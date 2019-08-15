DHA YURT BÜLTENİ-15

Tartıştığı dini nikahlı eşi ve babasıyla köy muhtarını öldürdü



Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Bayram D., çıkan tartışma sonucu dini nikahla birlikte yaşadığı Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş ile kendisini engellemeye çalışan köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i tabancayla öldürüp, kaçtı. Şüpheli jandarma tarafından Gelendost ilçesinde yakalandı.

Antalya'da oturan Bayram D., 2013 yılında Asiye Aydoğmuş ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Son zamanlarda geçimsizlik nedeniyle sık sık yaşanan tartışmaların ardından Asiye Aydoğmuş, Yalvaç'a bağlı Çetince köyündeki baba evine yerleşti. Bayram D., tüm ısrarlarına rağmen dönmeyen Asiye Aydoğmuş ile görüşmek için bugün öğleden sonra köye geldi.

Köyün muhtarı Ayşe Adıgüzel'i bulan Bayram D., nikahsız eşi ve ailesiyle görüşmek istediğini belirterek kendisine yardımcı olmasını istedi. Muhtar Ayşe Adıgüzel ile Bayram D., Isparta- Konya karayolu üzerinde bulunan ve Aşağıova olarak bilinen arazideki bahçeye çalışmaya giden Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş'un yanına gitti.

BayramD. ve Asiye Aydoğmuş arasında iddiaya göre eve dönme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve Orhan Aydoğmuş'un da dahil olmasının ardından öfkelenen Bayram D. yanında bulunan tabancayla Asiye Aydoğmuş ve Orhan Aydoğmuş ile kendisine engel olmaya çalışan muhtar Ayşe Adıgüzel'e ateş açarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Asiye Aydoğmuş, Orhan Aydoğmuş ve Ayşe Adıgüzel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından morga konulurken, jandarma kaçan cinayet şüphelisi Bayram D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Bayram D., Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü yakınlarında kaçmaya çalıştığı otomobilde yakalandı. Gözaltına alınan Bayram D. ifadesi alınmak üzere Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta),

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Kaymakamlık binası depremde hasar görünce hizmetler çadıra taşındı



Denizli'de, geçen 8 Ağustos'ta merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremde, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Çardak ilçesinin Kaymakamlık Binası ağır hasar gördü. Girişin yasaklandığı binada hizmet verilemeyince, resmi hizmetler belediye tarafından kurulan çadırlarda ve AFAD'a ait koordinasyon TIR'ında veriliyor.

Geçen 8 Ağustos'ta meydana gelen ve merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki deprem çevre iller ve ilçelerde de hissedildi. Deprem, özellikle Bozkurt'taki ve buraya 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çardak ilçesindeki binalara ağır hasar verdi. İki ilçede, aralarında kamu binalarının da bulunduğu 344 binada ağır hasar olduğu tespit edildi. Ağır hasar gören binaların yıkımına da başlandı. Evleri hasan gören vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

HİZMETLER ÇADIRLARA VE TIR'A TAŞINDI

Depremde Çardak ilçesinin 4 katlı kaymakamlık binası da ağır hasar gördü. Hükümet Konağı'nın içindeki duvarlarda derin çatlaklar meydana gelirken, söz konusu binaya giriş yasaklandı. Çardak Belediyesi tarafından, resmi hizmetlerin aksamadan görülebilmesi için Kaymakamlık bahçesine çadır kuruldu. Kaymakamlık ve adliye hizmetleri bahçedeki çadırda ve AFAD'a ait koordinasyon TIR'ında verilirken, kaymakamlık ve adliye binasının başka bir yere taşınması için çalışma başlatıldı.

Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede 8 Ağustos'tan bu yana büyüklüğü 1 ile 3.8 arasında değişen 335 deprem daha olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaymakamlık binasından görüntü

Çadırda çalışan adliye personelinden görüntü

TIR'da çalışan kaymakamlık personelinden görüntü

TIR'dan görüntü

Muhabir Ramazan Çetin'in anonsu

Haber: Ramazan ÇETİN – Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Parke taşı fabrikasında yangın



Diyarbakır'da parke taşı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çabalarının ardından söndürüldü. Fabrikanın yöneticilerinden Ramazan Elbat, "Yaklaşık 7 milyon liralık zararımız var. Yanımızda 40 kişi çalışıyor. Fabrikamızı sigortası da yoktu" dedi.

Bugün sabah saatlerinde, Yenişehir ilçesindeki parke taşı fabrikasında elektrik kablosunda çıkan kıvılcımın alev almasıyla yangın çıktı. Alevler, fabrikanın tabanda ısı yalıtımı amacıyla kullanılan köpüklere sıçradı. Fabrikada görevli bekçinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye erleri, 3 saatlik söndürme çalışmalarının ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. Fabrikanın yöneticilerinden Ramazan Elbat, "Yaklaşık 7 milyon liralık bir zararımız var. Fabrikamızı sigortası da yok. Burada biz 5 ortağız. Yanımızda 40 kişi çalışıyor. Bu fabrikanın faaliyetini sürdürmesi için devlet yetkilerinden destek bekliyoruz. Bu kredi veya hibe yoluyla olabilir. Yoksa biz bu fabrikayı yeniden kuramayız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yangın söndürme

Güvenlik kamerasındaki yangın

Yangın sonrası fabrikadan görüntü

Röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Beşinci kattan düşen Eymen Gazi bebek ağır yaralandı



Sivas'ta apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen Eymen Gazi Bulut (2) ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Fatih Mahallesi Şafak Caddesi üzerindeki Bulut Apartmanı'nın 5'inci katında meydana geldi. Bahattin-Merve Bulut çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Eymen Gazi Bulut oynamak için apartmanın 5'inci kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Balkonda bir süre oynayan küçük Eymen, bir süre sonra dengesini kaybedince ayakları üzerine beton zemine düştü. Eymen'in düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Eymen Gazi Bulut'u ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Eymen Gazi bebek, buradaki ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Binanın görüntüsü

-Polis ekiplerinin incelemeleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Anne babalar bahçede çocuklar okulda



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik fındık işçileri bahçede çalışırken, çocukları da okulda eğitim görüyor.

Ordu'da geçen hafta başlayan fındık hasadı halen devam ederken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden kente gelen mevsimlik fındık işçileri de yerli işçilerle birlikte çalışıyor. Anne babalar bahçede çalışırken, yaşları 4-13 arasında değişen çocukları da yaz okulunda eğitim görüyor. İkizce ilçesinde bir fındık firması tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hazırlanan proje kapsamında eğitim gören çocuklar, çeşitli aktivitelere de katılarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Durak Fındık Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Durak, geçen yıl başlattıkları 'Her Çocuk Bir Dünya' Projesi'nin bu yıl ikincisini yaptıklarını, 80 çocuğun eğitim aldığını belirterek, "Amacımız yine çocukları sahadan alıp, gün içerisinde burada eğitim verip onları giyindirip, bir takım hediyeler verip aynı zamanda sabah, öğle ve akşam yemeklerini verip, öğretmen arkadaşlarımız aracılığı ile eğitim verip bahçelerden uzak tutmak. Çocukların bahçelerde olmasını istemiyoruz. Onların saha da değil de okulda eğitim görmelerini istiyoruz. Çocuklarımızı sağlık taramasından da geçireceğiz. Bu projenin tek ve ana amacı çocukları bahçelerden uzak tutmak" dedi.

80 ÇOCUK EĞİTİM ALIYOR

Bu tür sosyal projelerin yaygınlaştırılmasını da isteyen Durak, "Biz çocukların aileleri ile de ilgileniyoruz. Onların anneleri ile de hoca hanımlar ilgileniyorlar, bilgilendiriyorlar ve bir takım ihtiyaçlarını gideriyorlar. Geçen yıl 150 civarında bir öğrencimiz vardı. Bu yıl 80 civarında bir öğrencimiz var ama bu sayı artacaktır. Çocukları bahçede görmek istemiyoruz. Bunu Avrupa'da haksız rekabet olarak karşımıza çıkartıyorlar. Biz böyle bir şeyin olmadığını biliyoruz. Ama biraz belgelendirmek istiyoruz. Bu tür programlar Karadeniz bölgesinde yaygın hale gelirse belki biraz büyük bir ses çıkar ve Avrupa'da bu konuyla alakalı haksız rekabetin önüne geçmiş oluruzö diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Çocukların eğitim almaları

-Detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/İKİZCE (Ordu),



