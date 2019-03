Dha Yurt Bülteni -15

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (Ek)DEPREMİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTILARDenizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem, özellikle kırsal kesimlerdeki mahalleleri vurdu.

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (Ek)



DEPREMİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTILAR



Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem, özellikle kırsal kesimlerdeki mahalleleri vurdu. Oğuz, Karahöyük, Uçarı ve Yeniköy mahallelerinde sarsıntı sırasında toplam 30 ev yıkıldı. Çoğunluğu boş ve kullanılmayan eski yapılardan oluşan evler yerle bir oldu. Karahöyük Mahallesi'nde doğup büyüdüğü evin deprem sırasında yıkıldığını söyleyen 58 yaşındaki Fatma Akkan, "Deprem sırasında Denizli'de çocuklarımın yanındaydım. Depremi biz de çok hissettik. Hemen mahallemize geldik. Doğup büyüdüğüm evin tamamen yıkıldığını görünce çok üzüldüm. Allah daha beterinden saklasın" dedi.



"CANIMI ZOR KURTARDIM"



Depremde evi yıkılan ve yangın çıkan Mehmet Arman (58), büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Deprem sırasında dışarıdaydım. Eve geldim, ardından büyük bir gürültü oldu ve dam yıkıldı. Ben de dışarıya kaçtım. Birileri elektriği kes diye bağırdı. Elektriği kestim ama ev tutuştu. Evim yandı, tamamen yıkıldı. Hiçbir şey kalmadı. İçeriden hiçbir şey alamadım. Depremde canımı zor kurtardım. O da şans eseri" diye konuştu.



EVİNİN ARKASINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ



Arman'ın eşi Yurdeşen Arman (56) ise, evinin yanmasının ardından uzun süre gözyaşı dökerek feryat etti. Gözü yaşlı Arman'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Yurdeşen Arman, evinin yandığı için çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Çok korktum. 40 yıllık emeklerim gitti. Evim yıkıldı. İçini ve dışını yeni yaptırmıştım" diye konuştu.



Deprem bölgesine gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK partili Osman Zolan, evleri yıkılan ve ağlayan vatandaşları teselli etti.



KENTTE 146 ARTÇI SARSINTI



Saat 09.34 meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden sonra saat 15.11'e kadar; en büyüğü 4.8, 4.5 ve 4.2 olan toplam 146 artçı sarsıntı oldu.



Görüntü Dökümü



------



Yıkılan evlerden görüntüler



Evi yanan Mehmet Arman ile eşi Yurdeşen Arman'ın ağlayarak konuşması



Evi yıkılan Fatma Akkan ile röp.



Ramazan Çetin anons



Ağlayanlardan görüntüler



Belediye Başkanı Osman Zolan'ıon teselli etmeye çalışması



Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



======================



Kamışlı'daki teröristler kazdıkları hendeklere tünel yapıyor



Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler, iş makineleriyle aylardır kazdıkları hendeklere 'U' şeklindeki beton bloklar yerleştirip, üzerini toprakla kapatarak tünel inşa etmeye başladı.



Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'daki PKK/YPG'li teröristler, sınır hattında aylar önce Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna karşı hendek kazmaya başladı. Teröristlerin, sınır hattında uzun mesafe kazdıkları hendeklerde beton bloklarla tünel inşa ettiği belirtildi. TIR'larla bölgeye getirilen 'U' şeklindeki beton bloklar, ters şekilde yan yana dizilip tünel haline getirilerek üzeri iş makineler aracılığıyla toprakla örtülüyor. Beton blokların taşınması ve yerleştirilmesi sırasında bir grup teröristin de üzerinde makineli tüfeklerin bulunduğu kamyonetlerle bölgeden geçtiği görüldü.



Güvenlik kaynakları, teröristlerin, Türkiye'nin olası operasyonu sırasında kaçmak için yer altında güzergah oluşturduklarını söyledi. Teröristlerin tünel inşası sürürken, Türkiye tarafından da güvenlik önlemleri artırıldı.



Görüntü Dökümü



-----------



Sınır hattı



Kamışlı'daki teröristler



Beton blok taşıyan TIR



Beton blokların yerleştirilmesi



Blokların üzerinin toprakla kapatılması



Teröristlerin araçla dolaşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 633 MB, 106 MB



Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),



===================



Sinop'ta füze test ve eğitim atışları yapıldı



Sinop'ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 58'inci Topçu Tugay Komutanlığı'nca, 'NOTAM-NOTMAR' sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere füze test ve eğitim atışları yapıldı.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 58'inci Topçu Tugay Komutanlığı tarafından MSB Sinop Atış Alanı'ndan, 'NOTAM-NOTMAR' sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere 600 mm Bora füzesi atışı, güvenlik önlemleri altında icra edildi. Füze test ve eğitim atışlarının yapıldığı bölgede önlem alan polislerce, alana giriş ve çıkışlar kapatıldı, balıkçıların denize açılması da yasaklandı.



Sinop'ta daha önce de ROKETSAN tarafından geliştirilen füzenin deneme atışları yapılmıştı. 'Atmaca' adı verilen füzenin deneme atışları başarı ile tamamlanmıştı.



Görüntü Dökümü



---------



-Havadan drone görüntüsü ile füze atışı



-Füze atılışı detay



(SÜRE: 01: 18 Dk) (BOYUT: 144 MB)



Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,



===================



Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı



Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi İlçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, M.C.A., Ş.A., E.Ö., H.G. ve A.U.'yu gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin evinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 85 gram metamfetamin, satışa hazır çıkılanmış 10 gram esrar, bir miktar ecstasy tablet, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C.A., Ş.A., E.Ö., H.G. ve A.U. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, Ş.A. ile E.Ö. ve A.U. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, M.C.A. ve H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü:



-------------



-şüphelilerin emniyetten çıkarılması



Süre: 00.21 Boyut: 3 MB



Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,



===================



Marmaris'in ilk turist kafilesi İranlılar oldu



Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen ilk turist kafilesini İranlılar oluşturdu. Nevruz Bayramı nedeniyle tatile gelen 3 bin 500 İranlı turist, ilçedeki otellere yerleşti.



Nevruz Bayramı dolayısıyla tatile çıkan İranlılar, dün (salı) ve bugün öğleden sonra, otobüslerle Marmaris'e geldi. Aralarında avukat, işadamı, mühendis, mimar ve doktorların da bulunduğu İranlı turistler, şehir merkezindeki 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan otellere yerleşti. Bazı İranlı turistler çocuklarıyla birlikte otel içinde dinlenmeyi tercih ederken, kimileri oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'nde yürüyüş yaptı, plajda ayaklarını denize sokarak eşsiz Marmaris manzarasında özçekim yaptı. İranlı turistlerin, tatil programları kapsamında önceden planlanmış kültür turlarına ve günübirlik gezilere katılacakları öğrenildi.



'TÜRKİYE VE İRAN'IN GÖNÜLLERİ BİR'



Çocukları ve torunlarıyla bir haftalığına kente tatile gelen 65 yaşındaki Amir Masoud Ardajhir, "Türkiye'nin çeşitli şehirlerine ve Marmaris'e 5 defa geldim. Türklerle 30 yıl önce tanıştım ve çok sevdim. İki ülkenin gönülleri bir" dedi. Spor eğitmeni ve hukukçu 35 yaşındaki Mahri Adyelans, "Marmaris'e ikinci ve Türkiye'ye 10'uncu gelişim. Doğası, insanı ve çevresi çok güzel. Her yıl ülkeme geri döndüğümde hep Marmaris'ten bahsediyorum. 12 gün burada gönlümce eğleneceğim" dedi.



İranlı turistleri getiren bir turizm şirketinin operasyon müdürü Aminn Nassirin ise, "İran'ın en büyük bayramı Nevruz'dur. 21 Mart'ta başlar ve 15 gün sürer. Bu bayram kapsamında okullar dahil her yer tatildir. İranlılar bu tatillerini çoğunlukla Türkiye'de geçirir. Türkiye'nin her şehrine İranlı turistler tatile gider. Marmaris'i seçmelerinin nedeniyse gördükleri sıcakkanlılık ve hizmettir. Ayrıca denizi ve doğayı çok seviyorlar. Şirket olarak 3 yıldız ve üzeri nitelikli otellere iki günde 3 bin 500 İranlı turisti yerleştirdik. İki hafta boyunca tatillerini yapacaklar" dedi.



5 yıldızlı bir otelin ön büro müdürü Ali Başlı, "Otelimize iki gündür İranlı turistler giriş yapıyorlar. Marmaris turizm sezonunu geçen yıl olduğu gibi bu yılda İranlı turistlerle açtık. Hafta sonuna kadar girişler olacaktır. Hizmette taviz vermeden, evimize gelen misafire gösterdiğimiz sevgi ve saygıyı gösterdiğimiz için Marmaris'i daha çok tercih ediyorlar. 1 Nisan'dan itibaren de çeşitli ülkelerden turistler otellerimize giriş yapmaya başlayacaklar" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



Hakim bir tepeden oteller bölgesinin görüntüsü



5 yıldızlı otelin hakim tepeden ismi olmadan genel görüntüsü



Otel içinde yemek yiyen, dolaşan ve dinlenen İranlı turistler görüntü



Yürüyüş yollarında aileleri ile dolaşan İranlı turistler



Plajda ayağını denize sokan ve öz çekim yapan İranlı turistler



İranlı Amir Masoud Ardajhir ile röp.



İranlı Mahri Adyelans ile röp.



İranlı turistleri getiren turizm acentesinin operasyon müdürü Aminn Nassirin röp.



5 yıldızlı bir otelin Ön Büro Müdürü Ali Başlı ile röp.



(Toplam: 6 dakika 13 saniye-449 MB HD görüntü)



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (6)

Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!

Son Dakika! Bosna Kasabı'na Müebbet Hapis Cezası Verildi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım