Dha yurt bülteni-15

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl turizmde patlama olacak (3)



TRABZON'DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Parkı'nda, 216 proje için düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan, ülkenin ve milletin bekası için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. Dün ve bugün 22 teröristi içeride dışarıda öldürdük. PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim. Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz. CHP çıkıp ne diyor? Bu hak ve özgürlüklere demokrasiye aykırıdır. Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar hiçbir davetime davet etmedim. Etmem" dedi.

YATIRIM ADASI MÜJDESİ VERDİ

Trabzon yatırım adası, endüstri bölgesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesini önceki gün imzaladığını müjdeleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, 7 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak bu bölgeyle şehrimizin sanayisine yeni bir dinamizm kazandıracağız. Ben Trabzon'u her alanda ileriye taşıyan tüm bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz 17 yılda Trabzon'da toplamda 30 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimden sağlığa her alanda Trabzon'umuzun çehresini değiştirdik. Şimdi Akçaabat'ta muhteşem stadımızın bir yanına da şehir hastanemizi yapacağız. Bu şehir hastanemizle birlikte Trabzon çok daha farklı hale gelecek. Sadece havalimanımızın yolcu trafiğindeki artışı dahi bu gerçeği göstermeye yeterlidir. Geçtiğimiz yıl, 4 milyonun üzerinde yolcu istifade etmiştir. Trabzon artık sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde bilinen, tanınan, güzellikleriyle özlenen bir şehir haline gelmiştir. Trabzon ne kadar güçlü olursa Türkiye'de o kadar güçlü olur."

'ÇARPIK SİYASİ ANLAYIŞIN BAŞINDA CHP VE HDP YER ALIYOR'

Sınırların içinde mücadele yürüttüklerini dışarıya karşı da sıkılmış yumruk gibi bir ve beraber hareket edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Biz ilk gençlik yıllarımızdan beri siyaseti böyle bildik böyle yaptık. Bugün Türkiye'de birbirinden yakın ilişkili terörle mücadele meselesi var. Bugün Türkiye'nin kara, deniz ve hava sınırlarına yönelik tehditler, hatta tacizler var. Bugün Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye kadar her alanında egemenliğine yönelik saldırılar var. Öyleyse ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. İşte ülkemizin yaşadığı ve yaşamak istediği gerçek budur. Bunlar ülkemizin havasını soluyan, ekmeğini yiyen, suyunu içen hiç kimsenin karşı çıkamayacağı başlıklardır. Ama maalesef, bu ülkede toplu iğne başı kadar bir çıkar için tüm bunları çiğneyip geçebilecek bir siyasi anlayış türemiştir. Bu çarpık siyasi anlayışın en başında CHP ile HDP yer alıyor. Türkiye'ye yönelik her tehdit aynı zamanda Cumhuriyet'i hedef almıyor mu? Türk milletinin çıkarlarına verilen her zarar aynı zamanda Cumhuriyet'e adını veren cumhuru etkilemiyor mu? Türkiye, terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bu parti milletvekillerinden Genel Başkanına kadar tüm kadro terör örgütlerinin ağzıyla konuşuyor. Türkiye FETÖ terör örgütünün işgal girişimine maruz kalıyor, aynı kadro yine teröristlerle birlikte hain darbe girişimini önemsizleştirmeye çalışıyor" diye konuştu.

'EY CHP SEN KİMİN YANINDASIN?'

