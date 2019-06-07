DHA YURT BÜLTENİ-15

KAMYONUN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ; EN MUTLU GÜNÜM KABUSA DÖNDÜ

BURDUR'da, domates yüklü kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücülerinden Ogün Zengin, bugün düğününün olduğunu söyleyerek, "En mutlu günüm kabusa döndü" dedi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Burdur- Afyonkarahisar yolu Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'dan aldığı domatesleri Tokat'a götüren Dursun K. yönetimindeki 60 AAZ 296 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kırmızı ışıkta bekleyen Ogün Zengin yönetimindeki 15 AN 776 plakalı, Buse Sena Karataş yönetimindeki 34 S 1488 plakalı, Limi Çalın yönetimindeki 34 BCP 695 plakalı ve Özcan Yüksel yönetimindeki 15 AL 885 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, 4 otomobilde de büyük çapta hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'EN MUTLU GÜNÜM KABUSA DÖNDÜ'

Otomobil sürücülerinden Ogün Zengin, bugün düğününün olduğunu, Marmara köyündeki kız evinden şehir merkezine döndüklerini belirterek, "En mutlu günüm kabusa döndü. Biz kırmızı ışıkta bekliyorduk. Kamyon geldi vurdu. Ölümden döndük. Allah korudu" dedi.

Kamyon şoförü Dursun K. ise kamyonunun durmadığını ileri sürerek, tüm çabasına rağmen kaza yapmaktan kurtulamadığını söyledi.

Dört otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle Burdur- Afyonkarahisar yolunda trafik yaklaşık bir saat kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen otomobillerin çekici yardımıyla çekilmesiyle yolda trafik yeniden normale döndü. Kamyon şoförü Dursun K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazaya karışan otomobiller

-Yoldaki trafik

-Ogün Zengin'in anlatımı

-Kamyon

-Detay



Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ARAÇLARINI YATAK, HALI, KİLİM, ÖRTÜ VE HAVLUYLA 'DOLU'DAN KORUMAYA ÇALIŞTILAR



KARABÜK'te, dolu ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar araçlarının üzerine yatak, halı, kilim, örtü ve havlu sererek doludan korumaya çalıştı.

Saat 18.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve sağanağa yakalananlar, iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Sürücüler göle dönen yollarda güçlükle ilerlerken, araçlarını doludan korumak için köprü altlarına ve kapalı pazar yerlerine çekti. Vatandaşlar ise yol kenarlarında park halindeki araçlarının üzerine yatak, halı, kilim, örtü ve havlu sererek doludan korumaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika sonra dolu ve sağanak etkisini kaybetti.

BÜYÜK MÜCADELE VERDİ

100. Yıl Mahallesi'nde yaşlı bir vatandaşın oturduğu apartmanın önünde park halindeki otomobilini doludan koruma mücadelesi kameraya yansıdı. Apartmandan koşarak çıkan kişi, istinat duvarında asılı olan kilimi alıp altına girerek yaklaştığı otomobilin üzerine örttü. Dolu ve sağanağa aldırış etmeyen kişiye eşi de 3'üncü kattaki evlerinden aşağıya örtü attı. Yaşlı adam havada kaptığı örtüyle de otomobilin açık kalan yerini kapatmaya çalıştı. Otomobilini korumak için büyük mücadele veren yaşlı vatandaş daha sonra koşarak apartmana girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaşlı adamın mücadelesi

-Araçların üzerindeki yatak, halı, kilim, havlu ve örtüler

-Yollardaki su birikintisi

-Köprü altında bekleyen araçlar

-Kapalı Pazar yerinde bekleyen araçlar

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ANKARA'DA 'SAĞANAK' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ



ANKARA'da sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkili olduğu Çankaya ilçesinde ise bir apartmanın zemin katını su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Başkent genelinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ilçesindeki Karadeniz Caddesi'ndeki bir apartmanın alt katını su basarken, caddede su birikintileri oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu caddedeki sular, tahliye edildi. O anları anlatan apartman sakini Oğuz Öcalan, "Buradaki evler, geçen seferki olaydan sonra boşaltıldı. Geçen seferki baskında mahsur kalanlar vardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Su basan apartmandan görüntü

Yoldan görüntü

Su birikintisinden görüntü

Vatandaşla röp.

Vatandaşların panik anları

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BIÇKI ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN OKULA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ



BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bıçkı atölyesinde çıkan yangın, yan tarafındaki okula sıçramadan söndürüldü, iş yeri ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Boğazköy Mahallesi'nde Mıstın Civan'a ait bıçkı atölyesinde çıktı. Atölyede bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleli yangına müdahale ederken, itfaiye de kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler, okula sıçramak üzere olan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası bıçkı atölyesi kullanılamaz hale gelirken, Boğazköy İlkokulu'nda ise küçük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, motosikletin üzerine uzanarak trafiği tehlikeye atan sürücü, arkasından gelen otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Karabük-Bartın karayolunda, motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğunu, arkasından gelen otomobilin sürücüsü cep telefonuyla kaydetti. Motosikletin üzerine uzanarak, hızla yolda ilerleyen motosikletliye yaklaşan sürücü, bir ara kendi aracının hız göstergesini gösterdi. 130 kilometre hızla giden motosikletliyi görüntüleyen sürücü, "Evet arkadaşımızın ölümle dansı. Şu anda ölümle dans ediyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Motosikletli bir süre daha yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu(cep telefonu görüntüsü)

Haber: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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TEM VE D-100 KARAYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR (ek)

RAMAZAN Bayramı'nı İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğunda TEM ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde özellikle 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere rampasında araçların yavaşladığı görülürken, İzmit'te tüneller bölgesi ve viyadükler, Körfez ilçesi geçişi ve Dilovası rampasında yoğunluklar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otoyoldan drone görüntüsü

Otoyoldan aktüel görüntü

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KIRIKKALE'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI



KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Keskin ilçesi Kırıkkale-Kayseri karayolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Zekiye Daloğlu yönetimindeki 34 GA 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Zekiye Daloğlu ile otomobildeki Derkan Daloğlu, Ömer Ege Daloğlu, Mercan Dağ ve Fatih Dağ yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobilin, bayram tatili dönüşü İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu öğrenildi. Polis Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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