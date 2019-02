Dha Yurt Bülteni -15

Menemen Ovası sular altında kaldı, ıspanağın fiyatı yükseldiKış aylarında İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerin ıspanak ihtiyacının karşılandığı Menemen Ovası, aşırı yağışlar ve Gediz Nehri yatağının temizlenmemesi nedeniyle sular altında kaldı.

Menemen Ovası sular altında kaldı, ıspanağın fiyatı yükseldi



Kış aylarında İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerin ıspanak ihtiyacının karşılandığı Menemen Ovası, aşırı yağışlar ve Gediz Nehri yatağının temizlenmemesi nedeniyle sular altında kaldı. Hasar tespit çalışmaları yapılarak, çiftçi mağduriyetinin azaltılacağını belirten Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, "Sular altında kalan ovada yaklaşık 1,5 aydır ürün yok. Bu durum fiyatları artırdı. Ispanağı bu yıl 8 liradan yedik" dedi.



Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan Murat ve Şaphane dağlarından doğarak, Manisa'nın Alaşehir, Salihli ve Turgutlu ilçelerinden geçen sonrasında İzmir'in Foça ilçesiyle Çamaltı Tuzlası arasında bulunan bölgeden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometre uzunluğundaki Gediz Nehri'nin yatağının temizlenmesi ve genişletilmesiyle ilgili çalışmalar 2 yıldır sürdürülüyor. Kamulaştırmadan kaynaklanan nedenlerle çalışmaların kesintiye uğraması, taşkınlara ve Menemen Ovası'nda büyük tahribata neden oldu. Nehir yatağının temizlenmesi ve genişletilmesi ile ilgili çalışmaların daha önce Belen ve Maltepe'de yapıldığını anlatan Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Gediz Nehri'nin denize döküldüğü alanda kamulaştırmayla ilgili bazı sorunların ortaya çıktığını belirtti.



Sürecin uzamasıyla Gediz Nehri'nin denize dökülen kısmında çalışmaların yarım kaldığını kaydeden Süsoy, "Temizleme çalışmalarına önce tıkalı olan bölümden başlamak gerekiyordu. Arka taraf ne kadar temizlenmiş olursa olsun ağızda bir tıkanıklık olduğu zaman geriye doğru bir şişme yapar. Son 5- 10 yıldır aldığımız yağışın bu yıl kat kat fazlasını aldık. Bu doğal bir gelişmeydi. Ama nehrin denize ulaşamamasından kaynaklı ovada 70- 80 santimlik bir göl oluştu. Nehir yatağının denize dökülen kısmı daha önce temizlenmiş olsaydı su denize akacaktı ve bu kadar şişme yaşanmayacaktı" diye konuştu.



'OVADA ÜRÜN YOK'



Kanal ağızlarının kapalı olması nedeniyle nehrin şiştiğini ve ovada tahribata neden olduğunu dile getiren Süsoy, "Menemen; brokoli, ıspanak ve bazı kışlık sebzelerin yetiştiği bir bölge. İstanbul ve İzmir'in ıspanak ihtiyacını Menemen karşılar. Ovada yazın pamuk kışın ise ıspanak ekimi başlar. Ispanak ikinci üründür; ama bu kış hepsi su içinde kaldı. Şu an ovada ürün yok. Zaten sezonun sonuna geldik; ama 1,5 aydır hiçbir ürün yok. Devlet hasar tespiti yapıp, çiftçiyi mağdur etmemeye çalışıyor. Nihai tüketicinin mağduriyetini ortadan kaldıracak bir durum yok; çünkü ovada ürün yok. Bu durum fiyatları artırdı. Ispanağı bu yıl 8 liradan yedik. Antalya'daki hortum felaketi bir doğal afet; ama bizimki çözülebilir bir sorundu. Konuyla ilgili bakanlık ile görüşmeler başladı; ancak seçim süreci nedeniyle bir yoğunluk var. Zaten şu an yapılacak bir şey yok; ama bundan sonrası için acilen önlem alınması gerekir" dedi.



