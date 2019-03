Dha Yurt Bülteni -15

KAZA YAPAN OTOBÜSTEKİ DEHŞET ANLARI KAMERADAANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan halk otobüsünün bariyerlere çarptığı ve 4 yolcunun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA YAPAN OTOBÜSTEKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA



ANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan halk otobüsünün bariyerlere çarptığı ve 4 yolcunun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bariyerlere çarpma anında sürücü Yusuf Kaya'nın, açılan kapıdan şarampole düştüğü anlar anbean görülüyor.



Kepez ilçesinde, 26 Şubat'ta sabah saatlerinde seyreden Yusuf Kaya yönetimindeki 07 AU 0415 plakalı halk otobüsü, Antalya Bulvarı'na geldiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüs bariyerlere çarptı. Bariyerin bir kısmı otobüsün ön kapısından girdi. Aracın kapısı parçalanırken koltuktan fırlayan sürücü Yusuf Kaya, araçtan yola düştü. Şarampole yuvarlanan Kaya'nın yara almadan kurtulduğu kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.



GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Yusuf Kaya ve onlarca yolcunun dehşeti yaşadığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yusuf Kaya'nın son anda manevra yaparak aracın takla atmasını önlediği kaza anı, otobüsteki kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, Yusuf Kaya'nın Döşemealtı ilçesinden Kepez ilçesine seyrettiği, viraja girdiği sırada aracın yağmur nedeniyle kayarak kontrolden çıktığı, yolda sağa sola savrulduğu yer alıyor.



SÜRÜCÜ AÇIK KAPIDAN ŞARAMPOLE YUVARLANDI



Aracın sol ön taraftan bariyerlere çarptığı, bariyerin ön yolcu kapısını parçaladığı görülen görüntülerde, sürücü Yusuf Kaya'nın koltuktan savrularak açık kapıdan önce yola düştüğü sonra şarampole yuvarlandığı anbean görülüyor. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, bazı yolcuların da koltuklarından sağa sola savrulması yer alıyor. Bazı yolcuların yanlarındaki çocuklarının düşmesini önlemek için çabaladığı ve çığlık attığı da görüntülere yansıdı.



Aracın durmasıyla sürücü Yusuf Kaya'nın hemen yerden kalkarak yolculara yardım ettiği görüntülerde, bir kadın yolcunun önce bir yakınına, sonra yanındaki çocuğa su içirdiği, ardından kendisinin su içtiği görülüyor.



Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü (2)



1 POLİS YARALANDI, 6'SI KADIN 8 KİŞİ GÖZALTINDA



Konya'da, dün başlayan ve bugün de devam eden, komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan komiser yardımcısı Tahsin Gündüz, atılan taşlardan birinin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı polis, meslektaşları tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mahallede güvenlik önlemi alan polisler ise olaylara karıştğı tespit edilen 6'sı kadın 8 şüpheliyi gözaltına aldı.



Kavga sonrası cadde savaş alanına dönerken, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri de mahallede inceleme yaptı.



Polisin mahalledeki önlemleri sürüyor.



Çavuşoğlu'ndan ticari taksilere ÖTV sözü (2)



BAKAN ÇAVUŞOĞLU, DİN TEMSİLCİLERİNİ DİNLEDİ



İzmir'de basına kapalı olarak gerçekleştirdiği Üçyol'daki esnaf ziyaretinin ardından öğle yemeğinde tüm din temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, farklı din temsilcilerinin taleplerini dinledi. Tarihi Asansör Restoran'daki toplantıya İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan ile birlikte Türkiye Protestan Baptist Kiliseleri Başpiskoposu Ertan Çevik, İzmir Katolik Kilisesi Başpiskoposu Monsenyör Lorenzo Piretto, İzmir Ortodoks Kilisesi Metropoliti(Başpiskopos) Bartholomeos Samaras, İzmir Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Yorgo Teodoris, İzmir Musevi- Yahudi Cemaati Başkanı Onursal Başkanı Jak Kaya, Din Görevlisi Nesim Baruhiel, Türkiye Protestan Baptist Kiliseleri Derneği Başpiskopos Ertan Çevik, Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve Danışmanı Yalçın Sevimli, İzmir Katolik Kilisesi Başpiskopos Monsenyör Lorenzo Piretto'nun Yardımcıları Dinçer Nikola Dinç ve Yılmaz Öğüt ve Musevi Cemaati Onursal Başkanı Refakatçisi Avram Sevinti katıldı.



