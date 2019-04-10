Dha Yurt Bülteni-15

1)UZMAN ONBAŞI HALİS SAYIN, NİĞDE'DE TOPRAĞA VERİLDİSURİYE'de, PKK/YPG'li teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye düzenlenen havanlı saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın (23), memleketi Niğde'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

1)UZMAN ONBAŞI HALİS SAYIN, NİĞDE'DE TOPRAĞA VERİLDİ



SURİYE'de, PKK/YPG'li teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye düzenlenen havanlı saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın (23), memleketi Niğde'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle memleketi Niğde'nin Orhanlı beldesine getirilen şehit Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın cenazesi, son kez baba evine götürüldü. Alınan helalliğin ardından nişanlı olduğu belirtilen şehit Sayın için belde meydanında tören düzenlendi. Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Şehit Uzman Çavuş Halis Sayın'ın babası Yüksel ve annesi Şerife Sayın ile kardeşleri ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Rahatsızlanan şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti.



Niğde Müftü Vekili Ali Çetin tarafından öğle namazının ardından kıldırılan cenaze namazı sonrası Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın cenazesi, belde şehitliğine defnedildi.



Suriye'nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Sözleşmeli Er Mustafa Ergen (21) şehit olurken, Uzman Onbaşı Halis Sayın ise yaralanmıştı.



Görüntü Dökümü



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-Şehidin naaşının tören alanına getirilmesi



-Yakınlarının şehidin naaşına sarılıp ağlaması



-Şehidin kardeşlerinden görüntü



-Şehidin babasından görüntü



-Detay görüntüler



-Cenaze namazının kılınması



-Naaşın cenaze arabasına konulması



Süre: 03'19" Boyut: 219 MB



Haber-Kamera: Ali KADI- Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,



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(ÖZEL)



2)KAZADA ÖLEN DOKTORA BABASI 'UÇAKLA GEL' DEMİŞ



DİYARBAKIR'da geçirdiği trafik kazasında ölen doktor Oğuz Berktaş(28), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Genç doktora, kazadan bir gün önce telefonla görüştüğü babası Erkan Berktaş'ın otomobil yerine uçakla gelmesini söylediği öğrenildi.



Van'ın Erciş ilçesinde görev yapan doktor Oğuz Berktaş, ailesinin yaşadığı Kahramanmaraş'a gitmek için yola çıktığı 16 ZP 996 plakalı otomobiliyle Diyarbakır Pirinçlik Jandarma Komutanlığı kontrol noktası yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç doktorun cenazesi yakınları tarafından alınarak, Kahramanmaraş'a getirildi. Berktaş için bugün Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Çiçeklerle donatılan tabutuna taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin forması konulan Erkan Berktaş'ın dayısı uzun süre yeğeninin tabutu başından ayrılamadı. Dayı, uzun süre tabutu öpüp, gözyaşı döktü. Ayakta güçlükle durduğu gözlenen ve taziyeleri kabul eden baba Erkan Berktaş da oğlunun mesai arkadaşlarına sarılarak, ağladı.



Oğuz Berktaş, kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.



'UÇAKLA GEL' DEMİŞ



Baba Erkan Berktaş'ın kazadan bir gün önce oğluyla telefonla görüştüğü ve otomobille gelmemesini, uçakla gelmesini istediğini söylediği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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Oğuz Berktaş'ın tabutu.



Berktaş'ın tabutu öpmesi



Erkan Berktaş'ın taziyeleri kabul etmesi



Cenaze namazının kılınması



Tabutun taşınması



Oğuz Berktaş'ın sağlık fotoları



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 475 MB



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3)KAZADA BOĞULDUĞU SANILAN KADINI, KOCASI BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ



OSMANİYE'de 24 Aralık'ta meydana gelen trafik kazasında ölen 32 yaşındaki Cennet Çetin Balaban'ın kazaya kurban gitmediği, eşi Adem Balaban (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Eşinin kendini aldattığını ileri süren katil zanlı koca, aracın direksiyonunu kırarak kanala uçmasını sağladığını, eşini de saçından çekip suda boğarak öldürdüğünü itiraf etti.



Osmaniye merkeze bağlı Köyyeri Köyü mevkiinde Cennet Çetin Balaban yönetimindeki 34 ADF 494 plakalı otomobil iddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kaza sonucu kanaldaki suda boğulan Cennet Çetin Balaban kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken beraberindeki eşi Adem Balaban ile 3 yaşındaki çocukları yara almadan kurtuldu.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Osmaniye'de bir yaralama olayına karıştığı belirlenen Adem Balaban, 3 gün önce gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan Balaban ifadesinde kaza sonucu öldüğü kayıtlara geçen eşi Cennet Çetin Balaban'ı da öldürdüğünü itiraf etti. Kaza ile yaralama olayının bir ilgisinin olmadığını söyleyen Balaban'ın eşinin kendisini M.G. ile aldattığını öğrendiğini söyledi. Eşiyle gezintiye çıktıklarını anlatan Balaban, otomobilin direksiyonunu kırarak aracın kanala düşmesini sağladığını, eşini saçını çekip 30 santimetre derinliğindeki suda boğarak öldürdüğünü itiraf etti.



İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Balaban tutuklandı.



Görüntü Dökümü



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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tabelası



Cinayet şüphelisi eşin emniyetten çıkartılması (Kelepçeli ikinci sırada çıkan)



Öldürülen kadının sağlık fotoğrafları



Öldürülen kadın ve eşi ile çekilmiş foto



Olay günü kanala düşen araç ve afad görevlilerin olduğu fotolar



BOYUT: 31.1 MB SÜRE: 01'04"



Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,



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4)İNTİHAR EDEN ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ ENES, TOPRAĞA VERİLDİ



DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesindeki bir inşaatın bodrum katında kendini iple tavana asarak intihar eden ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Nuri Enes K. (Karakuzu), son yolculuğuna uğurlandı.



Serinhisar İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Nuri Enes K.'nin geçen pazartesi akşamı eve gelmemesi üzerine babası Mustafa K., polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Nuri Enes K., gece boyu süren aramalara rağmen bulunamadı. Dün (salı) arama çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kontrol amacıyla Yenice Mahallesi'nde girdikleri inşaat halindeki binanın bodrum katında, Nuri Enes K.'nin tavana asılı cesedini buldu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği anlaşılan Nuri Enes K.'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.



Nuri Enes K. için bugün Serinhisar ilçesindeki Çarşı Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde baba Mustafa K., taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı sırasında Nuri Enes K.'nin sınıf arkadaşları, baba Mustafa K.'yle birlikte en ön sırada saf tuttu. Nuri Enes K., kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



HARD DİSKTEKİ İNCELEME DEVAM EDİYOR



Son bir ayda okuldan kaçıp internet kafeye gittiği, burada online savaş oyunları oynadığı öğrenilen Nuri Enes K.'nin kullandığı bilgisayarın hard diskine polis ekiplerince el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, hard disk üzerinde Nuri Enes K.'nin oynadığı oyunlarla ilgili incelemeleri sürüyor.



Görüntü Dökümü



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Cenaze Namazından detay



Nuri Enes Karakuzu'nun sınıf arkadaşlarından detay



Baba Mustafa Karakuzu'dan detay



Tabutu taşınması



Nuri Enes Karakuzu'nun fotoğrafı



Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



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5)KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE PASTALI, KONFETİLİ KUTLAMA



AFYONKARAHİSAR'da bir kafe çalışanları, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 155 İhbar Hattı'nı arayarak kavga ihbarında bulundu. Çalışanlar kısa sürede olay yerine gelen Yunus timlerini konfeti ve pastayla karşılayıp sürpriz yaptı.



Afyonkarahisar'ın en işlek caddelerinden 2. Dumlupınar'da bir kafe çalışanları, polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Önce 155 İhbar Hattı'nı arayan çalışanlar kavga ihbarında bulundu. 3 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine gelen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, konfeti ve pastayla karşılandı. Kafe çalışanları polis ekipleri için hazırladıkları pastayı keserek ikram etti. Polisler kendilerine yapılan sürprizden dolayı işletme çalışanlarına teşekkür etti.



İşletme çalışanları, "Bugün polislerimizin 174. kuruluş yıl dönümüne özel arkadaşlar arasında bir şaka yapmak istedik. Emniyeti arayıp Dumlupınar şubede olay olduğunu, acil ekip yönlendirmelerini istedik. Sağ olsunlar polis arkadaşlar da bizi kırmadılar 3 dakika içerisinde tüm ekip buradaydı. Güzel bir kutlama yaptık" dedi.



Görüntü Dökümü



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Kafe çalışanı ihbar yaparken detay



Polislere sürpriz yapılırken detay



Genel detaylar



Polisler ve kafe çalışanları ile detay



Kafe çalışanı ile röp



HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



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6)SAKATLAR DERNEĞİ'NDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI



GAZİANTEP'de, Türkiye Sakatlar Derneği'nden 10 gün arayla motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.



Türkiye Sakatlar Derneği'nin 29 Ekim Mahallesi'ndeki binasında geçen 27 Mart günü bir elektrikli bisiklet çalındı. Bu olaydan 10 gün sonra aynı şüpheli yeniden girdiği dernek binasından bu kez bir motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan iki hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli kişinin H.Ö. olduğunu belirledi. Polisler tarafından adresinde gözaltına alınan H.Ö., emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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Şüphelinin derneğe girişi



Şüphelinin motosiklet ve bisikleti çalması



Şüphelinin dernekten çıkışı



Genel ve detay görüntüler



( Haber - Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP - DHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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