Dha Yurt Bülteni -15

Bartın'da 5 sandık yeniden sayılıyorBARTIN'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazın ardından sayımına karar verilen 5 sandığın sayımına başlandı.

Bartın'da 5 sandık yeniden sayılıyor



BARTIN'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazın ardından sayımına karar verilen 5 sandığın sayımına başlandı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi. Merkez İlçe Seçim Kuruluna yapılan geçersiz oyların sayımına ilişkin itirazın sonrasında Salı günü yapılan sayımda MHP ile AK Parti arasında oy farkı 149'a düştü.



AK Parti İl Başkanlığı 19 mahallede 154 sandıkta 38 bin 760 geçerli oydaki partiye gelen ıslak imzalı tutanaklar ile YSK sistemine giren resmi olmayan sonuçların birbirini tutmadığı gerekçesiyle bütün sandıkların yeniden sayılması için Bartın İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Bartın İl Seçim Kurulu yaptığı toplantı sonrasında itiraza ilişkin 154 sandıktan 5 sandığın sayılmasına karar verdi.



Bugün 5 sandığın sayımına Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Orhan Ayaz başkanlığındaki siyasi partilerden 6 komisyon üyesi ile birlikte başlandı. 5 sandıktaki sadece belediye başkanlıkları oy pusulası yeniden sayılıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Belediye başkan adaylarından görüntü



-Merkez ilçe seçim kurulu heyeti



-Torbalardan oyların çıkartılması



-Başkanın oy sayımı



-Detay görüntüler



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,



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OTOMOBİLİN, KALDIRIMDAKİ YAYAYA VE DURAKTAKİLERE ÇARPMA ANI KAMERADA



AFYONKARAHİSAR'da kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırımda yürüyen kadına, ardından da durakta bekleyen 2 kişiye çarparak yaraladığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 03 BD 949 plakalı lüks otomobil sürücüsü iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımdaki ağaç ve belediyeye ait çöp kutularına çarptı. Sonrasında önce kaldırımda yürüyen Aynur Yardımcı'ya, ardından da durağa dalarak burada otobüs bekleyen Hanım Arslan ve İbrahim Taşpınar'a çarptı.



Kazada Aynur Yardımcı, Hanım Arslan ve İbrahim Taşpınar yaralanırken, otomobilde tek başına olduğu belirtilen sürücü ise aracını bırakarak olay yerinden başka bir araçla kaçtı. Kazanın ardından 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de firar eden sürücüyü aramaya başladı. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



KAZA ANI KAMERADA



Kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki ağaç ve çöp kutularına çarparak ilerlediği yer aldı. Aracın geldiğini fark eden Aynur Yardımcı'nın koşarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada otomobilin kendisine çarptığı, ardından da durakta bekleyen 2 kişiye çarptığı görüntülere yansıdı. Kaza sonrası sağlık ekiplerinin müdahalesi de güvenlik kamerasında yer aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Otomobilin ağaç, çöp kutusu çarparak durağa girerken (güvenlik kamerası)



Kaldırımda otomobili fark ederek kaçan vatandaştan detay (güvenlik kamerası)



Kaza sonrasından detay (güvenlik kamerası)



Olay yerine gelen 112 ekiplerinden detay (güvenlik kamerası)



HABER: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



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BURSA'DA BİR KİŞİ KENDİNİ METRONUN ÖNÜNE ATTI, O ANLAR KAMERADA



Bursa'da bir vatandaş, kendisini, hareket halindeki metronun önüne attı. Metronun altında ezilerek sıkışan vatandaş kurtarılırken hastaneye kaldırıldı. Olay anı, istasyon güvenlik kamerasına yansıdı.



BursaRay Organize Sanayi İstasyonu'nda akşam satlerinde 37 yaşlarındaki H.C.G isimli erkek bir şahıs istasyona gelen metronun altına atladı. Kendisini raylara atan kişiyi gören vatandaşlar hemen 112 Sağlık ekibine ve polise haber verdi. Olayda yaralı kurtarılan şahıs olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı metronun altından çıkarılarak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay nedeniyle BursaRay seferlerinde bir süre aksama yaşandı. Yaralı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Raylara atlama anı (güvenlik kamerası)



-metronun altında kalmasından görüntü



-Belediye ekiplerinin rayları temizlemesinden görüntüler



-Detaylar



Haber: Serkan AKKUŞ-Enver Fatih TIKIR/BURSA, - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,



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Terastaki kağıtları yaktılar, panik yaşandı



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tadilata alınan binanın terasında kağıtların yakıldığı sırada çıkan dumanı görenler yangın olduğunu düşünerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri durumu anlayınca geri döndü.



Öğle saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi 1103 Sokak'ta kütüphane yapılması için tadilata alınan binanın terasında işçiler eski kağıtları yaktı. Dumanı gören vatandaşlar, binanın çatısının yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri binanın önüne gelirken, işçiler terasta kağıtları yaktıklarını belirtti. Bir işçi, itfaiye erlerine, "Panik yapmayın kağıt yaktık. Kim ihbar etti anlamadım" dedi. Olayın yanlış anlama olduğunu anlayan itfaiye ekipleri geri döndü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri



İşçinin bilgi vermesi



Binadan görüntüler



Detaylar



HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),



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Foça'da cüruf alanında yangın



İZMİR'in Foça ilçesindeki cüruf ve termik santral kül depolama alanında, yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, bölgeden yükselen küller yerleşim yerlerine ulaştı.



Kırsal Ilıpınar Mahallesi'nin ormanlarla çevrili Gölyüzü Mevkii'nde bulunan cüruf ve termik santral kül depolama alanında, bugün saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve başlayan yağmurun da etkisiyle, yangın saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgeye yakın yerleşim yerlerini duman sardı. Ayrıca bölgeden yükselen küller Foça'nın Gencelli, Cumhuriyet, Ilıpınar, Kozbeyli ve Aliağa'nın Horozgediği mahallelerine kadar ulaştı. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP) sözcüsü Bahadır Doğutürk, bölgedeki sanayileşme ve kirliliğin insan yaşamını tehdit eder hale geldiğini belirterek, "Çevrede çok büyük bir alanın üzeri simsiyah dumanla kaplandı. Sıkılan sularla zehirli atıklar, yeraltı sularına karışmaya devam ediyor. Bölge sahipsiz. Yetkililer duruma acilen müdahale etmeli. Cüruf alanı ve çevreyi kirletici etkisi olacak yeni fabrikalar, tesisler kurulmasına izin verilmemeli. Kirlilik yaratanların bölgeden çıkarılması sağlanmalı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Yangından görüntü



Bahadır Doğutürk'ün konuşması



Haber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),



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Dikili Küçük Liman'daki inşaat için basın açıklaması







İZMİR'in Dikili ilçesindeki Küçük Liman'a, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı için yapıldığı belirtilen yapıya ilçe sakinleri, basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.



Dikili Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, bugün Küçük Liman'da bir araya geldi. Dikili'de pazartesi günü belediye başkanlığı mazbatasını alacak olan CHP'li Adil Kırgöz ile ilçenin eski belediye başkanlarından Osman Özgüven de topluluğa destek verdi. Basın açıklamasına katılanlar, 'Dikilimize, denizimize, sahilimize ve çevremize sahip çıkalım' pankartı açtı. 'Görüntü kirliliğine hayır', 'Çevreyi hor gören geleceği zor görür', 'Kentime, mahalleme, sokağıma, denizime dokunma', 'Rüzgarımı kesme denizimi bölme' ve 'Yarının doğasını bugünden kirletme' yazılı dövizler açtı. Dikili Emek ve Demokrasi Platformu üyelerince yapılan açıklamada, şöyle denildi:



"Bu yapının Dikili'mizin balıkçı barınağı çevresinde kentin görünümünü olumsuz etkileyerek, tarihsel dokuyu bozduğu görüldü. Bunun yanı sıra denizden gelen rüzgarı engelleyerek kentin nefes yollarından birinin kesileceği, doğal dokuyu bozacağı aşikar. Sahil şeridinde çay bahçesi, büfe işletmeciliği ve balıkçılık yapan esnafı olumsuz etkileyeceği de kaçınılmazdır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Çalışmanın durdurulması için gerekli girişimleri yapacağımız ve sürecin takipçisi olacağımız bilinmelidir."



Dikili'de resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Adil Kırgöz ise konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Basın açıklamasında, inşaat durdurulana kadar her cumartesi günü saat 14.00'te aynı yerde buluşulacağı, imza kampanyası başlatılacağı ve idare mahkemesine başvurulacağı da duyuruldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Basın açıklaması ve detay görüntü



Haber- Kamera: Oben ULU/ DİKİLİ (İzmir),

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