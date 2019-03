Dha Yurt Bülteni-15

Gaziantep'te sağanak ve dolu kazalara neden oldu: 1 ölü, 21 yaralı- YenidenGAZİANTEP'te sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen minibüsteki Suriye uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Gaziantep'te sağanak ve dolu kazalara neden oldu: 1 ölü, 21 yaralı- Yeniden



GAZİANTEP'te sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen minibüsteki Suriye uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Aynı bölgede 7 aracın karıştığı diğer kazalarda ise 6 kişi yaralandı.



İlk kaza, Gaziantep- Kilis karayolunda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Sağanak yağış ve ardından başlayan dolu nedeni ile kayganlaşan yolda, Gaziantep'ten Kilis'e yolcu taşıyan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 79 M 0120 plakalı minibüs kontrolden çıktı. Araç, şarampole devrildi. Kazada, minibüsteki Suriye uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.



7 KAZA DAHA OLDU



Aynı bölgede birkaç kilometre ara ile 7 araç daha kaza yaptı. Yağışla kayganlaşan yolda çarpışan ya da şarampole devrilen araçlardaki 6 kişi yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından araçlardan çıkarılarak, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'teki hastanelere kaldırıldı. Suriye uyruklu kişinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



Polis ve jandarma ekipleri kazalar nedeniyle yoldaki güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler sürücüleri hızlarını azaltmaları konusunda uyardı. Kazalarla ilgili soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na teşekkür: Kendisini İzmir'e adadı (3)



ALİAĞA'DA KONUŞTU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bergama'nın ardından Aliağa ilçesinde, Demokrasi Meydanı'ndaki mitingde halka seslendi. Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 'millet ittifakı' için seçmenden oy istedi. Kalabalığa "İzmir'in en güzel ilçelerinden birinde yaşıyorsunuz" diye seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Bu güzel yerde yaşamak dünyanın en güzel işlerinden birisi. Sizin milletvekiliniz olarak sizlere hitap etme onurunu bana verdiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Baharı, birliği, beraberliği, kardeşliği getireceğiz. Hiç kimseyi kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. 82 milyonu kucaklayacağız" dedi.



'AYRIM YAPMAYACAKSIN, HER YATIRIMIN HESABINI VERECEKSİN'



Belediye başkan adaylarından taleplerinin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Başkanlarımızdan 2 şey istiyorum. Seçildiğin günden itibaren 'Şu mahalle bana oy vermedi' diye bir ayrım yapmayacaksın. Özcan başkana da söyledim. Tüm Aliağa'yı kucaklayacaksınız. Sadece mahalle fakir ise oraya daha fazla hizmet götüreceksin. Herkesin yaşam standardı yüksek ve eşit olmalı. İkinci isteğim; seçildiğin andan itibaren halkın parasını harcarken yaptığın her yatırımın hesabını millete vereceksin. Kim gibi? Aziz Kocaoğlu gibi. Yaptığı her harcamanın hesabını millete veriyor" diye konuştu.



Daha önce asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamayı tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret 2 bin 200 TL olmalı. Biz bunu söylediğimizde mutfakta böyle bir yangın yoktu, şimdi var. Bizim belediyelerimizde her yerde asgari ücret net 2 bin 200 TL. Özcan başkandan bir talebim daha var. 1 Nisan'dan başlayarak Aliağa Belediyesi'nde asgari ücret 2 bin 20 TL değil, 2 bin 200 TL olacak. Bir başka söz daha istiyorum. Biz kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayız. 'Falan inançtanmış', 'A partisiymiş', 'B partisiymiş', işimiz yok. İnsana hizmet asli görevimiz. Koltuğa oturduğun zaman 'Şunun işine son vereyim, bu işçi yanımda değildi' demeyeceksin. Hiçbir ayrım yapmayacaksın. Tasada ve kıvançta beraber olmayı hepimiz özledik" dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Siyasette zaman zaman kızmalar olur, bunu anlarım; ama siyaset halka hizmet etmenin yoludur. Parti temsilcileri, 'Ben halka daha iyi hizmet götürürüm' derler. Siyasetçi devleti yönetirken, devlette liyakat esastır. Bir devlet geleceğini planlamak zorundadır. O planlama içinde herkes görevini yapar. Önümüzdeki 50- 100 yıl sonra ne olacak? Türkiye nasıl kalkınacak? Yıl 2019, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalkınma planı yok. 82 milyon vergi ödüyor. Yeni doğan çocuk da vergi ödüyor. Altına bez alırsınız vergi vardır. Musluğu açtığınız andan itibaren 5 çeşit vergi ödersiniz. 17 yıldır vergi ödüyoruz. Bir tek havaya vergi ödemiyoruz. 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Nereye gitti bu para? Kuyruklar oluştu. 'Varlık kuyruğu' diyorlar. 17 yıldır bu ülkeyi yönetiyor, bu memleketi soğan kuyruğuna soktu. Bir de övünüyor, 'Efendim sıfır gümrük ile soğanı getirdik, sıfır vergi ile patatesi getireceğiz'. Sonra da çiftçiyi suçluyorsun, 'Neden pahalı yapıyorsun?' diye. Çiftçi mazotu, ilacı, elektriği, gübreyi alırken zamlı. Bunları da sıfır gümrükle getirsene. Bunları da sıfır gümrükle getir, ver çiftçiye; bak bakalım çiftçi ucuz mu yapar, pahalı mı yapar üretimi. Bu seçimler Türkiye'de demokrasinin kazandığı seçimler olmak zorunda."



