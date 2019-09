Dha yurt bülteni - 15

Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (4)

ANNE AYŞEGÜL BİÇER: OĞLUMU ONLARA BIRAKMAYACAĞIM

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerden kanser hastası Ayşegül Biçer (35), oğlu Mustafa Biçer'in (18), terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından kaçırıldığını söyledi. Tek oğlu Mustafa Biçer kaçırıldığından bu yana çok zor günler geçirdiklerini anlatan anne Biçer, "17 Kasım 2018 Cumartesi sabah evden çıktı. 2 gün sonra bizi aradı. Bizi aradığında YPG ile beraber olduğu söylendi. YPG yetkilileri, bizimle konuştu. Kesinlikle ben onlara oğlumu bırakmayacağım, mücadele ediyorum ve etmeye de devam edeceğim. 10 ayı bitirdik, ne ses var ne de seda. Kendi evimizde oturamaz hale geldik, yediğimiz yemekten hiçbir şey anlamaz olduk. Ben hastayım, oğlum hastalığımı biliyordu. Kanser hastasıyım 3 yıldır mücadele ediyorum. Tek oğlumdu. Oğlumu neden benden aldılar? Fakirlikle büyüttüğümüz evlatlarımızı niye yüreğimizden kopartıp götürüyorlar. Ben sonuna kadar burada oturacağım, kendi mücadelemin peşini de kesinlikle bırakmayacağım. Varsa başka annelere de sesleniyorum, gelin hep beraber oturup bu mücadeleyi devam ettirelim. ya ölüsüyle ya dirisiyle evlatlarımızı istiyoruz" diye konuştu.

Oğlunun Suriye'nin Tel Abyad şehrindeki eğitim kamplarında olduğunu söyleyen Ayşegül Biçer,

"HDP'lilere de sesleniyorum ne Kürtlük davasıdır? Ben Kürt'üm, hiç kimse bana karışmamış, şu ana kadar devlet evimde hiçbir zulüm yapmamış. Neyin davasıdır, dağa çıkıp savaşıyorlar? Çoluk çocuğumuzu önümüzden koparıyorsunuz; neyin davasıdır bize söyleyin, biz de sizin peşinizden koşalım. Kesinlikle ben bunu kabul etmiyorum" dedi.

Ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Yaylalara yapı malzemesi ve iş makinelerinin çıkarılması yasaklandı

Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle kaldırılan salıncaklar ve Ayder Koruma ve Yenileme Projesi'ne ilişkin, "Salıncakları kestikten sonra gerek Ayder gerek Rize ilinde tüm alanda bizim yüksek korttaki alanlarımız orman ve yayla. Rize'de de Doğu Karadeniz'de de böyle. Bu alanların aynı zamanda bazıları koruma alanları, SİT alanları, tabiat parklarıyla, milli parklarla çakışıyor. Sayın valimizin talimatlarıyla birlikte bu alanlara yapı malzemesi veya iş makinesi, herhangi bir idareden izin almadan çıkarılması kesin emirle yasaklanmıştır. Buradaki maksadımız vatandaşlarımızın gelişi güzel kaçak yapılaşmaya tenezzül etmemesi içindir. Bu konuda gerekli çalışmalarımızı yaptık. Duyurularımızı da gerekli yerlere yaptık" dedi.

Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilip, dün sabah saatlerinde başlatılan çalışmalarla söküm işlemi tamamlanan salıncaklar ve bölge için başlatılan Ayder Koruma ve Yenileme Projesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Salıncakların Ayder'den tamamen kaldırıldığını belirten Bebek, "Sayın bakanımızın talimatlarıyla öncelikle vatandaşlar için Ağustos sonu itibariyle kaldırılması kendilerine bildirilmiş, bu konuda bizlere de eğer kaldırılmadığı takdirde tarafımızca kaldırılması talimatını vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da son ziyaretinde bu konuyu zikrettiği malumunuzdur. Bunun üzerine biz de Çamlıhemşin Belediyemize konu hakkında bu bölgede yaklaşık 25 adet salıncağı kaldırılması konusunda vatandaşları son kez ikaz ederek mağdur olmamaları, masraflarının yüzde 20 fazlasıyla kendilerinden tahsil edilmemeleri adına tebligatta bulunarak vatandaşlarımızın bu salıncaklarını ortadan kaldırmalarını istedik. Bu da etkili oldu. Bunun üzerine 12 adet salıncak kaçak yapı sahiplerince müdahale beklemeden kendilerince kaldırıldı. Bu güzel bir gelişme. 2 Eylül Pazartesi sabah saatlerinde burada salıncakları kaldırmak üzere mahalleye çıktığımızda 12 salıncak sahibinden hariç 7 salıncak sahibi vatandaşımız bize gelerek konudaki kararlığımızı görünce kendilerinin kaldırmalarını istediler ve bizde akşama kadar müsaade ettik. Bu şekilde toplam 25 adet salıncağın 19 tanesi vatandaşlarımızın kendilerince kaldırılmıştır. Kalan 6 salıncakta bizim tarafımızdan kesilmek suretiyle gerçek Ayder hüviyetine dönecek şekilde alan temizliği yapılmıştır" dedi.

'KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMASI BAŞLATTIK'

Bölgede, salıncakların kaldırılmasıyla oluşan çukurlarda topraklama ve çimlendirme çalışması başlatıldığını kaydeden Bebek, "Amacımız burada insanları mağdur etmek değil, Ayder'in doğal ekolojik kimliğine uygun dönüşüm projesini tamamlamak üzere yeni daha güzel Ayder ortaya çıkarmak üzere alanın tamamıyla ilgili katılımcı bir anlayışla bu alanı yönetmektir. Tabi burada vatandaşlarımız sayın bakanımızın alanı ziyaretinde özellikle yıktığımız salıncakların birinci derecede SİT alanı olması nedeniyle bu alanda yıllarca istifade edemediklerini, etrafındaki diğer parsel sahiplerinin otel yaparak kazanç sağladıklarını ve kendilerinin de mağdur olduğunu, bu mağduriyetlerini ancak bu şekilde ortadan kaldırabildiklerini söylediler. Bunun üzerine bakanımızın talimatı üzerine biz festival alanı olarak da bilinen alanda kamulaştırma çalışmalarına başladık. Kesin rakam olmamak üzere bu alanda yaklaşık 36 adet parselin önümüzdeki 2 ay içerisinde kamulaştırma çalışmaları tamamlanarak bu alandaki vatandaşların kendi parselleri olan bu parsellerdeki mağduriyetleri de ortadan kalkacaktır. Hem Ayder'in doğal güzelliğinin korunması adına bir çalışma olacaktır, hem de Ayder'in gerçek sahibi olan Ayder'lilerin de mağduriyetleri bu şekilde ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

'AYDER PROJESİNİN 2 AŞAMASI VAR'

Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yürütülen Ayder Kentsel Koruma ve Yenileme projesine ilişkin de bilgi veren Bebek şunları söyledi:

"Bakanlığımız TOKİ bünyesinde Ayder'de kentsel koruma ve yenileme projesi yürütülmektedir. Bu projenin öncelikle 2 aşaması var. Biz Ayder'in ekolojik değerlerini ve gerçek kimliğini korumak adına bu projeyi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı bu yöndedir. Amacımız kesinlikle Ayder'de betonlaşma, yapılaşma değil, tam aksine kaçak yapıların azaltılması, yapılaşma ve mevcut yapının da azaltılmasıdır. Bu amaçla iki noktadan projenin uygulanmasına başlanmıştır. Bunlardan birincisi Ayder'in girişindeki alanda otopark sorununu çözmek üzere yeraltında yapıldığında görülmeyecek, üzeri yeşil örtü ile kaplı yeraltında otopark projesidir. İlk etapta yapılacak olan otopark projesidir. Bu bittiği zaman üzerinden geçen vatandaşlar otoparkı görmeyecek bile. Tamamen ekolojik, doğal örtüye uygun, yerin altında kalan bir otopark olacaktır. İkinci etaptaki uygulama ise kaplıca olarak bilinen yerde yapılacak olan yataklı turizm merkezi, ticari merkezdir. Proje bu şekilde ilerleyecek"

'TALEP VARSA DEĞERLENDİRİLİR'

Kaçak yapılaşmaya asal müsaade etmeyeceklerini ifade eden Bebek şöyle devam etti:

"Orada kesinlikle betonlaşma, ilave yapılaşma değil, tam aksine oradaki mevcut yapılaşma ve betonlaşmanın azaltılarak daha modern, daha güzel yöresel mimariye uygun Ayder'in turizm potansiyelini ileriye taşıyacak bir dönüşüm, yenileme projesi uygulamaktır. Yani bizim bu festival e diğer alanlarda söktüğümüz salıncaklar burada bir yapılaşma için değil, oradaki yeşil doğanın, ağaçların, bitki örtüsünün daha sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için alanın eski halindeki hüviyetini ortaya çıkarmaktır. Orada yapılaşmaya kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Kaldırılan salıncaklar için bir talep olursa, bu alanda bir ihtiyaç varsa, uygun bir alanda ihtiyacı karşılamak üzere valilik, kaymakamlık, belediyenin karar alması gerekmektedir. Vatandaşların böyle bir talebi varsa bu konun değerlendirilmesi gerekir."

'YAPI MALZEMELERİ VE İŞ MAKİNELERİNİN GİRİŞİ YASAKLANDI'

Bölgede alınan karar kapsamında, koruma alanları, SİT alanları, mera alanlara yapı malzemesi ve iş makinelerinin izinsiz çıkmasının yasaklandığını da aktaran Bebek, "Salıncakları kestikten sonra gerek Ayder gerek Rize ilinde tüm alanda bizim yüksek korttaki alanlarımız orman ve yayla. Rize'de de Doğu Karadeniz'de de böyle. Bu alanların aynı zamanda bazıları koruma alanları, SİT alanları, tabiat parklarıyla, milli parklarla çakışıyor. Sayın valimizin talimatlarıyla birlikte bu alanlara yapı malzemesi veya iş makinesi, herhangi bir idareden izin almadan çıkarılması kesin emirle yasaklanmıştır. Buradaki maksadımız vatandaşlarımızın gelişi güzel kaçak yapılaşmaya tenezzül etmemesi içindir. İlgili idaresinden ruhsat ve izin almak kaydıyla yapı yapmak istiyorlarsa bu şekilde bu alanlara gerek iş makineleri veya yapı malzemelerinin çıkarılmasına müsaade edilecektir. Bu konuda gerekli çalışmalarımızı yaptık. Duyurularımızı da gerekli yerlere yaptık." ifadelerinde bulundu.

AYDER'DEKİ SALINCAKLAR KALDIRILMIŞTI

Çamlıhemşin ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi de uygulanacak ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışmalara yol açmıştı. Yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermiş, Rize Valiliği de harekete geçmişti. Valilik tarafından salıncakların kaldırılması için sahiplerine, 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta yaptığı bölge ziyaretinde de "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" diyerek tepki gösterdiği salıncaklar, dün sabah saatlerinde başlatılan çalışmaların ardından kaldırılmıştı.

Aydın'ın deve sütünü dünya pazarına taşıyacak proje

Avrupa Birliği'nin (AB), 7 ülkenin katıldığı PRİMA Projesi çerçevesinde Aydın'da üretilen deve sütü dünya ülkelerine pazarlanacak. Türkiye'den 3 paydaşı bulunan proje kapsamında kilosu yurt içi ve dışında 100 liradan satılan deve sütünün ülke ekonomisine katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.

Fransa, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Türkiye, Azerbaycan ve Kanarya Adaları tarafından 1 Haziran 2019 tarihinde, AB PRİMA Projesi başlatıldı. 3 yıl sürecek olan ve 2 milyon euro bütçesi bulunan proje kapsamında Aydın'da üretilen deve sütünün dünya ülkelerine pazarlanması için harekete geçildi. Bu kapsamda, Aydın'ın İncirliova ilçesinde deve çiftliği bulunan, aynı zamanda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı ve İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, geçen temmuz ayında İspanya'da yapılan ilk toplantıya katıldı. Kaya, bugün ise AB PRİMA Projesi koordinatörleri Fransa Uluslarası Tarım ve Gelişme İş Birliği Enstitüsü Üyesi Prof. Dr. Bernard Faye, İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü (IRTA) ve proje koordinatörü Marta Garron ve üyesi Elana Diaz'ı ağırladı. Projenin Türkiye paydaşlarından birisi olan Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç da Kaya'ya destek verdi. İncirliova'daki Kaya Kardeşler'e ait deve çiftliğinde inceleme yapan AB PRİMA Projesi koordinatörleri, deve sütü sağdı. Başkan Kaya, develerle yakından ilgilenen konuklarına deve sütü ikram etti.

Projenin Türkiye paydaşlarından Prof. Dr. Atakan Koç, projenin deve sütünün üretim ve tüketimini yaygınlaştırmaya yönelik olacağını belirtip, "Bu proje İspanya önderliğinde Fransa, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Türkiye, Azerbaycan ve Kanarya Adaları olarak 7 ülkenin katıldığı bir projedir. Bu projenin Türkiye'den 3 ortağı var. Biri Adnan Menderes Üniversitesi, diğeri Kaya Kardeşler Deve Çiftliği ve birde bir mandıra (Ovacık Mandıra) olacak. Bu proje yaklaşık 2 milyon euro bütçeli. Bu bütçenin yaklaşık yüzde 20'sini kapsayan 375 bin eurosunu yani 2.5 milyon liraya yakın bir bölümü Türkiye'ye ayrıldı" dedi.

'KİLOSU 100 LİRADAN SATILIYOR'

Projenin Aydın ve Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağına değinen Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Şu an çiftliğimizde 17 dişi deve var. Bu develerin sütü talebi karşılamıyor. Bundan dolayı süt üretimini artırmak için deve sayısını da artıracağız. Dişi deve sayısını 50'ye kadar çıkaracağım. Bunu Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da talep ettim, yazışmalarım başladı. Yakında yurt dışından ithal deve getireceğim. Deve sütünün kilosu Türkiye'de de yurt dışında da 100 liradan satılıyor. Deve sütü Türkiye'ye ve Aydın'a ekonomik bir katkı sağlayacak. İncirliova'dan ve Aydın'dan Avrupa'nın her ülkesine pastörize deve sütü pazarlayacağız. Bu vesile ile Aydın'ı ve İncirliova'yı da tanıtmış olacağız. Ne kadar Efe'mizle meşhur olsak ta deve sütü ile de dünyaya açılacağız. Bu nedenle çok mutluyum" diye konuştu.

DÜNYADA 2 MİLYON 800 BİN TON DEVE SÜTÜ ÜRETİLİYOR

Dünyada deve olan ülkelerin tamamını gezerek incelemelerde bulunan Fransa Uluslarası Tarım ve Gelişme İş Birliği Enstitüsü Üyesi Prof. Dr. Bernard Faye de, "Dünya genelinde yaklaşık 35 milyon civarında deve bulunuyor. Ama bunun tahminlerin çok altında olduğunu düşünüyoruz. Birçok ülkede develerin kaydı tutulmadığı gibi sayının çok daha fazla olabileceğini düşünüyoruz. Deve sütü üretimi ise yıllık toplam 2 milyon 800 bin ton. Deve sütü bazı ülkelerde bir Allah vergisi olarak değerlendirildiği için satılmasının günah olmasından dolayı rakamın düşük gösterildiği kanısındayız. Dünyada 49 ülkede deve yetişiyor. Deve sütünü deve olmayan ülkelere de yaygın hale getirmeye çalışacağız. Çok faydalı bir proje olacak" dedi.

Botan Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren genç öldü

Siirt'in Şirvan ilçesinde, serinlemek için girdiği Botan Nehri'nde akıntıya kapılan Mehmet Can Erdoğan (23), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Erdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde, Yağcılar köyünde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Botan Nehri kenarında yün yıkamaya giden Mehmet Can Erdoğan, serinlemek için nehre girdi. Bir süre suda yüzen Erdoğan, akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Erdoğan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdoğan, doktorların çabalarına rağmen, hayatını kaybetti.

Ukraynalı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltında (2)

TUTUKLANDI

Antalya'da, Ukraynalı Yuliia Bilohub'u boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Özgür Tandoğan, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

TIR'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (3)

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Eskişehir'de TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan İ.Ş. ile U.Ö., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

ESKİŞEHİR,