Farklı dinlere mensup camaatlerin ve kiliselerin temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, Anadolu toprakları ve İzmir'in farklı inanç, kültür ve medeniyetlerin beşiği olduğunu ifade etti. Burada faaliyet gösteren kilise, cemaat ve vakıfların kendilerinden bazı talepleri olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Cemaatlerin bizden mülkiyet konularıyla ilgili bazı talepleri var. Kiliselerin restorasyonu ve vakıf kurulması için başvuruları olmuş. Bunlar hükümetimizin farklı inanç grupları için attığı adımlar çerçevesinde gelen taleplerdir. İktidara geldiğimiz günden bu yana Türkiye'de farklı inançlara mensup kiliselerin ve vakıfların haklarını veriyoruz. İnancına güvenen, başkalarının dininden rahatsız olmaz. Bugün gündeme getirilen konular makul konulardır. Biz de bunların takibini yapacağız" dedi.



İBADETHANELER RESTORE EDİLECEK



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekci de Hristiyanlık, Musevilik ve İslamiyet gibi 3 dinin bir arada huzur içinde yaşadığı İzmir'in bu birliktelikle zenginleştiğini ifade etti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda aynı sokakta hem cami, hem kilise, hem de havranın birlikte yer aldığını anlatan Zeybekci, şöyle konuştu:



"Özellikle Batı Anadolu'da Ege'ye bakarsak bu 3 inancın güzel eserlerini görmek mümkün. İzmir bizim ortak zenginliğimiz. Kadifekale'den Konak'tan Yeşildere'den Smyrna'ya kadar bu zenginliğimizi İzmir'in takıları olarak üzerine koyacağız. İlk yapacaklarımızdan biri 1 Nisan'da tüm ibadethaneleri hiçbir ayrım yapmaksızın restore ederek onları hayata kazandırmak olacak. Cemaatlerin kullanımına sunacağız. İzmir bu özelliği ile diğer şehirlerden daha güçlü bir hale gelecek. Şuanda İzmir'e yıllık gelen turist sayısı 1 milyon. Sadece inanç turizmi için milyonlarca insan İzmir'e gelse başka hiçbir yerde göremeyecekleri zenginlik burada var. İnanç turizminin merkezi İzmir olacak. Bunu da başaracağız. Dış İşleri Bakanımız ile yaptığımız toplantı buna katkı sağlayacak."



HDP EŞ GENEL BAŞKANI BULDAN, VAN'DA KONUŞTU







HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kayyumlar, kadın merkezlerimizi, kadın sığınma evlerimizi, ilk adım istasyonlarımızı, 'alo şiddet' hatlarımızı kapattı. Kadınların rahat nefes alabileceği bir mekan bırakılmadı" dedi.



Van'da, HDP Kadın Meclisi tarafından bir otelde 'Kadın Özgürlükçü Yerel Yönetimlerin gaspı. Kayyum raporu' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan, il ve ilçe belediye eş başkan adayları ile kadınlar katıldı.



HDP Eş Genel Başkanı Buldan, burada yaptığı konuşmanın başında HDP Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevini sürdüğünü hatırlattı, "Biz kadınlar, bu talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve bedeli ne olursa olsun hep birlikte kazanacağız" dedi.



'KADINLARDAN KORKUYORLAR'



HDP'li belediyelere kayyum atanmasına da değinen Buldan, şunları söyledi:



"Bakın kadın eş başkanlarımızı görevden alarak, tutuklayarak, yerlerine haksız ve hukuksuz bir şekilde kayyum atayarak, belediyelerimizi gasbederek, halkı, kadınları susturabileceklerini sandılar. Buradan Sayın Gülten Kışanak, Mukaddes Kubilay, Diba Keskin ve Nurhayat Altun şahsında tutuklu bütün kadın belediye eş başkanlarımıza kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyorum. Tarih boyunca erkek egemen iktidarlar varlıklarını, iktidarlarını koruyabilmek için cinsiyetçi, militarist ve faşist politikalardan beslenmişlerdir. Bu iktidarların en büyük korkusu ise kadın örgütlülüğü olmuştur. Ancak şunu unutmasınlar ki, bu tarih aynı zamanda direnen, mücadele eden kadınların tarihidir. İşte bunun için biz kadınlardan korkuyorlar."



Buldan, parti olarak kadınların mekanizmaların tamamında yer aldığı eş başkanlık ve eşit temsiliyet modeli ile dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:



"Kentlerimizi kadın dostu kentlere dönüştürmek için çalıştık, Kadın politikaları daire başkanlıkları, kadın istihdam merkezleri kurduk, alo şiddet hatları açtık. Kadın semt pazarları, kadın kooperatifleri oluşturduk. Mor marketlerde kadınların üretimleri için satış alanları yarattık. Kız yurtlarımızla, kreşlerle kadınların ihtiyaçlarını siyasetimizin merkezine koyduk. Bugün erkek devlet sisteminin tezahürü olan kayyumlar, kadın merkezlerimizi, kadın sığınma evlerimizi, ilk adım istasyonlarımızı kapatarak, şiddetin önünü açmışlardır. Kadınların rahat nefes alabileceği bir mekan bırakılmadı."



Buldan, "Kayyumların kapattığı tüm kadın kurumlarımızı daha da güçlendirerek ve yaygınlaştırarak yeniden açacağız. İnancımız diridir. ve kadınlar hep birlikte kazanacağız" diye konuştu.



AK PARTİLİ CANİKLİ: EKONOMİDE YAŞANAN DALGALANMALARIN ETKİSİ ÇOK YAKINDA GİDERİLECEK







AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gaziantep'te 'Türkiye Ekonomisi Güncel Durum Değerlendirmesi' konulu toplantıda, ekonomide yaşanan dalgalanmaların etkisinin çok yakında giderileceğini söyledi.



Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) ev sahipliğinde GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yanısıra AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Ahmet Ünverdi ve sanayiciler katıldı.



'Türkiye Ekonomisi Güncel Durum Değerlendirmesi' konulu toplantıya katılan AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, sanayiciler için önemli desteklerde bulunacaklarını açıkladı. Son aylarda ekonomide ve dövizde yaşanan dalgalanmalara da değinen ve tek amaçlarını zarar gören sanayiciye destek vermek olduğunu dile getiren Canikli, "Geçtiğimiz yılın Temmuz-Ağustos aylarında başlayan ve 2019 yılının ilk aylarına kadar devam eden dalgalanmalı bir süreç yaşadık. Bu süreçte döviz piyasasında da birtakım hareketlenmeler yaşanmasına neden oldu. Ama son dönemde bu dalgalanma da büyük oranda sakinleşti. Bu fırtına döneminde sanayicimiz ciddi bir mücadele içerisine girdi. Tabi bu dalgalanmalar sonrasında sanayimizin bir fotoğrafını çekmek, kimse herhangi bir zarar gördü mü görmedi mi, görmüşse bunu belirlemek için gereken her şeyi yapacağız. Bu hedefle bu çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



'SORUNLARI SANAYİCİ İLE GÖRÜŞEREK ÇÖZMEK İSTİYORUZ'



Ekonomide yaşanan sıkıntıları düzeltmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan ve asıl amaçlarının sorunları sanayicilerle birebir çözmek olduğunu belirten Canikli, "Ekonomiyi düzeltmeye yönelik masa başında birtakım çalışmalar yapılıyor. İş adamlarımızın, sanayicilerimizin, temsilcilerimizin sorunları Ankara'ya intikal ettiriliyor. Bu süreç elbette önemli ama her şeyden önemlisi bu sorunların doğrudan üretim yerlerinde, üretimi yapan arkadaşların bizzat kendileriyle sorunlarını görüşmek değerlendirmek ve oradan alınan ilk ağızla, kaynakla sonuca ulaşmak çok daha verimli ve çok da etkili olacaktır. Geçmişte 250 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli finans paketinin uygulanmasında da görmüştük. Şimdi de yine aynı mantıkla üretim ve sanayinin sorunlarını yerinde görmek amacıyla buradayız. İnşallah bunları ayrıntılı görüşüp düzelteceğiz" dedi.