'MİLLİYETÇİLİK KUM TANESİ İÇİN CANINI FEDA ETMEKTİR'



Konuşmasında ülkücülere seslendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Milliyetçilik sıradan bir olay değildir. Vatanını ve bayrağını sevmek, 82 milyonda hiçbir ayrım yapmadan, herkesi kucaklamaktır. Çocukların yatağa aç girmediği bir ideal demektir. Tasada ve kıvançta birlikte olmak demektir. Milliyetçilik bir kum tanesi için canını rahatlıkla feda etmektir. Benim anladığım milliyetçilik budur. Atatürk'ün de anladığı budur, bize böyle öğrettiler. Kendisini ülkücü, milliyetçi olarak tanımlayan kardeşlerime sormak isterim. Kendi topraklarında, kendi vatanında, yani Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlara bugün hangi yüzle kim destek verecek? O türbenin bulunduğu alan bize ait bir alandır, bize ait bir yerdir. Ölümse ölüm, mücadele ise mücadele, kavgaysa kavga. Ben kendi toprağımdan nasıl kaçarım? Terk ettiler. Bu benim ağırıma gidiyor. Bütün ülkücü kardeşlerimin düşünmesi lazım" diye konuştu.



'ADAY ÇIKARMADIĞIMIZ YERDE İYİ PARTİ'YE DESTEK VERECEĞİZ'



Mitingde, Aliağa Belediye Başkanı adayı CHP'li Özcan Durmaz için de oy isteyen Kılıçdaroğlu, "Özcan başkana seçimi kazandıracaksınız. Başkana oy verirken bir başka başkana da oy vereceksiniz. Tunç bey, o da çalışacak. O da mücadele edecek. Devraldığı bir bayrağı daha ileriye taşıyacak. Sizler için mücadele edecek. Hiçbir baskı önünde diz çökmeyecek. 'Yaşasın İzmir, yaşasın İzmirliler' diyecek. İzmir'i İzmir yapan, başkanlık döneminde İzmir'i markalaştıran, yaptığı tüm projeleri örnek olarak alınan başkan arkadaşımız var; Sayın Aziz Kocaoğlu. Gerçekten de gittiğim her yerde anlatırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro yapar, kilometresi 150 milyon. Ankara Büyükşehir Belediyesi kilometresini 100 milyon, İzmir Büyükşehir kilometresini 50 milyona yapıyor. Biri halka hesap veriyor, diğeri veremiyor. Biri kırsal ile kent arasında ilişki kuruyor, diğeri kuramıyor. Sandığa gidiyoruz değil mi? Altı okun altına oyumuzu basıyoruz. Bizim aday çıkarmadığımız yerde İYİ Parti'ye destek vereceğiz. Kardeş partimiz, demokrasiden yana" dedi.



Bakan Ersoy: İsteğimiz, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne daha fazla eser girmesi (2)



GEMLİK'TEKİ PROJELERİ İNCELEDİ



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa programı kapsamında Gemlik ilçesini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla görüşüp, esnafı gezen Bakan Ersoy, simitçi bir kadından danışmanına alırdığı yaklaşık 30 simiti de sahildeki vatandaşlara ikram etti. Marina Sahil projesinin taslağını inceleyen Bakan Ersoy, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut'tan son durum hakkında bilgi alarak destek sözü verdi. Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamada, "Bursa'nın ilçelerini geziyoruz. Şuanda başkanımla birlikteyiz, onun projelerini dinledik. Projeleri gözden geçirdik. Özellikle sahil bandını nasıl turizme açacaklarıyla ilgili projelerini gözden geçirdik. Ağırlıklı olarak yerli turiste açılacak projeler bunlar. Ama hem şehri rahatlatacak hem de çevre ilçelerin ihtiyacını karşılayacak çok güzel projeler olmuş. Biz de gereken desteği vereceğiz. İnşallah projeler reelize oldukça hem öncesinde hem sonrasında hem fikirlerimizi vereceğiz hem desteklerimizi vereceğiz. Çok güzel rutüşlar ve uygulamalarla hayata geçebilecek projeler. Nisan itibariyle Ankara'da tekrar gözden geçireceğiz. Marinaya uygun kolay pratik bir proje gerçekleştirmişler. Bu bölgeyi rahatlatacak projeler. Kolay yapılabilir projeler olmuş. Başkanımızı tebrik ediyorum" dedi.



Babaannesinin vasiyeti üzerine mezarına yeni aldığı traktörle gitti



Kırıkkale'de çiftçi İbrahim Karakuş (40), 15 yıl önce 90 yaşında yaşamını yitiren babaannesi Hacı Döndü Karakuş'un mezarına, onun vasiyeti üzerine yeni aldığı traktör ile gitti. Karakuş, "'Eğer bir gün sıfır motor alırsan, ben göremezsem mezarıma getir' vasiyetinde bulundu. Ben de sözümü yerine getirdim" dedi.



Keskin ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Karakuş'un, babaannesi Hacı Döndü Karakuş, 2004 yılında yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sonucu hayatını kaybetti. Ölmeden önce torunu İbrahim Karakuş'a, ikinci el traktör alırken, biriktirdiği parayı vererek destek olan Hacı Döndü Karakuş, "Eğer olur da bir gün sıfır motor alırsan, ben göremezsem motoru aldığın gün eve gitmeden mezarıma getir" vasiyetinde bulundu. Önceki gün 130 bin TL'ye sıfır traktör alan İbrahim Karakuş, babaannesinin vasiyetini yerine getirdi. İbrahim Karakuş, yeni aldığı traktörü babaannesinin mezarına giti. Traktörü mezarın yanına park eden Karakuş, "Babaanne Allah razı olsun. Vasiyetini yerine getirdim. İnşallah traktörümü görmüşsündür" diyerek, dua etti.



'BABAANNEMİN EMEĞİ BİZLERDE ÇOK'



İbrahim Karakuş, babaannesinin zor şartlarda tarlada hayvanlarla çift sürdüğünü söyledi. İlk traktörü babaannesinin yardımıyla aldığını belirten Karakuş, "Babaannem vasiyet etmişti. 'Eğer olur da bir gün sıfır motor alırsan, ben göremezsem motoru aldığın gün eve gitmeden mezarıma getir' demişti. O nedenle babaanneme getirip motoru göstermek istedim. Babaannemin emeği bizlerde çok. Bunu herkes biliyor. Nurlar içerisinde yatsın. 15 yıl sonra babaannemin vasiyetini yerine getirmekten çok mutluluk duyuyorum" dedi.



Boşaltılan havuzdaki balıklar göle bırakıldı



Adapazarı'nda, Millet Bahçesi'nin yapılacağı alanda bulunduğu için tahliye edilen Çark Mesire yerindeki süs havuzuna 5 yıl önce yavru halde atılan sazan balıkları yakalanarak Ferizli ilçesindeki göle bırakıldı.



Adapazarı'nda bulunan eski Atatürk Stadyumu ve Çark Mesire yeri üzerinde Millet Bahçesi yapılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çark Mesire yerindeki yapılar tahliye edilerek yıkılırken süs havuzunun boşaltılması için de çalışma başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nce 2014 yılında süs havuzuna yavru halde bırakılan sazan balıkları da balıkçılar tarafından tutuldu. Şube müdürlüğünün destek istediği Sakarya Balık Tutkunları Sportif Olta Balıkçıları Derneği üyeleri, memurlarla birlikte havuza girerek sazan balıklarını file ile yakaladı. 5 yıl önce havuza yavru halde bırakılan 8 sazan balığı yakalandı. 8 sazan balığının kilolarının 10 ile 24 kilogram arasında değiştiği görüldü. Balıklar, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince daha sonra Ferizli ilçesindeki Akgöl'e bırakıldı.



Sakarya Balık Tutkunları Sportif Olta Balıkçıları Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Kılıç, "Güzel bir çalışma oldu. Şehrimizdeki su kaynaklarında bulunan balıkların kontrollü avlanması ve doğayı korumak adına çalışmalarımız şube müdürlüğü ile birlikte devam ediyor" dedi.



İnternette tanıştığı kadınla buluşmaya gitti, aracı ve cep telefonu gasbedildi



Van'da sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınla buluşmaya giden F.K.'nin aracı, cep telefonu ve iş yerinin anahtarı, kendilerini polis ve kadının yakınları olarak tanıtan kişilerce, bıçak zoruyla gasbedildi. Polis tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Kentte yaşayan F.K., 15 gün önce sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu olduğu belirtilen F.O. adlı kadın ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, buluşmaya karar verdi. 12 Mart günü F.K. aracıyla merkez İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'ndeki buluşma noktasına gitti. F.K. aracında beklerken, yanına polis ve F.O.'nun akrabası olduklarını belirten kişiler geldi. Yanına binen şüpheliler, bıçakla tehdit ettikleri F.K. ile bir süre araçla dolaştı. Ardından şüpheliler, F.K.'nın aracını, cep telefonunu ve iş yerinin anahtarını gasbedip, bir miktar para getirmesini söyledi.



Şüphelilerin bıraktığı F.K., 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, F.K.'ya, şüphelileri arayıp parayı temin ettiğini belirterek buluşmak istediğini söylemesini istedi. Belirlenen buluşma noktasına giden ekipler, şüpheliler S.C., H.C., G.E., S.E., N.G., M.S. ile F.O. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında F.K.'ya ait araç ve iş yeri anahtarları ile cep telefonu bulundu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden H.C., S.C. ve N.G. tutuklandı, S.E adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.



