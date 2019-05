DHA YURT BÜLTENİ-15

NAZIMİYE'DE İKİ GÜNDE 2'NCİ DEPREM



TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, dün gece 4.5 büyüklüğündeki depremin tedirginliği sürerken, bugün de Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Tunceli'nin Nazımiye ilçesi olan 3.1 büyüklüğündeki depremin saat 14.47'de meydana geldiğini açıkladı. Yerin 3.58 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle hasar oluşmadığı belirtildi. Bugünkü depremle birlikte 2 günde 2'nci kez sallanan Nazımiye ilçesinde dün gece saatlerinde 4.5 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde küçük çapta hasar oluşmuştu.

Ferit DEMİR-NAZIMİYE (Tunceli), -

MİĞFERLE VURDUĞU ASKERİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ASTSUBAYIN CEZASI 15 YILA ÇIKTI



BURSA'nın Gemlik ilçesinde, vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğferle vurarak, ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, askeri ceza kanunu uyarınca 'kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep vermek' suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 15 yıla çıkarıldı.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü tuttuğu nöbetten sonra fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erin, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat edilen Gökhan Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Açılan soruşturma kapsamında er Kılıç'ın başına Astsubay Başçavuş Osman Hancı'nın nöbet sırasında miğfer ile vurduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan Hancı, ifadesinde, "Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" dedi. Osman Hancı, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

İYİ HAL İNDİRİMİ DE KALDIRILDI

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda sanık Osman Hancı, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 'Kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep verme ' suçunu düzenleyen 118/4 maddesi uyarınca 10 yıl hapis cezası verdi. Ardından cezayı, sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak, 8 yıl 4 aya düşürdü. Mağdur ailenin avukatları Mustafa Göktürk Karaca, kararı temyiz etti. Yerel mahkemenin kararı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi'nce ele alındı. Ceza Dairesi, Osman Hancı'nın cezasını 15 yıla çıkarırken, iyi hal indirimi de kaldırıldı.

Verilen 15 yıl hapis cezasını da az bulan baba Halis Kılıç, "20 yaşındaki bir genç, askerlik görevi sırasında komutanı tarafından miğferle vurularak öldü. Ceza en az ağırlaştırılmış müebbet olmalıydı. Anneler ağlamasın. Bizim yüreğimiz hala yanıyor" dedi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

İzmir Büyükşehir'in hibe ettiği küçükbaş hayvan sayısı 10 bini aştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beydağ ilçesinin dağlık kesimdeki mahallelerde yaşayan 130 üreticiye 520 koyun dağıttı. Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar üreticilere hibe ettiği toplam küçükbaş hayvan sayısının 10 bini geçtiği belirtildi.

Kendilerine yeni bir gelir kaynağı yaratmak isteyen ancak imkansızlıklar nedeniyle başaramayan Beydağlı çiftçilerin yüzü, Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile güldü. Beydağ ilçe merkezinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle yetiştiricilik eğitimini tamamlayarak destekten yararlanmaya hak kazanan 23'ü kadın 130 üreticiye 520 adet küçükbaş hayvan dağıtıldı. Beydağ'da daha önce 13 üreticiye 50 küçükbaş hayvan dağıtılmıştı. Çekilen kuraların ardından üreticiler yeni geçim kapıları olac ak küçükbaş hayvanları teslim aldı. İlçe merkezinde düzenlenen törene CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, muhtarlar, belediye bürokratları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, köyden kente göçü önlemek, çiftçi ve köylüyü ekonomik olarak güçlendirmek ve tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla üreticiyi destekleyeceklerinin altını çizdi. Başkan Soyer, önümüzdeki beş yıl içinde önceki üç döneme göre üreticiye verilen desteği dört kat artıracaklarını, üreticinin ürettiği ürünü nerede satacağım gibi bir derdinin kalmayacağını ifade ederek, bunun için de tek şartın üreticilerin kooperatif çatısı altında örgütlenmesi olduğuna dikkat çekti.

Bu topraklarda üretimi teşvik etmek, ithalatı durdurmak için yapılması gerekenleri sıralayan Başkan Soyer, şunları söyledi:

"İthalatı durdurmak için üreticinin ürettiği ile geçimini temin etmesini mümkün kılmanız lazım. Biz bunu yapacağız. Vatandaşımız ürettikçe o ürettiğinin karşılığını almasını sağlayacağız ve bununla da ailesini geçindirmesini mümkün hale getireceğiz. Yani kırsaldan kente göçü de durduracağız. Kırsalda yaşamayı da böylece mümkün hale getireceğiz. Biz tekrar köylüyü milletin efendisi yapacağız. Büyük Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' derken kastettiği şey tam da buydu. Güçlü olmak için bu topraklarda üretimimizi sürdürmemiz gerekiyor. Onun için üreticimizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Bu sadece ürününü satın alma garantisi vermekle de sınırlı olmayacak. Girdi maliyetlerini aşağı çekmek için yeni uygulamalar başlatacağız. Üretmekten daha kıymetli bir şey yok. Bizim talip olduğumuz şey budur. Biz bu bereketli topraklarda üretimi büyütmek, çoğaltmak için canla başla çalışacağız. Üreticinin ürünlerini pazarlamak için de kanallar açacağız. Üretici ne zaman üretmekten vazgeçiyor o zaman hem dışa bağımlılığımız artıyor, hem enflasyon yükseliyor hem de döviz artıyor. Sonuç olarak da yoksulluk büyüyor. Yoksulluğun tedavisi üretmekten geçiyor. Onun için üreteceğiz, üreteni teşvik edeceğiz ve mutlaka sahip çıkacağız. İhtiyacı olan bölgelerimizde paketleme tesisi mutlaka kuracağız."

'HAMMADE OLARAK DEĞİL SON MADDE OLARAK SATACAĞIZ'

İzmir'de üretilen ürünleri dünya markası yapacaklarını söyleyen Başkan Soyer, "Biz dünyanın en iyi zeytinyağını üretiyor, İtalyanlara satıyoruz. İtalyanlar çok şık ambalajlara koyup dünyanın her bir yanına 'İtalyan zeytinyağı' diye satıyorlar; hem de bizim 10 mislimize satıyorlar. Biz bu tabloyu değiştireceğiz. Mutlaka kendi ambalajımızı, kendi paketimizi, kendi markamızı yaratacağız. Kendi zeytinyağımızı tüm dünyaya gururla 'kendi zeytinyağımız' diye satacağız. Hammadde olarak değil son madde olarak satacağız. Biz buna muktediriz" diye konuştu.

Başkan Tunç Soyer, Beydağ'ın İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirterek, "Beydağ, İzmir'in en uç noktasında, nüfusu küçük bir ilçe belki ama İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki üreticilerimize her zaman yanlarında duracağımızın sözünü veriyorum. Canla, başla, aşkla her zaman hizmet etmeye devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

'BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ İLE KALKINACAĞIZ'

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e üreticilere verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, "Başkanımız 26 Mart'ta 'Üretene destek, hep destek' demişti. Bu sözler seçim vaadi veya havada kalacak olan vaatler değildi. Göreve başlar başlamaz da ilçemize gelerek verdiği sözü yerine getirdi. Şimdi sıra üretici arkadaşlarımda. Onlar da bu koyunlara çok iyi bakıp, çoğaltarak evlerini geçindirecek, çocuklarını okutacak, kızlarını ve oğullarını evlendirecekler. Böylelikle hem ilçemiz, he m ülke ekonomisine de katkı koyarak ithal et sorununu da çözelim. Başkanımıza huzurlarınızda üreticilerimize verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Soyer, Beydağ Pazaryerini gezerek esnafla sohbet etti.

DAĞITIMLAR DEVAM EDECEK

Beydağ'da 130 üreticiye 520 adet küçükbaş hayvan dağıtılırken, ilçede küçükbaş hayvan dağıtılan üretici sayısı 143'e, dağıtılan küçükbaş hayvan sayısı ise 570'e çıktı. Küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi çalışmaları kapsamında 14 ilçede, Karaburun, Urla, Kınık, Beydağ, Bergama, Kiraz, Seferihisar, Selçuk, Menderes, Dikili, Güzelbahçe, Bayındır, Tire ve Ödemiş'te 18 milyon liralık alım yapılarak toplam 2 bin 670 üreticiye 10 bin 389 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Doğumlarla birlikte üreticide bulunan küçükbaş hayvan sayısı 20 bini aştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığı destekleme çalışmaları kapsamında Kiraz, Bayındır, Beydağ, Tire, Dikili, Aliağa, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Üreticilere kıvırcık, sakız, tahirova ve sönmez cinsi koyun, saanen ve karakıl cinsi keçi dağıtılıyor.

Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

ŞIRNAK'ta terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 304 konutun anahtarları, düzenlenen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Şırnak merkezde 2015- 2016 yıllarında terör örgütü PKK'lıların kazdığı hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlar sırasında evleri yıkılan terör mağduru aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 304'ünün yapımı tamamlandı. Konutların hak sahiplerine teslimi için Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndeki spor salonunda kura çekimi yapıldı. AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Sökmen ile hak sahiplerinin katıldığı törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, teröristlerin yıktığı evleri inşa etmek için devletin seferberlik başlattığını söyledi. Vali Aktaş, kent merkezinde 5 bin 716 konutun inşa edildiğini, 304 konutun yapımının tamamlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün Şırnakımız için çok tarihi ve anlamlı bir gün. 2015 ve 2016'da bölücü terör örgütü uyguladığı çukur ve barikat terörü ile Şırnak il merkezimiz başta olmak üzere birçok ilçemizde hayatı bize zindan etti. Çarşıyı, pazarı, sokakları el yapımı patlayıcılarla doldurdular. ve onları patlatması neticesinde şehrimiz ve ilçelerimiz harap edildi. Binlerce, on binlerce evimiz, iş yerimiz zarar gördü. ve sizler çok uzun bir süre şehrinizi, evinizi terk etmek zorunda kaldınız. Ama Allah'a çok şükür önce güvenlik kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda o terör tehdidi ortadan kaldırıldı. O terör örgütü mensupları açtıkları o çukurlara gömüldüler. Bu kahramanca mücadele sonucu şehrimiz huzura ve güvene kavuştu. Daha sonrada devletimiz yıkılan ev ve işyerleri için seferberlik başlattı. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda TOKİ ve diğer kuruluşlar, şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için hummalı bir çalışma başlattı. Şırnak merkezinde 5 bin 716 konut ve 300 iş yeri olmak üzere, Silopi, Cizre ve İdil ilçeleriyle birlikte 10 binden fazla konut ve binden fazla iş yeri yapıldı. Birçoğu bitti ve hak sahiplerine verildi."

AMBULANSTA KERESTE TAŞINMASINA SOSYAL MEDYADA TEPKİ



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde ambulansın arkasında bir görevlinin kereste taşıdığı fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Siverek ilçe merkezinde bir sürücü, önünde ilerleyen ambulansın açık olan arka kapısında bir görevlinin tuttuğu dışarı sarkmış olan kereste parçaları ile ilerlemesini cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı. Trafikte görenleri şaşırtan ambulansın fotoğrafı, bazı kişiler tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ambulansın amacı dışında kullanıldığını belirterek tepki gösterdi.

SİVEREK (Şanlıurfa), -

İş insanları 'çevre' için rock klibinde yer aldı

Bursalı iş insanları, mesleki eğitimden sonra temiz çevre için de kolları sıvadı. Mesleki eğitim için 'rap' klibi çeken sanayiciler, bu kez 'rock' klibinde rol alarak 'çevreye duyarlı sanayi' mesajı verdi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BOSİAD), "Çevreci Üretim, Temiz Gelecekö sloganıyla bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Ödül gecesine ise BOSİAD tarafından hazırlanan klip damga vurdu. Daha önce mesleki eğitime dikkat çekmek için bir rap klibi hazırlayan ve ülke genelinde büyük ilgi gören BOSİAD yönetimi, bu kez de temiz çevre ve temiz üretim için çocuklarla kamera karşısına geçti. Müziğin evrensel dilini kullanmayı tercih eden BOSİAD, temiz üretime ve temiz çevreye dikkat çekmek amacıyla bu kez rock klibinde rol aldı. Sözlerini Gazeteci Elif Sezgin ile Sanayici İhsan İpeker'in yazdığı şarkı, Bursalı sanatçı İsmet Taşçeşme tarafından bestelendi. Botanik Park'ta çekilen klipte, Bursa'nın yeniden 'Yeşil Bursa' kimliğine kavuşması gerekliliğine vurgu yapıldı.Gece için özel bestelenen şarkıda kirletmeden üretim ve daha yeşil Bursa vurgusu yapılırken, BOSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, ile Çağdaş Öncü Okulları ve Barış için Müzik Vakfı Nilüfer Orkestrası öğrencilerinin rol aldığı klip büyük ilgi gördü ve dakikalarca alkışlandı.

ÇAĞAN: AMACIMIZ ÇEVRECİ ÜRETİME FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Ödül töreninin açılışında konuşan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, "Bu bir yarışma olsa da bu yarışmanın kaybedeni yok ve kazananı ise Bursa olacaktır. Amacımız çevreci üretimi desteklemek ve bu farkındalığı artırmak. Özellikle şehir içinde kalmış bir organize sanayi bölgesi olarak bu bizim için çok daha önemli. BOSİAD olarak bu dönemde çok önem verdiğimiz iki proje var. Bunlardan bir tanesi mesleki eğitimi özendirme projesi. Bu konuda çok mesafe kat ettik ve sanayi bölgemiz sınırları içinde yer alan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nin sorumluluğunu üstlendik. Buradaki amacımız, öğrenci ve öğretmenlerin eğitimi ve okulun altyapısının geliştirilmesi. Bu projeyi daha geniş kesimlere duyurabilmek için müziğin evrensel dilini kullanmıştık. Aynı noktadan hareketle ikinci projemiz çevre için de bir klip daha hazırlamak istedikö dedi. Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz da, şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, yarışmada başarılı olan ve ödül alan şirketleri tebrik etti.

Körfez'de deniz kirliliği acil müdahale tatbikatı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Petrol Ofisi tarafından dolum tesisleri deniz bölgesinde olası petrol ve ürünleri sızıntı kirliliği bertaraf tatbikatı gerçekleştirildi.

Petrol Ofisi'nin rutin olarak düzenlediği deniz kirliliği acil müdahale tatbikatı tesisin hemen önündeki iskele yakınlarında yapıldı. Senaryo gereği denize petrol veya ürünleri sızıntısı oluştuğu ihbarı üzerine kirliliği bertaraf için ilgili birimler harekete geçirildi. Denizdeki kirlilik fark edilir edilmez, tatbikata dahil edilen Sancak Denizciliğe ait iki tekne de destek vererek sızıntı bölgesine ulaştı. Ekipler denize karışan kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla sızan su yüzeyindeki atık geniş alana yayılmaması, kıyıyı kirletmemesi için etrafı sosis olarak tabir edilen bariyerlerle çevirerek bir noktaya hapsedildi. İkinci aşamada bariyerler teknelerin yardımıyla belli bir bölgeye çekilerek, sızan kirletici madde kıyıya yakın bölgede deniz suyu yüzeyinden alındı ve bertaraf edilmek üzere dışarı çıkarıldı. Petrol Ofisi'nin rutin olarak zaman zaman düzenlediği deniz kirliliği acil müdahale tatbikatlarından biri daha başarıyla gerçekleştirilerek tamamlandı.