ISLAH ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl de Gediz Nehri'nin denize döküldüğü alüvyon ovası olan Menemen'in çok verimli bölge olduğuna dikkat çekti. Kış aylarında ıspanak, yaz aylarında ise en fazla pamuk üretilen ilçe olduklarını kaydeden Karagöl, "Yağmurlar bir huni biçiminde denize kavuşuyor. Nehir yatağındaki temizlik çalışması, Menemen'de yarım kaldı yani denizle bağlantısı temizlenmedi. Kamulaştırma ve yüksek maliyet nedeniyle iş yavaşladı. Aşırı yağışlar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadık. Yaklaşık 30 yıldır Gediz yatağında bir temizleme yapılmamış. Akarların yataklarının revize edilmesi çok uzun aralıklarla olur. Şansımıza yağışın bol olduğu bir yıla denk geldi. Birkaç yağışın ardından tarlalar su altında kaldı, ürünler bozuldu. Şimdi ovayı el birliğiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri ve üreticilerimiz ıslah etmeye çalışıyor. Devlet doğal afet fonundan çiftçilere destek olacak. Ürünlerle birlikte su taşkınından yollar da bozuldu. Yollar yapıldıktan sonra tarlaları yaz için domates üretimine hazırlayacağız; ama nisan sonuna kadar risk devam ediyor" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Sular altında kalan tarlalardan görüntü,



-Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl ile röp,



Üretici Emin Doruk ile röp,



-Ayhan Dönmez ile röp,



-Anons.



Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



==================



Oğlunu dövdükleri iddiasıyla ablası ve eniştesinden şikayetçi oldu (ÖZEL)



Diyarbakır'da hemşire anne, futbol oynarken kuzeniyle kavga eden 9 yaşındaki oğlunun, teyzesi ve eniştesi tarafından dövülerek yüzüne tükürüldüğü gerekçesiyle savcılığa şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen enişte ise çocuğun düşerek yaralandığını öne sürerek, kendilerinin de şikayetçi olacağını söyledi.



Olay, pazar akşamı Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olan Burcu Y., oğlunu birlikte yaşadıkları annesi Maksude Alp'in yanına bırakıp, nöbete gitti. İddiaya göre, Burcu Y.'nin 9 yaşındaki oğlu B.A.Y. ile teyzesinin 11 yaşındaki oğlu R.E., oturdukları sitenin bahçesinde futbol oynarken kavga etti. R.E. durumu ücretli öğretmenlik yapan annesi Ö.E. ile rehberlik öğretmeni babası A.E.'ya anlattı. İddiaya göre teyze ve enişte, B.A.Y.'yi dövdü. Nöbet bitiminde eve gelen Burcu Y., oğlunun yüzü ile vücudunda kızarıklıklar ve morluklar olduğunu gördü. Sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Burcu Y., eniştesi A.E.'nin oğlu B.A.Y.'yi çekiştirerek, götürdüğünü fark etti.



Görüntüleri alıp, polis karakolunun yolunu tuttu. Polislerin hastaneye götürdükleri B.A.Y.'ya darp raporu alındı. B.A.Y.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde alınan ifadesinde olayı anlatmasının ardından da anne Burcu Y., ablası Ö.E. ve eniştesi A.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



'KANIM DONDU'



Öğretmen olan ablası ve eşiyle herhangi bir husumetinin olmadığını belirten Burcu Y., şunları söyledi:



"Ablamla aynı apartmanda oturuyoruz. O akşam nöbetteydim, sabah eve geldiğimde oğlumun yüzünde ve vücudunda morluklar gördüm. Olayı anlatınca çok şaşırdım. Oğluma resmen işkence yapmışlar, oğlum ile yeğenim site bahçesinde top oynarken aralarında tartışma yaşanmış. İki çocuk kavga etmiş, eniştem ve ablam aşağı inip, oğlumu top sahasında dövmüş. Eniştem oğlumu döve döve sürükleyerek, 8'nci kattaki evlerine götürüyor. Kendi evlerinde de oğlumu darp ediyor. Eniştem kollarını tutarak yeğenime 'Gel onu yumrukla, dövmek nasılmış görsün, yumruk at daha hızlı vur' diyerek, oğlumu yeğenime dövdürüyor. Çocuk dövmek istemiyor, eniştem, kendisi yumruk atarak, 'İşte böyle döveceksin' diyor. Yeğenim kıyamıyor ve yapamıyor ama eniştem bu kez onu zorlayıp yüzüne tükürmesini söylüyor. Çocuğumun yüzüne tükürtüyor defalarca. Oğlum anlatınca kanım dondu. Kim olursa olsun, benim çocuğumu hangi hakla böyle bir şiddete maruz bırakır? Öz yeğenlerine bunu yapan bu eğitimciler, başkalarının çocuğuna nasıl davranır? Bu işin peşini bırakmayacağım."



'DÖVMEDİK, AKSİNE DÖVÜLEN BİZİM ÇOCUĞUMUZ'



Burcu Y.'nin eniştesi A.E. ise suçlamaları kabul etmeyerek, yeğenleri B.A.Y.'yi dövmediklerini aksine oğullarının dövüldüğünü savundu. A.E., "Biz kesinlikle çocuğu darp etmedik, dövmedik. Aksine darp edilen bizim çocuğumuz. Pazar günü futbol sahasında onlar tarafından bize silah çekildi. Ben ve çocuk, düştük. Çocuk o zaman yaralandı. Kesinlikle bu suçlamaları kabul etmiyoruz. Biz bir çocuğu darp edecek yetişkinler değiliz. Annenin psikoloji bozuk. Çocuklarına sahip çıkmayan bir anne. Emniyete ifadeye çağrıldık. Ben ve eşim, kendisinden şikayetçiyiz. Emniyette silahla tehdit edildiğimizi ve yaşadıklarımızı anlatacağız" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------



Anne ve çocuktan detaylar



Anne Burcu Y.'nin olayı anlatması



Çocuk B.A.Y.'nin yaşadıklarını anlatması



Darp raporu ve suç duyurusundan detaylar



Olayın yaşandığı binanın önünden güvenlik kamerası görüntüleri



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.07 GB



Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,



====================



Bakan Kasapoğlu: Çocukları, gençleri spora teşvik edin



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ailelerin çocukları ve gençleri spora teşvik etmesi gerektiğini belirterek, "Kadınlar toplumum mimarı. Anneler, eşler çok önemli. Çocuklarınızı, gençlerinizi, eşlerinizi sizler spora teşvik edeceksiniz" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu çeşitli programlara katılmak üzere Sinop'a geldi. Durağan AK Parti İlçe Başkanlığı önünde açıklamalarda bulunan Kasapoğlu butik havuz projesini başlattıklarını belirtti. Kasapoğlu; "Malum yüzmek için havuz lazım, deniz lazım. İnşallah butik havuz projesi başlattık. Onun ilkini inşallah Durağan'da hayırlısıyla gerçekleştireceğiz. Durağan'ın tüm imkanlarına hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesi o havuzumuza bekliyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar da tamamlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Yine az önce ifade ettim. Kadınlar toplumum mimarı. Anneler çok önemli. Eşler çok önemli. Çocuklarınızı, gençlerinizi, eşlerinizi sizler spora teşvik edeceksiniz. O yüzden bizim sporla ilgili bir kampanyamız var. Pilates kampanyası. Pilates malzemesi dağıtıyoruz. Buradaki hanım efendiler için en kısa zamanda Durağan Belediye Başkanımıza pilates malzemeleri göndereceğiz" dedi.



