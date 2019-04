Dha Yurt Bülteni -15

Batman'da, 3 yaşındaki Fatih kayıp (2)ARAMAYA DALGIÇ POLİSLER DE KATILDIBatman Kozluk'ta kaybolan 3 yaşındaki Fatih Aktoğa'nın bulunması için AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarına Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç polisler de katıldı.

Batman Kozluk'ta kaybolan 3 yaşındaki Fatih Aktoğa'nın bulunması için AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarına Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç polisler de katıldı.



ANNESİ: KAÇIRILDI



Fatih'in annesi Nurcan Aktoğa oğlunun kaçırıldığını iddia etti. Anne Aktoğa, "Benim oğlumu kaçırdılar. Onu geri getirsinler, oğlumu bulsunlar. Benim oğlum suya gitmedi. Ne olursunuz sesimizi duyun. Benim oğlum suya girmez ki, hiç görmemiş. Üç yıldır suyun kenarından geçer ama kesinlikle suya girmez. O sudan çok korkuyor. Ben onun kaçırıldığını düşünüyorum" dedi.



Şırnak'ta AK Partili Yarka, mazbatasını alıp göreve başladı



ŞIRNAK Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Parti'li Mehmet Yarka, Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alıp, vali yardımcısı da olan Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu'ndan görevi devraldı.



Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yüzde 61,88 oranında oy alan Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Mehmet Yarka, Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Başkan Yarka, ardından Şırnak Belediyesi'ne geçip, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu'ndan belediye mührünü teslim aldı. Belediye çalışanları tarafından karşılanan Başkan Yarka için küçükbaş hayvan kesildi.



Mehmet Yarka, belediyede çalışanlarla yollarına devam edeceğini ifade ederek, çalışmayanlarla ise helalleşeceğini söyledi. Başkan Yarka, "Bu bayrağı Turan Bedirhanoğlu'ndan almak benim için ayrı bir onurdur. Çünkü gönlünü Şırnaklılara veren bir kardeşimizdir. Yoğun bakımda olan bir hastayı yürüttü. Biz de bundan sonra artık bu hastayı koşturacağız. 31 Mart seçimlerindeki 61,88 oy oranı hepimizin iyi okuması lazım. Dün kutlama alanında Şırnaklıların ne kadar hizmette ve böyle bir birlik beraberliğe susadığını gördük. Bunlar göğsümüzü kabarttı. Ben sadece bu 61,88'lik oyu belediye olarak değil Şırnak'taki tüm kurumların iyi okuması lazım. Onun içindir ki, benim sloganım 'Biz çalışanlarla devam edeceğiz, çalışmayanlarla da helalleşeceğiz.' Ben buraya hasta halimle geldim. Ama canımı da vermeye hazırım. Benim kalbimde tek bir kimseye kinim, nefretim yoktur. Burası Şırnak'tır, tüm Şırnaklıların evidir. HDP'ye, MHP'ye, CHP'ye tüm partilere gönül veren kardeşlerimizin evidir. Ben herkese en güzel şekilde görev yapacağım. Bir daha söylüyorum bu Şırnaklılara ihanet etmeyeceğim" dedi.



Görevi devreden Vali Yardımcısı Bedirhanoğlu ise hendek ve barikat olayları nedeniyle görevlendirildiği Şırnak Belediye Başkanlığı'nda Kasım 2016 tarihinden beri başarılı çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Bayramiç'in Örenli köyünde muhtarlık seçimi iptal edildi



Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Örenli köyünde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerindeki muhtarlık seçimleri bir kişinin eşinin yerine oy kullandığı tespit edilmesi üzerine iptal edildi.



Bayramiç ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki 77 seçmeni bulunan Örenli köyünde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerindeKİ muhtarlık seçimi için 74 seçmen sandık başına giderek oyunu kullandı. Seçimlerinde mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım (42), 33, muhtar adayı Ethem Yavuz (55) 33, Ufuk Aykurt ise 8 oy aldı. Aynı oyu alan muhtar adayları Mehmet Sedai Yıldırım ve Ethem Yavuz arasında yapılan kura çekimi sonrasında muhtarlık seçimini mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım kazandı.



Kuranın ardından muhtarlık seçimlerinde sahte oy kullandığı iddiasında bulunan muhtar adayı Ethem Yavuz ilçe seçim kurulu'na itirazda bulundu. Yapılan araştırmada 1092 nolu sandıkta Seyhan Özer'in yerine eşi Hüseyin Özer'in oy kullandığı tespit edildi. Seçim Kurulu, muhtarlık seçimlerini iptal etti. İptal edilen muhtarlık seçim 1 Haziran'da yapılacak.



Muhtarlık seçimlerinde hakkının yendiğini belirten muhtar adayı Ethem Yavuz, "Seyhan Özer oyunu bana vereceğini söylemişti ama eşi Hüseyin Özer yerine sahte oy kullanınca seçimler itirazımız üzerine iptal oldu" dedi.



Muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ise, "Seçimler bitti. Sonuçlar açıklandı. Oy oranı eşit olunca, kura çekildi. Muhtarlık seçimini ben kazandım. Eğer kurada kaybetseydim, muhtarlık mührünü teslim edecektim" diye konuştu.



İş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı



Gaziantep'te, havlu ve bornoz sattığı iş yerinde, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan Ali Taş (64), karın bölgesinden yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırı sonrası kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, öğleden sonra, Batıkent Mahallesi Ali İhsan Göğüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Taş, havlu ve bornoz sattığı iş yerine giren kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Karın bölgesinden yaralanan Taş, yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup dükkana gelenlerin çağırdığı görevlileri, Taş'ı ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, Ali Taş'ı vurup, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.



Liseliler otizme dikkat çekmek için ellerini boyadı



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde liseliler, 2 Nisan Dünya Otizm Günü'nde yürüyüş yaparak otizme dikkat çekti.



Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2 Nisan Dünya Otizm Günü etkinlik düzenledi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, eşi Duygu Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, veliler ve öğrenciler etkinliğe katıldı. Özel Eğitim Uzmanı Yunus Emre Durukan ve Psikolojik Danışmanlık Rehber Öğretmeni Ayşegül Bircan tarafından okulun konferans salonunda otizm anlatıldı. Etkinlikler kapsamında yaklaşık 500 öğrenci, sevgi yolu üzerinden sloganlar eşliğinde Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Meydanda otizmle ilgili konuşmalar yapıldı. Liseliler, otizme dikkat çekmek için ellerini boyayıp levhaya baskı yaptı ve imzalar attı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da boya etkinliğine katıldı.



Karamollaoğlu'ndan, seçimde ölen 2 kuzenin yakınlarına taziye ziyareti



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde, pazar günü oy verme işlemi sırasında kavgada ölen ve dün toprağa verilen SP üyesi İlyas Aktaş ve Hasan Aktaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Bölünmez Mahallesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kabinine başkalarıyla girmek isteyen kişilerle, sandık görevlisi olan Saadet Partisi (SP) üyesi İlyas Aktaş arasında tartışma çıktı. Tartışma müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve diğerlerinin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan İlyas ve Hasan Aktaş olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Aktaş ise hastaneye kaldırıldı. Yaşananların ardından olaya karışan 4 kişi gözaltına alınırken, ölen kuzenler İlyas ve Hasan Aktaş ise dün toprağa verildi.



Bu sabah Malatya'ya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partilileriyle birlikte Bölünmez Mahallesi'ne giderek hayatını kaybeden İlyas ve Hasan Aktaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün olayla ilgili kendisini arayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini ve konunun takipçisi olacaklarını belirten Karamollaoğlu, suçu işleyenlerin mutlaka bulunması ve cezalandırılması gerektiğini kaydederek, şöyle dedi:



"Biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Bu konunun takipçisiyiz. İnşallah netice alınır, kimse böyle bir cinayeti örtbas edemez. Acınız büyük, biz buraya sadece yalnız olmadığınızı, meseleyi göz ardı etmediğimizi bilesiniz diye geldik. Gönül isterdi ki bir seçim sebebiyle böyle bir durum meydana gelmesin. Sizden muhafaza ettiğiniz soğukkanlılığınızı korumanız. Haklıyken Allah muhafaza haksız duruma düşecek bir adım atmayın."



İYİ Parti, Balıkesir'de seçim sonuçlarına itiraz etti



Balıkesir'de Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok ve parti yöneticileri, resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulundu.



Balıkesir'de Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna ve partililer, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına itirazda bulundu. İYİ Partililer, Balıkesir Adliye'sine gelerek, Merkez Altıeylül ve Karesi İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçelerini verdi. Balıkesir'in 20 ilçesinde de İYİ Partili yöneticiler tarafından resmi olmayan sonuçlara da itiraz edildi.



Adliye önünde açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, "Seçim sonucundan sonra aldığımız sonuçlara göre şuan 10 bin 92 oy geride olduğumuzu tespit ettik. Bununla ilgili teşkilatlarımıza gelen ıslak imzalı seçim tutanakları teşkilatlarımız tarafından incelendi. Seçim tutanaklarında usulsüzlükler oldukça fazla. Bunlarla ilgili teşkilatlarımız iki gündür gece gündüz çalışıyorlar. Bugünde 1 oy hakkımıza dahi sahip çıkabilmek adına itirazlarımızı gerçekleştireceğiz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda aşağı yukarı 2 bine yakın sandıkta yüzde 3'ten fazla geçersiz oy olduğu tespit edildi. Aşağı yukarı, 300 yakın sandıkta da büyük partilerin yüzde 75'ten fazla oy aldığı tespitleri var" dedi.



Millet İttifakı İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok ise Balıkesir'de seçimin üzerinden iki gün geçmesine rağmen milli iradenin tecelli etmediğini belirterek, "Bunu bize oy veren vermeyen AKParti'liler dahi söylemektedirler. Biz bir tek şey istiyoruz milli iradenin tecelli etmesini. Bizim için kimin çıktığı önemli değil. Balıkesir'de oy kullanan vatandaşlarımızın oylarının sandık sonucunda hakkaniyetle sayılıp tespit edilip milli iradenin tecelli edilmesini istiyoruz. AK Partililer ve özellikle Yücel Yılmaz şaibeli bir şekilde bu 5 yılın geçmemesi istemiyorsa adaletin tecelli etmesi için bizden daha çok çalışmalı" diye konuştu.



Haber: Devrim DERİN/BALIKESİR, -



================



Konak Belediye Başkanı seçilen Batur'a, Narlıdere'de duygusal veda



İzmir'de Narlıdere ilçesinde 20 yıl başkanlık yapan CHP'li Abdül Batur, son seçimde Konak'tan aday gösterilip seçilince, belediye personeliyle vedalaşmasında duygusal anlar yaşandı. Törende çalışanların bazıları gözyaşı döktü.



İzmir'de Konak Belediye Başkanı seçilen Abdül Batur, 20 yıl başkanlık yaptığı Narlıdere Belediyesi çalışanları ile vedalaştı. Törene Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Ulvi Dülger, Belediye İş 2 No'lu Şube Başkanı Metin Şanlı, belediye bürokratları ve belediye çalışanları katıldı. duygusal anların yaşandığı törende bazı belediye çalışaları gözyaşı döktü. Batur, şunları söyledi:



"Bu aslında bir veda değil. Konak'ta da bir abiniz ve arkadaşınız olduğunu unutmayın. Böyle bir konuşma yapacağım hiç aklıma gelmemişti. 20 yıldır beraberiz. Yola çıkarken ve yakın zamanda bir araya geldiğimiz arkadaşlarımız var. Narlıdere'de güzel işler yaptık. Başarılı işlere imza attık sayenizde. Narlıdere Belediyesi'nde bir aile ortamı vardı. Sizler bizim evlatlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimizdiniz. Ben hep o gözle baktım sizlere. Belediyenin tüm birimlerindeki arkadaşlarımız bizleri mahcup etmeden Narlıdere'yi ve belediyeyi bir marka yaptı. Bunu Konak Belediye Başkanlığı adaylık sürecinde çok daha iyi anlayıp görme fırsatım oldu. Vatandaşımızla el sıkışıyoruz. 'Ben, Abdül Batur' diyorum, vatandaşımız 'Narlıdere Belediye Başkanı mı?' diyor. Adaylık sürecinde vatandaşlarımızın bana söylediği, en sık duyduğum ve beni en çok gururlandıran söz ise 'Konak'ı da Narlıdere gibi güzelleştirecek misin?' oldu. Abdül Batur vatandaşlarımızın gözünde güzel bir markaysa eğer bu sizlerin sayenizdedir. 20 yıl boyunca bana her alanda destek olan tüm belediye çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim ne kadar hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal ediniz."



İZMİR, -

