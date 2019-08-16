DHA YURT BÜLTENİ-15

Kılıçdaroğlu: Anadolu'yu bize yurt yapan, gönül erenleridir (3)



KILIÇDAROĞLU'NDAN AVANOS BELEDİYESİ'NE ZİYARET

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş'ı makamında ziyaret etti.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 56'ncı ulusal 30'uncu uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma, kültür ve sanat etkinliklerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretleri kapsamında Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Belediye Başkanı İbaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 32 yıl önce ilkokul öğrencisi olduğu zaman 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediye başkanlığı koltuğunda oturduğu fotoğrafı gösterdi. Kılıçdaroğlu, belediye ziyaretinin ardından il başkanlarıyla görüşmek için Gülşehir ilçesinde bulunan otele geçti.

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Bülent Arınç: Parti'den ayrılmalarını onaylamıyorum

Eski TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Bu partide hayatım boyunca kalmaya devam edeceğim. Partiden ayrılmaları onaylamıyorum. Partiden ayrılmak isteyenlere de yaptıklarının yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorum" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, çeşitli ziyaretler için gittiği Tokat dönüşünde Kırıkkale'ye uğradı. Arınç, burada gazetecilerin Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın yeni parti çalışmaları hakkında kendisine yöneltilen soruya cevap verdi. Davutoğlu ile Babacan'ın yeni parti kurma çalışmalarını medyadan takip ettiğini kaydeden Arınç, "Bülent Arınç olarak her zaman şunu ifade ettim. AK Parti'nin kurucusuyum. AK Parti 18 yaşına girdi. Bu partide hayatım boyunca kalmaya devam edeceğim. Partiden ayrılmalarını onaylamıyorum. Partiden ayrılmak isteyenlere de yaptıklarının yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorum. Elimden gelen budur. Çok değerli insanlar. Gönlüm arzu ediyor ki, ayrılmasınlar başka parti kurmasınlar. Onlar AK Parti'nin tüm başarılarında hisse sahibi olan insanlardır. Bundan sonrada AK Parti'ye hizmet etmeye devam etsinler" dedi.

Arınç, Davutoğlu ile Babacan'ın AK Parti'den ayrılmamalarını tavsiye ederek, şunları söyledi: "AK Parti'ye karşı siyaset yapmamalarını, AK Parti'yle mücadele etmemelerini tavsiye ediyorum. Onlardan beklediğimiz budur. Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini severler, zaman zaman görüşürler, ikazlarda bulunurlar. Ama arkadaşlarımızın nihayetinde ne karar vereceklerine biz karar vermiyoruz. Temennimizi söylüyoruz. Bugüne kadar hep omuz omuza, yan yana ve kol kola olduk. Hiçbir zaman karşı karşıya gelmedik, umarım bundan sonra da karşı karşıya gelmeyiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bülent Arınç'ın açıklaması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,-

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Çorum'da depo yangını korkuttu



Çorum'da bir depoda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü.

Yangın kent merkezi Kunduzhan Mahallesi Tabak 4'üncü Sokak'ta bir depoda meydana geldi. İdidaya göre saat 17.30 sıralarında alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Hırdavat malzemelerin bulunduğu depodaki yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda söndürüldü. Deponun bitişiğinde bulunan başka bir depo da alevlerin sıçraması ihtimaline karşı vatandaşlar tarafından boşaltıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi

-Vatandaşlar panik hali

-İtfaiye yangını söndürürken vatandaşların depoyu boşaltma çabası

-Cep telefonu ile çekim yapanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı



Kahramamaraş'ta kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü Necati K. (22) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Vadi Mahallesi Sümbüllü Caddesi'nde meydana geldi. Necati K. yönetimindeki 01 EC 680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Necati K. araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Necati K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Necati K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralıyı kurtarma çalışmaları

- Yaralının araçtan çıkarılması

- Sedyeye alınması

- Ambulansa taşınması

- Kaza yapan araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Gölete giren genç boğuldu

Malatya'da, baraja giren Orhan Barışan (21), boğuldu.

Merkez ilçe Battalgazi'deki Atabey iskelesine gelen Orhan Barışan, serinlemek için Karakaya Barajı'na girdi. Barışan, bir süre sonra suda çırpınarak, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihabrı ile olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi dalgıçları 1 saatlik aramanın ardından Barışan'ın cansız bedenine ulaştı. Genç adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detay

Kalabalık

Göletten görüntü

İtfaiyenin çalışması

Gencin cansız bedeninin çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA