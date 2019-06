DHA YURT BÜLTENİ-15

1)YILDIZELİ'NDE SAĞANAK, SELE YOL AÇTI

SİVAS Yıldızeli ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. İlçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı, kaldırım taşları yerinden söküldü.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren sağanak sele yol açtı. Sel nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı. Sel suları cadde ve sokaklardaki asfalt ve kaldırım taşlarını yerinden söktü. Yağmurun dinmesiyle birlikte ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı. İlçede ağırlıklı olarak Atatürk Caddesi, Can Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Göçmen Mahallesi sel suları nedeniyle zarar gördü. Sel sonrası ilçeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmadı. Sel nedeniyle cadde ve sokaklar çamur içinde kaldı. Sivas Valisi Salih Ayhan da ilçeye gelerek Kaymakam Ahmet Gökçecik'ten bilgi aldı.

'ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK'

Vali Ayhan, selin alt ve üst yapıya zarar verdiğini belirterek, "Son günlerde ani yağışlar hem alt yapı hem de üst yapı anlamında ciddi tahribata yol açtı. Bugünde Yıldızeli ilçesinde öğle saatlerinde bastıran ani yağışlarla ilçe merkezinde bazı bölgeleri tahrip etmiş. Üst yapıyı dağıtmış. 3 ev su altında kalmış. Birkaç işyerine de maddi hasar vermiş. Çok şükür can kaybı yok. Rabbim daha büyüğünden, beterinden korusun. Herkes seferber oldu. Öncelikle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ani, yoğun yağışlar bekliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızı şimdiden uyaralım" dedi.

2)MURSİ İÇİN SİVAS'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI

MISIR'da mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, için Sivas'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ının seçimle başa gelen ilk Cumhurbaşkanı olan ve darbe sonucu tutuklu yargılandığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için öğle namazı sonrası Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Camide toplananlar Mursi'nin fotoğrafının yer aldığı ve "Çocuklarımız bizim için onlar adamdı diyecekler" yazılı pankart açıldı. İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından kılınan cenaze namazı sonrası dua edildi. Cenaze namazına Vali Salih Ayhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada AK Parti İnsan Hakları Başkanı Rüveyda Uçar'da parti binasında Mursi'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Uçar, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle hakka yürüdüğü belirterek, "2013 Temmuz'un da kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah Es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21'inci yüzyılın Firavun'u Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür" ifadelerini kullandı.

3)DİYARBAKIR'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

MISIR'da askeri darbe ile görevden uzaklaştırılan, casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında mahkemede hayatın kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) için Diyarbakır'daki tarihi Ulu Camii'nde yüzlerce kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, dün yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi için Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii'nde yüzlerce kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ulu Camii önünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mursi'nin ölümünden Mısır yönetimini suçladı. Kalabalık adına açıklama yapan Özgür-Der Başkanı Süleyman Nazlıcan, "Cunta rejiminin mahkemeleri vasıtasıyla yüzlerce mazlum Mısırlı kardeşimiz şehit olmuştur. Yaptığı katliamlarla diktatör Sisi rejiminin son kurbanı, Mısır'ın seçilmiş ilk meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi olmuştur. Muhammed Mursi, cunta mahkemesinde tel kafeste görülen duruşma sırasında hayatını kaybederek şehitler kervanına katılmıştır. Bizleri şehit ederek bitireceklerini zannediyorlarsa, yanılıyorlar. Bizler ne zindana atılmakla, ne de öldürülmekle biteriz. Allah'ın izniyle Muhammed Mursi'nin şehadeti Mısır topraklarında berekete vesile olacak, katil Sisi'nin sonunu getirecektir" dedi.

4)MUHAMMED MURSİ İÇİN BURSA'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Bursa'da yargılandığı mahkemede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ulucami'de Bursa İl Müftüsü İzani Turan tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Turan yaptığı konuşmasında, "Bir Müslüman idareci ise halkının gönlünde yer almadır. Sadece halkının da değil ümmetin, bütün Müslümanların müşterek sevgilisi olması gerekir. Bu her birimiz için bir ibret vesikasıdır. Mısır neresi, burası neresi? Bizi birbirimize bağlayan iman bağıdır, gönül bağıdır. Ben Muhammed Mursi'yi hiç görmedim. Sadece televizyonlardan gördüm ancak halkı için mücadele eden, Müslümanların derdiyle dertlenen bir yönetici olarak gördük. Cenabı Hak rahmet eylesin, bir Mursi gider başka Mursi'ler gelir. Önemli olan zulmün, zalimin yeryüzünde hayat hakkı bulamaması, iyilerin hakim olmasıdır. Biz Müslümanlar olarak iyilerin hakim olabilmesi için gayret etmeliyiz" dedi.

Namazın ardında Mursi ve tüm şehitler için duaların edildi. Kalabalık, "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları atarak, dağıldı.

5)MERSİN'DE, MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

MISIR'ın demokratik seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olan ve darbeciler tarafından yargılandığı duruşma salonunda yaşamını yitiren Muhammed Mursi için Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğlen namazının ardından kent merkezindeki Ulu Cami önünde, İl müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazında Vali Ali İhsan Su, AK Parti İl Başkanlığı yönetimi, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) üyeleri ile vatandaşlar Mursi için saf tuttu. Toplanan kalabalık, Mursi başta olmak üzere tüm şehitler ve İslam coğrafyasında huzurun egemen kılınması için dualar etti.

Cenaze namazı sonrası bir basın açıklaması yapan AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Fatmanur Yontar Ateş, "2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam Dünyası'nın suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşu ile Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır" dedi.

Batının Mısır'daki olaylara sessiz kaldığını söyleyen ADG Mersin Şube Başkanı Abdullah Akmaz ise "Küresel sistemin, en çok da bilişim teknolojilerinin oluşturduğu etki ile galeyana getirdiği sokak gösterilerinin devamında, 3 Temmuz 2013'de Mısır'da silahlı kuvvetler yönetime el koymuş, ilginçtir ki sürekli 'demokrasi, insan hakları ve özgürlük' diyen batı, Mısır'da yapılan darbeye ve 1 gün sonra da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tutuklanmasına sessiz kalmıştır. Merhum Cumhurbaşkanı Mursi'nin, Cenab-ı Hakkın lütfuna mahzar olduğuna inanıyoruz. Tüm İslam Ümmeti'ne sabırlar diliyoruz" diye konuştu.

