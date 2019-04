Dha Yurt Bülteni -15

VALİLİK: TÜM TEDBİRLER ALINMIŞTIR

Elazığ Valiliği'nce, dün akşam Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.

Elazığ'da deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)



VALİLİK: TÜM TEDBİRLER ALINMIŞTIR



Elazığ Valiliği'nce, dün akşam Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı. Deprem sonrası Valilik bünyesinde anında kriz merkezi kurulduğu belirtilen açıklamada, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın, hasar gören bölgelerde gece boyu inceleme yaptığına değinildi. Deprem sonrasında bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:



"Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelinden oluşan depremin merkezi ve merkezine yakın 21 köyde; 12 ekip, 24 kişilik teknik eleman tarafından ön hasar tespiti için çalışmalar sürmektedir. Saat 15.00 itibarıyla 16 köyde hasar tespit çalışmalarında 350 civarında konut incelemesi yapılmıştır. Olası kalan diğer köylere de ekipler intikal halindedir. AFAD Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kızılay Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ek ihtiyaç tespiti için bölgede tarama işlemlerine de devam edilmektedir. Kızılay tarafından bölgeye yaklaşık 500 kişiye yetecek gıda malzemesi ile 115 battaniye, 115 yatak ve 23 ısıtıcı da gönderilmiştir. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşın tüm tedbirler alınmıştır. Yaklaşık 75 personel, 25 araç ile çalışmalar tüm hızıyla titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşın tüm tedbirler alınmıştır. Nihayetinde; sonraki etaplarıyla birlikte afet bölgesinde evleri zarar gören farklı köylerdeki 43 ailenin barınmalarına yönelik çadırların kurulumu sağlanmıştır."



ELAZIĞ



==========================



Iğdır'da MHP'liler seçimin iptalini istedi



IĞDIR'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden MHP, İl Seçim Kurulu'na başvurarak seçimin iptalini istedi.



Iğdır'da, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin adayı Yaşar Akkuş, geçerli oyların yüzde 50.10'unu alarak, belediye başkanlığına seçildi. Oyların yüzde 46.65'ini alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, usulsüzlük olduğunu savunup, sonuca itiraz etti. Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden sayılan oylar seçim sonucunu değiştirmedi.



Başkan adayı İsa Yaşar Tezel bu kez MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman, parti avukatı Özcan Günsoy, parti üyesi Dadaş Yatlı ile İl Seçim Kurulu'na giderek seçimin iptali yönünde başvuru yaptı. Tezel, "Merkez ilçe seçim kuruluna yaptığımız sandık bazlı ve seçim iptali başvurusu, merkez ilçe seçim kurulunun yetkisi dışında olduğu için itirazımızı yeni eklediğimiz maddi delillerle İl Seçim Kurulu'na sunuyoruz. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Haklı mücadelemiz devam ediyor. Sonuna kadar davamızın, haklılığımızın takipçisi olacağız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-İsa Yaşar Tezel'in açıklaması



Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,



======================



Rus askeri gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti



RUS Donanması'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'ne doğru yol alan geminin güvertesinde, can yelekli askerlerin beklediği görüldü.



Ege Denizi'nden saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 148 borda numaralı 'Orsk', saat 16.30 sıralarında, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Rus askeri gemisi 'Orsk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin güvertesinde, can yelekli askerlerin beklediği görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Çanakkale Boğazı'ndan geçen rus savaş gemisinden görüntü.



-Güvertesinde can yelekli askerlerden görüntü.



Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



========================



Bingöl'de AK Parti'li Arıkan göreve başladı



BİNGÖL'de AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, mazbatasını alıp, göreve başladı.



31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Bingöl Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'li Erdal Arıkan, belediye meclis üyeleri ile birlikte İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Buradan Bingöl Belediyesi Veysel Belgin Gençlik Merkezi'ne geçen Arıkan, çok sayıda partili ve vatandaş tarafından karşılandı. Arıkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, belirli bir kesimin değil, herkesin başkanı olarak görevi devraldığını söyledi. Seçimlerin huzur içerisinde tamamlandığını kaydeden Arıkan, hizmetlerinden dolayı önceki dönem belediye başkanlarına teşekkür etti. Halkın verdiği yetkiyi, Bingöl'e hizmet üretmek için kullanacağını vurgulayan Arıkan, şunları söyledi:



"Bingöl'ün bu güzel insanlarıyla el ele, omuz omuza, gönül gönüle vererek geleceğin Bingöl'ünü inşa ederken, bütün gönüllere girmeye çalışacağız. Bunu çok önemsiyoruz. Bu dönem, hizmetler noktasında açıkladığımız bütün projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Ama bunun ötesinde insanlarımızla gönül bağı kuracağız. Vatandaşlarımızla çok sağlıklı bir diyalog kurarak, gönül belediyeciliği noktasında halkımızla ciddi anlamda uyum içerisinde olacağız. Halkımızı dinleyeceğiz, onlardan fikir danışacağız, halkımızın istemediği, huzursuz olduğu benimsemediği hiçbir projeyi hayata geçirmeyeceğiz" dedi.



Konuşmaların ardından Arıkan, Belediye Başkanvekili Murat Şanlı'dan mührü teslim alıp, göreve başladı.



Görüntü Dökümü



-----------



Arıkan'ın mazbatasını alması



Arıkan'ın karşılanması



Arıkan'ın belediye mührünü alması



- Arıkan'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,



=======================



'Erasmusik' Gemlik'de renkli görüntüler oluşturdu







ERASMUS Gençlik Değişimi kapsamında Gemlik Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen "Erasmusik" isimli projeyle Fransa, İspanya, Romanya, Polonya ve Litvanya'dan 42 öğrenci Gemlik'e geldi.



İlk olarak Gemlik Kaymakamı Kemal İnan ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı ziyaret eden öğrenciler kaymakam ve başkana ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti. Toplamda 42 öğrencinin katılım sağladığı projede, misafir ülke öğrencileri halk müziklerini, halk oyunları ve enstrümanlarını birbirlerine tanıttılar. Gemlik sahilini gezerken Mehter Marşı söyleyerek yürüyen 'Erasmusik' projesi misafirleri renkli görüntüler oluşturdu.



"GEMLİK'İ HİÇ BÖYLE BEKLEMİYORDUK"



Erasmusik projesi kapsımdan Gemlik'e gelen öğrenciler, "Gemlik'i hiç böyle beklemiyorduk. Buranın doğası havası insanı her şeyi harika. Yüksek dağların arasında deniz var, her yer zeytinlik ve bu çok harika. İnsanlar bizi yolda gördüklerinde çok içten ve samimi bir şekilde gülümseyip selam veriyor ve Gemlik'imize hoş geldiniz diyerek bizi karşılıyorlar. Biz kendimizi burada evimizden rahat hissediyoruz. Türk kültürü bambaşka. Yaptığımız kültürel etkileşim etkinlikleri ile Türk kültürünü daha da yakından tanıma fırsatı bulduk. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.



Projeyi yürütüyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gemlik Kaymakamı Kemal İnan "Ülkemizin ve ilçemizin bu tip projelerle Avrupa'ya açılmasının önemi oldukça önemlidir. Bu ve benzeri projeleri gerçekleştirmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına kaymakamlık olarak destek vereceğimizi de belirtmek istiyorum. Projede emeği geçen proje sorumlusu İsmail Çağlar ve Ahmet Gültekin'e teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



"BENİM İÇİN DEĞERLİ VE ANLAMLI OLDU'



'Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'da ilk olarak Erasmusik projesine katılım sağlayan öğrencileri makamında ağırlarken, daha sonra öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi. Tüm öğrencilere zeytin ve zeytinyağı da hediye etmeyi ihmal etmeyen Sertaslan; "Belediye başkanlığımın daha ilk gününde Gemlik'imizin yurtdışından gelen misafirlerini ağırlamak benim çok değerli ve anlamlı oldu. Tüm arkadaşlara öncelikle zeytinin başkenti Gemlik'e hoş geldiniz diyorum. Benim bildiğim iki farklı unsur var tüm dünya tarafından bilinen ve kabul edilen. Biri müzik, diğeri ise dostluk ve sevgi. Hepimiz dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor olsak da, söz konusu olan aşk ve sevgi olduğunda kalp aynı şekilde atıyor. Müzik ile bunu bir araya getirebilme şansına sahip olmuşuz. şeklinde konuştu.



"ÖĞRENCİLER FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIYORLAR"



Proje kapsamında yapılan etkinliklerle öğrencilerin farklı kültürleri tanıdıklarını ifade eden proje sorumlusu İsmail Çağlar, "Bizim amacımız burada bir yarışma yapmak ya da bir kültürü öne çıkarmak değil. Ortak normları belirleyerek, müziğinde evrensel bir dil oluşundan hareket ederek, tüm ülkelerin bir arada etkileşim haline girmesini sağlamaktır. Bu sayede yaptığımız çalışma sonrasında doğaçlama bir şekilde tüm ülke müzikleri ile karma bir konser de vereceğiz. Bu konserimizde tüm kültürler ve tüm ülke değerleri bir arada olacak ve kardeşlik vurgusu yapılacaktır. 11 Nisan akşamı Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde yapacağımız doğaçlama konserimize herkesi bekliyoruz." dedi.



11 Nisan 2019 tarihine kadar Gemlik'te kalacak olan Erasmusik öğrencileri, yapacakları konserin ardından ülkelerine dönecekler.



Görüntü Dökümü:



-----------------------------------------------



-Erasmusik misafirlerinin mehter marşı söyleyerek ritim tutması



-Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın öğrencileri ağırlaması



-Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın açıklaması



-Röportajlar



-Detay



Süre: 5.55 Boyut: 661 MB



Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),



=======================



Sevdiği kızdan karşılık görmedi, çatıya çıktı



GAZİPAŞA'da, Y.C.(23), sevdiği kızdan karşılık bulamadığı için 5 katlı inşaata çıktı.



Olay, saat 14.00 sıralarında Gazipaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki inşaat halindeki binada meydana geldi. İddiaya göre, ismi açıklanmayan sevdiği kızdan karşılık görmeyince bunalıma giren Y.C., inşaat halindeki 5 katlı binanın terasına çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Y.C.'yi ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi ancak başarılı olamadı. Olay yerinden tesadüfen geçen bir kadın psikolog da Y.C. ile konuşarak inmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak bütün çabalar sonuç vermedi. Polis ekipleri, bir süre sonra dalgınlığından yararlandıkları Y.C. kolundan tutup yakaladı. İnşattan indirilen Y.C., sağlık kontrolünden sonra ifade işlemleri için polis merkezine gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------



Şahsın binanın çatı katında görüntüsü



Çevreden görüntü



İtfaiye aracının görüntüsü



İtfaiyenin hava yastığı açması



Detay görüntüler



196 MB -- 01.46//



Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),



============================



Adana'da karnaval heyecanı



ADANA'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kentin caddelerinde vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oluyor.



Nisan'da Adana'da sloganıyla bu yıl 7'nci kez düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, kentin pek çok caddesinde renkli görüntülere sahne oldu. Gazipaşa, Atatürk, Ziyapaşa Bulvarları'nın ara sokakları ve Şinasi Efendi Caddesi, yiyecek-içecek-hediyelik eşya stantlarıyla donatıldı. Caddelerde kurulan sahnelerde yerel sanatçılar ve sokak müzisyenleri konserler verirken, dansçılar da gösteriler sundu. Binlerce vatandaş müzikler eşliğinde dans edip alışveriş yaptı. Atatürk Parkı ve Merkez Park'taki etkinliklere de binlerce vatandaş katıldı.



Yaklaşık 1.5 milyon kişinin katılması ve 100 bin yerli-yabancı turisti ağırlaması beklenen karnavalda 6 Nisan Cumartesi günü kostümlü kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.



Görüntü Dökümü



------------------------



Karnavala katılan kalabalıktan görüntüler



At binen çocuk



Davul zurna çalan çocuklar



SÜRE: 01'10" BOYUT: 130 MB



Haber: Nuri PİR-Malik GÖDELİNER-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA,



=============================

