Dha Yurt Bülteni -15

Van-Hakkari karayolunda çığ düştü ihbarıEKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORVan-Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresinde çığ düştüğü ve bazı vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Van-Hakkari karayolunda çığ düştü ihbarı



EKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR



Van-Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresinde çığ düştüğü ve bazı vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.



Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan, yaklaşık 3 bin rakımlı Güzeldere mevkiinde çığ düştüğü ve altında araçların kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Karayolu, 60'ıncı kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı. Ekipler, çığın düştüğü sanılan karayolunun Güzeldere mevkiine ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, araçların ilerleyemediği ve bu yüzden ekiplerin yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. Bu arada kurtarma ekipleri, yol üzerine mahsur kalan 3 kadını kurtardı. Kurtarılan kadınlar, ambulansla Van'a sevk edildi.



İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Feyat ERDEMİR - Behçet DALMAZ/ VAN,



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Arguvan'da 4,5 büyülüğünde deprem (2)



KAYMAKAM ŞAHİN: HERHANGİ BİR SIKINTI YOK



Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, 4,5 büyüklüğündeki depremin ilçede herhangi bir hasara yol açmadığını söyledi. Depremin Arguvan-Hekimhan sınırında olduğunu belirten Kaymakam Şahin, "Şu an ilgili ekiplerle bölgedeki köylerle irtibata geçtik ve herhangi bir sıkıntı yok. İlçemizde herhangi bir sıkıntı, yıkılan ve hasar gören binamız yok. Deprem tam sınırda olduğu için Hekimhan ilçesindeki durumla ilgili bilgimiz yok ama Arguvan'da herhangi bir sorun gözükmüyor" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber: Taha AYHAN/ MALATYA,



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Bakan Ersoy'dan turizmcilere yasa müjdesi



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1618 sayılı turizm yasasının güncellenip hazirandan önce meclisten geçirileceğini belirterek, yasanın yeni haliyle hayata geçirilmesiyle sorunların çok büyük kısmının da çözüleceğini kaydetti.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) konuğu olarak, Antalya'da sektör temsilcileriyle biraraya geldi. Bakan Ersoy ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde turizmin stratejik sektör kabul edildiği ve bu yüzden çok ciddi yatırım yapılacağını belirten Bakan Ersoy, gerekli yasal düzenlemelerin de acil şekilde hayata geçirileceğini kaydetti. Ersoy, "Zaten bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız da turizmci birini, turizm bakanı olarak atadı. Turizmin başkenti Antalya'da rakamlar çok büyük. Geçen sene 14 milyona yakın turist aldı. Turizm stratejik sektör ilan edildikten sonra Türkiye'nin turizm hedeflerini yukarıya çektik. 50 milyon turist hedefini 70 milyona, 50 milyar dolar gelir hedefini 70 milyar dolara çıkardık. Bu bağlamda da Antalya olarak 14 milyonda kalmayacağız ve hızlı bir şekilde 5 yıl içinde 20 milyon üzerinde turisti Antalya'ya nasıl getiririz, ona konsantre olacağız" dedi.



NİCELİKLİ TURİST YANINDA NİTELİKLİ TURİST



Antalya'da öncelikli hedefin turist sayısı ve gelirini artırmak olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, "Nicelikli turizmden vazgeçelim demiyoruz ama nicelikli turistin yanında konaklama dışı geliri yüksek olan nitelikli turisti de Antalya'ya kazandırmak istiyoruz. Bu şekilde sadece sektörün bazı paydaşlarının değil, Antalya toplumunun tamamının, halkın ve esnafın da turizmden daha çok gelir elde etmesi ve yararlanmasını istiyoruz. Antalya'da sürdürülebilir kalıcı bir turizm ortamı yaratmak istiyoruz" dedi.



'ANTALYA VE TÜRKİYE OLARAK KAZANACAĞIZ'



Antalya'nın turizm için gerekli bütün altyapı ve olanaklara sahip olduğunu belirten Ersoy, "Önemli olan kazandığımız değerleri kaybetmeden bunlara rekabetçi yeni değerleri de katarak Antalya'yı dünyanın sayılı turizm kentlerinden biri yapmak. Mümkünse ilk turizm şehri arasına sokmak. Bu da sadece klasikleşmiş turizm anlayışımızla bundan sonrası için mümkün değil. Daha sürdürülebilir, yenilikçi ve nitelikli turisti hedefleyen, yeni politikaları hayata geçirmemiz lazım. Turizmi Antalya'nın sektörü haline getirmemiz lazım, sadece turizm sektör paydaşlarının değil. Bunu başardığımızda hızlı bir şekilde hep beraber Antalya ve Türkiye olarak kazanacağız" diye konuştu.



1618 SAYILI YASA YAZDAN ÖNCE DEĞİŞECEK



Bakan Ersoy, seyahat acenteleri ve tur operatörlerini sevindirecek bir haber verdi. Sektörün 46 yıllık bir yasası olduğunu belirten Ersoy, "1618 sayılı yasa. TÜRSAB'la beraber bir noktaya kadar yasayı geliştirdik. İkinci aşamada da sektör ve sizin diğer dernek temsilcileriyle biraraya geldim bakan olarak. 10'a yakın temsilciden görüşler alındı ve onların görüşleri doğrultusunda son bir düzenleme daha yaptıktan sonra, nisan ayı içinde yine dernek temsilcileriyle toplu olarak yasanın son halini tartışıp en kısa sürede meclise gitmesini sağlayacağız. Hedefimiz yaz başlamadan önce haziran ayından önce inşallah 1618 sayılı yasayı yeni haliyle hayata geçirmek ve sorunların çok büyük kısmını da bu şekilde çözmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi sürat üzerine kurulu, zaten süratli olmayan kimsenin bu sistemde yeri yok. O yüzden ne kadar talebiniz, isteğiniz, arzunuz varsa temsilcileriniz ve TÜRSAB üzerinden bize ulaştırın. Yapılabilecek ne varsa hızlı bir şekilde hayata geçiririz" dedi.



'SEKTÖR OLARAK TARİHE GEÇMEMİZ LAZIM'



Turizm sektörünün Türkiye için yeni dönemde stratejik sektör ilan edildiğinin unutulmaması gerektiğini belirten Bakan Ersoy, "Şimdi öyle bir rüzgar yakaladık ki turizmciler olarak, devlet ve millet olarak herkes turizme inanıyor ve biz bu rüzgarda en hızlı şekilde yol almalıyız. Hiçbir fırsatı kaçırmamamız lazım, turizmi hayallerimizin ötesinde bir noktaya getirmemiz lazım. Burada rüzgarımızı kesecek, morali bozacak, yönetimi küstürecek hiçbir şey de yapmamamız lazım. Biz devlete olan inancımızı özellikle 31 Mart'ta kanıtlayıp, devlet tarafından verilen bu desteğin takdir edildiğini göstermemiz, ispat etmemiz lazım. Bu süreçte en hızlı yol olan, hedeflerine en hızlı ulaşan sektör olarak tarihe geçmemiz lazım. Çünkü bize tarihi bir fırsat, imkan verildi. Biz de bunun hakkını, karşılığını verip değerlendirip sonuca gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.



YATIRIMLARDA TURİZM ÖNCELİKLİ



Belediyenin yatırımlarını anlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, "Turizm sektöründe belki de en çok yatırım yapan kurum ve kuruluşlardan biriyiz. Gerek altyapı gerek üst yapı yatırımlarının birçoğu turizm sektörünü direkt ilgilendiriyor. Bugün 32 arıtma tesisi olan bir belediyeyiz. 640 km sahile sınırı olan bir şehrimiz var ve 1 milimetreküp suyu denize arıtılmadan göndermiyoruz. Denizimiz en büyük sermayemizse, bu arıtma tesislerimizle denizi en güzel şekilde koruyacağız. Bugün 197 mavi bayrakla dünya birincisiyiz. Mavi bayrak uluslararası bir kuruluş tarafından dağıtılıyor ve sadece temiz bir denizi değil, düzenli bir çevreyi de ifade ediyor. Vizyon projeler diye tanıttığım bütün projelerde hep turizmin önceliği sözkonusu" dedi.



ANTALYA 2019'DA 15 MİLYONU AŞACAK



Antalya'nın 2019 yılında 15 milyonun üzerinde turist ağırlayacağına inandıklarını belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da, "Hepimiz muhteşem değerlere sahip Antalya için kişi başı harcamaları yükseltmek ve yüksek gelir düzeyine sahip daha fazla yabancı misafiri çekmek için ortak akıl ve vizyonla çalışmaya devam ediyoruz. 'Yeteri kadar nedeniniz varsa yapamayacağınız hiçbir şey yoktur' diye bir söz var. Antalya'nın hedefine ulaşmak için yeteri kadar nedeni ve gücü var. Sektörümüzde çok başarılı bir bakanımız, harika bir valimiz ve Antalya sevdalısı tecrübeli bir belediye başkanımız var. 2019 sezonunu açtığımız bugünlerde herkese bereketli, başarılı bir sezon diliyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Protokolün görüntüsü



Yemeğe katılanların görüntüsü



Turizm Bakan Mehmet Ersoy'un konuşması



TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın konuşması



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Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



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Mazgala giren adamı itfaiye çıkardı



İzmir'in Konak ilçesinde, sokakta yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 35 yaşındaki Hasan Hüseyin Öztürk, Cumhuriyet Meydanı'nda önce denize ardından da yağmur sularının denize tahliyesi için kullanılan mazgala girdi. Olaya tanık olan vatandaşların zarar görmemesi için ihbar ettikleri Öztürk'ü, itfaiye ekipleri çıkardı.



Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olayda, sokakta yaşayan ve zihinsel engelli olduğu ifade edilen Hasan Hüseyin Öztürk, havanın da güzel olmasından dolayı önce denize girdi. Öztürk, daha sonra ise denizden çıkıp yağmur sularının denize tahliyesi için kullanılan mazgala girdi. Bu anlara tanıklık eden vatandaşlar ise mazgal içerisinde sıkışmaması ve fare gibi hayvanların saldırısına uğramaması için polise ihbarda bulundu. Olay yerine ilk olarak polis geldi, ardından da itfaiye ekipleri ulaştı. İtfaiye ekipleri kaldırdıkları demir ızgaraların altında duran Hasan Hüseyin Öztürk'ü, mazgaldan çıkardı, sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Hasan Hüseyin Öztürk'ün mazgaldan çıkartıldığı anların görüntüsü



Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: İZMİR



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Van karayolunda heyelan



Hakkari- Van karayolu, kentte etkili olan yağışla birlikte meydana gelen heyelan ve çökme nedeniyle kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol bir süre sonra tek yönlü ulaşıma açıldı.



Kentte etkili olan kar yağışı ve yağmur nedeniyle Hakkari- Van karayolunun 7'nci kilometresindeki Depin mevkiinde sabah saatlerinde heyelan ve çökme meydana geldi. Dün etkili olan karla karışık yağmurun ardından gevşeyen kaya ve toprak, yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, Karayolları 114'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, karayolunda çalışma başlatarak yolu tek şeritli ulaşıma açtı. Araçların kontrollü olarak geçiş yaptığı yolda, yetkililer sürücüleri olası heyelanlara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.



Görüntü Dökümü



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-Trafiğe kapalı yol



-Meydana gelen heyelen



-Karayolları ekiplerinin yol açma çalışması



-Araçların tek şeritten geçişi



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -



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Marketten sigara hırsızlığına 3 gözaltı



AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir marketten sigara hırsızlığı yapan ve yakalanmamak için iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da beraberlerinde götüren 3 şüpheli, polis tarafından arka sokaktaki başka bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, evlerine düzenlenen operasyonla yakaladı ve adliyeye sevk edildi.



Ata Mahallesi'nde bulunan Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi (ASTİS) Gıdacılar Çarşısı, 771 Sokak'taki bir markette geçen 18 Mart gecesi kepenk ve kapı kilitlerini kırarak içeri giren hırsızlar, toplam 3 bin 500 lira değerindeki 260 paket sigarayı çaldı. Hırsızlar, yakalanmamak için marketteki güvenlik kamerası kayıtlarının tutulduğu bilgisayar kasasını da yanlarında götürdü. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden market sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, ASTİS Gıdacılar Çarşı'nın giriş ve çıkışları ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, arka sokaktaki başka bir iş yerine ait görüntülerden hırsızlık şüphelilerinin H.G., İ.D. ve M.D. olduğunu belirledi. 3 şüpheli evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla dün (Pazar) yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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-Şüphelilerin yakalanmasını sağlayan güevinlik kamerası görüntüsü



Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,



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Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 18 gözaltı



Bursa'da polisin uyuşturucu ticareti çetesine yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah da ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler, kendilerinde sigara bile olmadığını, uyuşturucu satmadıklarını öne sürdü.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 10 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 70 gram metamfetamin, 430 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 18 şüpheliden 11'i hakkında kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken C.E., S.G., V.K., N.B., U.K., Y.K., ve E.A. isimli 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, üstlerinde sigara bile olmadığını, uyuşturucu satmadıklarını söylediler.



Görüntü Dökümü:



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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması



araçların emniyetten çıkış yapması



Süre: 01.53 Boyut: 212 MB.



Haber: Serkan AKKUŞ- Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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