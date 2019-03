Dha Yurt Bülteni-15

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin Haziran 2023'te yapılacağını Mahalli İdareler Seçimlerinin ise 2024 yılının Mart ayında gerçekleştirileceğini belirterek, "Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği miting için geldiği memleketi Osmaniye'de yine kendi ismini taşıyan Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki Cumhur İttifakı Seçmen İletişim Merkezi önünde vatandaşlarla buluştu.



TBMM eski başkanlarından Hüsamettin Cindoruk'un, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, "Bu seçim Cumhuriyetin kurucu rejimi parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikam seçimidir" açıklamalarını eleştiren Bahçeli, "Bir siyaset eskisi, üstelik TBMM Başkanlığı yapan bir zat, 31 Mart seçimlerini, parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikam seçimi olduğunu utanmadan söylüyor. Be hey şuursuz, neyin intikamını kimden almaya cüret ediyorsun? Kimlerin nam ve hesabına tetikçilik yapıyorsun? Senin her yerin intikam olsa ne yazar? Bu meymenetsizler 31 Mart'ta rövanş almak için kuyruğa girmişler. Bunlar Türkiye'yi geriye götürmek için zillete düşmüşler. Bekaya inanmazlar, millete hizmeti bilmezler, ülkeye aidiyet hissetmezler. Yapılanı yıkmak maharetleridir. Hakikati inkar meslekleridir. Yürüyüşü engellemek, yükselişi durdurmak asıl maksatlarıdır. Ama Osmaniye bunları rezil etmeye kararlı, boyunlarını yere eğmeye yeminlidir. Bu çevrelere boşuna zillet demiyoruz, boş yere bunların maskelerini indirmiyoruz" dedi.



ERKEN SEÇİME ASLA İHTİYAÇ YOKTUR



31 Mart'tan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın varlığını koruyacağını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke, esas ve kurumlarıyla yerleşmesine hizmet edeceklerini vurgulayan Devlet Bahçeli şöyle devam etti:



"Hedef 2023, yani Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüdür. Hedef demokratik normalleşme, siyasi istikrar ve ekonomik gelişmedir. 31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi Haziran 2023'te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının Mart ayında gerçekleştirilecektir. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur. Milletimizin oyalanmasına, siyasi krizlere, karışıklık bekleyenlere tahammülümüz olamayacaktır. Dedikodu üreten mihrakların hevesleri beyhudedir. Türkiye önümüzdeki yıllarda 2023'e güçlenerek girmenin hazırlığını yapacaktır. 2023 lider ülke Türkiye amacımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Boş laflara karnımız toktur. İttifakımızın mayası sağlamdır. Bu mayanın özünde milli beka vardır. Konu vatandır. Konu millettir. Konu Türkiye'dir. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışımıza uygun hareket etmeyi vicdan görevi sayarız. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in hem yüzüncü yıl dönümünü, hem de iki yüzüncü yıldönümünü planlayıp tarihi adımları atacak muazzam bir şuurun özeti ve özel halidir. Millet olarak ekmeğimizi birlikte ve paylaşarak yiyeceğiz, yükümüzü de hep birlikte, omuz omuza kaldıracağız. Büyük bir milletiz, tarihe şan bırakmış, mührünü basmış kahraman Türk milletiyiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, birlikte güçlü Türkiye'ye ulaşacağız."



Bahçeli konuşmasının sonunda, Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan adayı Kadir Kara olmak üzere, ilçe ve beldelerdeki Cumhur İttifakı, Ak Parti ve MHP'li adaylara destek istedi.



PROF. DR. ÖNAL: MALATYA'DAKİ DEPREMLER ÖNCÜ GİBİ GÖRÜNÜYOR



Malatya İnönü Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, kentte son bir haftada meydana gelen büyüklükleri 3.0 ile 4.5 arasında değişen depremlerin ana deprem olmadığını belirterek, "Bunlar öncü deprem gibi görünüyor. Daha büyük deprem için tedbir almak gerekiyor" dedi.



Arguvan ve Hekimhan ilçesinde 21 Mart'tan bugüne kadar büyüklükleri 3.0 ile 4.5 büyüklüğünde değişen depremler, 93'ü ağır olmak üzere 250 binada hasara yol açtı. Depremin ardından bölgede çalışma başlatılırken, hasarlı evlerde yaşayanlar için çadır kuruldu, yardımlar yapıldı.İnönü Üniversitesi'nde görevli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, depremlerin Malatya-Ovacık fay hattında meydana geldiğine dikkat çekerek şöyle dedi:



"Son günlerde kaydedilen depremler Malatya-Ovacık fayının üzerinde gerçekleşiyor. Malatya-Ovacık fayı Ovacık'tan başlayan Arguvan'ın kuzeyinden güneyine doğru dönen bir hat. Dönüş yerinde aktivite görülüyor. Son günlerde burada en büyüğü 4.5 olan depremler kaydedildi. Bu sarsıntıların herhangi birisi ana deprem gibi görülmüyor. Bunlar öncü deprem gibi görünüyor. Daha büyük deprem için tedbir almak gerekiyor. Kaç büyüklüğünde olabilir? Onu kestirmek zor ama daha önce yaşanılan bu tip depremlerin ardından 1 puan yüksek artçıları olabiliyor."



ANNESİNE AİT OTOMOBİLLE KAZA YAPAN 15 YAŞINDAKİ OGEDAY, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI







İZMİR'de, annesine ait olan, gizlice aldığı otomobille otoyol gişelerinin duvarına çarpan ve alev alev yanan otomobilde can veren 15 yaşındaki Ogeday Kaya'nın cenazesi toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede anne Esra Kaya, güçlükle sakinleştirildi.



Kaza, dün (çarşamba) sabah saatlerinde, İzmir- Aydın yolunun Işıkkent Gişeleri Mevkisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 9'uncu sınıf öğrencisi Ogeday Kaya, evin önünde park halinde olan, 35 KB 0165 plakalı annesine ait otomobili, aile bireylerinin haberi olmadan çalıştırıp, yola çıktı. Kaya'nın gişelerden geçerken, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, duvara çarptıktan sonra alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobildeki Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenilen Kaya'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.



ANNENİN FERYATLATI YÜREKLERİ BURKTU



Talihsiz genç için bugün Yamanlar Cemevi'ne cenaze töreni yapıldı. Törene, Kaya'nın matematik öğretmeni olan annesi Esra Kaya ve babası Sedat Kaya'nın yanı sıra, akrabaları, sınıf arkafaşları ve anne Esra Akın'ın öğrencileri de katıldı. Öğrencileri ayakta yakınlarının yardımıyla güçlükle durabilen öğretmenleri Esra Akın'a çiçek verirken, arkadaşları da Ogeday için uzun süre gözyaşı döktü. Anne Kaya'nın, cenazenin defnedilmek üzere arabaya yüklendiği sırada üzerinde Türk bayrağı konulan tabutta elleriyle sarılarak teslim etmek istememesi yürekleri burktu. Ogeday Kaya'nın cansız bedeni, kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.







ZİNCİRLEME KAZADA KAMYONET ALTINDA KALAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ



DİYARBAKIR'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonetin altında kalan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Otomobilin sürücüsü, kamyonetin demir olan kasasının ucunun, başına çarpmasından 30 santimle kurtuldu.



Kaza, öğleden sonra Diyarbakır- Elazığ karayolunda meydana geldi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde bulunan kavşakta yan yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YY 695 plakalı otomobil, Elazığ yönünde hareket halinde olan 65 LE 192 plakalı kamyonet ve 38 YR 957 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmayla 34 YY 695 plakalı otomobil, kamyonetin altına girip sıkıştı.



DEMİR UCUN ÇARPMASINA 30 SANTİM KALDI



Kamyonetin demir olan kasasının ucu, otomobilin sürücüsünün başına çarpmasına 30 santim kalması dikkat çekti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen araçlar ise çekicilerle otoparka çekildi.



BODRUM'DA sezona hazırlanan 'beach clup'te yangın



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sezon hazırlığında olan bir 'beach clup'ün deposunda yangın çıktı. Gökyüzünü saran siyah duman kentin çeşitli yerlerden görükürken, yangının bitişikteki otele sıçramaması için yoğun çaba harcandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.



Bitez Sahili'nde bulunan bir 'beach club'un deposunda, bugün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki şezlong minderleri, masalar, sandalyeler ve hasır güneşlikler hasar gördü. Depodan gökyüzüne yükselen siyah dumanlar Bodrum merkez, Gümbet, Konacık ve Bitez mahallelerinden göründü. Sezona hazırlık çalışmalarının sürdüğü işletmede çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Muğla 911 Arama ve Kurtarma gönüllüleri de ekiplere yardımcı oldu. Ekipler alevlerin, deponun yanında bulunan otele sıçramaması için de uzun süre uğraş verdi. Otelin bazı klima motorları alevlerin sıcaklığıyla eridi. Yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alınırken, 1 saatte tamamen söndürüldü. Ekiplere yangının söndürülmesinde yardımcı olan Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüsü Ahmet Tek, yangının çıkış nedenini bilmediklerini ve herhangi bir yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



