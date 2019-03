Dha Yurt Bülteni -15

Balık avında, mangal kömüründen zehirlenen 5 kişinin otopsileri sürüyor (2)ZEKİ'NİN OTURDUĞU KALDIRIMA KIRMIZI GÜLAdana'da balık avı için kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları...

Balık avında, mangal kömüründen zehirlenen 5 kişinin otopsileri sürüyor (2)



ZEKİ'NİN OTURDUĞU KALDIRIMA KIRMIZI GÜL



Adana'da balık avı için kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı'nın cenazeleri, evlerinin bulunduğu Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi'ne cenaze aracıyla getirilerek mahalle halkından helallik alındı. Zihinsel engelli olduğu bildirilen Zeki Kılınççı'nın sürekli oturduğu kaldırıma mahalle halkı tarafından 2 tane kırmızı gül ve "Zeki ile arkadaşları, ruhunuz şad olsunö diye yazı bırakıldı.



SON YOLCULUKLARINA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR



Habib, Murat, Yusuf Topaluğurlu ile Ali Turan'ın cenazesi Küçükoba Mezarlığı'na, Zeki Kılınççı'nın cenazesi ise Akkapı Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıklarda düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Küçükoba Mezarlığı'na defnedilecek 4 tabut yan yana konuldu. Cenaze namazı öncesinde acılı ailenin fertleri uzun süre göz yaşı döktü. Murat'ın eşi Buse Topaluğurlu, "Beş gün oldu görmüyorum. Ben onu nasıl toprağa vereceğim'ö diye ağladı. Zaman zaman fenalaşan Buse Topaluğurlu, yakınları sayesinde güçlükle ayakta kalabildi. Deniz Topaluğurlu ise eşi Yusuf'un tabutuna sarılarak "Yusuf'um kalbim, duy beni. Kalk ben geldim. Nereye götürüyorlar seni Yusuf'um'ö diye ağıt yaktı. Habib'in kızı Zeynel Topaluğurlu da "Ben sana baba demeye doyamadımö dedi. Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı'nın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Zeki Kılınçcı'nın ise Akkapı Mezarlığı'nda oüzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Murat'ın eşinin görüntüsü



Cenaze konvoyunun mahalleye gelmesi



Cenazelerin mezarlığa gelmesi



Ölenlerin yakınlarının feryadı



Murat'ın eşinin bayılması



Yakınlarının sinir krizi geçirmesi



Tabuta sarılmaları



Cenaze namazı



Cenazelerin define götürülmesi



SÜRE: 03'18"



Haber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,



==================



Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuva-ı Milliye değil Kuva-i İnzibatiyedir



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Atatürk'ün CHP'sinin PKK'lılarla bir araya geldiğini görmek bu partinin geçmişi açısından utanç kaynağı, rezalet yumağı, yüz kızartıcıdır. Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuva-ı Milliye değil olsa olsa Kuva-i İnzibatiyedir" dedi.



MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Yozgat'ta düzenlediği mitingde halka hitap etti. Yozgat Cumhuriyet Alanı'ndaki mitingde konuşan Bahçeli, Millet İttifakı'nı oluşturan partileri ve onlara destek veren partileri eleştirdi. Bahçeli, "Sağduyulu CHP seçmenlerine açık çağrımdır. Bu Kılıçdaroğlu'ndan kurtulun, CHP'ye çöreklenmiş defolu siyasetçileri sırtınızdan atın. Kim ne söylerse söylesin, 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Bu seferki seçimler ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacaktır" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açmak isteyenlerin boş durmadığını ifade eden Bahçeli, şöyle dedi:



"24 Haziran seçimlerinin rövanşını almak isteyenler el ovuşturuyor. Milli birlik ve beraberliğimize hasım odaklar, 31 Mart'a kaos ve kriz gözüyle bakıyorlar. Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanlar her çirkefliğe, her çürümüşlüğe tevessül ediyorlar. İstikrardan korkanlar son şanslarını deniyorlar, son kozlarını oynuyorlar. Huzur ve refahı milletimize çok görenler pusuda. Bekamızı tehdit edenler kuyrukta. Geleceğimizi kundaklamak isteyenler iftiralara sarıldılar. Güçlü Türkiye arzumuzu kıskananlar zilletin safında toplandılar. 'Lider ülke Türkiye' ülkümüzü yok sayanlar kapı kapı fitne taşıyorlar. Hepsini görüyor, hepsini biliyor, alayını tanıyorsunuz."



