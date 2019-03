Dha Yurt Bülteni -15

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini belirterek, "Mayıs ayında İHA'lara öyle bir yazılım yapıyoruz ki değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar" dedi.



Bolu'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk olarak Yukarı Çarşı mevkiinde bulunan Tarihi Büyük Cami'de Cuma namazını kıldı. Cami çıkışında Bakan Soylu'yu binlerce vatandaş karşıladı. Vatandaşlar, Bakan Soylu ile fotoğraf çekilmek için birbiriyle yarıştı. Zaman zaman izdiham yaşansa da Soylu, vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi. Soylu, daha sonra Bolu Kent Meydanı'nda otobüsün üzerinden kalabalığa hitap etti. Bakan Soylu, "Son yıllarda yakamızdan hiç düşmediler. Gezi olaylarının 150 milyarın üzerinde maliyeti oldu ülkemize. 7 Haziran 2015'ten sonra HDP palazlanınca Doğu ve Güneydoğu'yu çukurlarla kazıp oraları savaş alanına döndürmek istedi. 15 Temmuz darbesi onu da savuşturdu bu milletimiz. Milletimiz bunları Tayyip Erdoğan iradesi ile engelledi. Erdoğan, siz ne oyun kurarsanız kurun, biz karar vermeden oyunu kurdurmayız dedi. Tezgahları bir türlü bitmedi. Amerika operasyon yaptı, bunlar da altından bir şekilde istifade etmeye çalıştı. Anamızdan emdiğimiz sütü son 6-7 yılda burnumuzdan getirdiler. Bu fotoğraf ne için şimdi bir araya geldi; önümüzdeki 4,5 yıl bize rahat ettirmek istemiyorlar, güçlü bir Türkiye olmasın istiyorlar. Yıllardan beri Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-dindar bu milleti birbirine düşürebilmek için her şeyi yaptılar. 50 gramlık oy pusulasıyla bu millet her zaman onlara dersini verdi." dedi.



ADAMIN YÜZÜNDE MEYMENET YOK



HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'yi eleştiren Soylu, "Karşımızda bir ittifak kurdular, adamın suratında meymenet yok. HDP'nin eş başkanı diyor ki; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da AKP ile MHP'ye kaybettireceğiz' diyor. 'İstanbul, Ankara, İzmir ve her yerde verilen oylar Silopi'ye, Cizre'ye güç olacak' diyor. 299 bizim tespit ettiğimiz HDP'li il genel meclis üyesini zillet ittifakı listelerine yazdılar. Daha ötesi var, bu biraz önce söylediğim adam açıklama yapıyor; İçişleri Bakanı yanlış saymış 300'ün üzerinde diyor. 94 tane PKK'ya yardım eden, lojistik destek, para sağlayan ve bizim askerimize, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, polis, jandarmamıza kurşun sıkanlar ile biz niye uğraşıyoruz. Her gün tehdit edilen bir bombadan kurtulan, sadece birlikteliğimize zarar gelmesin diyen çocuklarımıza cevap verebilmek için uğraşıyoruz." diye konuştu.



ŞEHİRLERİMİZE FİTNE TOHUMU EKİYORLAR, BUNU DA KILIÇDAROĞLU SAĞLIYOR



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştiren Soylu, "Şehirlerimize fitne tohumu ekiyorlar, bunu da Kılıçdaroğlu sağlıyor. Biz Kandil'i, Amerika'nın idare ettiğini biliyoruz ve buradan söylüyorum. Avrupa teknolojik destek ortaya koymak istiyor. Terör gelince el altından karıştırmaya, fitnelemeye çalışıyorlar. Kadının birisi çıkmış diyor ki; 'PKK'ya sırtımı dayadım' diyor, ben de ona arkana 4 duvar verdik istediğin duvara dayan dedim. Kılıçdaroğlu'ndan güç aldılar ya, Kılıçdaroğlu kendi tarihinde kara bir leke olarak anılacaktır. PKK'ya açtığı yaşam tüneliyle anılacaktır. Onlar terörün, PKK'nın vekilidir, bu ülkenin vekili olamazlar. Çıkacaklar sonra İstanbul'da PKK'nın vekillerini, Apo'nun İmralı'dan çıkması için yürüyüş yapacaklarmış. Bende onlara sizi yürüten adam değildir dedim. Şapa oturdular, yürüyemediler. Diyarbakır'da evlerinden çıkamadılar, çıkarmayız kimse kusura bakmasın. Bu ülke yıllardan beri kan içti, sıkıntı çekti ve bu milleti birbirinden ayırmaya çalışmak için her türlü ahlaksızlık ve fitneyi ortaya koydular. 15 bin terörist vardı dağlarda, şimdi 700 kaldı." diye konuştu.



MAYIS AYINDA İHA'LARA ÖYLE BİR YAZILIM YAZIYORUZ Kİ KAFALARINI ÇIKARAMAYACAKLAR



Soylu, İHA'la yeni bir yazılım yazdıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Mayıs ayında İHA'lara öyle bir yazılım yapıyoruz ki değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar. Bir taraftan komandolarımız, özel harekatlarımız, Mehmetçiğimiz, diğer taraftan da bütün teknolojimiz gücümüzle bu ülkenin birlik ve kardeşliğini bozmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Türkiye eski Türkiye değil. 3 bin 300 teröristi son 2 yılda etkisiz hale getirdik. İç güvenlik sadece, ardından 3 bin 99 2017 ve 2018'de mağara ve sığınaklarını tarumar ettik. DHKP-C operasyonları yapıyoruz; bunların Türkiye'de ki tüm yöneticileri ya ölüdür veya cezaevindedir. Yapmak istedikleri 31 Mart'tan sonra bize adım attırmamak, anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek. 31 Mart'ta bir zafiyete girersek, şahsi olarak olup olmamamız önemli değil bizden çok var ama bu asil milletten tek var. Onun için dertleşiyorum sizinle. Onun için hangi tuzakla, kumpasla karşı karşıya kaldığımızı size ifade etmek istiyorum. 31 Mart'tan sonra biz zayıflarsak, Güneydoğu ve Doğu'da kaymakam ve valileri 6 yaşındaki çocuğun eline taş vererek maskara haline getirirler. Murat Karayılan'a 13, 14 yaşında onların anasının kucağından alınıp da, orada onların masasına meze yapılan, tecavüz edilen kızlarla ilgili tek bir cümle etmediniz. Onlar için Tayyip Erdoğan, Murat Karayılan'dan tehlikelidir. CHP'li kardeşlerime söylüyorum gittiğiniz yol yol değildir, döndürün bu adamı bu yoldan. Bu ülkenin birlik, beraberliğine musallat olan teröristler ile yürümesine engel olun."



.



"UYUŞTURUCU PATONLARINI YERİN 7 KAT DİBİNE GÖMMEZSEK NAMERDİZ"



Uyuşturucu ile mücadele konusunda büyük adımlar attıklarını aktaran Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Okulun önündeki uyuşturucu satıcıları için polisimize bunların ayaklarını kırın demişim yanlış mı yapmışım? Biz Müslüman bir ülkeyiz, gelenek ve göreneklerimiz var. Bizim ailemize, dinimize saldırıyorlar. Bizi köksüz, imansız bir millet yapmaya çalışıyorlar. Bir taraftan terör, bir taraftan uyuşturucu tam 57 binini kodese tıktık. En büyük operasyonları yapıyoruz. Uyuşturucudan ölen kişi sayısı yarı yarıya düştü, daha kuvvetli mücadele edeceğiz. Burada söylüyorum; uyuşturucu satıcılarını da uyuşturucu patronlarını da yerin 7 kat dibine gömmezsek namerdiz. 8 bin bekçi daha alıyoruz. Türkiye'de ki asayiş olaylarını polis ve bekçimi hep birlikte düşünüyoruz. Yaklaşık şuana kadar 2017-2018'e göre yüzde 40'ın üzerinde düşürdük. Yaklaşık 275 organize suç örgütünü 2018'de düzelttik ulusal düzeyde, hızımızı aldık ve bu hızımızı kesmeyin. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, uyuşturucunun ayağına basıyoruz. Şimdi bu ayağına bastıklarımızın karşısında bizi zayıf duruma düşürmeyin. Memlekette bir anne evladını sabahleyin okula gönderirken gözü arkada kalmasın. Dünya'nın en güvenli şehirlerini oluşturuyoruz, bize güvenin. Karakollarımızda güven masaları kurduk. Türkiye'de karakollarımızın yüzde 50'sinde 2 ay içerisinde oluşturduk. Emir veren devlet değil, hizmetkar devleti her noktada hep beraber oluşturacağız."



