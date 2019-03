Dha Yurt Bülteni -15

Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (3)'BABAM SAĞSA ÇIKARIP TESLİM ETSİNLER, ÖLDÜYSE CENAZESİNİ VERSİNLER'İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı çalışmalar sürerken meydana gelen göçükte kalan bekçi Mehmet Ali...

Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (3)



'BABAM SAĞSA ÇIKARIP TESLİM ETSİNLER, ÖLDÜYSE CENAZESİNİ VERSİNLER'



İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı çalışmalar sürerken meydana gelen göçükte kalan bekçi Mehmet Ali Yalçın'ın (66) oğlu Sinan Yalçın (42), çalışmaların yavaş yapıldığını savunarak tepki gösterdi. Babasının emekli olduğunu ancak borcundan dolayı çalıştığını ve bu işe de bir ay önce girdiğini söyleyen Sinan Yalçın, "Burada yaşanan cinayet. Başka bir şey değil. Bu kadar ihmal zinciri olur mu? Buranın mühendisleri yok mu, buranın balçık olduğunu görmüyorlar mı? Muhtemelen biliyorlardı. O demir orada bırakılır mı, tonlarca yük orada bırakılır mı?" dedi.



'İĞNE UCUYLA KUYU KAZILIYOR'



Saatlerdir çalışmaların olduğu alanda bulunduklarını anlatan Sinan Yalçın, "Kaç saattir buradayız, bir yetkili yok. Sadece yüklenici firmanın adamları kimliğini gizleyerek geldi" dedi.



Babası Mehmet Ali Yalçın'ın daha önce aynı firmada 2 yıl çalıştığını vurgulayan Sinan Yalçın, "Babam burada yaklaşık 1 aydır çalışıyor. Zeminin bozuk olduğunu zaman zaman söylüyordu ama biz dikkate almadık. Sonuçta biz ne firma yetkilisiyiz ne de belediyede çalışıyoruz" diye konuştu. 8 kardeş olduklarını belirten Sinan Yalçın, "Babamın borcu vardı. Kimse keyfine gelip burada çalışmaz. İhtiyacı vardı. Bütün aile olarak buradayız, perişan olduk. Babam sağsa çıkarıp teslim etsinler, öldüyse cenazesini versinler. Bu kadar zamandır iğne ucu ile kuyu kazır gibi çalışma var. Kaç güne çıkaracaklar? Böyle çalışma olmaz" sözleriyle isyan etti.



Görüntü Dökümü



---------



-Çalışmaların olduğu alandan görüntü



-Ailelerden görüntü



-Sinan Yalçın ile röp.



Genel ve detay görüntü



Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,



================



BBP Genel Başkanı Destici: Tarımın sorunu ithalatla değil destekle çözülür



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici," İthalatı serbest bırakarak gümrüksüz ve vergisiz patates, soğan, buğday, arpa, mısır ithal ederek tarımdaki problemleri çözemezsiniz. Nasıl çözersiniz? Destekleyerek çözersiniz" dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçim çalışması kapsamında karayoluyla, İstanbul'dan Kütahya'nın Simav ilçesinin Naşa beldesine geldi. Mevcut Başkan ve BBP'nin Naşa Belde Belediye Başkan Adayı Kadir Bütüner'le birlikte halka seslenen Destici, hükümeti eleştirdi. Doğru kimden gelirse destekleyeceklerini yanlışın karşısında ok gibi duracaklarını söyleyen Destici, esnafın, çiftçinin ve emeklinin problemleri olduğunu da belirterek, şunları söyledi:



"Bu problemlerin çözülmesi için başta çiftçinin kullandığı mazotun üzerindeki ÖTV'nin kaldırılarak mazotun 3 liranın altında çiftçiye verilmesi lazım. Bu yapılana kadar her gittiğim yerde bunu konuşacağım. Gübrede, ilaçta, tohumda çiftçinin desteklenmesi lazım. İthalatı serbest bırakarak gümrüksüz ve vergisiz patates, soğan, buğday, arpa, mısır ithal ederek tarımdaki problemleri çözemezsiniz. Nasıl çözersiniz? Destekleyerek çözersiniz. İnsanlarımızı doğduğu yerde doyurup, alnı ak, başı dik bir şekilde yaşatarak çözersiniz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz."



BBP Genel Başkanı Destici, buradaki programını tamamlayınca karayoluyla Ankara'ya hareket etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşmaları



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),



================



DSP Genel Başkanı Aksakal: Dirayeti bir muhalefet yok



Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçim çalışmaları için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde esnafı dinledi, Menteşe ilçesinde seçim ofisini ziyaret etti. Aksakal, "Parlamentoda dirayetli bir muhalefet yapısı yok" dedi.



