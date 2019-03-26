Dha Yurt Bülteni -15

Maden ocağında göçük: 4 işçi yaralıZonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte, 4 işçi yaralandı.

Maden ocağında göçük: 4 işçi yaralı



Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte, 4 işçi yaralandı.



TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında öğle saatlerinde göçük meydana geldi. Yerin 500 metre altında üretim yapan maden işçileri, tavan göçmesi sonucu kömür ve taş yığınlarının altında kaldı. Göçükte yaralanan maden işçileri Mücahit Cerrah, İlhan Kahraman, Sezai Koca ve Selahattin Çakır, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.



Yaralı maden işçileri, sağlık ekiplerinin ocak önündeki ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), -



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Bursa'da park kavgasında 3 kişi sopayla yaralandı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde park kavgasında 3 fabrika işçisi yaralandı.



Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayi Sitesi'nde kapı önüne araç park edilmesi yüzünden fabrika çalışanlarıyla, 5 kişilik bir grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle B.S, otomobilden aldığı sopasıyla iş yeri çalışanları Burhanettin C, Eren K. ve Abdurrahman A.'yı darp etti. Aldıkları darbelerle yaralanan işçiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sopayla saldıran B.S. gözaltına alınırken polis kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü dökümü



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-Yaralıdan detaylar



-Olay yerinden detaylar



Süre: 1.32, Boyut: 172 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),



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HDP'li Buldan: Kendi yaşamına son vermeyi doğru bulmuyoruz



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cezaevlerinde 4, Almanya'da da 1 kişinin tecridi protesto için kendi yaşamına son verdiğini öne sürerek, "Nedeni ne olursa olsun, kendi yaşamına son vermeyi doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bütün mücadelemiz ve çabamız, bir canın bile yitirilmemesi, sorunların çözülerek mutlak barışın sağlanmasıdır" dedi.



HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) eş başkan ve sözcüleriyle birlikte HDP il binasında ortak basın toplantısı düzenledi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, nevruz kutlamalarının herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, büyük bir kitlesellikle gerçekleştiğini belirterek, "Milyonlarca insan tüm baskılara, zulme ve engellemelere rağmen Diyarbakır, Van ve İstanbul başta olmak üzere il ve ilçelerimizde çok net mesajlar verdi. Buradayız, kararlıyız ve umutluyuz. Nevruz kutlamalarında bütün ülkeye ve topluma umudu gösteren, mücadelede kararlılığını vurgulayan ve nevruzlaşan halkımıza şükranlarımızı bir kez daha sunuyoruz" dedi.



'KENDİ YAŞAMINA SON VERMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ'



Açıklamanın devamında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için başlatılan açlık grevlerine değinen HDP Eş Genel Başkanı Buldan, şunları söyledi:



"Açlık grevlerinde Leyla Güven şahsında 139'uncu, cezaevlerinde ise 101'inci günü aşılmıştır. Son 10 gün içinde ne yazık ki cezaevlerinden 4 cenaze çıkmıştır. 4 tutsak, tecridi protesto etmek için kendi yaşamına son vermiştir. Almanya'da ise bedenini ateşe veren 1 kişi ne yazık ki kurtarılamamıştır. Tüm kurumlar olarak, bizler elbette ölümü değil, yaşamı ve yaşatmayı savunuyoruz. Nedeni ne olursa olsun, kendi yaşamına son vermeyi doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bütün mücadelemiz ve çabamız, bir canın bile yitirilmemesi, sorunların çözülerek mutlak barışın sağlanmasıdır. Bu yüzden bu tarz eylemlerin devam etmemesi için herkese açık çağrımızı yapıyoruz. Gelin zulme karşı yaşamı savunarak mücadele edelim. Hukuk ve insanlık değerleri açısından İmralı'da aile ve avukat görüşünün bir an önce yapılması gereklidir."



Görüntü Dökümü



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HDP il binası



Basın mensupları



Pervin Buldan ve beraberindekilerin gelişi



Pervin Buldan'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 412 MB



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,



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Kız arkadaşını bekleyen genci 'Instagram'dan küfretti' diye bıçaklamış



Karaman'da, okuldan çıkacak kız arkadaşını bekleyen Yasin Kocaoğlu'nu (18) bıçaklayarak, öldüren Atakan Y. (17) ile arkadaşı E.S.M. (15), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Atakan Y.'nin, emniyetteki ifadesinde, Instagram'daki hesabından canlı yayın yaparken, yayına katılıp, kendisine küfrettiği için Kocaoğlu'nu bıçakladığını söylediği öğrenildi.



Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Nefise Sultan Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde, Karaman Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Yasin Kocaoğlu'nun yanına, okuldan çıkacak kız arkadaşını beklerken, Atakan Y. ve arkadaşı E.S.M. motosikletle geldi. Burada 3 kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Atakan Y., kavga sırasında Kocaoğlu'nu göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Olay anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Kocaoğlu'nu hastaneye götürmek üzere ambulansa aldı. Yolda kalbi duran Kocaoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Yasin Kocaoğlu, tedaviye alındığı Karaman Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



INSTAGRAM'DAN KÜFRETMİŞ



Olay sonrası kaçan Atakan Y. ve arkadaşı E.S.M. ise akşam saatlerinde polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Atakan Y.'nin, emniyetteki ifadesinde, Instagram'daki hesabından canlı yayın yaparken, Yasin Kocaoğlu'nun birkaç arkadaşıyla yayına katılıp, küfrettiğini, aralarında çıkan tartışma üzerine kız arkadaşıyla buluşacağı adrese kendisini davet ettiğini, çağrıldığı yere gidince Kocaoğlu'nu kavgada bıçakladığını söylediği öğrenildi. Atakan Y. ile arkadaşı E.S.M., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



Güvenlik kamerası



-Olay yerinde polisin inceleme yapması



Haber- kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))



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Taciz sanığının tutuklanmamasına kadınlardan tepki



MERSİN Kadın Platformu üyeleri, Adana'nın Pozantı ilçesinde 4 yıl önce cinsel tacize uğradığı iddia edilen E.S. (12) adlı kız çocuğunun davasında sanık olarak yargılanan M.D.'nin tutuklanmamasına tepki gösterdi.



Duruşma öncesi Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen Kadın Platformu üyeleri, basın açıklaması yaptı. Platform üyeleri adına konuşan Elmas Kara, olayın, ortaoukul öğrencisi E.S.'nin 2018 yılında yurt müdürü ve rehber öğretmene yaşadıklarını anlatması ile ortaya çıktığını belirterek şöyle konuştu:



"Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklanan imam M.D., 2'nci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Uzman psikoloğun E.S.'nin beyanlarının güvenilir olduğunu belirtmesine, tüm delil ve raporlara rağmen son duruşmada da sanığın yeniden tutuklanması talebi reddedilerek, sanığın işlediği suç görmezden gelinmiştir. Son duruşmada ise bütün bu delillere ve sanığın hiçbir duruşmaya katılamamasına rağmen tutuksuz yargılama süreci devam ettirilmiş, mahkeme başkanı, ertelemeyi duyunca isyan eden aileye alay eder gibi 'Beraat kararı bile çıksa suçsuz olduğunu göstermez' sözlerini sarf etmiştir. İşletilmeyen ve istismar suçlarını görmezden gelen adalet sistemine hesap soruyoruz; tüm taleplere ve delillere rağmen hala tutuklu yargılanmayan sanık kimler tarafından, ne şekilde korunmaktadır? M.D., derhal tutuklanmalıdır ve bu olayda sorumluluğu olanlar hesap vermelidir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Toplantıya katılanlardan genel görüntü



-Elmas Kara konuşurken



-Detay görüntü



-Tarsus Adliyesi tabela ve bina görüntüsü



(BOYUT: 398,87 MB )(SÜRE: 3,33 DK)



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



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Başkana sürpriz yapan paramotorcu, türbülansa yakalandı



Tokat'ta Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na havadan paramotor ile pankart açarak destek vermek isteyen Türk Hava Sporları Tokat İl Temsilcisi Serdar Saçtı, türbülans nedeni ile zor anlar yaşayarak sert bir iniş gerçekleştirdi.



Tokat'ta yeniden başkan adayı olan mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun seçim çalışması yaptığı eski meydan civarındaki esnaf ziyareti sırasında milli sporcu Serdar Saçtı, paramotor ile sürpriz yaptı. Başkana havadan pankart açarak destek veren Saçtı, türbülans nedeni ile fazla uçamayınca dengesini kaybederek alana sert bir şekilde iniş yaptı.



Başkan Eroğlu'na sürpriz yapmak için uçtuğunu ama havadaki türbülans nedeniyle inişinin hızlı olduğunu söyleyen Serdar Saçtı, "Başkanımıza sürpriz yapmak istedim bugün. Pankartını yaptırdık. Paramotorla uçuş yaptım. Bugün biraz hava akımı vardı ama başkanım için uçmam gerekiyordu" dedi.



Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise "Serdar kardeşimiz bize bir sürpriz yaptı. Bizim de yeni haberimiz oldu. Kendisi profesyonel bir şekilde uçan, Tokat semalarında zaman zaman seyahat eden bir kardeşimiz. Bize sürpriz oldu. Baktık yukarıda turunculu mavili bir yazı var. Aşağı doğru indikçe baktım kendi resmimi gördüm. Ardından altında da 'Tokat için hız kesme' sözünü görünce zaten meydan da geziyorduk hızlı bir şekilde buraya geldik ve kendisini karşıladık. Ben öncelikle bana yaptığı bu jestten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Paramotorcunun görüntüsü



-Sert bir iniş yapması



-Açtığı destek pankartı



-Konuşması



-Başkanın teşekkürü



Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,



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BM, İdlib'e 22 TIR insani yardım gönderdi



BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardım sürüyor. Bu kapsamda 22 TIR dolusu malzeme, kente gönderildi.



BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden 22 TIR'a insani yardım malzemesi yüklendi. Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde TIR'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından konvoy, İdlib'e hareket etti. Malzemeler bölgede yaşayan sivillere dağıtılacak.



Görüntü Dökümü



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-Cilvegözü Gümrük Kapısı tabelası



-BM görevlilerine ait araçlar



-Yardım yüklü TIR'lar Cilvegözü'ne gelirken



-Gümrük sahasına girerken



-Detaylar



SÜRE: 2'54",BOYUT: 326 MB



Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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