GAZİANTEP'TEN 180 ÜLKEYE İHRACAT



Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise, "Ekonomide yaşanan son gelişmeleri istişare edeceğimiz toplantımızda sorunlara çözüm yolları arayacağız. Ayrıca Türkiye ekonomisi güncel durum değerlendirmesi sanayi üretim ve istihdam gücüyle Türkiye'nin altıncı büyük şehri olan Gaziantep, şu an itibarlı dünyanın 180 ülkesine ihracat yapmaktadır. 2018 yılını 7 milyar dolar ihracatla kapatan Gaziantep, 2019 yılının ilk iki ayında ise Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat yapma becerisini göstermiştir. Geçen yıl 7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Gaziantep 5 milyar dolar da ithalat yaparak bu anlamda da ithalatımızın ihracatımızı karşılama oranı üst seviyelerde olmuş ve Türkiye'de beşinci olarak dikkat çekmiştir. Gaziantepli sanayiciler olarak bizler Dünya'da Türkiye, Türkiye'de Gaziantep düsturuyla şartlar ne olursa olsun çarkı döndürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ve açıklamaların ardından toplantının ikinci kısmı basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemlerle ilgili genel değerlendirmelerde bulunuldu.



BİLAL ERDOĞAN: AMACIMIZ 21'İNCİ YÜZYIL KOŞULLARINA UYGUN GENÇLER YETİŞTİRMEK'



Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Bursa'da kurduğu 11 şubesinin açılış töreni gerçekleşti. Törende konuşan Vakfın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, amaçlarının Türkiye'yi ileri götürecek nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.



TÜGVA'nın Bursa'da hizmete açtığı 11 ilçe temsilciliği için Şehreküstü Meydanı'nda açılış töreni gerçekleşti. Açılışa vakfın Yüksek İstişare Üyesi Bilal Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve liseli gençler katıldı. Törende konuşan Bilal Erdoğan, amaçlarının 21'inci yüzyıl koşullarına uygun gençler yetiştirmek olduğunu ifade edip, "Bursa'da çalışmalara başlayan 11 tane temsilciliğimizin toplu açılışını yapıyoruz. Aslında bunların bazıları hizmetteydi ama kısmet olup açılışını gerçekleştirememiştik. Kısmet bugüneymiş. Burada hem bunların açılışını yapmak, hem de bu meydanda gençlerle bir araya gelmek çok sevindirici. Vakfımız işte gençleri bu şekilde bir araya getirmek, gençleri bir amaç uğrunda kenetlemek ve bu şekilde ülkemizin bölgede ve dünyada güçlü, 21'inci yüzyıl koşullarını yakalayan nesiller yetiştirebilmek için vakfımız işte burada bu manzarayı yeniden ortaya koyuyor" diye konuştu.



'AMACIMIZ DİNDAR NESİL YETİŞTİRMEK'



TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, vakfın 81 ilde çalışma yürüttüğünü ifade etti. Amaçlarının Yerli ve milli nesil yetiştirmek olduğunu söyleyen Eminoğlu, "Osmanlımızın başkenti Bursa'mızdayız. Çok güzel bir atmosfer var. İnşallah bu açılışlar daha güzel çalışmalara vesile olur. Türkiye genelindeki çalışmalarımızı baktığımız zaman 81 vilayette 420 ilçede ortaokuldan liseye üniversiteden, kadın ve aile gençlik çalışmalarımıza tüm Türkiye sathında bu çalışmaları icra etmeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız, dindar bir nesil, yerli ve milli bir nesil yetiştirmek noktasında çıktığımız bu yolda bütün kalplere ulaşabilmek" ifadelerini kullandı. Tören sonunda Erdoğan'a çeşitli hediyeler takdim edildi.



