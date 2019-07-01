DHA YURT BÜLTENİ - 15

Mersin'de 4 kişinin metil alkol şüphesiyle ölümüne soruşturma

Mersin'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son 1 haftada hastaneye kaldırılan 14 kişiden 4'ü, yaşamını yitirdi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kent merkezinde yaşayan 14 kişi, son 1 hafta içinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 11 kişiden Ünsal D. (58) ve Mehmet A., hayatını kaybetti, 3'ü yoğun bakımda tedaviye alındı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 3 kişiden de 2'si, yaşamını yitirdi, 1'i yoğun bakım servisine alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Mersin Şehir Hastanesi'nden ARŞİV görüntü

MERSİN,

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6 ildeki uyuşturucu operasyonuna 40 tutuklama

Gaziantep merkezli, 6 ilde 400 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 53 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, şebeke halinde uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlattı. 7 ay boyunca polis tarafından fiziki ve teknik olarak takibe alınan şebeke üyelerinin Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Hakkari'de faaliyette bulunduğu belirlendi. Çalışmasını tamamlayan polis ekipleri, cuma günü 6 ilde 400 polisin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Drone kullanılan ve özel harekatçıların da aralarında olduğu polislerin baskınında arama yapılan adreslerde; 6,5 kilo eroin, 3 kilo 420 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram esrar 15 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tabanca ile 1 çalıntı otomobil ele geçirilirken, 53 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla salıverilirken, 40 kişi ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Ekip araçlarının emniyetten çıkışı

Özel Harekatın eve koçbaşı ile girişi

Drone Görüntüsü

- Narkotik Köpeklerinin araması

Polis ekiplerinin evleri araması

Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 523 MB

Haber: Kadir GÜNEŞ Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Otomobilin lastiğini patlatıp ön koltuktaki 22 bin Euro'yu çaldılar

Adana'da 3 şüpheli, lastiğini patlattıktan sonra uyarma bahanesiyle otomobilden uzaklaştırdıkları iş insanı G.E.'nin ön koltukta bulunan 22 bin Euro parasını çaldı.

Seyhan ilçesindeki Ulucamii Mahallesi 25001 sokakta iş insanı G.E., Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ndeki bir bankadan çektiği 22 bin Euro dolu çantayı otomobilinin sağ ön koltuğa koyduktan sonra otomobiliyle caddede ilerlemeye başladı. Bu sırada G.E. kimliği belirsiz bir kişi tarafından "Otomobilinizin lastiği patlakö şeklinde uyarıldı. Lastiğin durumuna bakmak için durdurduğu otomobilinden ayrılan G.E., bu sırada kendisini uyaran kişinin başka bir kişi yardımıyla, otomobilinin ön koltuğunda bulunan para dolu çantayı çalarak yaya olarak kaçtığını gördü. G.E.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri de olaya karıştıklarını belirlenen 3 şüphelinin Hürriyet Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti. Kısa süreli kovalamaca sonucunda şüphelilerin 2'si yakalanırken biri kaçtı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden çalınan paraların 12 bin Eurosu ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, polis ekiplerinin firari şüphelinin yakalanması için çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri ekiplerinin çalışması

-Aracın genel ve detay görüntüleri

-Çalınan paralar polisin elinde

-Toplanan mahalle sakinleri

SÜRE: 01'58" BOYUT: 218 mb

Haber: Nuri PİR- Kamera: ADANA,

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Kavga ettiği babasını bıçaklayarak öldürdü (2)

BABASINI ALKOL ALDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Murat Y.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Mehmet Y.'nin (22) sorgusunda, alkol aldığı için babasıyla aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Y., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp tabela

SÜRE: 00'37" BOYUT: 68,5 mb

Haber: Nuri PİR- Kamera: ADANA,

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Niran Ünsal: Devlet Bahçeli ile tanışmak isterim

Şarkıcı Niran Ünsal, Finduk Festivali kapsamında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahne aldı. Ünsal sahnede, "Devlet Bahçeli ile tanışmak isterim. Hiç biraraya gelmedik, sıkı takipçisiyim" dedi.

Niran Ünsal, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Finduk Festivali'nde sahne aldı. Yaklaşık 20 bin kişiye konser veren Ünsal söylediği şarkılarla geceye katılanları coşturdu. Sanatçı kendi şarkılarının yanısıra birçok sanatçının da şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçıya konser sonunda Düzce MHP Milletvekili Ümit Yılmaz plaket verdi. Ünsal, "Sayin Devlet Bahçeli ile tanışmak isterim. Hiç biraraya gelmedik, sıkı takipçisiyim. Devletin başında bir Devlet Baba olmazsa olmaz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Niran Ünsal sahnede şarkı söylemesi

-İzleyenler

-Niran Ünsal konuşmaları

Haber: Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), -

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Türkiye'nin en büyük Atatürk maskı zamana yenildi (2)

MASK İHALEYLE ONARILACAK

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Atatürk maskının onarımına ilişkin ihaleye çıkacaklarını söyledi. Başkan Tütüncü, "Varyant terasındaki Atatürk maskının zarar gördüğünü biliyorduk. Bununla ilgili tespit çalışmalarını tamamladık. Maskın yapımının üzerinden 11 yıl geçmiş. Maskın içindeki çelik aksam zarar görmüş, paslanmış. O delikler de zamanla meydana gelmiş. Bu durum normaldir. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız. Tahmini 120 ile 150 gün arasında maskı yerinde onarmayı planlıyoruz. Maliyeti, önümüzdeki günlerde ihalenin ardından belli olacak" dedi.

ANTALYA,