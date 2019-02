Dha Yurt Bülteni -15

Afrin şehidi, gözyaşları ve dualarla uğurlandıSuriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), memleketi Erzurum'da gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Afrin şehidi, gözyaşları ve dualarla uğurlandı



Suriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), memleketi Erzurum'da gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.



Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe, 18 Şubat saat 04.00 sıralarında, mevzi değiştirirken, teröristlerin açtığı ateşte ağır yaralandı. Afrin'deki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alınan Öznütepe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Afrin'den askeri uçakla dün akşam saatlerinde Erzurum'a getirilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin cenazesi Mareşal Çakmak Hastanesi Morgu'na konuldu. Şehidin cenazesi bugün düzenlenen törenin öncesinde konvoy eşliğinde son kez merkez Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtindeki babaevine getirildi. Şehidin ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı.



Yaklaşık 10 dakika evin önünde bekletilen cenaze, tekrar konvoy eşliğinde törenin yapılacağı merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne götürüldü. Musalla taşına konulan tabuta sarılan yakınları gözyaşı döktü. Bu sırada bayrağa sarılı tabutu okşayan baba Yusuf Öznütepe "Vatan sağolsun" dedi. Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, cenaze namazı boyunca acılı babayı yalnız bırakmadı.



İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazından sonra şehit naşını vatandaşlar omuzladı. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atan vatandaşlar, şehit cenazesini tekbirler eşliğinde top arabasına kadar taşıdı. Top arabasına konan şehit cenazesi daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Karskapı Şehitliği'ne götürüldü.



'ŞEHİT OLURSAM MEDYAYA VERİRSİN'



Bu arada şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin 2 gün önce Hatay'da sözleşmeli er olarak görev yapan arkadaşı Mustafa Peker ile yaptığı WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. İşinin zorluğundan bahseden Umut Öznütepe, 'Şehit olur isem medyaya verirsin bu konuşmaları. Herşey vatan için' notunu yazdı. Mustafa Peker ise arkadaşına, 'Gardaşım her şey vatan için sen, ben, bizler var oldukça vatan sağ olacak. Eğer olur da ikimizden birine bir şey olursa vatan sağ olsun' cevabını verdi.



Arkadaşının şehadet haberi üzerine vasiyeti gereği bu konuşmaları paylaşan Mustafa Peker ise 'Erken olmadı mı gardaşım? İçine mi doğdu? 2 gün önce konuştuk daha. Allah'ım ailene sabır versin' diye yazdı. 20 gün önce izinli olarak geldikleri Erzurum'da arkadaşıyla görüştüğünü ifade eden Mustafa Peker, arkadaşının şehadet haberine çok üzüldüğünü dile getirdi. Hatay'da sözleşmeli er olarak görev yapan Mustafa Peker, yaklaşık 20 gün önce Umut'la izinde Erzurum'da bir araya geldiklerini söyledi.



Görüntü Dökümü



---------



-Şehidin cenazesini evini önüne getirilmesi



-Şehidin cenazesini camiye götürülmesi



-Şehit cenazesinin Narmanlı Camisine getirilmesi



-Şehit cenazesinin tören biriliği tarafınadn musalla taşına konması



-Yakınlarının tabuta sarılması



-Şehidin tabutu başında nöbet tutan askerin gözlerinin yaşarması



-Şehidin fotoğrafından detay



-Cenaze namazının kılınması



-Cenaze namazı sonrası şehit cenazesini omuzlarda taşınarak top aracına konulması



SÜRE: 05.41 BOYUT: 637 MB



Haber-Kamera: Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ ERZURUM, -



====================



Milas'taki maden faciasında, 1 işçinin cesedini çıkarmak için çalışmalar sürüyor (6)



SON İŞÇİNİN DE CESEDİ ÇIKARILDI



OLAYLA İLGİLİ 2 GÖZALTI



Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeninde devrilen kayanın altında kalan 3 işçiden 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu'nun da cesedi çıkarıldı. Çapacıoğlu'nun cenazesi, bu sabah çıkartılan Engin Tutuk'un cesedinin de gönderildiği Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



YAKINLARI ŞANTİYE GÖREVLİLERİN SALDIRDI



Öte yandan Servet Çapacıoğlu'nun yakınları, cenazenin çıkarılma çalışmaları sürürken, şantiye yetkilileri ile tartıştı. Milas Kaymakamı Eren Arslan ve jandarma ekiplerinin araya girmesiyle Çapacıoğlu'nun yakınları sakinleşti.



OLAYLA İLGİLİ 2 GÖZALTI



Feldspat maden sahasındaki olayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Jandarma ekipleri, zanlılardan şirket sahibi M.A.K. ile şirket yetkisi S.A.'yı gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak ulaşılamayan Ö.K.'nin arandığı belirtildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, işletmenin ruhsatsız olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, maden ocağının ruhsatlı olduğunun belirlendiği ifade edildi.



Görüntü Dökümü



--------



Servet Çapacıoğlu'nun cenazesinin çıkarılması



Yakınların tepkisi



Genel ve detay görüntü



Haber- Kamera: Mehmet CAN MERAL- CAVİT AKGÜN/ MİLAS (Muğla),



====================



Önce kontrolü yitirdi, sonra devrildi



Mersin'in Tarsus ilçesinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan kamyonun neden olduğu kaza çevrede korkulu anlar yaşattı.



Kaza, Altaylar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Murat Adıgüzel yönetimindeki 01 ACC 78 plakalı kamyon kontrolden çıktı. Adıgüzel kamyonu hızını düşürüp kontrol altına almaya çalıştığı sırada yolda iki ayrı elektrik direğine ardından da park halindeki bir otomobile çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada kamyon devrildi.



Çevrede bulunan şoför Murat Adıgüzel'e yardım ederek araçtan çıkartırken, kaza yerine çekici çağrıldı. Olay yerine gelen çekici devrilen kamyonu olduğu yerden kaldırırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



----------



-Devrilen kamyonun görüntüsü



-Toplanan kalabalık ve polisler



-Vincin görüntüsü



-Vinc kamyonu kaldırırken



-Kamyonun kaldırılma anı



BOYUT: 141,52 MB) (SÜRE: 1,15 DK)



Haber-Kamera: TARSUS(Mersin),



===================



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank esnaf gezip şalgam suyu içti (3)



KAMPÜSTE TAKSİ SÜRDÜ



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çukurova Üniversitesi'ni ziyaret etti. Üniversitenin girişinde, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından projelendirilen ve öğrencilere ücretsiz hizmet verecek olan 'Kampüs Taksi'nin sürücü koltuğuna geçen Bakan Varank, duraktaki 2 öğrenciyi taksisine alarak kampüse götürdü. Kampüste Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından karşılanan Bakan Varank, daha sonra üniversite öğrencilerinin ürettiği elektrikli otomobili inceledi. Bakan Mustafa Varank, çeşitli uluslararası yarışmalarda birincilikler elde etmiş araçlar hakkında bilgi aldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü de AR-GE çalışmaları için öğrencilere 50 bin TL'lik çek verdi.



Görüntü Dökümü



------------------------



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrencilerin tasarladığı araçları incelemesi



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,



================



Uyuşturucu zulasını 'Rona' buldu



Bursa'da uyuşturucu tacirlerinin otomobillerinin iç lambasını söküp, tavanla döşeme arasına gizledikleri uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Rona' buldu.



Narkotik Polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 1'i kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde çıkmaması üzerine bu kişilere ait otomobil mercek altına alındı. Narkotik köpeği Rona otomobil yanına getirildi. 'Rona', kısa sürede uyuşturucunun saklı olduğu yeri bularak, tepki verdi. Bunun üzerine polisler, iç aydınlatma lambası sökülerek, tavanla döşeme arasına saklanan 315 gram metamfetamini ele geçirdi.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da bir miktar esrar, ecstasy ve kokain ile hassas terazi bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A. ile G.Ş., S.E., H.Ş. ve Y.O. adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



-----------



-Narkotik köpeğinin aramasından detaylar



-Uyuşturucuyu bulması



-Uyuşturucu maddeler



-Kişilerin adliyeye sevk edilişi



Süre: 2 dakika 53 saniye, Boyut: 380 MB



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



=================



Moldovalı kadın Kırıkkale'de sağlığına kavuştu



Moldovalı Maria Catıncov (68), Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan diz ameliyatı ile sağlığına kavuştu.



Moldova'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Maria Catıncov, 25 yıldır yaşadığı diz kireçlenmesi nedeniyle daha önce tatile geldiği Türkiye'de tedavi olmak istedi. Maria Catıncov'un bu isteği üzerine kızı Veronika Catıncov, arkaşının önerisiyle annesini Kırıkkale'ye getirdi. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne gelen Maria Catıncov, burada doktorlar ile görüşerek tedavi olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından Maria Catıncov sağlığına kavuştu.



Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sancar Serbest, gerçekleştirilen ameliyat ile ilgili bilgi vererek, "Yapılan kontrollerde hastanın dizinde gonartroz (diz kireçlenmesi) ameliyatı, sol dizine protez takılması işlemi yapılması gerekiyordu. Sağlık turizmi kapsamında hastamız ile görüşerek, onunda onayını alarak yaklaşık 3 saat süren bir ameliyatın ardından tedavisi başarılı bir şekilde tamamladık. Ameliyatın ardından eski sağlığına kavuştu" dedi.



Maria Catıncov, Türkiye'ye daha önce tatile geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Ameliyat olacağımı hem de Türkiye'de olacağım aklıma gelmezdi. Kızımın bir arkadaşının önerisi üzerine Kırıkkale'ye geldik. Burada doktorlar ile görüştük. Doktorlar tedavi etti, tedavi sonrasında ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Bende Türk doktorlara güvenerek ameliyat oldum. Başta başhekim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Dizimde ağrı kalmadı."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------



-Maria Catıncov'dan görüntü



-Başhekimin açıklaması



-Maria Catıncov'nun kızının konuşması



-Maria Catıncov konuşması



Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,



=================



Hakkari'de dağcıların keşfettiği 'damla taş' mağarası



Hakkari'de faaliyet gösteren Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyesi 33 dağcnın gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü sırasında, bölgede eşi benzeri olmayan ve içerisinde sarkıt, dikit ve sütunların bulunduğu, Akdeniz Bölgesi'nin Toros Dağları'nda bulunan Damlataş Mağarası'na da benzerlik taşıyan bir mağara keşfedildi. Damla taş mağarası, dağcı ve fotoğrafçı olan Murat Adıyaman tarafından da fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı.



Sahip olduğu doğası ve dağlarıyla hayranlık uyandıran ancak bugüne kadar adı hep terör olaylarıyla gündeme gelen Hakkari'de eşsiz bir güzellik keşfedildi. CİSAD'a üye 33 dağcı, Hakkari'ye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Geçimli köyü yakınındaki dağlara, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında dağcılar, Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Toros Dağları'ndaki mağaraların bir benzeri olan ve sahip olduğu görüntüsü, renkleriyle gözlere hitap eden yeni bir mağara buldu. Mağara, CİSAD'a üye dağcı ve fotoğrafçı olan Murat Adıyaman tarafından da görüntülendi. İçerisinde sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı mağaraya hayran kaldıklarını belirten Dağcı Turgut Besi, mağaranın fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Çeşitli bilgi ve fotoğraflar paylaşan Besi, sosyal medya hasbından mağara ile ilgili şu paylaşımı yaptı:



"Ülkemizde en önemli sarkıt, dikit ve sütunların bulunduğu mağaralar, yani Damlataş Mağaraları Akdeniz Bölgesi'ndeki Toros Dağları'nda tespitliyken, ilk kez CİSAD tarafından Hakkari merkezde ülkemizin en güzel 'damla taş' mağarası da tespit edildi. Bilinmeyen ve keşfedilmeyen kısımları bir yana, tamamı sarkıt, dikit ve sütanlardan oluşan damla taş mağarası, uzun yıllar boyunca tavandan sızan suların içerisinde bulunan kalkerli yapının, yani kireç ve kireç taşı gibi kalkerlerin damla damla akarken içinde bulundurmuş oldukları minerallerin, yani karbonat bileşikli mineral suların çökelmesi sonucunda milyonlarca yıl geçmesi ile oluştuğu görülmektedir. Mağarayı herkesin görmesini istiyoruz."



Görüntü Dökümü



-------------



-Dronla havadan çekilen dağ görüntüleri



-Yürüyüş yapanlar(dronla çekilen)



-Mağaranın içinden dronla yapılan görüntü



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kahramanmaraş Suriyeli 2 Aylık Cemal Yanarak Can Verdi

Altını Tahtından Eden Paladyum, Rekor Fiyata Ulaştı

Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor

Son Dakika! ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir