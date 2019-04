Dha Yurt Bülteni-15

Şırnak'ta 5 teröristin öldürüldüğü bölgede PKK'nın cephaneliği ele geçirildi ŞIRNAK'ta bugün 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi.

Şırnak'ta 5 teröristin öldürüldüğü bölgede PKK'nın cephaneliği ele geçirildi







ŞIRNAK'ta bugün 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi.



Şırnak merkezdeki Bestler-Dereler bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine bölgeye hava hücum harekatı düzenlendi. Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'na bağlı birlikler, hava harekatının ardından araziye inerek, bölgede arama çalışmaları başlattı. Güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, 5 teröristin cesedine ulaşıldı.



Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede aramalarını sürdüren güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'nın cephaneliği de ele geçirildi. Güvenlik güçleri bölgede, AT-4 tanksavar füzesi, RPG-7 roketatar, 5 roketatar sevk fişeği, RPG antipersonel roket mühimmatı, 2 RPG anti-tank roket mühimmatı yüksek tahrip güçlü 2 RPG termobarik mühimmat, M-16 A2 piyade tüfeği, kız keleşi olarak bilinen 2 AKS-74U tüfeği, suikast tabancası, içi dolu 18 kalaşnikof şarjörü, 8 el bombası, zaman ayarlı 8 patlatma düzeneği, 2 frekans bulucu radyo, el yapımı patlayıcıda kullanılan 12 uzaktan komuta sinyal cihazı, 88 eşitli ebatlarda pil, örgütsel dokuman ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERDEN LAR



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -



=====================



Montunda bulunan etiketi kesmek için istediği bıçakla cinayet işledi



SAMSUN'da montundaki etiketi kesmek için kendisinden bıçak isteyen şüphelinin saldırısına uğrayan Kemal Akkaya (30) hayatını kaybetti.



Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde 14.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yabancılar Pazarı'nda telefon dükkanı olan Kemal Akkaya, arkadaşıyla birlikte pazarın dış kısmında sohbet ederken yanlarına henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi geldi. Şüpheli, Akkaya'dan kendi montunda bulunan etiketi kesmek için bıçağını istedi. Bıçağı alan şüpheli, etiketi kestikten sonra bir anda bıçağı Akkaya'nın göğüs bölgesine vurmaya başladı. Kanlar içinde koşmaya başlayan Akkaya, dükkanının önüne geldiği sırada yere yığıldı. Yaralı, çevrede bulunan esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli ise olayın ardından kaçtı. Cinayet Bürosu ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



Kemal Akkaya'ya ilk müdahalenin yapılması



Görgü tanığının ifade vermesi



Olay yerinden ve etiketten detaylar



Görgü Tanığıyla röportaj



Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,



====================



Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı



SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



Kaza Vezirköprü ilçesi Samsun-Sinop Karayolu Yağınözü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayri Aktaş (52), idaresinde 57 AP 988 plakalı otomobil iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıktı. Savrulan otomobil takla atarak durabildi. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan eşi Halime ve kızı Hayrusina Aktaş ile komşuları Recep Zengin yaralandı. 3 yaralı olay yerine çağırılan ambulanslarla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Hayri Aktaş'ın cenazesi de otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



----------------------



-Kaza yerinden ve araçtan detaylar



Haber-Kamera: Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ(Samsun),



======================



Bursa'da okuldan sonra evine dönmeyen kızdan 4 gündür haber alınamıyor



Bursa'nın İnegöl ilçesinde okuldan sonra evine dönmeyen 16 yaşındaki Berra Köse'den 4 gündür haber alınamıyor.



Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Berra Köse, 4 gün önce okula gitmek üzere servise binerek Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsüne gitti. Lise ikinci sınıf öğrencisi, öğle saatlerinde okuldan çıktı ve bir daha evine dönmedi. Akşam saatlerinde kızının evine gelmediğini öğrenen baba Halil Köse, okula gidip kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarına göre genç kızın eve dönmek için tekrar servise binmeyip yaya olarak uzaklaştığını gören eden baba, polise ve jandarma ekiplerine haber verdi.



"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"



Kızını 4 gündür her yerde arayan baba Halil Köse, "Kızımızı sabah okula gönderdik, okuldan çıkınca servise binmemiş. Daha sonra bir daha haber alamadık. İlk defa böyle bir şey oldu. Kaçırıldı veya kaçtı. Kızımızın hayatından endişe ediyorum. 4 günden bu yana haber alamıyoruz. Kızımızın bulunması için polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundukö dedi. Polis ve jandarma ekipleri genç kızı bulmak için ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



-Babadan görüntüler



-Fotoğrafından görüntüler



-Baba ile röportaj



Süre: 1.55 Boyut: 215 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/INEGOL-DHA



================================



İçine esrar koymak için eve getirdiği LPG tankı alev aldı, yaralandı







DİYARBAKIR'da, iddiaya göre içerisine uyuşturucu madde yerleştirilmesi için eve getirilen LPG tankı alev aldı. Olayda 1 kişi yaralandı. Evde yapılan aramada 4 kilo esrar ele geçirildi.



Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1007'nci Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki daireye, iddiaya göre içine uyuşturucu yerleştirmek için getirilen LPG tankı, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Olay sırasında 1 kişi yaralanırken, alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevleri kısa sürede söndürürken, yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çıkan yangında dairede ve hemen önünde bulunan araçta hasar meydana geldi.



Öte yandan, yangının söndürülmesinin ardından evde arama yapan polis ekipleri, 4 kilo esrar ele geçirdi.



Olayın meydana geldiği dairenin sahibi Mustafa Kaplan, evinde kalanların öğrenci olduğunu bildiğini ifade ederek, "Benim de dışarıda okuyan çocuğum olduğu için evi öğrencilere verdim. LPG tankı alev almış, 1 kişi yaralanmış" dedi.



Görüntü Dökümü:



---------



Olay yerinden detaylar



Patlamanın yaşandığı evden detaylar



Ev sahibinin konuşması



Görgü tanığının konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,



===========================



BODRUM'UN CHP'Lİ YENİ BAŞKANI ARAS'TAN KAÇAK YAPILAŞMA AÇIKLAMASI







MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin CHP'li yeni Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk belediye meclis toplantısında kaçak yapılaşmaya karşı mücadele başlattığını, bunun için 1 Nisan'ın milat olduğunu belirtip, "Kimse kusura bakmasın kepçeyi gönderip, hemen orayı dağıtacağım" dedi.



Bodrum Belediyesi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı, yeni başkan ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Herodot Kültür Merkezi'ndeki Belediye Meclisi toplantısına vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarından da yoğun bir katılım oldu. Belediye meclisine ilk kez başkanlık yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gündem maddelerine geçilmeden önce yeni belediyecilik anlayışını anlattı. Aras, 'doğayı, çevreyi ve insanı odak alan bir belediyecilik' sözü verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bodrum'a artık baharı getirdik. Yazı da inşallah el birliğiyle getireceğiz. Belediyeciliğe Bodrum'da yeni bir anlayış getireceğiz. Bu anlayış tamamen sonuç ve hedef odaklıdır. Tamamen vatandaş odaklıdır. Yol gösterici bir anlayıştır. Tamamen şeffaf bir anlayıştır. Hesap verebilir ve saydam bir belediyecilik anlayışından söz ettik tüm kampanyamız boyunca. Doğa, insan, çevre, hayvan, canlı odaklı olacak, ayrımcılık ortadan kalkacak. Eşitlik, adalet ve hukukun ön planda olduğu bir yönetim anlayışımız olacak. Sorunlar olduktan sonra değil olmadan önce önlenmesiyle ilgili yapılacak işlerden söz ediyorum. Mevzuat ve hukuk doğrultusunda kararlar alacağız. Rüşvet, irtikap, iltimas gibi gayrimeşru hiçbir ilişkiye girilmeyecek. Belediyemizin kapıları tümüyle açık olacaktır. Belediyede iş takipçiliğine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Her şeyin kuralı, sistemi olacak. Biz altyapımızı buna göre hazırlıyoruz. Belediyemizde tamamen liyakat esaslı görevlendirmeler yapılacak. Adam kayırmacılık, yerli yabancı ayrımı olmayacaktır. Belediyemizin şiarı, tüm insanlarımız eşit şekilde değerlidir ve herkes aynı muameleye tabi tutulur."



'MAKAM ARAÇLARININ CAM FİLMLERİ SÖKÜLDÜ'



Bodrum'u sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarla yöneteceklerini belirten Başkan Aras, "Halkın belediyeciliğini yapacağız. Öncelikle imar müdürlüğümüzün kapısındaki turnikeleri söktük. Makam araçlarının film camlarını söktürdük., Böylelikle vatandaşlarımızın makam araçlarında kimin olduğunu görmesinin önünü açtık. Teknik altyapısı başladı. Tüm belediyenin bütçe, borç durumları, personel durumu, imar durum belgeleri, gerekli altyapı yapıldıktan sonra tüm imar planları vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır. Şu anda Bodrum'u ilgilendiren en önemli konu 'İmar Barışı' adı altında Bodrum'u teslim almıştır. Dağları, tepeleri fütursuz dikilen beton bloklarla dolu. Bunların birçoğu izinsiz ve ruhsatsız. Şu an korkunç bir yapılaşma ile karşı karşıyayız. Bunun için kesinlikle önlemler alacağız. Yatırımcının karşısında değiliz. Ancak yatırım projelerinizi Bodrum'un doğasına, tarihi dokusuna, insanına, denizine, kültürel ve sanatsal yapısına aykırı yapmayın, kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hakları da ihlal etmeyeceğiz. Doğrunun yanında, yanlışın karşısındayız her zaman. Bodrum'un değerleridir doğru olan. Özellikle sevgili mimar, mühendis arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen imar kirliliğine yol açan projelere kesinlikle imza atmayın. Lütfen evinize, 'İki oda fazla yapacağım' diye güzel Bodrum'umuzu betonlaştırmayalım. İhtiyacı olan varsa Belediye'ye gelsin, sonuna kadar destek olacağız biz onlara. Ancak bizden izinsiz, Bodrum'un yapısına, kültürüne, değerlerine aykırı her şeye anında müdahale edeceğiz. Sonra bize kızmayın. Bunu yapmazsak, Bodrum tamamen betona teslim olacak" diye konuştu.



'KEPÇEYİ GÖNDERİP, HEMEN ORAYI DAĞITACAĞIM'



Başkan Aras 1 Nisanı milat olarak kabul ettiklerini belirtip, "Bundan böyle her tür kaçak uygulamaya müdahale edeceğim. Şu anda Yapı Denetim Kontrol zabıtası oluşturuyorum. 24 saat çalışacaklar ve kaçak olayına müdahalede bulunacaklar. Sakın, 'Mühürlensin, ben onu sökerim, kimse müdahale etmez' demeyin. Ben bütün kamu gücümle, bu yapıların üzerine gideceğim. Kepçeyi gönderip hemen orayı dağıtacağım. Bu bir kampanya olarak başlayacak. Bunları da bilboardlarda göreceksiniz. Oralarda bizim gülen yüzümüzü, Sevgililer Günü mesajlarımızı görmeyeceksiniz. Bilboardlarda bunları paylaşacağız. Büyük bir kampanya başlatıyoruz."



Daha sonra 18 gündem maddesinin görüşülmesiyle devam eden Meclis toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Başkan Aras'ın kaçak inşaatlarla ilgili açıklaması



Meclis toplantısından genel detay



Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Teröristlerin Suriye'deki Konvoyu ve Zırhlı Aracı Nusaybin'den Görüntülendi

Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü

İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü

Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü