Dha Yurt Bülteni -15

Taciz iddiasıyla 31 yıl hapis cezası alan öğretmene tahliyeAntalya'nın Alanya ilçesinde, emekli sınıf öğretmeni Kadir D. (63) hakkında, 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada verilen 31 yıl 3 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

Taciz iddiasıyla 31 yıl hapis cezası alan öğretmene tahliye



Antalya'nın Alanya ilçesinde, emekli sınıf öğretmeni Kadir D. (63) hakkında, 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada verilen 31 yıl 3 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Bölge İdare Mahkemesi'nce de Yargıtay'ın kararına uyularak, Kadir D.'nin tahliyesine karar verildi. Ailenin avukatı Halime Şenli, "Çocuklarımızı koruyamadığımız için üzgünüz; ama mücadelemiz bitmeyecek" dedi.



Alanya'daki ilkokulda eğitim gören 7 yaşındaki kız çocuğu, iddiaya göre, 4 yıl önce annesine "Öğretmenim beni ağzımdan öpüyor" dedi. İlk başta kızlarının şikayetine anlam veremeyen aile bireyleri, dizi izledikleri sırada, öpüşme sahnesinde kızlarının "Anne böyle öpüşmek iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İşte beni kucağına alıp, böyle yapıyor" demesi üzerine harekete geçti. Kızın anne- babası, sınıf öğretmeni Kadir D. hakkında suç duyurusunda bulundu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şikayetçi oldu. Sınıfından başka kızı da taciz ettiği öne sürülen Kadir D.'den diğer aile de şikayetçi oldu. Bu süreçte emekli olan Kadir D., şikayetler sonrası, 29 Ocak 2016'da gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kadir D., 10 gün sonra da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



MAHKEME BAŞKANI: VEBALİ ÖBÜR DÜNYAYA KALDI



Diğer aile, öğretmen hakkındaki şikayetini geri çekerken, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2017'de görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Kadir D., avukatları eşliğinde savunma verdi. Kadir D., iftiraya uğradığını, 35 yıllık eğitimci olarak Türk milli eğitimine hizmet ettiğini ve önemli başarıları olduğunu savundu. Mahkeme Başkanı Aydın Çolak ise "İstismar olayında tanık olamayacağından suçun işleniş şekli ve sürekliliği gözüne alındığında, çocukların sanıkla sizinle nasıl bir husumeti olacağını değerlendirerek ve tanık ifadelerinin benzerlikleriyle sizi suçlu bulduk. Artık vebali öbür dünyaya kaldı" dedi.



31 YIL 3 AY HAPİS



Mahkeme heyeti, çocuğun cinsel istismarı suçunun sabit bulunduğunu, suçun işleniş biçimi, sanığın kastının ağırlığı, suç ile amaçladığı saik ve aynı maddede belirtilen suçun birden fazla işlenmesi, kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması nedenleriyle 18 yıl hapis cezasına karar verildiğini ilan etti. Sanığın sabıkasız hali ve duruşmadaki olumlu tavırları nedeniyle lehine indirim uygulanmasına da karar verildi. Her bir öğrenci için ayrı ayrı 15'er yıl 7'şer ay 15'er gün hapse çarptırılan Kadir D., itiraz yolu açık olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Duruşmanın ardından tutuklanan Kadir D., Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.



TAHLİYE EDİLDİ



Hapis cezası verilmesinin ardından savunma avukatları, davayı Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyarak, temyiz talebinde bulundu. Mahkeme heyetinin yerel mahkemenin kararına uymasıyla dosya, Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, suçun 'sarkıntılık' olabileceğini ve 'cinsel istismar' olamayacağı yönünde düşünülmesi gerektiğini belirterek, dosyayı mahkemeye geri gönderdi. Antalya Bölge Ceza İdare Mahkemesi'nce Yargıtay'ın kararına uyularak, öğretmene verilen 31 yıllık hapis cezası bozuldu ve sanık hakkında tahliye kararı verildi.



Dava, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülecek.



'ÇOCUKLARIMIZI KORUYAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ'



Ailenin avukatı Halime Şenli, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Sanığı tahliye ettiler. Toplam 2 yıla yakın yatmıştı. Halbuki aldığı ceza 31 yıl. Çocuklarımızı koruyamadığımız için üzgünüz. Şiddet gören kadınları koruyamadığımız için üzgünüz. Hakimler, savcılar, yargı eliyle suçluların serbest bırakılmasından, dışarıda elini kolunu sallayarak, gezmesinden dolayı üzgünüz; ama mücadelemiz bitmeyecek. Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu avukatları olarak mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Ailenin avukatı Halime Şenli röportaj



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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler ek olarak geçilecek



Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), -



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Diyarbakır Havalimanı'nda bakım nedeniyle 2 gün uçak seferi yapılmayacak



Diyarbakır Havalimanı, ana pistte yapılacak teknik bakım nedeniyle 16-17 Nisan tarihlerinde uçuşa kapatıldı. Havalimanında 12 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında ise günde 5 saat hizmet verilemeyecek.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Havalimanı'nda 12 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında, saat 11.30 ile 16.30 arasında ana pistte bakım çalışması yapılacak. Diyarbakır Valiliği, havalimanında yapılacak çalışmalar nedeniyle belirtilen tarihlerde her gün 5 saat süreyle hizmet verilemeyeceğini, 16-17 Nisan tarihlerinde ise uçak seferlerinin yapılamayacağını açıkladı.



Bu arada, söz konusu tarih ve saatler arasında seferleri bulunan havayolu şirketlerinin, sefer saatlerini güncelledikleri belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Havaalanından genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: DİYARBAKIR,



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Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: 6 yaralı



Afyonkarahisar'da otomobilin takla attığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.



Kaza, saat 12.30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolunun 4'üncü kilometresindeki Şuhut kavşağında meydana geldi. Ali Genç'in (44) kullandığı 03 RG 162 plakalı araç, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu kaldırama çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan Fatma Genç (44), Sultan Genç (26), Resul Genç (9), Cahit Genç (5) ve Ebrar Genç (3) ile akrabaları Şefika Kaynar (55) yaralandı. Olayı gören diğer araç sürücüleri 112 ve polis ekiplerine haber verdi.



Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevkini sağladı. Polis ise çevrede önlem aldı.



Görüntü Dökümü



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112 ekiplerinin yaralılara müdahalesi



Kaza yapan araçtan detay



Olay yeri detay



Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



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Ambulans ve iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - (ÖZEL)



Kahramanmaraş'ta ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası kavşağında meydana geldi. Necip Fazıl Yenişehir Devlet Hastanesi'ne hasta bırakıp dönen İsmet Dağlıoğlu yönetimindeki 46 BF 236 plakalı ambulans, İlahiyat Caddesi'nden gelen Selçuk Demirdöven yönetimindeki 01 FC 038 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil, yanında ilerleyen Arif Dağdönderen yönetimindeki 46 BU 223 plakalı otomobile çaptı. Kazada, Selçuk Demirdöven ile Senem Dağ yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü:



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Olay yeri



Kaza yapan araçlar



Kaza yapan ambulans



Polisin inceleme yapması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA



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Sivas'ta, şehit polisler için anma programı



Sivas'ta, Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle şehitler için anma programı düzenlendi.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü kapsamında Sivas Polis Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ve şehit yakınları katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sonrasında ise terörle mücadelede şehit olan asker ve polisler için dua edildi. Ardından Vali Ayhan ve diğer protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Şehit ailelerinin de katıldığı anma programında duygu dolu anlar yaşandı.



Görüntü Dökümü:



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-Şehitlikten görüntü



-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı



-Dua edilmesi



-Mezarlara karanfil bırakılması



-Şehit yakınlarının duygulu anları



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



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Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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