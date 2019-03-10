Dha Yurt Bülteni-15

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazara kadar değil, mezara kadar birlikteyiz (4)BELENLİLER, ERDOĞAN'IN YOLUNU KESTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Anıt Meydanı'nda halka hitap ettikten sonra Hatay Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazara kadar değil, mezara kadar birlikteyiz (4)



BELENLİLER, ERDOĞAN'IN YOLUNU KESTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Anıt Meydanı'nda halka hitap ettikten sonra Hatay Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Kafile, havalanı güzerhahında bulunan Belen ilçesinden geçerken, karayolu üzerinde toplanan ilçe halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Binlerce kişinin ısrarı üzerine Erdoğan, seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti. Cumhur ittifakı tarafından belediye başkan adayı gösterilen MHP'li İbrahim Gül'e destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 15 dakika konuştu. Erdoğan ve beraberindeki kafile ardından Belenlilerin sevgi gösterileri arasında havalanına gitmek üzere yola çıktı.



Haber: HATAY



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Bakan Kurum: Romanları mağdur etmeden kentsel dönüşümü tamamlayacağız (3)



'POŞET KULLANIMI YÜZDE 70 AZALDI'



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinin ardından Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde AK Parti'nin seçim ofisi açılışı ile AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan'ın, projelerinin sunulduğu toplantıya katıldı. Bakan Kurum, Tekirdağ'ın Değirmenaltı Mahallesi'nden Altınova'ya kadar bir sahil şeridi oluşturmayı planladıklarını belirterek, "Sahil şeridinde bir düzenleme var. Değirmenaltı'ndan Altınova'ya kadar yapılacak sahil düzenleme projesi Yeniköy'e kadar uzatılacak ve burada turistik bir aks meydana getirilecek. Bu projeyi biz valiliğimizle birlikte yürütüyoruz. YİKOB'a da teknik desteği veriyoruz. En kısa zamanda Tekirdağ'a kazandıracağız" dedi.



'ORGANİK ATIKLARI KOMPOST HALE GETİRİP PARKLARIMIZDA KULLANIYORUZ'



Depolama tesisleri ile çöp sorununu ortadan kaldıracaklarını söyleyen Kurum, "Biz bunun dışında tüm şehirlerimizde düzenli depolama tesisleri yapıyoruz. Hedefimiz 2023 yılına geldiğinde şehrin tamamının çöpünün düzenli bir şekilde depolanacağı bir sisteme geçmek istiyoruz. Sabah Çerkezköy'den geliyoruz. Buraya geldiğimizde gördük ki bu bölgenin bütün çöpleri hemen Tekirdağ'ın girişinde vahşi bir şekilde depolanıyor. Bu depolanmaya artık bir son vermemiz gerekiyor. 21'inci yüzyılda biz sıfır atık projesine geçtik. Sıfır atık projesi ile birlikte 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda, çöplerimizi kaynağında ayrıştırıyoruz. Atıklarımızı bir yere, diğer cam ve kağıt atıklarımızı başka bir yere getiriyoruz ve o atıklarımızı kaynağında dönüştürmek üzere dönüştürüyoruz. Diğer organik atıkları da kompost hale getirip, parklarımızda bahçelerimizde, bitkilerimizde kullanıyoruz. İstiyoruz ki biz artık hiçbir ilçemizde, hiçbir ilimize çöp kamyonu gelmesin, kaynağında her türlü çöpümüzü ayrıştıralım" dedi.



'PLASTİK POŞET KULLANIMI YÜZDE 70 AZALDI'



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşette ücret uygulamasının ardından poşet kullanımının yüzde 70 azaldığını, 2021 yılında da depozito uygulamasına geçileceğini söyledi. Kurum, "Bu çerçevede plastik poşetlerimizi ücretlendirdik. İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Ne yapıyorduk biz çocukluğumuzda süt şişelerini bakkala götürüyorduk, çikolata gofret alıyorduk. Yine atıklarımızı kaynağında ayrıştırmış olacağız. Plastik poşetlerimizin kullanımı yüzde 70 azaldı. Bu sayede hem çevremizi hem sağlığımızı koruyoruz. Çocuklarımıza daha iyi şehirler bırakıyoruz" dedi.



'KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇOK ÖNEMLİ'



Kentsel dönüşümün öncelikleri olduğunu söyleyen Kurum, "Topraklarımızın yüzde 66'sı, nüfusumuzun da yüzde 70'e yakını deprem bölgesinde yaşıyor. Bugüne kadar 82 bin vatandaşımızı depremde kaybettik. Tekirdağ da deprem bölgesinde bulunuyor. Bir an önce çalışmaların bitirilip, bizim yatay mimari esaslı projelerimizin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili hem Cüneyt başkanımızın hem de Mestan başkanımızın çok güzel projeleri var. Kentsel dönüşüm hem Süleymanpaşa'da hem de Tekirdağ'da çok önemlidir. Biz kentsel dönüşümü vatandaşın rızasıyla yapacağız. Vatandaş istemeden biz yapmayacağız" dedi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan ise, hazırladığı slayt eşliğinde 1059 projesini salondakilere anlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Bakan Kurum'un seçim ofisi açılışına gelmesi



-Ofis açılışı



-Kültür merkezine gelmesi



-Salondan detaylar



-Mestan Özcan'ın projelerini anlatması



-Bakan Kurum'un konuşması



-Birlikte fotoğraf çekimi



-Detaylar



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,



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EDREMİT'TE CHP'Lİ BAŞKAN ADAYININ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ (EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)







BALIKESİR'in Edremit ilçesinde CHP'nin seçim bürosunun açılışında, Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve diğer partililerin kendi aralarında yaptığı konuşma, bu sırada canlı yayın yapan bölgesel yayın yapan televizyon kanalına yansıdı. Arslan'ın, "Bizim oy Kürdistan'a" diyen müteahhide "Hee bize verecek demektir" sözleri, tepki çekti.



CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, 8 Mart Cuma günü, eskiden belde olan büyükşehir yasasıyla ilçenin mahallesi olan Akçay'da seçim bürosunun açılışına katıldı. Bölgesel yayın yapan televizyon kanalının canlı yayınladığı programda, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in konuşması sırasında Cuma selası okunmaya başladı. Milletvekili Aytekin, "Uzun sürecek arkadaşlar, ben konuşmamı burada sonlandırıyorum" diyerek konuşmasını bitirdi.



Ensar Aytekin kürsünün yanından ayrılırken, CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş, Akçay eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu ve CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan arasında konuşmalar ve şakalaşmalar başladı. O anlar, canlı yayın yapan televizyon kanalının görüntülerine yansıdı. Olayın ardından bazı televizyon kanalında yayınlanan görüntülere göre, partililer arasında şu konuşma geçti:



CHP Akçay eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu, 'Hoca bizimle ..… geçiyor' dedi. CHP İlçe Başkanı Gerkuş da 'Ağdalı okuyor' diye konuştu. Bu sırada CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın yanına, Edremit'te müteahhitlik yapan Fettah İçen geldi. Hasan Arslan, "Fettahoğlu neredesin ya" diyerek karşıladı. Eski Başkan İnceoğlu ise Fettah İçen'i kastedip, "Bu sefer oylar bize" dedi. Arslan da "Herhalde oyun benim" dedi. Fettah İçen ise "Yok ağabey bizim oy Kürdistan'a" dedi. İçen'in ne dediğini anlamayan Arslan'a, aynı sözleri İnceoğlu ve İçen tekrarladı. Selman Hasan Arslan da "Hee bize verecek demektir" dedi. İçen, Hasan Arslan'ı göstererek, "Kürdistan işte" diyerek sözlerini sonlandırdı.



ARSLAN'DAN BASIN AÇIKLAMASI



CHP Edremit Belediye Başkan adayı Hasan Arslan, olayın ortaya çıkması üzerine basın açıklaması yaptı. CHP İlçe binasında yapılan basın açıklamasında Arslan, şu ifadeleri kullandı:



"Dün, Akçay'da seçim irtibat bürosu açılışımız esnasında, okunan sela nedeniyle konuşmalara ara verdiğimiz sırada, Akçay eski Belediye Başkanı Sayın Cahit İnceoğlu ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirirken, daha önce hiçbir ortamda görmediğim, hiçbir neden ve şart içerisinde görüşmediğim bir şahıs yanımıza gelerek, okunan selanın sesiyle de ne dediğini anlamadığım, ancak canlı yayın mikrofonun açık kalması sonucu kamuoyuna yansıyan ipe sapa gelmez, bizim açımızdan hiçbir değeri olmayan ve hem siyasi hem de kişisel olarak kesinlikle katılmadığım ucube bir söylemde bulunmuştur. Az önce de ifade ettiğim gibi, okunan selanın sesiyle ne dediğini kesinlikle anlamadığım, ancak o anki reaksiyon içerisinde bizi desteklediğini söylediğini sandığım bir ifadesine, 'Bizi destekliyorsun, anladım' şeklinde bir yanıt verdim. Yaşanılan hadisenin, çok açık şekilde provokasyon olduğu, Millet İttifakı'nın tüm Türkiye'de, Balıkesir'de ve Edremit'teki gücünü gören ve bundan korkan bazı kirli odaklar tarafından algı yaratılmak amacıyla servis edildiği bellidir. Algı yaratmak ve toplumu farklı şekilde sinir uçlarından yönlendirmek isteyen bu kirli odakları çok iyi biliyoruz ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla da paylaşacağız. İfade ettiğim bu hususu altını kalın şekilde çizerek belirtmek istiyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Seçim bürosu açılışında kameralara yansıyan olay



EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Basın açıklamasından detaylar



Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir)



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MOTOSİKLET YARIŞI ÖLÜMLE BİTTİ



NİĞDE'de yarış yaptığı öne sürülen iki motosiklet sürücüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ramazan Taş(16) hayatını kaybetti, Mustafa Z. (16) ise yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri yolu Aktaş mevkiinde meydana geldi. Ramazan Taş ve arkadaşı Mustafa Z., iddiaya göre plakasız motosikletleriyle yarışmaya başladı. Yarış sırasında motosikletlerin birbirlerine çarpmasıyla iki genç yola savrulup, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Mustafa Z. ise ambulans Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kaza yerinden görüntü



Polis ekiplerinden görüntü



Motosikletlerden görüntü



Olay yeri inceleme polislerinden görüntü



Ambulanstan görüntü



Genel ve detay görüntüler



Süre: 02'23" Boyut: 149 MB



Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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