Sporu sadece futboldan ibaret saymadıklarını anlatan Kasapoğlu, "Burada futbol sahamız var. Ama bir tane köylerin olduğu noktaya bir tane de semt sahası yapalım. Pek çok köye açık olsun. Ulaşabilecekleri yer seçelim. Orada futbol, voleybol, basketbol bir arada olsun. Durağan'a hayırlı olsun diyelim. Mini sahalarımız var. Mahallelere yaptığımız onlardan birini de inşallah sizlere yapacağız. Bizler sizler için varız" diye konuştu.



Kasapoğlu, Durağan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.



Görüntü Dökümü



---------



-Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu gelişi



-Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamaları



-Detay



(SÜRE: 03: 33 Dk) (BOYUT: 393 MB)



Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,



==============



DSP Lideri Aksakal: Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar



Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, ben bildim bileli Atatürk'ü pazarlıyorlar ve böyle ayakta kalıyorlar. Atatürk kurmuş ama Atatürk'ün kurduğu zamanki ilkelerin hiçbirisi kalmamış ki bu partide" dedi.



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Antalya'nın İbradı ve Manavgat ilçelerinde partisinin seçim ofisi açılışına katıldı. DSP Antalya İl Başkanı Ahmet Çakmak'la birlikte Manavgat'a gelen Aksakal gazetecilere açıklamalarda bulundu. Parti olarak 31 Mart yerel seçimleri aday belirleme işlemlerini tamamladıklarını ve adaylarını tanıttıklarını söyleyen Aksakal, "31 Mart seçimlerini Türkiye için bir dönüm noktası olduğu iddiasına karşılık biz biraz daha farklı bir görüşü benimsiyoruz. 31 Mart seçimleri Türkiye için yeni bir kilometre taşıdır. 31 Mart seçimleri Türkiye'de öyle görünüyor ki 17 yıldır iktidara muhalefet yapamayan başta ana muhalefet olmak üzere diğer muhalefet partilerinin yeni bir yapıya kavuşmasını sağlayacak, 17 yıldır iktidarda olan ve ülkeyi yöneten AK Parti önemli bir güç kaybıyla, önemli bir bölünme sürecini yaşayabilir. Türkiye'de kartlar yeniden karılacaktır. DSP, AKP iktidarına devrettiği devleti 2023 seçimlerinde mutlaka geri alacaktır" dedi.



DSP'nin parlamenter rejimi benimsediğini belirten Önder Aksakal, "DSP ittifak çalışmalarına ve ittifak projelerine başından beri karşı koydu. Bizim Atatürk'ten öğrendiğimiz ve Türkiye'ye en yakışan rejim olarak demokratik parlamenter rejimi yeniden ihdas edeceğimize, yeniden gerçekleştireceğimize yönelik projelerimiz ve programımız var" diye konuştu.



'VARSA BİR BİLDİĞİN ÇIKAR BELGESİNİ KOY ORTAYA'



Önder Aksakal, bir gazetecinin sorusu üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan vekili Özgür Özel'in partisine yönelik eleştirilerine tepki göstererek, şöyle dedi:



"Önder Aksakal'ın sarayın önünde yattığını iddia etmek bir siyasetçinin söyleyeceği laf değil. Bunlar ayıp şeyler. Diyor ki, 'Efendim bunlar seçimlere sokulmuyordu, bunları AK Parti finanse ediyor' demeye getiriyor. Doğrudan söylemiyor ama aklınca ima ediyor. Varsa bir bildiğin çıkar belgesini koy ortaya, insanlara iftira etmenin alemi var mı? DSP 33 senedir siyaset sahnesinde, sen kendini sosyal demokrat parti olarak sayıyorsun, siyaset yapıyorsun, devletten para alarak yapıyorsun. DSP 5 kuruş para almıyor devletten. Hedefimiz aynı, bu iktidarın gitmesi."



'BEN BİLDİM BİLELİ ATATÜRK'Ü PAZARLIYORLAR'



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, ben bildim bileli Atatürk'ü pazarlıyorlar ve böyle ayakta kalıyorlar. Buradaki iyi niyetli arkadaşım benim seçmenim, vatandaşım, 'Aman, Atatürk kurmuş bu partiyi bir halel gelmesin.' Atatürk kurmuş ama Atatürk'ün kurduğu zamanki ilkelerin hiçbirisi kalmamış ki bu partide. Atatürk'e 'kefere' diyen bu partide; vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüyle ilgili tartışma yaratan ve özerklik isteyen, ayrışma isteyen kesim bu partide; dinci siyaseti etkin kılmaya çalışan kişiler ve kesimler bu partide ve Atatürk'ün kurduğu partinin eliyle meclise taşınmışlar. Kendi seçmenleri bu gidişe itiraz ediyor. 'Bu doğru değil' diyorlar, bakıyorlar ki çözüm yok, adam istifa ediyor, samimi siyaset yapan DSP'ye geliyor. Bundan neden rahatsız oluyorsun."



ANKARA'DA 2 ÜLKÜCÜ, 1 SOLCU ADAY



Ankara'da Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın çıkardığı büyükşehir belediye başkan adaylarının ikisinin de ülkücü olduğunu söyleyen Aksakal, "Ankara'da aday çıkarıyorsunuz, Cumhur İttifakı denilen yapı bir ülkücüyü çıkarıyor, kendisine Atatürkçü, solcu, devrimci diyen parti başka ülkücüyü çıkarıyor. Demokratik Sol Parti solcu bir aday çıkardığında 'Vay oyları bölüyor.' Böyle saçma bir şey olur mu? Siz solda bulunan seçmene zulüm ediyorsunuz. Bu zulümdür. Ben de o zulmün önüne geçiyorum. Bir sol parti olarak hatta seçimlere katılan tek sol parti olarak aday gösteriyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın gelişi



Çiçek verilmesi



Önder Aksakal'ın açıklamaları



Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),



================



Osmaniye'de İbranice el yazmalı kitap ele geçirildi, 6 Suriyeli gözaltında



Osmaniye polisinin şüphe üzerinde durdurduğu bir araçtan, elinde su testisi bulunan kadın heykeli, İbranice el yazmalı kitap ve sikke ele geçirildi. Olayla ilgili tarihi eser kaçakçılığı yapmak isteyen Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.



Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesi ile birlikte, içerisindekilerden şüphelendiği bir minibüsü takibe aldı. Kısa süre sonra durdurularak arama yapılan aracın koltuklarının altından, siyah poşetler içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen ve elinde su testisi bulunan kadın heykeli, 3 adet İbranice el yazmalı kitap ve 9 adet sikke ele geçirildi. Suriye uyruklu M.A., H.E., H.A., B.K., B.F. ve B.Z. sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler ise tarihi eser olup olmadığının tespiti için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Osmaniye Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Görüntü Dökümü



--------------



El yazmalı kitapların incelenmesi



Kitapların üzerindeki kabartma heykelden detay



Emniyet Müdürlüğü pankartı önünde ele geçirilen malzemeler



Kitaplardan detaylar



Sikkeler



Kadın heykelinden detay



Kitapların kapaklarındaki kabartmalardan detay



Kitap Safalarından detay



Polisin minibüste arama yapması



Poşetler içerisinden malzemelerin çıkması



BOYUT: 70.7 MB SÜRE: 02'15"



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,



=================



Rixos'un Kariyer Günleri'nde 1000 iş başvurusu



Antalya'da bu yıl ikincisini düzenlenen Rixos Kariyer Günleri'nde yaklaşık 1000 kişi iş başvurusunda bulundu. Rixos Sungate Genel Müdürü Derya Billur, bu çalışmayı bünyelerindeki tüm otellere kaynak oluşturmak için yaptıklarını ifade etti.



Üç kıta 7 ülkedeki 25 oteliyle yılda 1 milyon misafir ağırlayan Rixos Hotels, kapılarını yeni takım arkadaşlarına açtı. Kent merkezindeki Rixos Downtown Otel'de bu yıl ikincisi düzenlenen Rixos Kariyer Günleri'nde, iş arayanlar Rixos Hotels yetkilileri ile birebir görüşüp mülakat yapma fırsatı buldu. Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve İŞKUR'un da destek verdiği iki günlük etkinliğe 1000 kişi iş başvurusunda bulundu.



Rixos Sungate Genel Müdürü Derya Billur, başvuruların yoğun olmasından memnun olduklarını söyledi. Bu yıl ikincisini düzenledikleri Rixos Kariyer Günleri'ni geleneksel hale getireceklerini ifade eden Billur, bu çalışmayı bünyelerindeki tüm otellere kaynak oluşturmak için yaptıklarını ifade etti. Başvuranların hem yurtiçi hem yurtdışında istihdam edilmek üzere değerlendirileceğini kaydeden Billur, "Başvuran arkadaşlarımız arasından 500'ünü hemen sezon başlangıcı itibariyle istihdam edeceğiz. Diğerleri ise peyderpey ihtiyaç olması halinde ilk önceliğimizi onlara vereceğiz. Takım arkadaşlarımızla yüz yüze görüşerek onlara bir fırsat vermiş oluyoruz. Başvuranların hiç birinin başvurusu boşa gitmiyor. Havuzumuzda değerlendirilecek. Üniversitelerden de gelip başvuran öğrenciler oldu" dedi.



İş başvurusunda bulunan Merve Türen Uzun, misafir ilişkileri alanında eğitim aldığını ve iş başvurusunda bulunmak için özellikle erken geldiğini söyledi. Başvuruda bulunan Engin Aysal ise ilanı görünce gelip başvuruda bulunmak istediğini ve kariyer planladığını söyledi.



Görüntü Dökümü



-----------



Form dolduran kişilerden görüntü



Mülakatta bulunanlardan görüntü



RÖP 1: Merve Türen Uzun



RÖP 2: Engin Aysal



RÖP 3: Derya Billur ( Rixos sungata otel genel müdürü )



Detaylar



402 MB-- 03.37///HD



Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN-ANTALYA,



===================



Anneleri telef olan köpek yavrularına belediye sahip çıktı



Adıyaman'da, kırsal alanda annesi telef olan 4 yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.



Kentte boş alanda telef olmuş bir köpeği görenler durumu Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye geçen ekipler tarafından telef olan köpeğin yanında aç oldukları belirlenen 4 yavru köpek, ekipler tarafından alınarak Veteriner Müdürlüğü barınağına götürüldü. Burada beslenen köpeklerin ilerleyen günlerde doğaya salınacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü



---------



Yavru köpeklerden görüntü



-Köpeklere aşı yapılması



-Veterinerin konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 390 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA)



===================



YPG/PYD'li teröriste, 7 yıl 6 ay hapis cezası



Kayseri'de, PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan Elcuma Elşemma (36), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu Hasan Elcuma Elşemma'nın kaçak yollardan Türkiye'ye girdiğini ve Kayseri'de bulunduğunu belirledi. Terör örgütü YPG/PYD adına silahlı eylemlerde bulunduğu iddia edilen Elşemma, 4 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, tutuklandı.



'YPG'DE 2 AY GÖREV YAPTIM'



Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklu yargılanan sanık, karar duruşmasında hakim karşısında çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Elcuma Elşemma, tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, Kayseri'ye yasa dışı yollarla girdiğini, hayvancılıkla geçimini sağladığını söyledi. Sanık, "YPG'de 5 yıl önce 2 ay görev yaptım; ancak herhangi bir eğitim almadım. Elime bir av tüfeği verdiler, köyleri bekler, nöbet tutardım. Bazen de kasabaların girişlerinde kontrol nöbeti tutardım. Beraatimi istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, Elşemma'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Haber: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, -

