DHA YURT BÜLTENİ-15

1)KKKA ŞÜPHESİYLE HASTANEDE TEDAVİ GÖREN KADIN ÖLDÜ

ÇORUM'un Dağkarapınar köyünde Hayriye Bekdemir (70), Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Dağkarapınar köyünde oturan 6 çocuk annesi Hayriye Bekdemir, önceki gün baş ağrısı, yüksek ateş ve bulantı şikayetleri nedeniyle ailesinin durumu bildirmesiyle sağlık ekiplerince Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenede KKKA hastalığına yakalandığı teşhis edilen kadın, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hayriye Bekdemir, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

'KENE ISIRIĞI GÖRMEDİK'

Hayatını kaybeden Hayriye Bekdemir'in oğlu Aydın Bekdemir, KKKA hastalığının annesine hayvanlardan bulaşmış olabileceğini düşündüklerini söyledi. Üzgün olduklarını belirten Aydın Bekdemir, "Annem köyde yaşıyordu. Kene ısırığı falan görmedik. Birden fenalaştı, biz de hastaneye kaldırdık. Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Gelen sonuçlarda bize Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına rastlandığı söylendi. Sonra da annemizi kaybettik. Hayvanlardan da bulaşmış olabileceğini düşünüyoruz" dedi. Hayriye Bekdemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Morgdan cenazenin alınması

-Oğlu Aydın Bekdemir röp.

-Acil önü

-Detaylar

(SÜRE: 2. Dk 34 sn.. ) (BOYUT 300MB)

Haber-Kamera: – Yusuf ÇINAR- ÇORUM

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2)HEREKOL DAĞI'NDA PKK'NIN MAYIN VE ROKETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

SİİRT'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait mayın ve roketatarlar ele geçirildi.

Jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla Pervari ilçesi kırsalındaki Herekol Dağı'nda terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 14 mayın ve 18 roketatar mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatların operasyon bölgesinde imha edildiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Patlayıcıların imha anı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: SİİRT,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,26 MB

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3)MERSİN'DE ANIT AĞAÇ ZEYTİN VERDİ

MERSİN'in Mut ilçesinde 7 yıl önce yol çalışması sırasında sökülen ve bin 500 yıllık olduğu belirtilen zeytin ağacı, merkez Mezitli ilçesinde yeniden toprakla buluşturulmasının üzerinden geçen 2 yılın ardından zeytin vermeye başladı.

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Menderes Mahallesi'ndeki Demokrasi Meydanı'na dikilen bin 500 yıllık zeytin ağacını, 2017 yılında Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 'Anıt ağaç' olarak tescillemiş ve kayıt altına almıştı. Belediye yetkilileri tarafından özenle bakılan ve bölge sakinlerinin de beğenisini kazanan ağaç zeytin vermeye başladı.

Etrafı çitle örülen ve yapılan çevre düzenlemesiyle eşsiz bir görünüm kazanan ağacın gövde büyüklüğü büyük ilgi topluyor. İlçenin en işlek bölgesine konulan devasa büyüklükteki gövdeye sahip olan ağacı yakından inceleyerek, fotoğraf çeken vatandaşlar böylesi duyarlı bir çalışma ortaya çıkarttıkları için Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a ve emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirdi.

1500 yaşında olan anıt ağacın bölgenin sembolü haline geldiğini de ifade eden Velhar Demiralay, "Ancak belgesellerde karşılaşabileceğimiz bu güzellikleri yanı başımızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Başkanımız Neşet Tarhan'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

İlçeyi bir nakış gibi işlediklerini dile getiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan, zeytin ağaçlarını koruyarak, gelecek nesillere aktarılması ve şehrin estetik görünümü sağlamak amacıyla asırlık ağacı Mezitli'de yeniden toprakla buluşturduklarını dile getirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından son derece özenle bakılarak ağacın yeniden yaşama döndüğünü belirten Başkan Tarhan, "Zeytin ağacı adaletin, sağlığın, bilgeliğin, barışın ve yeniden doğuşunun simgesidir. Farklı birçok kültürde kutsal kabul edilen asırlık zeytin ağacını, ekiplerimiz yeniden toprakla buluşturdu. Adaleti, barışı ve sağlığı Mezitli'de yeniden yeşerttik. Yapılan incelemelerin sonlanmasıyla bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen zeytin ağacımız, Mezitli'nin en yaşlı zeytin ağacı olma özelliğine sahip. Üzerinde zeytinleri de görmüş olmamız bizim için de büyük mutluluk kaynağı. Önümüzde ki günlerde ağacımızın yanı başına 2'nci Sanat Durağımızı da oluşturacağız. O zaman daha çok insan bu bölgeye gelecek" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşlar anıt ağaç tabelasını incelerken

-Bir kadın ağaçla ilgili konuşurken

-Ağacın çevresinden görüntü

-Ağaçtan görüntü

-Dallardaki zeytinin görüntüsü

-Fotoğraf çektiren kadınlar

(SÜRE: 1,45 DK) (BOYUT: 75 MB)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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