Türkiye'nin, DEAŞ'a karşı hiç kimsenin vermediği kadar kararlı mücadele yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, PKK'nın Suriye'de uzantılarına karşı adım atıyor yine bu kadro koro halinde PYD'yi savunmaya başlıyor. Bay Kemal ne diyor 'Ortadoğu'da ne işiniz var? Suriye'de ne işiniz var?' Peki bu insanlar Trabzon'a geldiği zaman benim hemşehrilerim bunlara ne diyecek? Türkiye ekonomik tuzaklarla boğuşurken bunlar ülkemiz ekonomisi çöksün, bitsin diye ellerini ovuşturuyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de siyasi ve ekonomik çıkarları için savaşı göze alarak tarihi bir duruş sergiliyor. Bunlar koskoca gemilerimizi, yapılan onca işi yok sayarak deli saçması laflarla ortaya çıkıyor. Trabzon'dan sesleniyorum; Ey CHP, sen kimin yanındasın? Kimin tarafındasın? Eğer Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyorsan o zaman terör örgütleri başta olmak üzere milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var? Doğu Akdeniz'de Fatih gemimiz var mı? Yavuz gemimiz var mı? Barbaros Hayrettin var mı? 2 tane sismik araştırma, 2 tanede sondaj gemimiz var. Firkateynlerimiz, SİHA'larımız var. Hepsiyle Doğu Akdeniz'deyiz. Fakat gözleri var görmüyor. Kulakları var duymuyor. Tüm dünya Türkiye'nin orada ne işi var diyor, bu ise diyor ki 'Amerika, Fransa, İngiltere orada. Tek ülke yok oda Türkiye' diyor. Hala bak, demek ki Bay Kemal bizim bayrağımızı, ay yıldızımızı da tanımıyor. Televizyonlar, yazılı basın haftalardır bizim gemilerimizin Doğu Akdeniz'de ki duruşunu gösteriyor. Demek ki görmüyor. Türkiye'nin Irak'ta, Suriye'de, tüm Akdeniz hattında, Karadeniz'de, Balkanlar'da, Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü mücadelelerle ağzından niçin hayırlı bir laf çıkmıyor. ya sessiz kalarak ya da karşımızdakilerin ağzıyla konuşarak bu ülkenin ve milletin partisi olduğunu nasıl iddia edebiliyorsun? Milletimiz sizden yuvarlak laflar değil, delikanlıca tavır göstermenizi bekliyor."

'BU BİR VAHŞETTİR, ALÇAKLIKTIR, ADİLİKTİR'

Konuşmasında kalabalıktan idamın getirilmesini isteyen kişiye cevap veren Erdoğan, "İdam kararını benim Cumhurbaşkanı olarak tek başına verme yetkim yok. Bu parlamentodan gelecek, parlamentodan geldiğinde benim onaylama yetkim var. Parlamentodan çıkıp geldiğinde ben onaylayacağımı daha önce söyledim. Son Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay yenilir yutulur olay değildir. Bu ciddi bir vahşettir, alçaklıktır, adiliktir. Buna ne derseniz deyin az kalır. Ben babası ile görüştüm. Tabii ki bunu vicdanımızın da, hukukun da kabul etmesi mümkün değil" dedi.

'FAİZ İNECEK'

Ekonomide her gün müjdeli haberler aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Kur'un nispeten stabil hale gelmesi, faiz indirimi, inecek. Enflasyon tek haneli rakamlara inecek. Bunun müjdesini veriyorum. Yatırımların, ticaretin, sanayi üretiminin, inşaatın ve tüm sektörlerin fark edilir şekilde yükselişe geçtiğini görüyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbal davasının yanında iş ve AŞ meselesi de her zaman önceliklerimizin en başında yer almıştır. Aynı şekilde devam edecektir. Unutmayın. AK Parti varsa hizmet vardır. AK Parti var olduğu sürece hizmetler kesintisiz sürecektir. Bugün açılışını yaptığımız eserler, bunun en basit örneğidir" diye konuştu.

Ulaştırma, eğitim ve sağlıkta yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, konuşmasının ardından kurdele keserek 216 eserin toplu açılışını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tören alanı detayları

Detaylar

Haber-Kamera: TRABZON-DHA

==============================

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl turizmde patlama olacak (4)



RESTORAN AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde Arakale Restoranın açılışına katıldı. Beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini kesen Erdoğan, böyle güzel bir mekanda açılış gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisinde olduğunu söyledi. İşletmecilere de teşekkür eden Erdoğan, "Araklı'nın bu müstesna farklı güzel bir yerinde böyle güzel bir mekanın açılış törenini sizlerle birlikte gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim. Bu vesileyle böyle bir yatırımı gerçekleştirmeleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Turizmin çok ciddi bir sıçrama gerçekleştirdiği bu dönemde böyle bir mekanın, zaman zaman inanıyorumki bir çok buluşmalara evsahibi olacağı muhakkaktır. Bugün yine yayla turizminin örneği olan tesislerin açılışını yaptıkö dedi. Erdoğan açılışın ardından restoranı gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Açılış detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Mehmet Can PEÇE TRABZON-DHA

===============================

Eniştesi tarafından tabancayla vuruldu



Adana'da, tratıştığı eniştesi tarafından tabancayla karnından ve ayağından vurulan Bilal Akan, ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu mevkesendeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Akan ile eniştesi henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya bayladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, eniştesi tabancayla Akan'a ateş etti. Mermilerin karnına ve ayağına isabet etmesiyle Akan, yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bilal Akan, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Öte yandan, Akan'ı yaralayan eniştesinin polis merkezine gidip teslim olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Olay yerinden genel detaylar