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bugün saat 09.00'da, Bodrum- Milas Havalimanı'na uçakla indi. Karayoluyla Bodrum'a giden Aksakal'a partisinin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Necati Utkan ve Menteşe Belediye Başkan Adayı Ali Durna da eşlik etti. Bodrum'u gezen Aksakal ve beraberindekiler, esnafla konuşup sıkıntılarını dinledi. Basın mensuplarına açıklama yapan Aksakal, vatandaşın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle arayış içine girdiğini ve DSP'yi bir çare kapısı olarak gördüğünü öne sürdü. Aksakal, partisinin adaylarının seçimi kazanacağını iddia ederek, "Herkesin beklentisi 'Acaba ben arsama ne kadar imar alabilirim? Hangi belediye başkanı benim bu talebimi yerine getirebilir?' Bunun ters versiyonu da doğru. O beklentilere cevap vermek amacıyla aday olduğunu iddia eden belediye başkan adayları da var. Bu doğru bir şey değil. Bodrum'un özgün bir yapısı var. Gerek coğrafi olarak, gerek kültürel olarak, gerekse de topoğrafik özelliği itibariyle de özel değerlendirilmesi gereken bir bölge. İnanıyorum ki Bodrumlu bu seçimleri pas geçmeyecektir. Kendi geleceği için DSP'nin temiz, düzgün özgürlükçü, dış dünyayla barış içerisinde yaşayabilecek bir kent haline gelmesi noktasında DSP'yi mutlaka destekleyecektir diye düşünüyorum" dedi.



EMEKLİ BÜYÜKELÇİ ADAY OLDU



DSP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Necati Utkan ise 41 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığını belirterek, "Bağdat'ta, Tokyo'da ve Roma'da büyükelçilikler yaptım. Bir dönemde Türkiye İşbirliği Kalkınma Ajansı başkanıydım. Dışişleri Bakanı Müsteşar Yardımcısıydım. Dışişleri Bakanlığı sözcüsüydüm. Bu maceralı hayattan sonra da bana DSP'de yeni bir kapı açıldı. Beni bağırlarına bastılar. Çeşitli görevler verdiler. Son görev de burası. Burada özgün projelerimiz olacak. Biz her şeyden önce kent hakkına sadığız. Kent hakkının uygulanmasını istiyoruz. Tepeden inme, ceberutça dayatılmak üzere getirilen projeleri değil, halkın seçtiği projeleri istiyoruz" dedi.



'KENDİ İÇ ÇEKİŞMELERİNDEN KURTULAMAYAN MUHALEFET ÜLKENİN SİYASETİYLE UĞRAŞAMIYOR'



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindekiler, Bodrum'un ardından seçim otobüsüyle gittikleri Menteşe ilçesinde partisinin seçim ofisini ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Aksakal, "Türkiye'de halk 17 senedir tek parti iktidarı yaşıyor. Her ne kadar parlamentoda partiler varsa da onlar son dönemde kutuplu siyaseti besler hale geldiler. Tek adam rejimi mantığının henüz ortadan kalkmadığını görüyoruz. Parlamentoda dirayetli bir muhalefet yapısı yok. Ülkemiz 2023 seçimlerine giderken, halkımız etkisi tamamen sıfırlanmış bir muhalefetten kurtulma arzusu içerisinde. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere kendi iç çekişmelerinden kurtulamayan muhalefet ülkenin siyasetiyle uğraşamıyor" dedi.



DSP lideri Aksakal, seçim otobüsünün önünde partililer ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Marmaris ilçesine hareket etti.



Görüntü Dökümü



----------



Önder Aksakal'ın açıklaması



Önder Aksakal'ın partililer ile fotoğraf çektirmesi



Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL- Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



==================



İntihar girişimini cep telefonlarından canlı yayınladılar



Bursa'da dün iş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca üst geçide çıkıp intihara kalkışan, polisin iknası sonucu eylemini sonlandıran Doğan U. (38), bugün de başka bir üst geçide çıktı. Üst geçidin altından geçen yol trafiğe kapatıldı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, polisin Doğan U.'yu ikna etme çalışmaları sürüyor.



Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi'nde bulunan bir firmaya iş görüşmesine giden Doğan U., olumsuz sonuç aldı. İş yerinden çıkan Doğan U., intihar etmek amacıyla Ataevler metro durağının bulunduğu üst geçidin üzerine çıktı. Doğan U., olay yerine gelen müzakereci polisler tarafından 2 saatte ikna edilerek indirildi. İfadesi alınan Doğan U., serbest bırakıldı.



BUGÜN YİNE ÇIKTI



Doğan U., bugün de Nilüfer ilçesindeki İzmir yolu üzerindeki bir üst geçidin demir kemerinin üzerine çıktı. Doğan U.'yu görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, üst geçidin altına hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. İntihar girişimi nedeniyle trüafiğe kapatılan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.



CANLI YAYIN YAPTILAR



Bölgede toplanan meraklı vatandaşların, cep telefonlarıyla sosyal medyadan yayın yaptığı görüldü. Polis ekiplerinin Doğan U.'yu ikna etme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Görüntü dökümü;



--------------



-Vatandaşların çekimlerinden detaylar



-Vatandaşlardan detaylar



-Üst geçite çıkan vatandaştan detaylar



-Yol trafiğinden detaylar



337MB



Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,



==================



Tezgahsız halı dokuma için patent aldı



SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Emine Tonus, tezgaha ihtiyaç duymadan delikli kumaşlar üzerine halı dokuma alanında patent aldı.



Sivas Meslek Yüksek Okulu Güzel Sanatlar Temel Alanı Geleneksel Türk Sanatları Halı-Kilim ve Dokuma Bölümü Öğretim Görevlisi Emine Tonus konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Tonus 2015 yılı itibarıyla başvurusunu yapmış olduğu delikli kumaşlar üzerine halı dokuma tekniği ile ilgili başvurusunun 2018 yılı Eylül ayı itibarıyla tescil edildiğini söyledi.



Modern yaşam içerisinde tezgahların artık çok kullanılmadığına dikkat çeken Tonus, "Ben de yapmış olduğum bu çalışmayla hiçbir tezgaha ihtiyaç duyulmadan atkısı ve çözgüsü kendi üzerinde olan delikli kumaşlar üzerine basit iğne ve iplik yardımıyla çeşitli düğüm teknikleri kullanarak bir dokuma geliştirdim. Bununla ilgili sadece elimizde var olan normal delikli kumaşları kullanabileceğimiz gibi etamin veya piyasada rahatlıkla temin edebileceğimiz telis kumaşları uygun olacaktır. Aynı zamanda çeşitli renkteki ilmeklik iplikler, bu tercihen fantastik iplikler de olabilir. İğne etamin ve yorgan iğnesi tercih edilir. Halı makası mutlaka olmak zorunda değildir. Evdeki basit bizim, dikiş makası olarak değerlendireceğimiz makaslar. Halı tarağı yine aynı şekilde saç taraklarının sık dişli olanları tercih edilebilir. Bir adet tığ ve halının sırtını kuvvetlendirmek içinde, kuvvetli bir yapıştırıcı ve halı kaydırmaz tabana ihtiyacımız var. Biz, bu işlemi yapabilmek için herhangi bir teknik donanıma ihtiyaç duymuyoruz. Elde ettiğimiz bu malzemeleri masada veya dizimizin üstünde tıpkı nakış yapar gibi iğneyi ipliği takmak suretiyle ben, şahsen Türk Gördes düğüm tekniği çalıştım; ama uygulayıcılar istediği teknikleri kullanmak suretiyle çözgü diye tabir ettiğimiz boyuna giden ipliklerin arasından iğneyi geçirmek suretiyle işlemi yapacaklardır" dedi.



Tonus, kadın, erkek, genç, yaşlı hatta çeşitli hastalık ve belirli engeli olan dezavantajlı sayılan her birey için piyasadan ekonomik olarak elde edecekleri malzemelerle kolay bir şekilde dokuma yapabileceklerini umut ettiklerini söyleyerek, "Atık malzemelerin değerlendirilmesi yönünde bir çalışma yaptım burada. Biz özellikle bu çalışmayla boş iş gücünün üretime dönüştürülmesini, çalışan vatandaşlar için hobi olarak boş vakitlerinin değerlendirilmesini, aynı zamanda atık malzemelerin tekrar geri dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılmasını amaçladık. Yine üretim fazlası ürünlerin satılarak ek gelir temin etme yollarının açılmasını, hasta ve engeli olan dezavantajlı kişilere de bir faaliyet alanı olmasını amaçladık. Umarım ata yadigarı olan halı kültürünün yaşatılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli bir çalışma olur diye düşünüyorum. Biz bu malzemeleri öncelikli olarak saçak payı bırakarak, çiti örerek havları takarak ve kıyı kolonunu yapıp sırt kısmını kuvvetlendirmiş olarak tamamlamış olacağız" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-Öğretim görevlisinin görüntüsü



-Halı dokuma yöntemini uygulaması



-Konuşmaları



Haber: SİVAS,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesinde, Çileden Çıkaran Anlar

Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sanatçı Demet Akbağ, Gözyaşları İçinde Eşinin Tabutunu Taşıdı