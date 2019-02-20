Dha Yurt Bülteni - 15

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 22 yaralı (2)- YenidenMersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 7'si ağır, 22 kişi de yaraladı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 22 yaralı (2)- Yeniden



Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 7'si ağır, 22 kişi de yaraladı.



Kaza, saat 13.00 sıralarında Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde meydana geldi. Çilek tarlasında çalışan tarım işçilerini evlerine taşıyan Halil İbrahim Y. yönetimindeki 33 KEE 22 plakalı midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ortalık savaş alanına döndü. Midibüstekilerin yardımına sürücüler ve çevre sakinleri koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan ilk belirlemelerde 3 kişinin yaşamını yitirdiği saptandı. Yaralanan 24 kişi ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Ancak tedaviye alınan yaralılardan 2'si daha doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaralılardan 7'sinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Kazanın ardından midibüs sürücü Halil İbrahim Y. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Mersin- Silifke karayolunun Atayurt Mahallesi mevkisinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.



Görüntü Dökümü



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Olay yerinden görüntüler



Ambulanstan görüntü



Polis ve jandarmadan görüntü



Silifke Devlet Hastanesi'nin dış görüntüsü



Haber-Kamera: SİLİFKE (Mersin),



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Eski eşini bıçakladı, yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti



Bursa'da Suriye uyruklu İbrahim A.(48), bir buçuk yıl önce boşandığı Suriyeli eski karısı, 3 çocuğunun annesi Khouloud B.'yi (41) barışmaya ikna edemeyince kafasından ve kolundan bıçakla yaraladı. Daha sonra kaçmaya çalışan İbrahim A., polis ekipleri ile yaya olarak kovalamaca yaşadı. Yakalanacağını anlayan İbrahim A., elindeki bıçak ile kendi boynunu keserek yere yığıldı.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyurklu İbrahim A., ile Libya uyruklu Khouloud B., bir süre önce boşanarak evlerini ayırdı. İbrahim A., öğle saatlerinde eski eşi Khouloud B.'nin oturduğu eve gelerek barışmak konusunda ısrar etti. İbrahim A., eski eşinin barışmak istememesiyle yanında getirdiği bıçak ile önce kafasından daha sonra kolundan bıçaklayarak kaçtı. Evden bıçakla birinin çıktığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ BIÇAKLADI



İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, evin içerisinde yerde yatan ve ağır yaralanan Khouloud B.'yi, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şüphelinin eşkali üzerinde çalışma yapan ekipler, olay yerine yakın bir bölgede İbrahim A.'ya rastladı. Ekipleri görünce kaçmaya çalışan İbrahim A. ile polisler arasında yaklaşık 2 kilometre kovalamaca yaşandı. İbrahim A., Bursa Adliyesi önünde geldiğinde, yakalanacağını anlayarak elindeki bıçak ile kendi boğazını kesip yere yığıldı. Bu sırada Bursa Adliyesi önündeki vatandaşlar durumu meraklı gözlerle izledi. İbrahim A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'na götürüldü. İbrahim A.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, eski eşi Klouloud B.'nin ise durumuun ağır olduğu öğrenildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Kendisin bıçaklayan eskı kocadan görüntüler



-Bıçaktan görüntüler



-Eskı kocanın ambulansa konması



-Olay yerinde inceleme yapılması



-Vatandaşlardan görüntüler



-Olayın yaşandığı evden görüntüler



Süre: 1.35 Boyut: 177 MB



Haber: Berktuğ ÖNCÜ/ Kamera: Serkan AKKUŞ/Halil ÖZÇOBAN/BURSA,



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Bakan Pekcan " Fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceğiz"



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere geldiği Kayseri'de Esnaf Odaları Birliği tarafından düzenlenen 'Esnaf Buluşmaları' toplantısına katıldı. Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada, fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceklerini ve denetimlerin bakanlık tarafından yapıldığını söyledi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Kayseri'ye geldi. Bakan Pekcan bu kapsamda Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamlarında ziyaret etti. Ardından Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenen Kayseri esnaf buluşmasına katıldı. Programa Bakan Pekcan'ın yanı sıra Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, DEİK Genel Başkanı Nail Olpak, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, belediye başkanları ve farklı meslek gruplarından esnaflar katıldı.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı konuşmada, "Bakanlığa geldiğim günden itibaren istişare heyeti oluşturdum. 6 bin yıl önce resmi kayıtlara göre Kayseri ticarete adını yazdırmış. Esnafımız bizim için çok önemli. Sosyal ve ekonomimizin kılcal damarıdır. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısının omurgasıdır. Ahilik kültürüne uygun olarak çalışan esnafımız her zaman korunmuştur. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla fırsatçılık yapanların denetimlerini bakanlık olarak yapıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızı daima yanımızda gördük. Esnafımıza sayısız destek sağladık" dedi.



Bakan Pekcan, Bakanlık olarak esnafın iç ticaretteki maharetini dış ticarete de aktarmalarını isteyerek, "Bu bağlamda esnaflara yönelik markalaşma, tasarım ve e-ticaret eğitimi veriyoruz. Kayseri'nin ticaretindeki öncülüğünü ihracatta da göstermesini istiyoruz.Bakanlığımıza gelen tüm talepleri inceliyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Esnaf buluşması toplantısından genel görüntü



Bakan Ruhsar Pekcan'ın konuşması



Bakan'a kilim hediye edilmesi



Diğer görüntüler



Süre: 6.53 Boyut: 769 MB



Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ-İsmet KÖZELO- KAYSERİ, DHA)



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Muayene için geldiği hastanede temizlik yaptı



Bursa'nın İznik ilçesinde diş muayenesi için hastaneye giden Sıdıka Yalçın (60), sıra beklerken Burası pis diyerek eline geçirdiği fırça ile hastane koridorunu süpürdü. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



Olay, öğle saatlerinde İznik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Diş muayenesi için hastaneye gelen Sıdıka Yalçın, poliklinik katında sıra beklerken bir anda kapı arkasında bulunan fırçayı eline alarak hastane koridorunu süpürmeye başladı. Bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Videoyu kaydeden kadın, Yalçın'a Sen buraya temizliğe mi geldin Buraya temizliğe değil muayene olmaya geldin. Temizlik için hastane personeli var, bu işi onların yapması lazım, bu iş size düşmez derken, Sıdıka Yalçın ise, Benim içimden geliyor. Ben evde de temizlik yapıyorum buranın da temizliğini yaparım bir şey olmaz diye yanıt veriyor. Diş polikliniğinde görevli bir kadın ise Yalçın'a müdahale ederek süpürgeyi elinden aldı. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Dilek Baş, Bizim hastanemiz tertemiz, çiçek gibi. 18 temizlik personelimiz var dedi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: Mehmet BULDU/ İZNİK (Bursa), -



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Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı için ikinci formül gündemde (2)



'SEÇİMLERE GÖLGE DÜŞÜREN BU OLAYI ASLA KABUL ETMİYORUM'



CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Burhanettin Kocamaz'ın adaylık dosyasının belirlenen saatten sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edilmesi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vahap Seçer, 'komplo ve kumpas' iddialarına dikkat çekerek, yaşanan olayın seçimlere gölge düşürdüğünü savundu. Vahap Seçer'in paylaşımı şöyle;



"Siyaseten rakibim, hayatın doğal akışı içinde arkadaşım olan Sayın Burhanettin Kocamaz'ın dün yaşadığı olay bir siyasetçi için üzüntü verici, ancak siyaseten üzerinde çok önemle durulması gereken bir olaydır. Dile getirilen 'komplo' ve 'kumpas' iddiaları ne yazık ki yakın tarihimizde siyasetimize yön vermektedir. Demokratik bir yarış ve demokrasi şöleni olması gereken seçimlere gölge düşüren bu olayı asla kabul etmediğimin bilinmesini istiyorum."



Haber: Akif ÖZDEMİR/ MERSİN,

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