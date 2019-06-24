DHA YURT BÜLTENİ - 15

Cezaevindeki hükümlü, yatakları ateşe verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir hükümlünün koğuşundaki yatakları ateşe vermesi sonucu 8 infaz koruma memuru dumandan etkilendi.

Tarsus Cezaevleri Kampüsü T3 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik koğuşta cezasını çeken hükümlü E.K., çakmakla yatakları ateşe verdi. Yangın cezaevi personeli tarafından kısa sürede söndürülürken, 8 infaz memuru yoğun dumandan etkilendi.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan memurların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Cezaevi Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Tarsus Cezaevleri Kampüsü'nden görüntü

Haber: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), -

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Minibüsçülerin bekleme durağında yangın çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförlerinin bekleme durağında yangın çıktı. Tek katlı yapıdaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aktepe- Bayramyeri hattında minibüsle yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin Aktepe Mahallesi'ndeki bekleme yeri olan tek katlı binada, bugün saat 15.00 sıralarında yangın başladı. İlk belirlemelere göre mutfakta çıktığı sanılan yangın, kısa sürede binayı sardı. Yangının büyümesi üzerine duraktaki şoförler, araçlarını bina çevresinden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını çevreye yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi. Çevredeki ağaçlar da yangından zarar gördü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Gökyüzüne yükselen dumandan görüntü

Binadaki alevlerden görüntü

İtfaiye ekibinin gelmesi ve müdahale etmesi

Zarar gören binadan görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Silifke'de minibüs devrildi: 1 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu devrilen minibüsteki 1 kişi yaralandı.

D-400 karayolu üzerinde Silifke'den Erdemli istikametine doğru seyreden Kasım Ekinci yönetimindeki 33 FR 856 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu Altınorfoz mevkiinde devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Vecihe Ekinci hafif şekilde yaralandı.

Kaza yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vecihe Ekinci, Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol, devrilen minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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Devrilen aracın görüntüsü

Minibüsü kaldırma çalışmaları

Yoldan geçen diğer araçlar

Kaza yerinin genel görüntüleri

SÜRE: 01'06" BOYUT: 119 MB

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),

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Yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Karabük'te, Yaşar Derecik (85), yalnız oturduğu evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Yapılan kontrolde, Derecik'in 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, öğlen saatlerinde Karabük Köyü Mahallesi'nde meydana geldi. Oğlunun mezuniyet töreni için Konya'ya giden Murat Derecik, cuma gününden beri babası Yaşar Derecik'ten haber alamayınca, yakınlarından yardım istedi. Yedek anahtarla girilen evde yakınları, Yaşar Derecik'in hareketsiz halde yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Yaşar Derecik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede 3 gün önce öldüğü tespit edilen Yaşar Derecik'in cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaşar Derecik'in cenazesi evden çıkarılıp cenaze aracına konulması

-Yaşar Derecek'in resmi

Süre: (02.28) Boyutu: (277 MB.)

Hbaer-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Çatıya bağlanan pitbull'un sıcakta zor anları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evin çatısına zincirle bağlanan pitbull cinsi köpeğin sıcak hava nedeniyle yaşadıkları çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Su kabı devrildiği için susuz kalan köpeğin inlemeleri yürek burktu.

Manavgat'ın Yayla Mahallesi'nde 2 katlı bir evin çatısına birkaç gün önce pitbull cinsi bir köpek zincirle bağlandı. Bunaltıcı sıcaktan korunmak için gölgeye sığınmaya çalışan köpek, önüne konulan su dolu plastik kabı devirdi. Zincirinin kısa bağlanması nedeniyle gölgeye ulaşamayan köpek susuz kaldı. Sıcaktan bunalan köpek bir süre inledi. Köpek daha sonra zincirinin yetiştiği yere yüzükoyun uzandı.

Köpeğin durumu bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. Görüntülerde dili hep dışarıda olan ve hızlı nefes alıp veren köpeğin gölgeye gitmek için yaptığı mücadele ve çatının kenarına gelip aşağı baktığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çatıda köpeğin hareketleri (Cep telefonu)

12 MB/// 01.50"

HABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT (Antalya),

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Tanzanya, Mersin ile işbirliği yapmak istiyor

Mersin'e gelen Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, 200 milyon dolarlık ticaret hacmini artırmak istediklerini ile getirerek, bu nedenle iş insanlarını ülkesine yatırım için beklediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo'yu makamında ağırladı. Ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Mersin Uluslararası Limanı'nın önemi konular üzerinde durulurken Belediye Başkanı Seçer, Türkiye ve Tanzanya arasında, özellikle de Mersin ile ilişki kurma şansının elde edilmesini istediklerini belirterek, "Bu ziyaretin Türkiye ve Tanzanya ilişkilerinin gelişmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Hem ülkemiz hem Mersin olarak elbette ki dünyanın birçok ülkesi ve o ülkelerin şehirleri ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Bu ziyaretlerin de kendi yaşadığımız bölgelerin özelliklerini, dinamiklerini ve potansiyellerini anlamamız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde diğer ülkelerin de özelliklerini öğrenme şansımız oluyor" dedi.

Mersin'in önemli bir liman, ticaret ve turizm kenti olduğunu ifade eden Başkan Seçer, "Mersin önemli özellikleri olan bir kenttir. Kendilerinin de önceledikleri alanlar, birincisi liman, ikincisi ticaret ve yine Tanzanya'nın gelişmiş kentlerinden bir tanesi ile kardeş şehir olmamız konusu. Ben de bu değerlendirmelere katılıyorum. Bu konuda yol alabiliriz, bazı çalışmalarımız olabilir. Onun da öneminin farkındayız. Tanzanya ile olan ilişkilerimizde bu özelliğini değerlendirebiliriz" diye konuştu.

Başkan Seçer, Mersin Uluslararası Limanı'nda yaklaşık olarak yıllık 2.8 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bunun önemli bir miktarı ihracat kalemi. Buradan özellikle Tanzanya'ya gıda, inşaat malzemeleri ve diğer alanlarda önemli ihracat yapılabilecek bir nokta Mersin Limanı. Dünyanın bütün bölgelerinden hem Türkiye için, hem de Ortadoğu'nun farklı ülkeleri için yük gelen bir liman. Buradan da diğer bölgelere transit olarak aktarılan bir bölgedir. Bu nedenle de şu an için yetersiz olan Tanzanya ile Türkiye'nin ticaret hacmini artırma imkanımız var. Bu ticaret hacmini artıracak olan bölgelerden bir tanesi de Mersin olabilir. Birçok şehrimiz ile kardeş şehir ilişkimiz var. Bu konuda kendilerinin de bir teklifi olursa değerlendirmeye alırız ve memnuniyet duyarız."

Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Türkiye ile güçlü ilişkiler kurmayı amaçladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 yıldır Tanzanya'nın Türkiye'deki Büyükelçisiyim. Türk insanı çok misafirperver. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Son 15 yıldır Türkiye'nin Afrika üzerinde uyguladığı bir stratejisi var. Bir Afrika ülkesi olarak Türkiye ile iyi ve güçlü ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Doğu Afrika bakımından Tanzanya, Afrika'daki en önemli ülkelerden bir tanesidir. Limana kıyısı var. 8 tane komşu ülke var ve Tanzanya da bu liman ilişkilerine önem veriyor. Sonuçta Tanzanya, Doğu Afrika'ya ve Merkez Doğu Afrika'ya açılan bir kapı niteliğindedir. Stratejik pozisyon olarak da Doğu Afrika Topluluğu'nun üyesidir. 600 milyon insana hizmet veren bir topluluk."

Tanzanya'nın tarıma dayalı ekonomisinin olduğundan söz eden Büyükelçi Kiondo, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelirimiz yüzde 70'i tarıma dayalı. Pamuk, susam, kaju gibi ürünlerimiz var. Bizim yüzde 60 ekilebilir arazimiz var. Türkiye ile de tarımsal ilişkileri geliştirme açısından bir niyetimiz bulunmakta. Turizm ve sanayi sektörlerinde de yatırımlarımız var. Bu ticareti arttırmak bakımından da altyapımızda inşaat sektörüne çok önem veriyoruz. Türk inşaat şirketleri bu altyapı işlerini yapabilir. Bu alanda Tanzanya'da bulunan Türk topluluğunda bir artış gözlemlenmektedir. Şu anda 200 milyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Türkleri Tanzanya'da iş yapmaya davet ediyoruz. 2 yıl önce 150 milyon olan bu ticaret hacmi şu anda 200 milyon dolar düzeyinde. Öngörebildiğimiz ve talep ettiğimiz ise gelecekte bunun artmasıdır. Kardeş şehir, liman ve ticaret ilişkilerini bir araya getirip, ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu ziyaretten de fırsat bularak birçok alanda ilişkilerimizi geliştirme niyetindeyiz. Sizi de Tanzanya'ya davet etmek isteriz"

Görüntü Dökümü

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-Belediye Başkanı Seçer büyükelçiyi karşılarken

-Başkan Seçer ile büyükelçi konuşurken

-Başkan Seçer'in konuşması

-Büyükelçi Elizabeth Kiango Kiondo'nun konuşması

-Genel ve detay

(BOYUT: 449 MB)(SÜRE: 4 DK)

Haber-Kamera: MERSİN,

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Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: Şeytana uydum (2)

TUTUKLANDI

Konya'da, namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi (20) zorla öpüp, sarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli Mazhar O. (62), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KONYA,

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Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hareket halindeki otomobilden, yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan ve gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen G.A., A.S., B.A.K.Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ,