı bulacaklar" diye konuştu.



Evi yanan Kadir Karahasan'ın annesi Seniye Karahasan da yapılacak çalışma nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Karahasan, "Önce Valimize, sonra Milli Eğitim Müdürümüze, daha sonra da velilere ve öğrencilere çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.



Öğrenciler de böyle bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Görüntü Bilgisi



----------------------



-Yanan evden detay görüntüler



-Öğrencilerin çalışması



-Milli Eğitim Müdürü röp.



-Öğrencilerle röp.



-Evi yanan kadınla röp.



Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA



============================



İNTİHARA KALKIŞTIĞI ÜST GEÇİTTE BAYILDI



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, üst geçitte intihar etmek isteyen M.S. (32) bayıldı. İtfaiye merdiveni ile aşağı indirilen M.S. tedavi altına alındı.



Öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Malkoçoğlu Mehmet Bey üst geçidinde intihar etmek isteyen kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yolun İstanbul istikametini ulaşıma kapatarak önlem aldı. Girdiği bunalım sonucu üst geçitte korkulukları aşarak intihar etmek isteyen M.S.'ın yanına itfaiye merdiveni ile yanaşıldı. Bayılan M.S. hemen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alınarak aşağı indirildi. M.S., 112 Acil ekibi tarafından Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S.'ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Üs geçidin görüntüsü



Üst geçitten aşağı indirilmesi



Ambulansa konulması



Kapatılan yoldan görüntü



Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli),



==============================



YORGUNLUKTAN YERE ÇÖKEN ATINI TEKMELEYEREK KALDIRDI



KAYSERİ'de, kağıt yüklü arabayı çekerken yorgunluktan yere çöken atını kırbaçlayarak ve tekmeleyerek kaldırmaya çalışan kişi tepki çekti.



Olay, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Kağıt yüklü arabayı çeken at, yorgunluk nedeniyle yere çöktü. Sahibi, önce kırbaçlayarak, sonra da tekmeleyerek atı kaldırmaya çalıştı. Çevredekiler, "Neden hala vuruyorsun, zabıtayı çağır" diyerek atın sahibine tepki gösterdi. Cep telefonuyla görüntülenen kimliği belirsiz kişi, uyarılara aldırmadı ve atı kaldırıp yola devam etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------



At sahibinin yerde kalan atına saldırması



At sahibinin yerde kalan atına tekme atması



Vatandaşların tepki göstermesi



Diğer görüntüler



Haber: İsmet KÖZELO/KAYSERİ, DHA



============================



105 YAŞINDAKİ BEKTAŞ ERGÜL, YAŞLILIK ŞURASI'NDA MANİSA'YI TEMSİL EDECEK



MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 105 yaşındaki Bektaş Ergül, Manisa'yı temsilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da yapılacak olan Yaşlılık Şurası'na katılacak. Burada Ergül'e, 'Asırlık Çınar' belgesi verilecek.



Salihli'de yaşayan 6 çocuk, 59 torun sahibi olan Bektaş Ergül, adeta yıllara meydan okuyor. Torunun torunlarını gören 105 yaşındaki Ergül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 20 Şubat'ta Ankara'da yapılacak olan Yaşlılık Şurası'na Manisa'yı temsilen katılacak. Ergül'ün Cumhuriyet'in canlı bir tanığı olduğunu belirten Salihli İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arkara'da yapılacak Yaşlılık Şurası'na Manisa ve ilçesi Salihli'den sadece Bektaş Ergül katılacak. Kendisine burada 'Asırlık Çınar' belgesi verilecek. Atatürk'ün de dediği gibi gençliğinde tüm gücüyle bugünümüz için çalışan yaşlılara, gereken sevgi ve saygıyı göstermek bizlerin boynunun borcudur" dedi.



"UZUN YILLAR SAĞLIKLI YAŞAMAMI ÜZÜME BORÇLUYUM'



Kula ilçesinin kırsal Kenger Mahallesi'nde 1914 dünyaya geldiğini belirten Bektaş Ergül, ömrü boyunca sigara ve alkol kullanmadığını, başından iki evlilik geçtiğini, eşlerinin ikisinin de vefat ettiğini söyledi. Uzun yıllar sağlıklı yaşamasını üzüme borçlu olduğunu belirten Ergül, "Eskiden köylerde tarhana, bulgur, börülce ve nohut olurdu. Biz şimdiki gibi pazar harçlığı nedir bilmeyiz. Bahçemizde patlıcan, biber, domates gibi her türlü sebze olurdu. Biz ne yetiştiriyorsak, onlarla beslenirdik. Pekmezimiz, ekmeğimiz ve peynirimiz bol olurdu. Hala üzüm benim cebimde durur. Üzümün hem yaşını hem kurusunu yemeye devam ediyorum. Gençliğimde çok çalıştım. Çalışkan 2 kişi var ise bunlardan birisi bendim. Çalışan demir işler, parlar. Şimdiki gençlere tavsiyem, daima çalışmaları ve yükselmeleri. Türk Ordusu'nun da daima kalkınmasını istiyorum" dedi.



'O BİZİM ÇINARIMIZ'



Bektaş Ergül'ün en küçük oğlu Ahmet Ali Ergül, babasının 105 yaşında ve sağlıklı olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. En küçük kızı Aysel Yavuz ise "Babam yaşamımız boyunca bizlere her konuda destek oldu. Destek olmaya da devam ediyor. Babam hep çalışkan, çocuklarına karşı hep yumuşak ve güler yüzlü birisidir" diye konuştu.



Ergül'ün torunlarından Fatma Ergül Şan ise "Onu çok seviyoruz. Her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. O bizim çınarımız" dedi.



Ergül'ün torununun torunu Mehmet Efe Şanal da "Her zaman dedemin elini öperim. O da bana para ve şeker verir. Bizi hep mutlu eder. Bu yaşta bir dedem olduğu için çok mutluyum. Onu çok seviyorum, iyi ki var" dedi.



DAMADI ŞİİR YAZMIŞ



Ali Yavuz ise kayınpederi Bektaş Ergül'ün tam bir Atatürk hayranı olduğunu söyledi. Yavuz, kayınpederi için yazdığı 'Bektaş Dede' isimli şiirini okudu.



En küçük torunu Mert Şenal ile arasında 103 yaş fark bulunan Bektaş Ergül için 100'üncü yaş gününde yakınları tarafından doğum günü partisi düzenlenmişti. Asırlık çınar Ergül, doğum gününde torunları ile karşılıklı oynamıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Bektaş Ergül evinin bahçesinde çalışırken



-Bektaş Ergül, 100. yaş gününde torunları ve çocukları tarafından düzenlenen doğum günü partisinde oynarken (arşiv)



-Bektaş Ergül ile röp.



-Salihli İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz'un açıklaması



-Bektaş Ergül'ün en küçük oğlu olan Ahmet Ali Ergül ile röp.



-Bektaş Ergül'ün en küçük kızı Aysel Yavuz ile röp.



-Bektaş Ergül'ün torunları ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),



==================



ERCİŞLİ ÇOCUKLARIN 'TOPAÇ' EĞLENCESİ



VAN'ın Erciş ilçesinde çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş 'topaç' oyununu oynadı.



Van Yolu Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar çocuklar, topaç oyunu oynadı. Çocuklardan Yakup Yeşilırnak, ağır geçen kış şartlarında en eğlenceli oyunlarının topaç çevirmek olduğunu söyledi. Yeşilırmak,"Sabah kalkıp dışarı çıktığımda mahalle çocuklarının bir arada topaç oyunu oynadıklarını gördüm. Büyüklerimiz eskiden bu oyunu sokak aralarında oynarmış, saatlerce eğlenirlermiş" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------



-'Topaç' oyunu oynayan çocuklar



-Çocuklarla röportaj



-Babalarıyla röportaj



-Detaylar



Barbaros KUL/ ERCİŞ (Van),



==============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

FETÖ'cü Eski Akademisyen, ByLock'u Yasak Aşkını Saklamak İçin Kullandığını Savundu

Ardeşen'de İntihar

Sunucu Seda Akgül'den Şaşırtan İtiraf: Vücut Çalışan Erkekler Buluşmak İçin Mesaj Atıyor

Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız