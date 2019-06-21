DHA YURT BÜLTENİ-15

Dövülerek otobüsten indirilen kadının 6 yakını adliyede (EK BİLGİLERLE YENİDEN)

Aksaray'da, seyahat ettiği yolcu otobüsünden ağabeyleri tarafından dövülüp, saçlarından sürüklenerek indirilen Kadriye S. (32), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Gözaltına alınan Kadriye S.'nin ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç., ablası S.E., eniştesi E.E., yengesi M.Ç. ile eşi İ.S. ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kadriye S., eşi İ.S.'den (34) boşanmak istediği, ailesinin ise buna karşı çıktığı için Mersin'deki sığınma evine gitmek için yola çıktığını söyledi.

Ankara'da oturan, 11 yıllık evli ve 3 çocuk annesi Kadriye S., dün evi terk edip, Mersin'e gitmek için yolcu otobüsüyle yola çıktı. Kadriye S.'nin, iddiaya göre, bindiği otobüsün plakasını alan eşi ve kardeşleri, 06 BFJ 470 plakalı otomobille takibe başladı. Kadriye S.'nin seyahat ettiği otobüsün önü, Aksaray kent merkezi girişinde, kesildi.

SAÇINDAN SÜRÜKLEYİP, DÖVEREK, İNDİRDİLER

Otomobilden inen A.Ç. ve S.Ç., otobüse binerek, kız kardeşleri Kadriye S.'nin yanına gitti. İkili, iddiaya göre, Kadriye S. ile konuşarak, eve dönmesini istedi. Kadriye S. de ağlayarak, dönmek istemediğini söyledi. Bu sırada zorla otobüsten indirilmek istenen Kadriye S.'nin ağabeylerine, diğer yolcular tepki gösterip, engellemeye çalıştı. Bu sırada kısa süreli tartışma yaşandı.

Yolcuların gözü önünde A.Ç., Kadriye S.'yi tokat ve yumruk atarak dövmeye başladı. Çığlıklar atan genç kadın, yolculardan polisi aramalarını istedi. A.Ç. ve S.Ç., kendilerine direnen Kadriye S.'yi saçından sürükleyerek, otobüsten indirdi. Yerde sürüklenip, otomobile bindirilmek istenen Kadriye S. direndi. Aile bireylerinden ablası S.E., eniştesi E.E., yengesi M.Ç. ve eşi İ.S., genç kadını zorla otomobile bindirdi. Bu anlar ise yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

UZAKLAŞAMADAN YAKALANDILAR

Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, plakasını aldıkları otomobili olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta, önünü keserek, durdurdu. Polis, otomobilden indirdiği Kadriye S. ile konuştu. Ailesinden şikayetçi olmayan Kadriye S.'nin ağabeyleri, yengesi, ablası, eniştesi ve eşi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden İ.S., gazetecinin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Karım değil mi?" diye yanıt verdi. Diğer ağabey S.Ç. de, "Benim de kardeşim. Allah'a şükür, başımız dik" dedi.

AİLESİ, BOŞANMASINA KARŞI ÇIKMIŞ

Olayın şokunu uzun süre atlatamadığı öğrenilen Kadriye S.'nin, daha sonra ailesinden şikayetçi olduğu belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alınan ve psikolojik destek verilen Kadriye S.'nin, İ.S. ile 2008 yılında evlendiklerini, yaşadıkları sorunlar nedeniyle boşanmak istediğini, ailesinin de boşanmaması için baskı yaptığını ve bu nedenle sığınma evine gitmek istediğini söylediği öğrenildi.

Kadriye S.'yi dövüp, yerde saçından sürükleyen ağabeyi A.Ç.'nin de ilk ifadesinde, kız kardeşinin Mersin'de oturan ve ondan 10 yaş küçük erkekle ilişkisinin olduğunu, bunun duyulmasının ardından evi terk edip, Ankara'da bir gün sığınma evinde kaldığını, eşinin 3 çocuğu için genç kadını affetmesi üzerine evine döndüğünü öne sürdüğü öğrenildi. A.Ç.'nin, ayrıca ailenin ve eniştesi İ.S.'nin affetmesine rağmen evi terk eden Kadriye S.'yi Mersin'e, ilişkisi olduğu erkeğin yanına gitmek üzereyken engellemek istediklerini iddia ettiği belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan Kadriye S.'nin ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç., ablası S.E., eniştesi E.E., yengesi M.Ç. ile eşi İ.S. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeye sevk edilirken

-Emniyet müdürlüğünden

-Detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, -

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Dicle Nehri'nde kaybolan Muhammed'i arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da dün yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kaybolan Muhammed Özcan'ın (18) bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Sur İlçesi'ndeki Bağıvar Köprüsü yakınlarında dün kaybolan Muhammed Özcan'ın bulunması için bugün başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri, Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı balık adamlar, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı.

Ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken, Muhammed ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanamadı. Muhammed'in yakınlarının nehir kenarında çaresizce bekleyişleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile çekilen arama çalışmaları

-Yakınlarının bekleyişinden detay görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin nehir kenarında arama çalışması

-Balık adamın nehire dalması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 489 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Otomobil istinat duvarına çarptı: Melek kalp masajıyla hayata döndürüldü (2)

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Karabük'te, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada, yaşamını yitirdiği belirtilen Melek Benli, götürüldüğü hastanede kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hemen ameliyata alınan Benli'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLMİŞTİ

KARABÜK,

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60 kişilik ekip, kayıp üniversiteliyi uçurumda aradı

ANTALYA'da yaklaşık bir ay önce kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'ın (20) cep telefonundan son sinyalin geldiği Güver Uçurumu'nda, 60 kişilik ekip arama çalışması yaptı.

Adana'da balıkçılık yaparak geçimini sağlayan İhsan Yıldız, 3 çocuğundan en büyüğü Eyyüphan Yıldız'dan 10 gündür haber alamayınca Antalya'ya geldi. 2 yıldır Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sivil Havacılık İşletme Bölümü'nde okuyan oğluyla en son 18 Mayıs'ta telefonla görüşüp sonrasında ulaşamayan Yıldız, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polisin araştırmasında, Eyyüphan Yıldız'ın son cep telefonu sinyalinin Düzlerçamı bölgesindeki Güver Uçurumu'ndan geldiği belirlendi. Kayıp genci arama çalışmaları için Antalya İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Akseki Komando Birliği'ne bağlı askerler, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri, polis köpeği ile AFAD ekipleri uçurumun son bulduğu Aşağı Karaman Mahallesi'nde arama çalışması yaptı.

KÖYLÜLER KILAVUZLUK YAPTI

Köylülerin yol gösterdiği sarp kayalık ve ormanlık alanda ekipler üçe ayrıldı. İki ekip uçurumun son bulduğu yaklaşık 15 kilometrelik çemberi tararken, Güver Uçurumu bölgesinde polis ekipleri drone ile arama çalışmalarına katıldı. Sıcak hava ve sık ormanlık alanda güçlükle arama çalışmalarını yürüten ekipler, serinlemek için kanyondaki suyu kullandı. Arama çalışmalarına, 'Melo' adlı polis köpeği de katıldı.

Ekiplerin bugünkü arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Çalışmaların yarın kara ekiplerinin yanı sıra helikopterle devam edeceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Komutanların arama operasyonu önce brifing vermesi

İz süren vatandaşlarla jandarmanın konuşması

Ekiplerin hep birlikte ormanlık alanda vadiye inmeye çalışması

Jandarma ekiplerinin vadi içinde arama yapması

Komandoların dağın yamacında arama yapması

İz sürme köpeğin ormanda arama yapması

JAK timlerinin akan sudan geçmesi

Sıcaktan etkilenen iz sürme köpeğine eğitmenini su içirmesi

Sıcaktan etkilen timlerin suda ellerini yüzlerini yıkaması

Düzlerçamı seyir noktasından genel ve yakın plan görüntü

Çeşitli detaylar

'566 MB// 5 DK 6 SN'

Haber- Kamera Hasan DEMİRBAŞ- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Ulusal Resim Çalıştayı sergi hazırlıklarına devam ediyor

HATAY'da Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ilk defa düzenlenen Ulusal Resim Çalıştayı Türkiye'nin farklı illerinden gelen sanatçıların yaptığı eserler ile renkli görüntülere sahne oluyor.

Hatay Mesleki Eğitim kurslarında gerçekleştirilen Çalıştayda HBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında görev alan resim öğretmeni Mehmet Ali İsaoğulları, Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ünal Kuş, resim öğretmeni Selmani Baki Kocaispir ve ressam Ali İrgin bulunuyor.

Hatay'da ilk defa gerçekleştirilen Çalıştay'ın, Hatay'ın sanat yaşamını canlandırmak ve kente özgün sanat eserleri kazandırma amacı taşıdığı belirtildi.

22 Haziranda gerçekleştirilecek sergi için hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Selmani Baki Kocaispir, "Sanat son rötuşları atıyorlar, çalışmalarını sergiye hazır hale getirmeye çalışıyorlar. Şu anda her şey iyi yolunda gidiyorö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sanatçıların çalışmalarından genel ve detay görüntüler

-Yapımı tamamlanan eserlerden detay görüntüler

-Resim Öğretmeni Selmani Baki Kocaispir'in röportajı

Süre: 01'56" Boyut: 217 MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

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