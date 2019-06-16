DHA YURT BÜLTENİ-15

Kayıp çobanın cep telefonu ve şapkası bulundu

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, otlatmaya çıkardığı hayvanların köye başıboş dönmesi üzerine çoban Engin Eroğlu'nun (27) ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD, UMKE ve Elazığ'dan gelen su altı polislerinden oluşan 200 kişilik ekibin başlattığı arama çalışmalarında, Eroğlu'nun cep telefonu ve şapkası bulundu.

Yoncalı köyünde yaşayan ve çobanlık yapan Engin Eroğlu, dün öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Eroğlu'na ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Aramalar bu bölgede yoğunlaştırılırken, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden polisler de çalışmaya katıldı. Engin 'Eroğlu'nu arama çalışmalarının 200 kişilik ekiple 20 kilometrelik alanda sürdürüldüğü öğrenildi.

AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, ihbarla harekete geçip, arama çalışması yaptıklarını anlatarak, "Bugün Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden ekip geldi. Şu anda AFAD, UMKE ekipleri, sivil AFAD gönüllü ekipleri ve jandarmamızla bölgede yaklaşık 200 personelimizle 20 kilometrelik alanda arama kurtarma faaliyetlerimiz devam etmektedir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Arama ve kurtarma ekipleri

Ekiplerin arama çalışmaları

Munzur Nehri

Su altı polislerin nehre girmesi

Eroğlu'nun yakınlarının gözyaşı dökmesi

AFAD İl Müdürü ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: OVACIK (Tunceli),

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Otomobil takla attı: 4 yaralı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolunda yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Hüseyin Kaplan idaresindeki 34 KPN 90 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 50 metre boyunca takla atan otomobilin sürücüsü Hüseyin Kaplan, eşi Ayşe Kaplan ve çocukları Ebrar (8) ve Evra Kaplan (5) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Araçtan çıkarılan yaralılara yine yoldan geçen bir doktor müdahale ettikten sonra 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın gören bir kişi, "Ben sağ şeritten gidiyordum. Çok yağmur yağıyordu önümü göremiyordum. Herkes dörtlülerini yakmış giderken böyle bir duman bulutu geldi. Bir su sıçraması ile birlikte en son taklayı görebildim. Ben durdum ilerledim o sırada bir doktor arkadaş geldi ilk müdahaleyi yaptı. Sonra da ambulansı aradık." dedi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yağmur görüntüsü

Kaza yapan aracın görüntüsü

Yaralıların görüntüsü

Yaralılara müdahale görüntüsü

Yaralıların ambulanslara alınırken görüntüsü

Görgü tanığı ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Mavi turda kabusu yaşadılar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıktıkları mavi turda tekneleri arızalanan ve hızla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Bodrum'un Aspat Mahallesi açıklarında meydana geldi. Gezinti amaçlı denize açılan Giray-2 isimli 10 metre uzunluğundaki teknede makine arızası yaşandı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney Grup Komutanlığı'na bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Olayda kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu ve büyük korku yaşadıkları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tekneden ve tekne içindeki kişilerden genel görüntü

-Teknedeki kişilerin Sahil Güvenlik botuna alınması

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Sivas'ta garaj yangını

SİVAS'ta bir garajda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Fatih Mahallesi Abdülhamit Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleyman Polat'a ait garajda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmayla yangını yakınlarında bulunan binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrası garajda maddi hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntülier

-Ekiplerin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

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CHP İzmir Milletvekili Balbay'ın acı günü



CUMHURİYET Halk Partisi 24'üncü dönem İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın 80 yaşında yaşamını yitiren yengesi Nevruz Balbay, Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

CHP eski İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın yengesi, evli, 3 çocuk annesi Nevruz Balbay, 15 gündür, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde, bu sabah yaşamını yitirdi. Balbay için bugün öğlen Nazilli Yunus Emre Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Nevruz Balbay'ın emekli öğretmen olan eşi Kamil Balbay, oğlu Aydın Aile Hekimleri Derneği Başkanı ve eski milli futbol hakemi Taner Balbay, kızları Hasret Canan ve Zerrin Demiral, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, CHP Nazilli ilçe örgütü üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri katıldı. Balbay Ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Balbay'ın cenazesi, Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi 24'üncü dönem İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan seçim çalışmaları nedeniyle Nazilli'deki cenaze programına katılamadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü.

-Cenazenin omuzlarda taşınması

-Taner Balbay'ın annesi Nevruz Balbay ile görüntüleri (arşiv)

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Yavru domuz kurtarıldı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 3 metre derinlikteki iç boş su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Milas'ın kırsal İçme Mahallesi'nde çiftçilik yapan Cafer Torun, bugün saat 14.00 sıralarında, arazideyken duyduğu sesleri takip edince boş su kuyusu içinde yaban domuzu yavrusunu gördü. Torun, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru yaban domuzunu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yavru domuz, doğaya bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Domuzun kuyudan kurtarılması ve doğaya bırakılması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Kedi ve yavruları, ağzı telle bağlı kolide ölüme terk edildi



ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da bir kedi ile 2 yavrusu, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişilerce küçük kolinin içine konuldu. Ardından kolinin ağzı bantlanarak kapatıldı. Bu da yetmezmiş gibi dışarı çıkamasın diye koli telle bağlanıp kedi ve yavruları ölüme terk edildi. Sesleri duyanların ihbarıyla gelenler kedileri kurtardı.

Bugün öğlen saatlerinde Bozcaada Kalesi arkasındaki otopark alanındaki çöp konteynerlerinin yanında meydana geldi. Ağzı kapalı bir kolinin içinden gelen kedi seslerini duyan bir kişi, durumu zabıtaya bildirdi. Hemen olay yerine gelen zabıtalar, gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Ağzı telle bağlanmış kolinin içinde anne kedi ve 2 yavrusunun olduğunu gören zabıtalar, gözlerine inanamadı.

Zabıtalar, Bozcaada Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyesi Berna Yurdusev'e telefonla bilgi verdi. Yurdasev olay yerine gelerek, teli makas ile keserek kolinin ağzını açtı. Hem uzun süre havasız hem de aç kaldığı anlaşılan kedi, önüne konan mamaları hızlıca yemeye başladı. Bu durum kedinin uzun süredir aç kaldığını ve bu nedenle yavrularını emziremediğini gösterdi.

Bozcaada Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyesi Elif Dönmez, "Yaşadığımız bu manzara gerçekten bizi çok üzdü ve vicdanımızı sızlattı. Lütfen insanlar biraz empati yapsınlar. Hayvanların bu dünyada yaşadığını, nefes aldıklarını, kalplerinin attığını, karınlarının acıktığını, susadığını kabul etsinler. Bu dünya hepimiz için. Hiçbir canlıyı çöpe atamazsınız, buna hakkınız yok. Hele ki sıkıca bağlanmış bir koli ile yaşayan bir varlığı çöpün kenarına atmak büyük bir vicdan yoksunluğudur. Lütfen yaşam hakkına saygı duyalım, biraz insan olalım. Her şeyin çözümü bu kadar basit. Ayrıca hayvan hakları ile ilgili ciddi bir yasa çıkmadığı sürece, yeterli cezası olmadığı için bu tür insanlar kendine, istediğini yapmaya hak görmeye devam edecektir. Yetkililerin bir an önce bu açığı kapatması ve hayvan hakları yasasını aktif hale getirmesi gerekiyor" dedi.

Karınları doyurulan ve su verilen kedi ile yavruları, Belediye binasında koruma altına alındı. Bozcaada Hayvan Hakları Çalışma Grubu da polise şikayette bulunarak, eşkal tespiti için ilçedeki MOBESE ile güvenlik kameralarının incelenmesini isteyecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), -

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