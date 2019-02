Dha Yurt Bülteni-15

Tekirdağ'da Şentop, sevinciAK PARTİ Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesi, memleketinde sevinçle karşılandı.

Tekirdağ'da Şentop, sevinci



AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesi, memleketinde sevinçle karşılandı. Tekirdağlılar, Şentop'un seçilmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.



TBMM'de bugün yapılan başkanlık seçiminde Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, üçüncü turda 336 oy alarak başkanlığa seçildi. Şentop'un başkanlığa seçilmesi memleketi Tekirdağ'da sevinçle karşılandı. Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, "Tekirdağlı olarak çok sevindik ve mutlu olduk. İlimizden böyle birinin çıkması iyi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Daha iyi hizmetler olur Tekirdağ için güzel hizmetler olur. Kendisi eskiden beri bir siyasetçi,seçilmesini de bekliyorduk. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Vatandaşlar ile röp.



DHA muhabiri Mehmet Yirun'un anonsu



-Yolda yürüyenler



-Tekirdağ valilik binası



-Genel ve Detaylar



Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,-



==========



Bakan Soylu: Vekalet savaşları, çatışmalar aynen devam ediyor (3)



ÇARŞIBAŞI'NDA HALKA SESLENDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da Beşikdüzü ilçesindeki programının ardından Çarşıbaşı ilçesine geçti. Bakan Soylu, burada partisine ait otobüsün üzerinde halka seslendi. 31 Mart seçimlerinde ilçe sakinlerinden destek isteyen Soylu, terör ve uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlık mesajlarını yineledi. Soylu, HDP'li milletvekillerinin terörist cenazelerine katılmalarına izin vermeyeceğini belirterek, "Bana kızıyorlar, İçişleri Bakanı böyle konuşur mu, çok sert konuşuyor diye. Ne olacak, teröristler gelecek şehirde eylem yapacak, PKK'nın vekilleri de terörist cenazesine gelecek. Biz onları etkisiz hale getireceğiz onlar cenazeye gelecekler. Bir de kendilerini bizimle eşit tutuyorlar; 'siz kendi şehit cenazenize giderseniz biz de sözde kendi şehit cenazemize gideriz' diyorlar. Ulan sizi oraya gönderen adam değildir be! Ne zannediyorsunuz? Bu ülkede yıllarca birilerinin beslemesi olarak, bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne ve beraberliğine saldıracaklar ve bu ülke onlara yıllarca sessiz kalacak. Hiç merak etmeyin, Kato'dan Gabar'a, Cudi'den Tendürek'e, Ağrı Dağı'na kadar ülkemin her yerinde ayyıldızlı bayrağın namusunu canı pahasına koruyacak kahramanlarımız varö dedi.



Bakan Soylu, daha sonra katılacağı miting için Akçaabat ilçesine geçti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Bakan Soylu'nun konuşmaları



Detaylar



Haber: Selçuk BAŞAR - Kamera: Uğur AYDIN TRABZON-DHA



==============



AORT DAMARI YIRTILARAK HAYATINI KAYBEDEN POLİS, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, - AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende Saliha Üzel, oğlunun tabutunu omuzlamak isterken fenalaştı.



Olay dün saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde istirahat halindeyken aniden fenalaşan polis memuru Mehmet Emin Üzel, eşi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından aort damarının yırtıldığı tespit edilen Üzel, özel bir hastaneye götürülerek ameliyata alındı. Üzel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



EŞİ, ANNESİ VE KIZI TABUTA SARILARAK AĞLADI



Kocatepe Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olan polis memuru Mehmet Emin Üzel için bugün Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende eşi, annesi ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Saliha Üzel, oğlunun tabutuna sarılarak ağıt yaktı. Polis memuru Üzel'in eşi Ayşenur ve kızı Ayşin ise fotoğrafını öptü, tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Üzel'in cenazesi İl Müftü Yardımcısı Muhammet Ali Özer'in okuduğu Kuran ve duanın ardından arkadaşlarının omuzlarında memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine uğurlandı. O esnada anne Saliha Üzel oğlunun tabutunun altına girip taşımak istedi. Fenalık geçiren anneye 112 ekipleri müdahale etti. Törene Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Afyonkarahisar Belediye Başkan adaylarından Mehmet Zeybek, polis teşkilatı ve Üzel'in mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Mehmet Emin Üzel'in evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Vali Tutulmaz'ın tören alanına gelişi



Törene katılanlardan detay



Polis memuru Üzel'in fotoğrafından detay



Genel detaylar



Eşi ve çocuklarından detay



Vali Tutulmaz Başsağlığı dilerken detay



Baba'dan detay



Tören alanına cenaze getirilirken detay



Annesi, eşi ve kızı tabuta sarılıp ağlarken ve ağıt yakarken detay



Törenden detaylar



Annesi tabut taşınırken altına girerek taşımak isterken detay



Polis memurunun tabutu arkadaşlarının omuzlarından cenaze aracına götürülürken detay



Vali ve protokol cenazeyi uğurlarken detay



HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



======================



Bakan Yardımcısı Kıran: 100'ün üzerinde FETÖ teröristi getirildi



DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, FETÖ operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Bugüne kadar 100'ün üzerinde FETÖ teröristi ülkemize getirildi" dedi.



Ordu'ya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ak Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, FETÖ operasyonlarına ilişkin konuştu. FETÖ'nün ülke ve dünya için ortak bir tehtit olduğunu söyleyen Kıran, "Biz bütün ülkeler ile ilişkilerimizde, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği bütün ülkeler üzerinde bu tehtit ile ortak mücadele önemini vurguluyoruz. Bu ülkelerin başında ABD geliyor. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle kanlı senaryosunu hayata geçiren ancak daha önce 17-25 Aralık darbe süreçleri olsun gerek ülkemizin en stratejik kurumlarına kılcal damarlarına kadar sızmak süretiyle ülkemizi işgal girişimleri olsun bu tehditi tamamen bertaraf etmek durumundayız. Bunu herşeyden önce milletimizin ve ülkemizin geleceği için yapmak zorundayız. Terörle mücadele samimiyet gerektiren bir husus. Bu samimiyeti de biz müttefiklerimizden de bekliyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ'nün elebaşı olan bir teröristin, bizim model ortağımız olarak nitelendirdiğimiz ABD'de yaşaması, hala orada hayatını idame ettirmesi kabul edilebilir birşey değil. Tabii ki bunun bir takım hukuki gereklilikleri var. Bu noktada biz gerekli her türlü hazırlıkları yaptık müttefikimize teslim ettik. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sadece ABD'den değil FETÖ'nün faaliyet gösterdiği her ülkeden bu mücadeleyi bekliyoruz ve bunu beklemek de hakkımız" dedi.



'100'ÜN ÜZERİNDE FETÖ TERÖRİSTİ ÜLKEMİZE GETİRİLDİ'



Terör örgütlerinden arınmamış bir dünyanın hiç kimse için güvenli olamayacağını vurgulayan Kıran, "FETÖ, dünyanın yeni nesil terör örgütü olarak bütün insanlık için ortak tehdittir, ortak tehditlerde ortak mücadele ile etkinlik gösterilebilir. Biz buna inanıyoruz. Bu noktada da dünyanın her coğrafyasında FETÖ terör örgütünün izini sürüyoruz. Gerek okulların iadesi, gerek teröristlerin iadesi noktasında müttefiklerimize hem bunu anlatıyoruz, ısrarla kararlılıkla dile getiriyoruz, hem de gereğinin yapılmasının takipçisi oluyoruz. Bugün yirminin üzerinde FETÖ okulları iade edildi. En son Pakistan bu kararı aldı. Afganistan da önemli gelişmeler yaşadık. Bugüne kadar 100'ün üzerinde FETÖ teröristi ülkemize getirildi. Dünyanın neresinde olursa olsun bu teröristleri takip etmeye ve onlara ülkemize karşı insanlığa karşı işledikleri suçlara karşı hukuk karşısında hesabını sormaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



KAŞIKÇI CİNAYETİ DEĞERLENDİRMESİ



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir soru üzerine Bakan Yardımcısı Kıran, "Birleşmiş Milletler temsilcisi ülkemize geldi. Biz bu konuda hertürlü bilgi belgeye sahibiz. Bu hususta önemli görüşmelerimiz oldu. Burada önemli olan şeffaflıktı. Bu sürecin götürülmesi Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini etkileyecek noktaya gelmeden bu vahşeti işleyenlerin cezalandırılması, hukuk karşısında hesabının sorulması, bu noktada biz elimizdeki bütün belgeleri, bilgileri Suudi Arabistan tarafıyla paylaştık. Şimdi uluslararası bir soruşturma süreci var. İnşaalah bunun biran önce aydınlatılması bu vahşetlerin önlenmesi noktasında önem taşıyor. Biz hertürlü işbirliğine açığız" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Bakan Yardımcısı ziyaret detayları



Açıklamaları



Haber-Kamera: Faruk KAHRAMAN ORDU-DHA



==========================



Erdek'te kar yağışı etkili oluyor



Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün başlayan kar yağışı bugün de aralıksız devam ediyor.



Balkanlar'dan gelen yoğun kar yağışı dünden itibaren bölgeyi etkisi altına alırken, Erdek ve çevresi beyaza büründü. Erdek-Bandırma eski karayolunun Askeri Kamplar Bölgesi bölümü kapandı, ulaşım üst yoldan veriliyor. Ocaklar ile Turan kırsal mahalleleri arasında ulaşımını sağlayan karayolu da yoğun kardan dolayı araç trafiğine kapandı. Bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar temizleme ve tuzlama araçları sevk edildi. Erdek Belediyesi'ne ait araçlar da Büyükşehir Belediyesi ekiplerine yardımcı oluyor. Ekipler, Ocaklar-Turan kırsal mahalleleri arası ulaşımı sağlayan karayoluna geçerek, yolu yeniden araç trafiğine açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Erdek Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kapıdağ Yarımadası'ndaki kırsal mahallelerde yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.



Görüntü dökümü;



-Kar yağışından detaylar



Haber-Kamera: Tuncay ERTAN/ERDEK(Balıkesir),



=========================



Su eyleminde yol kapatmak isteyen köylülere, jandarma engeli







Ali KADI/NİĞDE, - NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde köylerinden çıkan suyun ilçe merkezine dağıtılmak istenmesine tepki gösteren köylüler, seslerini duyurabilmek için Niğde- Çamardı yolunu trafiğe kapatmak istedi. Jandarma köyün çıkışına barikat kurarak köylülere izin vermedi.



Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ, Demirkazık ve Pınarbaşı köylerindeki vatandaşlar, tarım arazi sularının, ilçe merkezine götürülmesine tepki gösterdi. Köylerinden çıkan suyun dağıtılmasıyla kendilerinin su sorunu yaşayacaklarını belirten yaklaşık 200 köylü, seslerini duyurmak için Niğde-Çamardı yolunu trafiğe kapatmak istedi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma köyün çıkışına barikat kurarak köylülerin yolu kapatmasına izin vermedi. Çamardı Kaymakamı Emrah Akduman olay yerine gelerek, köylüleri ikna etmeye çalıştı. Köylülere kendilerinin de yanlarında olduğunu ifade eden Kaymakam Akduman, "Hakkınızı savunuyorsanız her zaman devlet olarak sizin yanınızdayız. Bu konula ilgili Vali beyle görüşeceğim. Sizlere söz veriyorumö dedi. Kaymakam Akduman'ın konuşmasının ardından toplanan kalabalık olaysız şekilde dağıldı.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Barikat kuran jandarmadan görüntü



-Köylülerden görüntü



-Konuşan Köylülerden görüntü



-Takviye gelen jandarma ekiplerinden görüntü



-Kaymakamın gelmesi



-Kaymakamın köylülerle konuşması



-Detay görüntü



Köy Sakinlerinden Mustafa Karadağ ile röportaj



============================



BODRUM'DA KÖPEKLERİN ZEHİRLENMESİ, TRİBÜNLERDE PROTESTO EDİLDİ



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, son 10 gün içerisinde, Leman Sam'ın konseri sırasında sahneye fırlayıp, havlarak adeta şarkılara eşlik etmesiyle sosyal medyada paylaşımlara konu olan 'Mobilya'nın da aralarında bulunduğu 9 sokak köpeğinin zehirlenerek telef edilmesi Gümüşlükspor - Dalyanspor arasında oynanan futbol maçı öncesinde, tribünler tarafından protesto edildi.



Bodrum Stadı'nda, bugün, Muğla Süper Amatör Lig'de mücadale eden Gümüşlükspor ile Dalyanspor maçı öncesi tribünler ilginç bir protestoda bulundu.



'Gümüşlük'te zehirlenerek öldürülen sokaktaki dostlarımızı unutmayacağız' yazılı pankart açıp, üzerinde telef eden köpeklerin fotoğrafları ve isimleri bulunan ve 'Beni neden öldürdün?', 'Sana bir şey olsa ilk ben koşardım', 'Burası benim de dünyam', 'Ne yaşatırsan, onu yaşarsın' yazılı dövizler taşıyan tribinleri dolduranlar, Bodrum'da son 10 günde yaşanan köpek ölümlerini protesto etti. Bazı taraftarlar tribüne köpekleri ile birlikte oturdu. Bodrum'da geçen yaz, Leman Sam'ın konseri sırasında sahneye fırlayan ve sanatçının mikrofon uzattığı 'Mobilya' isimli köpeğin de aralarında bulunduğu 9 sokak köpeğinin zehirlenmesinin kendilerini derinden yaraladığını belirten Behçet Ak, Gümüşlük Sokak Hayvanları Gönüllüleri adına yaptığı açıklamada, "Olayın tekrarlanmaması için elimizden geldiğince bilinç yaratmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki düşüncemiz Gümüşlük'te bütün canlılarla tabiatıyla, ağacıyla, böceğiyle, köpeğiyle, kedisiyle bir sevgi içerisinde yaşamak. Böyle topluma zarar veren, Gümüşlük'e zarar veren zehirlenmeleri nefretle kınıyoruz. Bir an önce burada hayvanlara zarar veren insanların tespit edilerek kamuoyuna bildirilmesini ve Gümüşlük'ün daha yaşanabilir, daha birbirine seven insanlardan oluşan bir köy olması dileğimiz" dedi.



Zehirlenmelere tepki olarak Gümüşlüksporlu oyuncular Dalyanspor ile oynayacakları maç öncesi sahaya kucaklarında yavru köpeklerle çıkacaklardı ancak bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle maç iptal oldu. Gümüşlük'teki sokak köpeklerinin zehirlenmesine sosyal medyadan da tepkiler geldi. Şarkıcı Leman Sam'ın yanı sıra Jehan Barbur, Gözde Öney, Bora Duran ve Mehmet Çınar gibi tanınmış pek çok isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla köpek zehirlenmelerini kınadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Hayvanseverlerin tribünde pankart açması



-Behçet Ak'ın Gümüşlük Sokak Hayvanları Gönüllüleri adına açıklama yapmasından görüntü



-Tribündeki köpeklerden görüntü



-Eyleme katılanlardan görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



========================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

TBMM Başkanlığı Seçiminin İkinci Tur Sonuçları Belli Oldu

Meclis'in Yeni Başkanı Mustafa Şentop Oldu

Tekirdağ'da Denizin 30 Metre Çekilmesi Vatandaşları Endişelendirdi

Bilgisayar Korsanı Grubu The Dark Overlord, 11 Eylül Belgelerini Yayınladı