- Boş mermi kovanlarından detay

- Ola yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapması

- Polislerden genel detaylar

Haber: Nuri PİR - Kamera: ADANA,

===============================

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda Halil Kermeli yönetimindeki 63 AAR 312 plakalı minibüs ile Cuma Kundalı'nın kullandığı 06 FE 5514 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüsteki Baran Karadağ, Celal Can, Merve Kermeli, İhsa Öğüç, Hazal Kermeli, Müslüm Kermeli, Mehmet Karadağ, Şadiye Karadağ ve Ümmü Gülsüm Karadağ yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Olay yeri

Kazaya karışan araçlar

Yaralılar ambulanslara taşınması

Polisin önlem alması

Toplanan kalabalık

Araçların çekilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

==============================

KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin paylaşımı masada hallolabilir



Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili, "Eğer günün sonunda uzlaşma olacaksa, bu zenginliklerin paylaşılması da hakkaniyete bağlı olarak bir ölçüde masada uzlaşmayla hallolabilir. Eğer konuşma ve görüşme olmazsa, meydan okumayla 'hepsi bizimdir' derlerse, o zaman o iş hiçbir şey olmaz" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'deki programı kapsamında bugün Konya'ya geldi. Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nce Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'de neler oluyor' adlı konferansa katıldı.

Doğu Akdeniz'de yapılan petrol, doğal gaz ve hidrokarbon arama çalışmalarına değinen Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle KKTC'nin ne kadar önemli bir devlet haline geldiğini belirtti.

Kıbrıs'ta Rum ve Türk halkının eşit haklara sahip olduğunu ifade eden Tatar, enerji kaynakları konusunda bu eşitliğin göz ardı edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Nasıl oluyor da iki eşit halkın olduğu Kıbrıs'ta, bu zenginliklerin paylaşımında sadece bir tarafa, Rum halkına söz hakkı veriliyor. Türkiye'nin garantör bir ülke olmasına rağmen nasıl oluyor da sadece Rum halkı hem başka uluslararası şirketlerle, hem başka ülkelerle anlaşma yapıyor. Böylelikle Kıbrıslı Türklerin haklarını ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de uluslararası hukuktan doğan haklarını ihlal ediyorlar. Çünkü deniz hukukuna göre, Doğu Akdeniz'e en uzun sahil şeridi olan Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi egemenlik hakları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin karasularıyla ilgili bütün bunların örtüşmesiyle bizimde önemli haklarımız vardır. Bu haklara sahip çıkması adına Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetkili makamların ruhsatlandırma çalışmaları ve bir takım parsellerle hak iddialarımız. Dolasıyla bütün bunlar bir hak meselesidir, mücadele meselesidir."

Tatar, bölgedeki sondaj gemilerinin çalışmasıyla da Türkiye ve KKTC'nin pozisyonunu aldığını belirtti. Doğu Akdeniz'deki zenginliğin masada uzlaşmayla paylaşılabileceğini ifade eden Tatar, "Doğu Akdeniz'de onlar aramaya devam ediyor. Biz de aramaya devam ediyoruz. Eğer günün sonunda uzlaşma olacaksa, bu zenginliklerin paylaşılması da hakkaniyete bağlı olarak bir ölçüde masada uzlaşmayla hallolabilir. Eğer konuşma ve görüşme olmazsa, meydan okumayla 'hepsi bizimdir' derlerse o zaman o iş hiçbir şey olmaz." diye konuştu.

Arkalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğunu belirten Tatar, Doğu Akdeniz'de arama yapılan bölgenin Türkiye ve KKTC'ye çok yakın olduğunu kaydederek, "Elinizin tutacağı kadar yakın mesafede. Doğu Akdeniz'in göl gibi duruşuyla Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni bu pozisyonda kolay kolay herhalde bu millet hakkını birilerine helal etmez. Dolayısıyla kimse bizi küçümsemesin. Bu bölgede bütün milletler cirit atıyor" dedi.

Tatar, konferansın ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.



Görüntü Dökümü

---------------------------

- KKTC Başbakanı Tatar'ın ziyaretlerinden detay

-Tatar'ın konferansa katılması

Tatar'ın konuşması

Tatar'ın Mevlana Müzesini ziyareti

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

==============================

Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı



Konya'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Kulu- Ankara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Serap Han (46) yönetimindeki 06 BD 9615 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle bariyerlerin altında kaldı. Kazada, sürücü, Yurdagül Han (63), Umut Irmalı (17), Aleyna Irmalı (17) ve Irmak Han (5) yaralandı. Otomobil içinde sıkışan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 5 kişi, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

----------------

Kaza yerinden detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA