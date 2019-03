Dha Yurt Bülteni-15

Kuyumcuyu öldüren polis, adliyeye sevk edildiMERSİN'in Akdeniz ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren polis memuru V.Ç. adliyeye sevk edildi.

Kuyumcuyu öldüren polis, adliyeye sevk edildi



MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren polis memuru V.Ç. adliyeye sevk edildi. Polis, cinayet zanlısının görüntüsünün alınmaması için zanlıyı emniyetin arka kapısından çıkardı.



Salı günü akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki Defterdarlık binası karşısında Gür İşhanı'nda meydana gelen olayda, yüzü maskeli kişi, kuyumcu Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül vitrindeki altınları topladığı sırada dükkana girdi. Altınları almak isteyen soyguncu, Serpin'i ve Tazegül'ü direnmeleri üzerine tabanca ile vurarak öldürdü. Altınları alıp kaçan saldırganın polis memuru V.Ç. olduğu belirleyen cinayet bürosu polisleri, zanlıyı aynı mahalledeki evinde annesi ile birlikte gözaltına alıp sorgulamak üzere emniyete götürdü. Bugün öğlen saatlerinde işlemleri tamamlanan zanlı ve annesi adliyeye sevk edildi. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Asayiş Şube Müdürlüğü önünde zanlıyı görüntülemek isteyen basın mensuplarına müsaade etmeyen polis, V.Ç. ile annesini arka kapıdan çıkarıp polis aracına bindirip adliyeye sevk etti.



'GÖREVİ SIRASINDA KEŞİF YAPMIŞ'



Öte yandan zanlı V.Ç.'nin görev yaptığı sırada soygunu planladığı ortaya çıktı. Uzun süre kuyumcunun çevresinde keşif yaptığı belirlenen zanlı, olayın ardından ara sokakları kullanarak kaçtığı ve evinde gizlendiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Olay gecesinden görüntüler



Tabutların cenaze aracına konulması



Ölenlerin bir yakınının feryat etmesi



Camdaki mermi izi ve dükkana vurulan mühürün detay görüntüsü



İşyerinin genel görüntüleri



Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri



Tedbir alan çevik kuvvet ekipleri



Öldürülen kişilerin fotoğrafları



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



=========



Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için dava açıldı (1)



ANTALYA'da annesinin hamile olduğu dönemde de uyuşturucu kullanması nedeniyle bağımlı olarak dünyaya gelen ve şu an 2 yaşında olan Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Antalya Nöbetçi Çocuk Mahkemesi tarafından, korunmaya ihtiyacı olan Rüzgar E.A'nın hakkında acil korunma kararı uygulanmasına karar verildi. Mahkeme, Rüzgar E.A.'nın acil korunmaya alınması için Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Mahkeme, Rüzgar bebeğin bakımının ise anneanne Gülnar T. (49) tarafından yapılmasına karar verdi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu kullandıkları iddia edilen anne B.A. ve baba R.A. hakkında bakım yükümlülüğünün ihlali suçundan resen soruşturma başlattı.



ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE



Süleyman EKİN/ANTALYA,



============================



Rus ve ABD gemileri, 15 dakika arayla Çanakkale Boğazı'ndan geçti



ÇANAKKALE Boğazı'ndan 15 dakika arayla geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı RFS 490 borda numaralı 'Amiral Essen' güdümlü füze firkateyni ile ABD Donanması'na ait DDG 75 borda numaralı 'Donald Cook' adlı güdümlü füze destroyeri, Akdeniz'e doğru yol aldı.



Marmara Denizi'nden bugün saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı RFS 490 borda numaralı 'Amiral Essen' güdümlü füze firkateyni ile ABD Donanması'na ait DDG 75 borda numaralı 'Donald Cook' adlı güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti. İlk olarak Rus savaş gemisi 'Amiral Essen' manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü. Peşinden de ABD savaş gemisi 'Donald Cook' geldi. Güvertesinde askerlerin nöbet tuttuğu iki savaş gemisine de, boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk sahil güvenlik botu eşlik etti. Rus savaş gemisi saat 16.15 sıralarında, ABD gemisi ise 16.30 sıralarında Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden art arda geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.



Rus savaş gemisi 'Amiral Essen' ile ABD savaş gemisi 'Donald Cook'un yanı sıra bu sabah saatlerinde de Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçmişti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Çanakkale Boğazı'ndan geçen rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.



-Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemisinden genel ve detay görüntü.



Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



=================



Kılıçdaroğlu: Demokrasinin en temel noktası sandığa gitmektir (2)



PAZARA GİRDİ, ÇOCUKLARI SEVDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları için geldiği Uşak'ta, ilk olarak muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından parti yönetimiyle otelde toplantı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting yapmak üzere otelden ayrıldı. Kent merkezinde halkı selamlayan Kılıçdaroğlu, cuma pazarına da uğradı. Burada otobüsten inen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla ayak üstü sohbet etti, onlarla anı fotoğrafları çektirdi, babasıyla kendisini selamlamaya gelen 7 yaşındaki Ecrin'i kucağına alıp, sevdi. Kılıçdaroğlu, daha sonra miting için 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na gitti.



'MUTFAKTAKİ YANGIN SOKAĞA TAŞMIŞ DURUMDA'



İlk konuşmayı CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Asım Kalelioğlu'nun yaptığı mitingde kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet kentini yüceltmek büyütmek hepimizin ortak görevi. Bu göreve hazır mıyız? (meydandan hazırız sözleri üzerine) Biz de hazırız" dedi. "Şimdi sizlerle biraz dertleşeceğiz" deyip sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İşsizliğin ortasındayız. Ekonomik krizin ortasındayız. Organize sanayi bölgesinde son bir ayda çıkartılan işçi sayısı 3 bin 500. Bu ne demek ' 3 bin 500 eve gelir gelmeyecek. Evine ekmek götüremeyecek. Mutfaktaki yangın sokağa taşmış durumda. İnsanları rahatsız eder duruma geldi. Şu soruyu kendinize sormanız gerekiyor' 17 yıldır bu memleketi kim yönetti? Yönetenler 17'nci yılın sonunda nasıl oluyor da insanlarımızı biber soğan kuyruğuna layık görüyorlar. Size hayatın bir gerçeğinden söz ediyorum. Ben bunları söylerken sizden şu beklentim var. Oy kullanacağız ama oy kullanırken elimizi vicdanımıza koyacağız. Aklımızı kullanacağız eğer bunu yaparsak hep birlikte kalkınmayı, üretmeyi, yönetmeyi, bütün dünyaya göstermiş olacağız. 'Baskıya rağmen Türkiye demokrasinin kapısını açtı' dedirteceğiz. 'Önündeki bütün duvarları yıktı' diyecekler. O duvarları yıkmaya hazır mıyız? O duvarları yıkmak zorundayız. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl yaptıysak huzur için aynı mücadeleyi vermek zorundayız."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını işsizlikle ilgili sürdürürken şöyle dedi:



"Sadece işsizlik mi var? Hayır. İşsizlik sokağa çıkamamak demektir. Caddede yürüyememek demektir. Çocuğuna okul harçlığı verememek demektir. İşsizlik dünyaya küsmek demektir. İşsizlik bütün kötülüklerin anası demektir. O nedenle işsizlik çok önemli. Bu her yöneticinin görevi. Sarayda işsizlik var mı? Bir elleri yağda bir elleri balda. İşsizlik, yoksulluk nedir, bilmezler. Çiftçi nasıl üretiyor, bilmezler. En sonunda kalktı hal esnafını da terörist ilan etti. Hal esnafını terörist ilan eden adamdan bu memlekete hayır gelir mi? Allah aşkına. Aynı sorunu esnaf da yaşıyor. Esnaf kimseye yük olmuyor. Vergisini veriyor, borcunu ödüyor. Hayata tutunmaya çalışıyor ve esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. Esnaf Sanatkarlar Odası'nın, TESK'in bu konuda daha duyarlı olması lazım. Esnaf sandığa gidecek kendi durumlarını ailelerinin durumlarını, komşularının durumlarını düşünsünler öyle oy versinler. Bunu gerçekleştirirsek demokrasinin ekmeğin önünü açacağız işsizliği yerle yeksan etmenin yolu bu ayın 31'inden geçiyor. Aksi halde sorun daha da büyüyecek, işsizlik daha da artacak ama bizim belediyelerin bir sözü var. İşsizliği azaltacağız. Yeni iş alanları yaratacağız CHP'li belediyelerin olduğu yerde."



'TASARRUF SİZİN ELLERİNİZDE'



Bu sırada alanda bulunanların erken emeklilik istemesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Damat, sosyeteye katıldı. Ne emekliliği, onların halkla ilgisi yok, saray sosyetesi ayrı, halk millet ayrı. Biz ayrıyız biz beraberiz. Bizler bu milletin temellerini oluşturuyoruz. Bizler halkız halkın önünde hiçbir kimse duramaz. Size para verilmedi, siz emekli edilmediz. Londra'daki bir avuç tefeciye 149 milyar dolar borç ödendi. Sabah muhtarlarla yaptığım toplantı sırasında bir muhtar yanıma geldi. İki engelliyle birlikte geldi. Muhtar seçildikten sonra iki engellinin aylıklarının kesildiğini söyledi. 'Peki biz nasıl geçineceğiz?' dedi. İki engelli de yanındaydı. 'Nasıl olacak?' dedi. 'Bu işi çözmek senin elinde' dedim. Çünkü siz halksınız. Ben sadece size çözümü söylüyorum. Tasarruf sizin ellerinizde. Suriyelilere 35 milyar dolar harcadınız esnafın, çiftçinin, pazarcının, sanayicinin, günahı ne?" dedi.



'ROMANYA'DAN SAMAN, ARJANTİN'DEN CANLI HAYVAN GETİRİYORSUNUZ'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanını dolduranlara ekonimik krizi kimin yarattığını da sorarak, "Şimdi ekonomik kiriz var. Ekonomik krizi kim yarattı? Esnaf mı? Bakkal mı? Sanayici mi? Krizin sorumlusu 16 yıldır bu memleketi yönetenler. Yönetemediler, sattılar, savurdular ve memleketi bu hale getirdiler" dedi.



Alandakilere "Size bir sır vereyim ama kimse duymasın" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü,



"Bugün kürkte, özel tüketim vergisini kaldırdılar. Şu adalete bakın Allah aşkına. Esnaftan, sanayiden vergi alırsın kürkten vergi almazsın. Bunun adı adalet oluyor. Hangi adalet? Sizden bir şey istiyorum. Sandığa gideceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Demokrasiden, insanlıktan, barıştan, huzurdan, çocuklarımızdan vatanımızdan, bayrağımızdan yana hep birlikte beraber olmak zorundayız. Biz fakirin fukaranın yanındayız. Bir ülke üretirse güçlü olur. Üretmezse güçsüz olur. Romanya'dan saman getiriyorsunuz. Arjantin'den canlı hayvan getiriyorsunuz. Burada 'ben hayvancılık yapıyorum' diyorsunuz. Nasıl bir hayvancılık? Sonuç ne oldu? İnsanlar kuyruğa geldi. Gerilimin ortasındayız. Neler söylediler. Bu ülkede Hacı Bektaşı Veli var, Mevlana var, Yunus Emre va, Erzurumlu Emrah var. Neden bu kavga, gerilim, düşmanlık? Biz bu kavgaya son vermek istiyoruz. Eğer her vatandaşım evinde huzur, bereket istiyorsa yarış siyasi partilere arasında hizmet yarışı olur. Hizmet yarışı olursa buyurun gelin, kavga istiyorsanız gidin kendi aranızda ne yapıyorsanız yapın bize bulaşmayın" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Eşme ilçesine gitmek üzere kentten ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Meydandan görüntü.



Konuşmalardan görüntü.



Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK/ UŞAK



==========



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de



CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, seçim toplantısına katılmak için geldiği Kırıkkale'de, valilik ve belediyeyi ziyaret etti.



AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen seçim toplantısına katılmak üzere Kırıkkale'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, cuma namazını Nur Camii'nde kılıp, çıkışta kent sakinleriyle sohbet etti. Valiliği ziyaret eden Oktay, Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Yunus Sezer ile görüşen Oktay, ardından belediyeye geçti. Belediye girişinde mehter takımı tarafından karşılanan Oktay, Başkan Mehmet Saygılı'dan kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, akşam saatlerinde seçim toplantısına katılacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Valilik ziyareti



-Belediye ziyareti



-Mehter takımından görüntü



-Detay



Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -



==================



Siirt Havalimanı'na 2 yıl sonra ilk uçak indi



SİİRT'te teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışması tamamlanan havalimanına 2 yıl sonra ilk kez uçak indi. Vali Ali Fuat Atik, bir haftaya kadar havalimanında tarifeli uçuşların başlayacağını söyledi.



Siirt Havalimanı Nisan 2017'de teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Çalışmaların ardından test uçuşları yapıldı ve havalimanı seferlere hazır hale getirildi. Havalimanına 2 yıl aradan sonra ilk uçak iniş yaptı. Türk Hava Yolları'na (THY) ait Airbus A-319 model uçak indi. Uçaktaki THY Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcısı Aykut Alpa'yı karşılayan Vali Ali Fuat Atik, Alpa ile birlikte havalimanında inceleme yaptı.



Vali Atik, havalimanına tarifeli uçakların inebileceği raporu verildiğini söyledi. Bir haftaya kadar Siirt Havalimanı'nın uçuşlara açılacağını belirten Atik, "Pistimizin onarım çalışması tamamlandı ve test uçuşları yapıldı. Yapılan test uçuşlarında herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı ve bugün de havaalanımıza Airbus A-319, THY'ye ait uçak indi. Bu bizi çok mutlu etti. Aynı zamanda yeni havaalanı binası yapılıyor. Binanın yapımına az bir süre kaldı. Tarifeli uçuşlar ilk olarak İstanbul'a yapılacak. Daha sonra farklı illere seferler yapılacaktır. Siirt halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Görüntü Dökümü:



-------------



Havaalanına inen uçak



Uçağın pistteki görüntüsü



Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in açıklaması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,



============



Tepeyi ikiye bölen kaçak kazıda anıt mezar ortaya çıktı



KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin yaptığı kazıda, Roma dönemine ait anıt mezar çıktı.



Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi Örtülü mevkiinde bulunan tepenin kazılarak ikiye bölündüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri kepçe ile kaçak kazı yapıldığını belirleyerek, durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, anıt mezar bulundu. Kaçak kazı sırasında zarar gören anıt mezarın Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



Anıt mezardan görüntü



İkiye bölünen tepeden görüntü



Genel detay



Haber-Kamera: Özer KAYA/KAYSERİ,



=====================



Kocaeli'de Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin tanıtımı yapıldı



KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin tanıtımına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vaizlerin yetişmesi için daha fazla Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne ihtiyaç olduğunu söyledi.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Paşadağ Mahallesi'nde yaptırılarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin tanıtım törenine katıldı. Programa Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. 12 bin 470 metrekare alanda inşa edilen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde, 11 adet sınıf, 6 adet çalıştay bölümü, 330 kişilik konferans salonu, kütüphane, yemekhane ve bilgisayar odası bulunuyor.



Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "1976 yılında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi ile bu eğitim merkezlerini açmaya başladık. İl Müftülüğünü bırakıp Haseki Eğitim Merkezi'nde 2 buçuk yıl bu eğitimi almak için gelen hocalarımız oldu. İl müftülüğünden ayrılıp geldiler, talebe oldular. Ne kadar önemli bir yer olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Orası yetmedi, Konya'da açıldı. Konya yetmedi, Erzurum'da, Trabzon'da, Kayseri'de, Rize'de, Diyarbakır ve İzmir'de açıldı. Şimdi 9'uncu olarak da Kocaeli'de açıldı. İnşallah 10'uncusunu da bu sene Ankara'da açacağız. Bana göre halen yeterli değil. Çünkü bizim bütün müftülerimiz ihtisas mezunu ve bundan sonrakiler de ihtisas mezunu olmak zorunda. Her yıl müftülük sınavı yapıyoruz ve 100 kişi alıyoruz. Çünkü sürekli devir daim var. Bizim 6 bin vaizlik kadromuz var. Ancak şu anda bunun 3 bini dolu. Vaizlerimizi ihtisas merkezlerinden yetiştiriyoruz. Yılda 200 mezunla biz yıllarca bu kadroları dolduramayız. O açıdan daha fazla Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne ihtiyacımız var" dedi.



Programın sonunda Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Musa Şirin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a divit uçlu kalem, hokka ve büyüteçten oluşan bir set hediye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Programdan görüntüler



-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),



================



Kayalıklarda 2 gündür kalan kuzu kurtarıldı



ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki gün boyunca dere kenarındaki kayalıkta mahsur kalan kuzu, itfaiye ekipleri tarafından bot yardımıyla kurtarıldı.



Yolbilen Mahallesi'nde besicilik yapan Abdullah Yıldız'a ait kuzu, otladığı sırada yakından geçen Cırcıp Deresi'nin kenarındaki kayalıkta mahsur kaldı. Yıldız ve beraberindekiler, iki gün boyunca uğraşmalarına rağmen kuzuyu bulunduğu yerden kurtaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, kayalıkta 2 gün boyunca mahsur kalan kuzuyu yanına botla giderek kurtarıp sahibine teslim etti. Sahibi ot vererek beslediği kuzusunu kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------------



İtfaiye ekiplerince botla su kenarına getirilen kuzu



Bottan indirilen kuzu



Kuzu sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Genç Kadın, Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü

Sera Tokdemir'den Yürek Burkan Açıklama: Oğluma Babasının Öldüğünü Söyleyemedim

Cani Koca, Taksiciden Hamile Kaldığını Söylediği Eşini 25 Yerinden Bıçakladı

Dev Pitonun Uyuyan Kadını Isırdığı Görüntüler Saniye Saniye Kaydedildi