"TAYYİP ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NUN KALESİNE TOPU 90'A TAKSIN"



Türkiye'nin büyümesi için 31 Mart'ta güçlü cevap vermeleri gerektiğini aktaran Bakan Süleyman Soylu, "50 yıldır bu ülkede 4,5 yıl seçimin olmadığı hiçbir yıl olmadı. Her bir buçuk yılda bir seçim oldu. Türkiye'nin büyümesi, sıçraması için milli ve yerli üretmek için aynı zamanda ekonomik saldırı yapanlara 31 Mart'ta güçlü bir cevabı vermeliyiz. 4,5 yıl Türkiye'nin yürümesi, koşmasına müsaade etmek istemiyorlar. Zillet ittifakının kalesinde Kılıçdaroğlu var, Tayyip Erdoğan onun kalesine topu 90'a taksın, desteğinizi esirgemeyin. Biz kuluz, eksikten yoksun bir Cenab-ı Allah'tır, bizim eksiğimiz olabilir, milletimize karşı hiçbir samimiyet eksikliğimiz yoktur. Cumhur İttifakı ile daha güçlü olacağız. Zillet ittifakına karşı büyük bir set oluşturdukları için Cumhur İttifakımıza teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.



"BİZİM BOYNUMUZU KANDİL'İN ÖNÜNDE BÜKMEYİN"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece siyasi lider, yönetici ve devlet adamı olmadığını anlatan Bakan Soylu konuşmasını şöyle sonlandırdı:



"Tayyip Erdoğan ile ilgili size bir şey söyleyeceğim, o sadece siyasi lider ve yönetici, devlet adamı değildir. Onun yaptığı bu ülkede herkesin kardeşçe yaşamasını temin edebilmek için bir hayat biçimi ortaya koyuyor. Sadece köprü, yol yapmıyor, şehirleri güzelleştirmek için adım atmıyor, Dünyada söz sahibi olabilmek için bu millete hayat biçimi sunuyor, daha yeni başladık. Bazen bir cümle büyük bir eğriyi doğrultur, büyük bir milleti ayağa kaldırır. Güçlü bir adımı hep birlikte atabilmek için huzurunuzda bulunuyoruz. Kılıçdaroğlu, adaylıkların verileceği son gün partiyi kapattı, valilikten dilekçe verecekmiş, 10 katlı binayı idare edemiyorsun, ülkeyi nasıl idare edeceksin. PKK'yı, HDP'yi sakın ha belediyelerinize bulaştırmayın. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde bükmeyin, FETÖ



şarlatanına karşı güldürmeyin" dedi.



ERBAŞ: AĞZI AYET OKUMAYA YAKIŞMAYAN ADAM TELEVİZYONDA ÇIKIYOR



DİYARBAKIR'a Dicle Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, istismara en açık alanlardan birisinin din olduğunu belirterek, "Televizyonlar kuruluyor, radyolar kuruluyor. Ağzı ayet okumaya yakışmayan adam televizyonda çıkıyor. Yüz binlerce insanı peşinden sürüklüyor, ayeti yanlış okuyor" dedi.



Dünden bu yana Diyarbakır'da temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dicle Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi. Üniversitenin Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Erbaş'ın yanı sıra Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ve öğrenciler katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlere dinin ve dini yaşamanın önemini ayet ve hadislerle anlattı. Erbaş, "İstismara en açık olan alanlardan birisi dindir, birisi tıptır. Bizim alan ne kadar istismar ediliyor biliyoruz. O istismarlar, ne hurafelere yol açıyor, hurafelerden oluşan bir din anlayışına sebep oluyor. Bunu biliyoruz. Televizyonlar kuruluyor, radyolar kuruluyor. Ağzı ayet okumaya yakışmayan adam televizyonda çıkıyor. Yüz binlerce insanı peşinden sürüklüyor, ayeti yanlış okuyor. Gelelim tıp tarafına. Bir ilacın ismini bile telaffuz etmekten aciz nice insanlar, insanları kendi menfaati doğrultusunda hastalığını istismar ediyor" dedi.



'BUNLARA BİZ ENGEL OLACAĞIZ'



Konuşmasının devamında istismar edilen diğer alanlardan da örnekler veren Erbaş, "Allah muhafaza, bir kanser hastası, 'Denize düşen yılana sarılır' misali yılan gibi adamlara sarılmak zorunda kalıyor. Mühendislerimiz, ufacık bir darbede çöken binalar, o binaların altında kalan insanlar. Bu istismar değil mi? Bunlara biz engel olacağız. Onun için ilmimizi insanlara faydalı olmak için öğreneceğiz. İslam medeniyeti sevgi medeniyetidir. Ne olur birbirimizi sevelim. Düşüncelerimiz farklı olsa da düşüncelerimize saygı gösterelim. Farklı mezhepten olabiliriz, farklı anlayıştan, farklı ırktan, farklı dinden olabiliriz. Yeryüzünde hepimiz Adem'in çocuklarıyız" diye konuştu.



Program, plaket ve hediye takdiminin ardından sona erdi.



ERKEKLERİN KONUŞTUĞU, 'KADIN OLMAK' PANELİNE KADINLARDAN TEPKİ







ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesinde, Belediye tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen, 'Kepez'de Kadın Olmak' paneline konuşmacı olarak beldenin erkek belediye başkan adayları katıldı. Bir grup kadın, bu duruma tepki göstererek, panelin gerçekleştiği salonu terk etti.



Kepez beldesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Kepez'de Kadın Olmak' paneli düzenlendi. Panele konuşmacı olarak AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Alper Altınok, CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Birol Arslan, MHP Kepez Belediye Başkan Adayı Serkan Ön, DSP Kepez Belediye Başkan Adayı Erhan Özel ve Kepez Bağımsız Belediye Başkan Adayı Gökhan Bayram davet edildi. Doç. Dr. Mehmet Şahin modatörlüğünde Kepez Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen panele, AK Parti Adayı Alper Altınok, DSP Adayı Erhan Özel ve Bağımsız Aday Gökhan Bayram katıldı. CHP Adayı Birol Arslan ile MHP Adayı Serkan Ön ise panele katılmadı.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen ve tamamı erkek konuşmacılardan oluşan 'Kepez'de Kadın Olmak' paneline, kadınlar ilgi gösterdi. Panele geçilmeden önce açılış konuşmasını yapan Kepez Belediye Başkanı CHP'li Ömer Faruk Mutan, panelinin içeriğinin gelecek 5 yılda adayların kadın projeksiyonu ve kadınla ilgili ne yapacakları olduğunu belirtti. Panelin içeriğinin, adayların Kepez'de kadınlarla ilgili projeleri anlatmaları ve kadınlarında sorularını sorarak ortak bir yolda buluşmak olduğunu kaydeden Başkan Mutan'a konuşması sırasında bir grup kadın, 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınların konuşması gerektiğini ifade ederek, panelde sadece erkek konuşmacıların olmasına tepki gösterdi.



Tepkiler üzerine bu paneli Kepez Belediyesinin organize ettiğini belirten Başkan Mutan, "Bu panelin beyni de benim. Bu paneli ben icat ettim. Sevgili kadınlar, Çanakkale STK Platformları, Dr. Ömer Faruk'un ne olduğunu bilir. Ömer Faruk gençliğinde Türkiye sokaklarında emeğin kavgasını vermiştir. Kadının kavgasını vermiştir. İnsanın kavgasını vermiştir. O yüzden sabote yok. Turizmin üzerinde fıkır fıkır oynayacağınız bir toplantı daha var. Gidin onu protesto edin. Gidin oynamaya gidin haydi bakayım. Sizin dinlemeye bile tahammülünüz yok. Oynamaya gidin oynamaya" diyerek tepki gösterdi.



Başkan Mutan'ın bu tepkisi üzerine bazı kadınlar, tepki göstererek salonu terk etti. Mutan, konuşmasının ardından salonda bulunan Kepez beldesindeki kadın muhtar adaylarına söz verdi. Kadın muhtar adaylarının kendilerinin tanıtmasının ardından 'Kepez'de Kadın Olmak' paneline geçildi.



Doç. Dr. Mehmet Şahin modatörlüğündeki panelde Altınok, Özel ve Bayram kendilerini tanıttı. Kepez beldesinde kadınlarla ilgili yapacakları projeleri anlattı. Panel, soru cevap bölümüyle sona erdi.



Kadın polis ve askerler, Silopili kadınlarla halay çekti



ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadın polis ve askerler, ilçedeki kadınlarla birlikte Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.



Silopi Kaymakamlığı'nca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle otelde program düzenlendi. Programa Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın eşi Tuğba Işıktaş, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin eşleri ve ilçedeki çok sayıda kadın katıldı. Etkinliğin yapıldığı salona misafir olarak gelen Kaymakam Sezer Işıktaş, tüm kadınlar adına eşine bir buket çiçek vererek onların gününü kutladı. Salonda kısa bir konuşma yapan Kaymakam Işıktaş daha sonra oradan ayrıldı. Tuğba Işıktaş ise programa katılan kadınlara teşekkür etti. Etkinlik, seslendirilen Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla devam edildi.



ARALARINDA 1 KADIN BULUNAN 3 KİŞİ UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN KADINLAR GÜNÜNDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Bursa'da narkotik ekipleri önceden tespit ettikleri 4 farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 kişiden 5 kişiye uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapılırken aralarında bulunan 1 çocuk ise çocuk şubeye teslim edildi. Aralarında 1 kadınında bulunduğu 4 şüpheli kadınlar gününde adliyeye sevk edildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar sonucunda uyuşturucu satıldığı hakkında bilgi aldı. Şüphelileri yakın takibe alan ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile 9 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda 130 gram kannabinoid, 20 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Yapılan Operasyon neticesinde gözaltına alınan 9 kişiden 5'i hakkında uyşuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapılırken 18 yaşından küçük olan bir kişi ise çocuk şube müdürlüğüne sevk edildi. Aralarında bir kadının da bulunduğu N.O., Ö.Y. ve U.Y. isimli şüpheliler uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.



ESKİŞEHİR'DE 600 KADINDAN PEMBE TİŞÖRTLÜ, ZUMBALI KUTLAMA



ESKİŞEHİR'de büyükşehir belediyesinin organizasyonuyla bir araya gelen 600 kadar kadın, spor salonunda hep birlikte zumba yaparak günlerini kutlarken, gönüllerince eğlendi.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde renkli bir etkinliğe imza attı. Büyükşehir Belediyesi Spor salonunda biraya gelen 600 kadar kadın, pembe renk tişörtler giyerek zumba, halk oyunları ve modern dansları eğitmenler eşliğinde hep birlikte müzik eşliğinde dans ederek kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de kadınların eğlencesine katılarak, kadınların yalnızca bir gün değil her gün kıymetli olduğunu kaydederek, Eskişehir'in güzelleşmesine katkı sağladıkları için tüm kadınlara teşekkür etti.



BAŞKAN, İŞÇİLERLE DANS ETTİ



Öte yandan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın temizlik personeliyle bir araya geldi. Belediye önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Ataç, kadınların sadece 1 günü olmadığını belirterek, "Eğer kadının varlığına ve gücüne inanıyorsak, bu 365 gün sürmelidir. Belediyemizde de çok sayıda kadın çalışanımız var, göreve geldiğimizde çok az sayıda kadın çalışanımız vardı. Biz bu rakamı daha da artıracağızö dedi. Konuşmaların ardından Ataç, belediyenin kadın çalışanlarıyla birlikte dans ederek günlerini kutladı.



SİMAV'DA, SİYASETE '8 MART' ARASI



KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde bazı belediye başkan adayları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 'siyasete bir günlüğüne mola' etkinliği düzenledi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan adayı Gülcan Bütün'ün önderliğinde AK Parti adayı Adil Biçer, Demokrat Parti (DP) adayı Kasım Karahan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Eray Efe, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle siyasete bir günlüğüne mola etkinliği düzenledi. Kadın meclis üyeleri, etkinliğe destek verdi.



Belediye başkan adayları ile belediye meclis üyeleri, bugün cuma namazı çıkışında Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Etkinlik kapsamında yapılan kortej yürüyüşü polis eşliğinde, şarkılar ve türkülerle Hükümet Konağı'na kadar sürdü. Atatürk büstüne çelenk sunan grup, basın açıklamkasıyla ilçede bir günlüğüne siyasete ara verdiklerini duyurdu. Etkinlik, vatandaşlardan ilgi gördü.



8 MART'A ZUMBALI KUTLAMA







DENİZLİ'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil dağıtıldı, başarılı sporculara ödüller verildi. Etkinlikler kapsamında zumba oynayan kadınların gösterisi beğeni topladı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ile çok sayıda kadın katıldı. Etkinliğe katılan kadınlara, Başkan Zolan karanfil dağıttı. Kadın Meclisi Başkanı Özen, "Sizlerle birlikte olmak, 8 Mart'ı sizlerle paylaşmak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin en büyük mutluluğu. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. 1857 yılında Amerika'da 129 kadının yaşamını yitirmesiyle başlayan 8 Mart'ın tarihsel sürecini anlatan Özen, "Bizler 8 Mart'ı bir anma günü olarak kabul ediyoruz. Kadın olmanın kadınca yaşamanın gereklerini elde edebileceğimiz günler olarak kabul ediyoruz" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Konuşmanın ardından Zolan ve beraberindekiler, Karaman'da düzenlenen Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda Ümitler Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Berfin Altan'a plaket verildi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibiyle pilates ve zumba kurslarında eğitim alan kadınlar sahneye çıktı Zumba yapan kadınlar, eğlenceli danslarıyla beğeni topladı. Meydanda toplananlar coşkulu dansa alkışla destek verdi.



8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ, YARIŞARAK KUTLADILAR



BİTLİS'te, Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi'ndeki kursiyerler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde acı biber yeme, balon patlatma, sandalye bulma gibi yarışmalar düzenleyip, gönüllerince eğlendi.



Sosyal Destek Projesi (SODES) ve Bitlis Belediyesi işbirliğiyle açılıp, kadınlara tahsis edilen Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi'ndeki kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle acı biber yeme, ağızda kaşıkla yumurta taşıma, balon patlatma, yoğurtta para bulma ve sandalye kapma gibi yarışmalar düzenledi. Kadınların kıyasıya yarıştığı yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi Proje Koordinatörü Leyla Derse verdi.



Derse, klasik kutlamalar yerine bu tür yarışmalar düzenlemeyi tercih ettiklerini belirterek, "Balon patlatma, yumurta taşıma, acı biber yeme ve sandalye kapma gibi değişik yarışmalar düzenledik. Birinci olan yarışmacılarımıza ödüller verdik. Burada kadınlarımız için satış pazarımız ve kurslarımız var. Kadınlar sadece kurslarımızda değil evlerinde yaptıkları el işlerini de getirip, bu pazarda satıyorlar. Sanat etkinliği, bilgisayar ve diksiyon eğitimi kurslarımız da mevcut. Dönüşümlü olarak halk eğitime bağlı kurslarımız da var. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.