'HEDEFLERİ TÜRKİYE'NİN İSTİKRARSIZLIĞIDIR'



Normal şartlarda birbirlerine selam vermeyecek olanların zillet kafilesinde buluştuğunu söyleyen Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü: "CHP-HDP-SP-İP-ÖDP bir olmuş, birlikte olmuş mahvımızı planlayanlarla omuz omuza vermişlerdir. Sırtlarını Kandil ve Pensilvanya'ya dayamışlardır. Normal şartlarda birbirlerine selam vermeyecek olanlar, zillet kafilesinde buluşmuşlardır. Hedefleri Türkiye'nin istikrarsızlığıdır. Hedefleri bölünme senaryolarına çanak tutmaktır. Gayeleri Türkiye'yi geriye götürmektir. Bunları yaparken PKK'nın siyasi uzantılarıyla hareket etmekten gocunmuyorlar. Belediye meclis üyelikleri üzerinde kirli pazarlık yapıyorlar. Belediyelerde yeni bir çukur ve hendek siyasetine kapı aralıyorlar. Ey densizler, bre gafiller! Zillet oradaysa millet burada."



POLONYA'DA EVLADIMIZI ŞEHİT ETTİLER



Vatanın sahipsiz olmadığına dikkat çeken Bahçeli, "Allah'a şükürler olsun ki bu vatan sahipsiz değildir. İşte Yozgat bunun canlı ispatıdır. Bu aziz millet çaresiz değildir. İşte Yozgat bunun güvencesidir. Yozgat suskun değildir, durgun değildir, yorgun hiç değildir. Polonya'da yaşı henüz 21 olan Furkan evladımızı şehit eden alçak teröristlerle yol yürüyenlere Yozgat hesap soracaktır. Bebek katilleriyle siyaset yapanlara Yozgat dünyayı dar edecektir. Ezanla dalga geçen, Kürdistan'a göz kırpan CHP'ye Yozgat haddini bildirecektir. HDP'yle aynı karede olan İP'e Yozgat tahammül etmeyecek, sabır göstermeyecek, kurulan şer oyunları mutlaka bozacaktır" dedi.



'SİLİNDİR GİBİ EZİP GEÇMEYE YEMİNLİYİZ'



Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik olarak çembere alındığını belirten Bahçeli, şöyle dedi:



"Milli bekamız bıçak sırtında, milli güvenliğimiz diken üstündedir. Biz birlik için beka diyoruz, biz gelecek için beka diyoruz, biz istiklal için beka diyoruz, biz namerde muhtaç olmamak için beka diyoruz ve biz ebediyete kadar yaşamak için beka kararındayız. Zillete boyun eğmeyiz. Zalime umut bağlamayız. İllete geçit vermeyiz. Türkiye'nin yükselişini engellemek isteyenlere fırsat tanımayız. CHP Genel Başkanı YPG'yi aklayadursun, biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız. CHP-HDP-İP-SP-ÖDP boncuk gibi dizilmiş, Kandil'in yörüngesine, Pensilvanya'nın dümen suyuna girmiştir. CHP, PKK'yı besiye çekmiş, kuluçkaya yatırmıştır. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Bunlardan da bir yol olmaz. Atatürk'ün CHP'sinin PKK'lılarla bir araya geldiğini görmek bu partinin geçmişi açısından utanç kaynağı, rezalet yumağı, yüz kızartıcıdır. Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuva-ı Milliye değil olsa olsa Kuva-i İnzibatiyedir."



'ZİLLETE ORTAK OLMAYIN'



MHP lideri Devlet Bahçeli, umutların diri olduğunu vurgulayarak, "Umut varsa istikrar ayaktadır. İP'in, PKK'nın siyasi uzantılarıyla 'al gülüm ver gülüm' ilişkisi ayyuka çıkmıştır. Sözde Iğdır'da aday çıkarmamışlardı. Ama Kandil'in Iğdır adayı İP'in aday çıkarmamasına teşekkür ederek karşılık vermiştir. Meral bunlara kardeş, Temel yandaş, Kemal ise yoldaşlık yapmıştır. Bu vesile ile bir zamanlar partimizde bulunmuş ve bir sebepten dolayı İP'e gitmiş, bundan dolayı da şu anda pişmanlık duyan kardeşlerime açık çağrımdır; Zillete ortak olmayın, yanlışa kucak açmayın. Gelin helalleşelim ve 2023'ün lider ülke Türkiye'sine birlikte yürüyelim. Biz milli beka davasını sonuna kadar savunacağız. Biz Türk milleti için her fedakarlığa hazır olacağız. Cumhur İttifakı milli istiklalin namusudur. Cumhur İttifakı milli istikbalin müdafaa ruhudur" diye konuştu.



KUVAI İNZİBATİYE



Kuva-i İnzibatiye: Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul Hükümeti'nin Kuva-yi Milliye'ye karşı kurduğu askeri örgüt. Birleşik Krallık, Damat Ferit hükümetine 7 Nisan 1920 tarihinde Hilafet Ordusu'nun kurulması için izin verdi. 18 Nisan tarihinde kuruldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



-Meydandan görüntü



-Bahçelinin gelişi ve konuşması



-Meydandan detay



Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, -



=================



Bakan Dönmez: Elektrik ihracatımız, ithalatımızın üstüne geçti



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 15 yıldaki yatırımlarla elektrikte arz güvenliği probleminin kalmadığını belirterek, "Fazlamız var, eksiğimiz yok. Geçtiğimiz 2 yıl, elektrikte ihracatımız ithalatımızın üstüne geçti" dedi.



Bakan Fatih Dönmez, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Bürosu'nu ziyaret etti. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ile belediye başkan adaylarının da eşlik ettiği ziyarette konuşan Bakan Dönmez, kısa süre öncesine kadar Türkiye'de elektrik arzının yeterli olmadığını ve talebi karşılayacak kurulu elektrik gücünün bulunmadığını söyledi.



'KÖMÜR ÜRETİMİYLE CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK'



O dönemler elektrik kesintileri yaparak idare etmeye çalıştıklarını belirten Dönmez, "Hamdolsun son 15 yıldır elektrik yapılan yatırımlarla arz güvenliği problemi kalmamıştır. Fazlamız var, eksiğimiz yok. Geçtiğimiz 2 yıl, elektrikte ihracatımız ithalatımızın üstüne geçti. Ancak şunu da göz ardı etmememiz gerekiyor, ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yarısını ithal kaynaklardan elde ediyoruz; doğal gaz ve ithal kömür. Yerli kömürümüzü biraz daha fazla kullanmak zorundayız. Bunu en iyi Afşin ve Elbistanlılar bilir. Daha çok yerli ve yenilenebilir maksadıyla da gece-gündüz çalışıyoruz. Türkiye'de son yıllarda yaptığımız yeni keşiflerle birlikte kömür rezervi keşfimizi 18 milyar tona çıkarmış olduk. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık kömür üretiminde yıllık 101, 5 milyon ton. Cumhuriyet tarihinin rekoru. Yeter mi, yetmez. Hala yurt dışından 30 milyon ton kömür ithal ediyoruz" diye konuştu.



'C SEKTÖRÜ İÇİN YAKINDA İHALEYE ÇIKACAĞIZ'



Bakan Dönmez, konuşmasına şöyle devam etti:



"Son 2 yılda geliştirdiğimiz projelerle birlikte yaklaşık 5 bin megavatlık yerli kömür termik santralı projesi hazırladık. Bunlardan ilkini de geçtiğimiz yıl ihalesini yaptık. Afşin-Elbistan bölgesinde de en az 2 tane termik santral projesi üzerinde çalışıyoruz. İlk etapta C sektörüyle alakalı olarak hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, yakında ihaleye de çıkacağız inşallah. Burada uzunca bir süredir devre dışı kalan bir santralımız vardı ihalesi 1990'lı yılların sonunda yapılmış. Hukuki süreç tamamlandı. Danıştay dedi ki, 'Bu devri yapacaksınız.' Devir gerçekleşti. Şu anda deneme üretimleri yapıyor. Özellikle baca gazı arıtma sistemiyle alakalı hem Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürümüze hem de işletmeyi devralan firmayı uyardık 'Baca gazı arıtma istemi çalışmayacaksa santralı çalıştırmayacaksınız. Emisyon değerlerine hassasiyetle uymanızı bekliyoruz.' Bunun siz de biz de takipçisi olacağız, bunda kararlıyız. Bakın oraya yeni firma yaklaşık 3 bin işçi istihdam etti, yaklaşık 2 bin işçi de EÜAŞ'ın bünyesinde çalışıyor. Duyuyorum bazıları 'Burada işçi azaltacakmış, üretim düşecekmiş' diye dedikodu yapmaya başlamış. Böyle bir şey olsa işçi alımını yapar mıyız? Daha geçtiğimiz yıl burada yaklaşık 750 işçi aldık. şimdi yeni projelerimizi de hazırlıyoruz onlarla birlikte bu bölgede üretimi ve istihdamı artıracağız. Daha çok yerli ve yenilenebilir kaynak maksadıyla yeni projelerimiz var ve bunlardan en önemlileri de Afşin-Elbistan bölgesinde yatıyor. Bu kömürü kullanmaya kararlıyız. Hiçbir işçi kardeşimizi de mağdur etmeyeceğiz, EÜAŞ da büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."



Görüntü Dökümü



-----------



- Araçların gelişi



Bakan Dönmez'in minibüsten inmesi



Dönmez'e çiçek verilmesi



Dönmez'in konuşması



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 708 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMAR4AŞ-DHA)



=====================



Dedektör köpeği Çako ile uyuşturucu yakalandı



İSTANBUL'dan Denizli'ye gelen, biri öncü araç olarak kullanılan 2 ayrı otomobilde dedektör köpeği Çako'yla yapılan aramada, Skunk adlı uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye iki ayrı araçla uyuşturucu madde getirileceğini öğrendi. Güvenlik güçlerine yakalanmamak için öncü araç kullanıldığı belirlendi. Polis ekipleri, ilk olarak bu öncü aracı durdurup 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde bulunan 7 gram Skunk adlı uyuşturucuya el kondu. Öncü araçtakilerin yakalanmasından habersiz ilerleyen diğer şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil ise Aydın- Denizli karayolu üzerinde durduruldu. Özel eğitimli dedektör köpeği Çako'nun da katıldığı aramada, otomobilin ön kaput kısmına gizlenmiş vaziyette, 1 kilo 823 gram Skunk bulundu. Bu araçtaki 2 kişi de gözaltına alınırken, uyuşturucuya el kondu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı ise işlemleri tamamlanınca sevk edildiği adliyede tutuklandı.



MART AYINDA 19 TUTUKLAMA



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, mart ayında yapılan tüm uyuşturucu operasyonları hakkında yazılı açıklama yaparak, şu bilgileri verdi:



"Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince mart ayı içerisinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde ilimizde, toplam 2 kilo 183 gram skunk, 1 kilo 321 gram esrar, 68 gram eroin, 79 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde suçlarından 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen 19 şüphelinin tamamı tutuklandı" denildi.



Görüntü Dökümü



------------------



Polis ekiplerinin düzenlediği operasyondan görüntü



Dedektör köpeği Çako'nun otomobilin kaputa gizlenmiş uyuşturucuyu bulması



Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



==========================



Alaşehir'de pazar yerinde birden İstiklal Marşı çalındı



MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü kapsamında sosyal deney için Salı Pazarı'nda hoparlörlerden İstiklal Marşı okutuldu. İstiklal Marşı okunduğunda pazar esnafı ve alışveriş için gelenler işlerini bırakıp, hemen hazır ola geçerek hep bir ağızdan marşa eşlik etti.



Alaşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü kapsamında ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi. Salı Pazarı'nda, hoparlörlerden İstiklal Marşı okunmaya başladı. Bunun üzerine pazar esnafı ve alışveriş için gelenler hemen hazır ola geçerek, marşa eşlik etti. Marşın sona ermesinin ardından Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak ve ekibi, pazarcılarla görüşüp, İstiklal Marşı'nın sosyal deney amacıyla okunduğunu açıkladı. Uçak, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü nedeniyle bu uygulamayı yaptıklarını belirterek, gösterilen duyarlımıktan etkilendiğini söyledi.



Görüntü Dökümü



------------------



-Salı Pazarı'nda hoparlörlerden İstiklal Marşı'nın okunması



-Pazara gelenler ve pazar esnafının hazır ola geçmesi



-Pazarcı esnafı ile röp.



-MHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa),



================================================



Burdur'da İstiklal Marşının kabulü töreni



Burdur'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, AKAmcasının oğlunu vuran gazete sahibi, çelik yelek ve zırhlı araçla adliyeye götürüldü Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi tarih öğretmeni Ömer Şahin tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı ve şiirler okundu. Kentte ilk ve orta dereceli okul öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Hasan Şıldak tarafından verildi.Daha sonra Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Milletin Sesi Mehmet Akif' konulu oratoryo sergilendi.



Görüntü Dökümü



---------



Salondan



Saygı duruşu, İstiklal Marşı



Ödül töreni



Oratoryo



Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



=================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İspanyolların Türkiye'ye Yatırımı 10 Milyar Euroya Ulaştı

Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor

Vatandaşlar, Dev Köpek Balığının Fotoğrafını Çekmek İçin Sıraya Girdi

Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması