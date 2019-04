Dha Yurt Bülteni-15

TKP'li Maçoğlu, Ovacık'ta görevini CHP'li Sarıgül'e devrettiTunceli'de resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanlığı görevini CHP'li Mustafa Sarıgül'e devretti.

TKP'li Maçoğlu, Ovacık'ta görevini CHP'li Sarıgül'e devretti



Tunceli'de resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanlığı görevini CHP'li Mustafa Sarıgül'e devretti. Görev teslim töreninde belediye çalışanları hüzünlenirken, Maçoğlu, halefine görevinde başarılar diledi.



İlk girdiği 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ovacık Belediye Başkanı seçilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, görevini bu seçimde CHP'den seçilen halefi Mustafa Sarıgül'e devretti. Devir töreninde belediye çalışanları hüzünlenirken, Maçoğlu, halefine görevinde başarılar diledi. Eski çalışma arkadaşlarına seslenen Maçoğlu, ekip olarak güzel çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Belediye başkanları gelip geçicidir. Siz burada hep hizmete devam edeceksiniz. Bana verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ederim" dedi.



CHP'li yeni Başkan Sarıgül ise, ilçede yaşanan içme suyu gibi sorunları çözmek için çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Sarıgül, "Belediyemizin temel sorunları var. İçme suyu ve arıtma tesisi gibi sorunlar. İlk olarak bu sorunlara çözüm bulacağız. Bunun dışında belediyecilik anlayışı dışında çevrenin korunması ve ilçede üretimin artırılması gibi ilçemizde oluşmuş olumlu enerjiyi en üst seviyeye çıkarmak için çabamız daha da artacak. İlçe ekonomisine katkı sunmak için her kesimle konuşarak yeni atılımlar yapacağız" diye konuştu.



Devir teslim töreninin ardından Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Kırklareli'nde bağımsız seçilen Kesimoğlu'na CHP'lilerden destek(2)



ÖZEL VE İNCE, KIRKLARELİ'NE GELDİ



Kırklareli'de resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu destek vermek için CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile CHP'li Muharrem İnce Kırklareli'ne geldi. Özel, 170 sandığın yeniden sayılmasına karar verilen İlçe Seçim Kurulu'na giderken, Muharrem İnce, Kesimoğlu'nu makamında ziyaret etti. Burada konuşan İnce, şunları söyledi:



"Kırklareli halkı bir demokrasi dersi vermiştir, bütün Türkiye'ye. Herkese örnek olması gereken bir dersti bu. Bu dersin öğretmeni de Mehmet Siyam Kesimoğlu'dur. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyorum. Sayın Kesimoğlu'nun Cumhuriyet Halk Parti'liliğini kimse tartışamaz. Onun yüreği, gönlü, kalbi duyguları, ruhu Cumhuriyet Hak Parti'lidir. Kendisiyle milletvekili olduğumuz dönemde, ilk milletvekili seçildiğimiz dönemde ikimizin de kafasında bir tane beyaz saç yoktu. O günlerden beri siyasi mücadelemiz devam ediyor. Bu konuda kimsenin tartışma yapacak yeri yoktur. Ama olan olmuştur. Bir şeyler olmuştur, herkes kim suçlu, kim güçlü kamuoyu da biliyor. Fakat şimdi bunları konuşmanın da yeri değil, şimdi barışmanın zamanıdır. Burada bir hak gaspı yaşatılmak isteniyor. Kırklareli halkının iradesine ipotek konulmak isteniyor. Adında adalet olan parti, baskıyla tehditle, korkuyla işte milletvekillerinin açıklamasını gördünüz suç üstü yakalandı. Bu kabul edilemez, bunu kabul etmeyeceğiz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini göreve davet ettim, onlar da sahip çıkacaklardır."



'KESİMOĞLU BAĞIMSIZ DEĞİLDİR'



Kırklareli'de siyasi tarihe örnek olacak bir durum olduğunu ifade eden İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Siyasi partiler aday belirlerken daha dikkatli olmak zorunda kalacaklardır. Mahcup olma ihtimallerini düşüneceklerdir. Bugünkü yaşananlara gelince, 170 sandık var, tüm sandıkların ıslak imzalı tutanakları elimizde. İtiraz yapılacaksa sandık başında bu itirazlar yapılıp kayıt altına alınmalıydı. Yıllarca sandık görevi yapmış birisi olarak, aday olmuş birisi olarak söylüyorum. Ne zamandır 170 sandık olup da 170 sandığı açtırıp saydırmak istiyoruz uygulaması vardır. Seçim kurullarının tarihinde böyle bir uygulama yoktur. Hangi sandığa itirazınız var, 83, 126, 154 hangisiyse ve bu daha önceden tutanak altına alınıp yazılmışsa onlar sayılırdı. Onların sayılmasından da bir korkumuz yok, hepsinin sayılmasından da bir korkumuz yok. Islak imzalı tutanaklar elimizde çünkü. Ayrıca aradaki fark 248 de değildir. A partinin bulunduğu alana basılırsa kabul ediyorsunuz ama bağımsız adayın sadece yukarı basılanı geçerli olarak kabul ediyorsunuz, aşağıya basılırsa kabul etmiyorsunuz. 1600 oy da haksız, hukuksuz, vicdansız bir şekilde iptal edilmiştir. Bu sayı gerçeklerin çok çok üstündedir, hak yerini bulacaktır. Sayın Kesimoğlu, bağımsız değildir. Sayın Kesimoğlu, 82 milyonun evladıdır. Türkiye'de demokrasiden yana olan herkes insan hakları ve hukukun üstünlüğünden yana olan herkes kendisine sahip çıkacaktır. Ben de bu duygularla buraya geldim. Biz buradayız, biraz sonra da adliyenin önüne gideceğiz. Bir hakkın teslimini istiyoruz. Nasıl İstanbul'da İmamoğlu'na sahip çıkıyorsak, tüm Türkiye'yi Kesimoğlu'na sahip çıkmaya davet ediyorum."



ÖZEL: HUKUKSUZLUK VAR



CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 170 sandığın sayılma kararının hukuksuz olduğunu öne sürdü. Özel, "Burada bir hukuksuzluk var, sadece itiraz olan sandıkların sayılması gerekiyor, 170 sandığın sayılmaması gerekiyor. Biz de gereken itirazlarımızı yapacağız" dedi.



SEDA, 16 OY FAZLASIYLA 10 YILLIK MUHTARI GERİDE BIRAKTI







ELAZIĞ'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde aday olduğu Sugözü Mahallesi muhtarlığını, 10 yıllık rakibinden 16 oy fazla olarak kazanan Seda Gündoğan (28), merkez ilçedeki tek kadın muhtar oldu. Gündoğan, mahallede kadın eliyle önemli çalışmalar yapacağını söyledi.



Elazığ merkeze bağlı Sugözü Mahallesi'nde pazar günü yapılan seçimde 2'si erkek 3 aday yarıştı. Üniversite mezunu Seda Gündoğan seçimlerde 110, mahallenin 10 yıllık muhtarı Mehmet Halit Sanaç ise 94 oy aldı. Mevcut muhtardan 16 oy fazla alıp seçimi kazanan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu Gündoğan, merkez ilçedeki 38 mahallenin de en genç ve tek kadın muhtarı oldu.



Küçük yaşta annesini ve babasını kaybettikten sonra amcaları ve halaları tarafından büyütülen çağrı merkezinde çalışan Gündoğan, 2 erkek rakibini geride bırakıp, merkezdeki 38 mahallede en genç ve tek kadın muhtar seçildiği için mutlu olduğunu söyledi. Gündoğan, mahallesi için çalışacağını belirterek, "Ailemin ve komşularımın desteği ile seçimlere girdim. Mahallemiz çok güzel bir yer. Sadece eksikliklerimiz var. Bu dönem mahallemize kadın eli değecek. Güzel hizmetler yapacağıma inanıyorum. Elazığ'da 38 mahallede tek kadın ve en genç muhtarım. 110 oy alarak kazandım. Eski muhtar 94 oy aldı. Mazbatamı aldıktan sonra özellikle yol sorunumuzu çözeceğiz. Altyapı sorunlarımızı gidermek için gerekli yerlere müracaat yapacağız. Ben şu an çağrı merkezinde çalışıyorum. Muhtarlık yapmama engel olacağını düşünmüyorum. Ama sorun olacaksa işimi bırakabilirim" dedi.



Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi (3)



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun cenazesi okulunda düzenlenen törenin ardından Gebze Ahatlı Mahallesi'ne getirildi. Ahatlı Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, şehit öğretmenin ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Necmeddin Kuyucu'nun cenazesi Ahatlı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Büro-Sen Şube Başkanı Akış'a 'broşür' gözaltısı (2)



SERBEST BIRAKILDI



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seçim öncesinde belediye başkanı Fatih Bakıcı aleyhinde ifadeler bulunan broşürün dağıtılmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili 28 bin broşür ele geçirildiğini belirterek şöyle açıklama yaptı:



"28 Mart 2019 günü gece 00.00 ile 08.40 saatleri arasında Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı karalayıcı nitelikte hakaret ve iftira içeren el broşürlerinin dağıtılması ile ilgili olarak toplam 20 kişi şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınarak salıverildi. İfadesi alınan şahısların verdikleri bilgiler doğrultusunda, N.B.'ye ait işyerinde yapılan aramada 2 bin adet Fatih Bakıcı'yı hedef alan 'Tayland Fatihi' ibareli, 26 bin adet Cumhuriyet Halk Partisi Bozüyük İlçe Başkanlığını hedef alan 'Bunları Biliyor Musunuz?' ibareli broşür ele geçirilmiştir. Şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan 15 kişi ifadeleri akabinde serbest bırakılmıştır.ö Denildi. Açıklamada 'Hoca' lakaplı Mustafa Dalar'ın halen arandığı ve yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.



BİLECİK



======================



AYNI YOLDAKİ 3 KAZADA 7 YARALI



DİYARBAKIR-Elazığ Karayolu'nda aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Diyarbakır- Elazığ Karayolu'nda aşırı yağmur nedeniyle art arda kaza yaşandı. Kazalardan ilkinde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 FE 2448 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, yağmur suyu biriken yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kamyonette sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonet ise çekiciyle otoparka götürüldü.



Daha sonra meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında da 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Jandarma ve polis ekipleri, olası kazalara karşı karayolunda önlem aldı.



ÖZEL BİREYLER 'OTİZM'E DİKKAT ÇEKTİ



ANTALYA'da otizmli ve zihinsel özel bireylerin yer aldığı okulda, 'Otizm Farkındalık Ayı' etkinliklerinde özel bireyler doyasıya eğlendi.



Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ramazan Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde Otizm Farkındalık Ayı Etkinlikleri yapıldı. Özel bireylerin eğitim gördüğü okulda otizmli bireylerden oluşan ritim grubu çeşitli enstrümanlar kullanarak özel arkadaşlarına müzik keyfi yaşattı. Özel bireylerin, okuldaki özel eğitim öğretmenlerinin ve velilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte özel öğrenciler doyasıya eğlendi. Ardından okul bahçesinde otizmli bireyler özel eğitim öğretmenleri eşliğinde ellerini boyayarak beyaz bir çarşaf üzerine el baskıları yaptı. El izlerini bırakan özel bireyler okul bahçesinde müzik eşliğinde oynadı. Son olarak öğretmenleri özel bireylerle birlikte okul bahçesine 15 zeytin, portakal ve limon fidesi dikerek 'Otizmin Farkında Mısınız?' dedi.



'AMACIMIZ OTİZMİN FARKINDALIĞINI ARTIRMAK'



Ramazan Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi okul müdürü İlhan Gemalmaz, okulda 85'i otizmli olmak üzere 135 özel öğrencinin eğitim gördüğünü anlattı. Özel bireylerin yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmeleri için her alanda özel eğitim verilerek özel bireylere ve ailelere yönelik huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim verildiğini belirten Gemalmaz, Nisan ayının 'Otizm Farkındalık Ayı' olarak kutlandığını söyledi.



Nisan ayı boyunca çeşitli etkinliklerle otizme dikkat çekeceklerini vurgulayan İlhan Gemalmaz, 9 Nisan'da Engelsiz Kafe'de özel öğrencilerin yaptığı resim ve ebru çalışmalarının sergileneceğini açıkladı. Gemalmaz,"Otizm dışardan görüldüğünde hemen anlaşılabilen bir rahatsızlık değil. Otizmi tanımak, görmek için onlarla birlikte olmak gerekir. Otizm genelde iletişim kurmada, sosyal yaşama uyum sağlamada güçlük çektiğinde anlaşılıyor. Amacımız, bu bireylerin de hayatta var olduğunu, onlarla birlikte yaşayabildiğimizi gösterebilmek. Otizmin farkındalığını artırmaktır. Dünyada her 59 yetişkinden 1'i otizm tanısı alıyor. Bu yılki sloganımız 'Otizmin farkındayız, çözümde yanındayız'" dedi.



