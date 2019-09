Dha yurt bülteni - 15

Nişan dönüşü korkunç kaza: 2'si çocuk 5 kişi öldü (4)

CENAZELER, ARTVİN'E GÖNDERİLDİ

Erzurum'da, kaza sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Umut Yasak (25) ve Birgül Yasak (43) ile Nurgül Öztürk (40), çocukları Salih Emre (11) ve Elif Seher Öztürk'ün (12) cenazeleri, otopsi sonrası ailelerine teslim edildi. Cenaze araçlarına koyulan 5 kişinin tabutları, memleketleri Artvin'e gönderildi. Cenazeler, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

ERZURUM,

Freni patlayan araç köpründen düştü

Adana'nın Kozan ilçesi Kemer Mahallesi Değirmen Yokuşu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sürücü Mehmet Kaya yönetimindeki 01 SZ 315 plakalı otomobil, Kemer mevkiinden Kozan yönüne seyir halindeyken freninin patlaması sonucu takla atarak köprüden aşağı düştü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçta bulunan şoför Mehmet Kaya (56) ve yanında bulunan Ali Kaya (78), Davut Kaya (48), Hatice Kaya (11) ve Fatma Kaya (25) yaralandı. Yaralılara 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Yaralıların hastaneye gelişleri

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN, ADANA,

Saman yüklü kamyonda 663 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da polisin durdurduğu saman yüklü kamyonda 663 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, dün Lice ilçesi yolunda saman yüklü kamyon durduran ekipler, yaptıkları aramada 663 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.S.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kamyonettin gelişi

Kamyonette yapılan arama

Saman arasında bulunan esrar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Emrah KIZIL-Kamera: DİYARBAKIR,

Riskli ortaokul yanındaki ilkokulun taşınmasına tepki

TRABZON'un Tonya ilçesinde 2 yıl önce duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle öğrencileri başka bir okula nakledilen Sayraç Ortaokulu'nun ardından yanındaki Sayraç İlkokulu öğrencilerinin de risk gerekçesiyle taşınması kararı, velilerin tepkilerine neden oldu. Daha önce taşınan ortaokul binasının yıkılması ya da onarılarak riskin ortadan kaldırılmasını talep eden veliler, öğrencilerin, sağlam olduğunu belirtikleri ilkokulda dersbaşı yapmasını istedi.

İlçeye bağlı Sayraç Mahallesi'nde bulunan Sayraç Ortaokulu, 2 yıl önce duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle kapatılıp, 25 öğrencisi İskenderli Mahallesi'ndeki Şehit Kenan Kumaş Ortaokulu'na taşındı. 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının başlamadan önce ilçe milli eğitim müdürlüğü de görevlendirilen müfettişlerin incelemelerinin ardından, daha önce boşaltılan ortaokulun yanında yer alan Sayraç İlkokulu'nun da olası çökme riskine karşı tehlike oluşturduğu gerekçesiyle, öğrencilerin tahliye edilip Kenan Kumaş Ortaokulu'na nakledilmesine karar verdi. Karar, ilkokulda öğrenim gören 27 öğrencinin velilerine bildirildi.

'YIKILSIN YA DA ONARILSIN'

İlkokulun tahliyesini durdurmaya yönelik itiraz girişimlerinden sonuç alamayan veliler, duvarlarında çatlaklar oluşan ortaokul ve yanında tahliye edilecek ilkokul bahçesinde toplanarak, tepki gösterdi. Daha önce taşınan ortaokul binasının yıkılması ya da onarılarak riskin ortadan kaldırılmasını talep eden veliler, öğrencilerin, sağlam olduğunu belirtikleri ilkokulda dersbaşı yapmasını istedi. Veliler adına konuşan emekli öğretmen Mustafa Gültepe, tahliye kararını kabul etmedikleri, öğrenci ve velilerin mağdur edildiğini öne sürerek, "Sayraç İlkokulu alınan kararla kapatılmıştır. Bu kararı kabul edemiyoruz. Öğrenci sayımız yeterli. Öğretmen sayımız yeterli. Bina yeterli. Sadece komisyon raporu; 'çatlayan bina öğrenciler için tehlike arz ediyor' diyor. O zaman riskli bina yıkılsın ya da onarılarak risk ortadan kaldırılsın" dedi.

'OKULUMUZ SAĞLAM'

Sayraç İlkokulu öğrencilerinden Kayra Çınara Kara, "Okulumun kapanmasını istemiyorum. Okulum kapanırsa başka bir yere gitmeyeceğim" derken velisi Gülperi Kara, da "Okulumuzun kapanmasını istemiyoruz. Buradaki okuldan, ne doktorlar, ne mühendisler çıktı, savcı çıktı. Şimdi kapatacaklar sağlam okulu da taşıyacaklar başka yere" diye konuştu. Velilerden Havva Kara, "Okulunun kapanmasını istemiyoruz. Taşımalı eğitim de istemiyoruz. Çocuklarımızı başka bir okula göndermeyeceğiz. Bunda hepimiz kararlıyız" dedi.

'OKULUN KAPANMASINI İSTEMİYORUZ'

Sayraç Mahallesi Muhtarı Kemal Kara da "Okulumuzun kapatılma kararı alınmıştır. Okulumuzun kapanmasını istemiyoruz. 71 yıl önce rahmetli dedelerimiz, ninelerimiz imkansızlıklarla aç, susuz, yorgun ve yolsuz bir şekilde okul yapmışlar. Biz ve velilerimiz 'her ne pahasına olursa olsun çocuklarımızı burada okutacağız" dedi.

'RİSK SÖZ KONUSU'

Öte yanan Tonya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Yörede 2 yıl önce duvarlarında çatlaklar oluşup boşaltılan okulun olası çökme riskine karşı yanındaki ilkokulu da tehdit ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Sayraç Mahallemizin okulunda farklı bir durum söz konusudur. Ortaokul binasında oluşan yarık ve çatlaklar nedeniyle teknik elemanlarca rapor düzenlenmiş ve okul binası yığma bir tarzda inşa edilmiş olup, okul alanının eski bir heyelan sahası içerisinde kaldığı, kalın bir kil tabakası üzerine oturtulduğu, bölgede kaymanın söz konusu olduğunu tespit etmişti. Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden bu olumsuzlukların zaman içerisinde artarak devam edeceği teknik elemanlar ve maarif müfettişlerince tespit edilmiştir. İncelemesi sonucunda; düzenlenen okulların kapatılarak öğrencilerin Şehit Kenan Kumaş İlkokulu'na taşınması teklifi sonucunda taşıma planlaması yapılmıştır. 2 okul arasındaki mesafenin de yaklaşık 2 kilometre olduğu düşünüldüğünde; öğrencilerimiz yemek ve taşıma imkanlarından faydalanacak olup bir mağduriyetin oluşmayacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca Sayraç İlkokulu öğretmenleri de, Şehit Kenan Kumaş İlkokulu'nda göreve devam edecek olup, öğrencilerin öğretmenlerinden ayrılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.ö

VELİLERDEN DEVAMSIZLIĞA TUTANAKLI ÖNLEM

Bu arada, 2019-2020 eğitim öğretimin başladığı ilk günde, okul bahçesinde toplanıp tepkilerini dile getiren veliler, yeni okula göndermediği öğrencilerin devamsızlık nedeniyle aralarında tutanak tuttu. Velilerin, "Eğitim öğretimin başladığı ilk günde, öğrencilerimiz Sayraç İlkokulu'na gelmiştir. Ancak okul kapalı ve öğretmen olmadığından dolayı öğrenciler geri dönmüştür" yazılı tutanağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edeceği belirtildi.

-Velilerden görüntüler

-Okul detayları

-Çatlaklardan detaylar

-Velilerin açıklamaları

Haber-Kamera: İnan KALYONCU/TONYA(Trabzon),-

Fındıkta Fiskobirlik'in devreye girmesi üreticiyi sevindirdi

Trabzon'da Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, bölgede hasadı süren fındıkta Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (FİSKOBİRLİK), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına fındık alımlarına ilişkin, "TMO, piyasaya girmesi çiftçilerimiz adına çok sevindirici bir durumdu. Şimdi de Fiskobirlik'in de devreye girmesi, onun kat kat üzerinde sevindirici bir durumdur" dedi.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, FİSKOBİRLİK'in bugünden itibaren TMO şartlarında, yine aynı kuruma devredilmek üzere fındık alımına başlayacaklarını açıklamasını ve bölgede hasadı süren fındığı değerlendirdi. FİSKOBİRLİK'in devreye girmesinin sevindirici olduğunu belirten Eyüpoğlu, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) piyasaya girmesi çiftçilerimiz adına çok sevindirici bir durumdu. Şimdi de Fiskobirlik'in de devreye girmesi, onun kat kat üzerinde sevindirici bir durumdur. Şu an için TMO 17, 16 buçuk ve 15 buçuk lira olarak 3 çeşit fiyat açıklamıştır 50 randıman üzerinden. Ama burada 58 randıman yani 18 lira 75 kuruşa da alım noktalarında fındık satılmıştır. Bu bizi son derece memnun etmiştir. Fiskobirlik'in devreye girmesi toprak mahsulleri adına çiftçimizi çok memnun edecektir. Çünkü TMO şu an için 15 Ekim'e kadar randevular vermektedir. Fiskobirlik de devreye girerek devirlerini biraz daha aşağı çekerek üreticilerini daha erken zamanda fındığını satarak ve parasını alarak cebine parasını koyacaktır. Çiftçiler adına çok memnun edici bir durumdur şu an için yapılan uygulama" dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZ SABIRLI OLSUN'

Fındıkta kota uygulamasına ilişkin konuşan Eyüpoğlu, üreticilere sabırlı olmaları uyarısında da bulunarak, "Akçaabat için değerlendirirsek şu an için dekara 85 kilogram kota uygulaması var. Bu aslında burada bahçelerde yaptığımız verim ve kalite artışı çalışmalarında 250-300 kilogramları yakaladık. Kota uygulaması bizi biraz mağdur edecek pozisyondadır ama bir şekilde çözeceğiz diye düşünüyorum. Üreticilerimiz sabırlı olsunlar, bizimle irtibata geçsinler. TMO veya Fiskobirlik dışında kimseye fındık vermesinler. Çünkü şu an serbest piyasadaki fiyatlar 14 buçuk ila 15 lira bantlarındadır. Üreticilerimizin cebine daha çok para girmesi için biraz daha sabırlı olmaları gerekiyor. TMO ve Fiskobirlik piyasada hiç kimsenin mağdur olmayacağı şekilde fındık alacaktır" diye konuştu.

-Fındık bahçesi görüntüleri

-Fındık alım noktası detayları

-Eyüpoğlu açıklama

-Fındık genel detayları

Haber : Aleyna KESKİN - Kamera: Selçuk BAŞAR/TRABZON-DHA

İzmir'de CHP'den çifte kutlama

CHP İzmir İl Örgütü, partinin kuruluşu ile İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu birlikte kutladı. Kutlamada konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhuriyet'e sahip çıkıp, koruyacaklarını söyledi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, partisinin kuruluşunun 96'ncı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü, Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği alternatif bir törenle kutladı. Törene CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, belediye başkanları, ilçe başkanları ve örgüt üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Deniz Yücel, son düşman askerinin vatan topraklarından çıkarılmasının 97'nci, CHP'nin ise 96'ncı yıl dönümünün kutlandığı belirterek, şunları söyledi: "Çocuklarımız, gençlerimiz Latin alfabesiyle çağdaş öğrenim görüyorsa bunu önce Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve CHP'ye borçlu olduğumuzu unutmamalıyız" dedi. CHP'nin kuruluşunun sadece bir siyasi partinin kuruluşu olmadığını öne süren Yücel, "CHP'nin kuruluşu, Cumhuriyet'in kuruluşudur. Bu durum İzmir ile Cumhuriyet arasında sarsılmaz bir bağ kurmuştur. Mustafa Kemal'in İzmir'e özel sevgisi 9 Eylül tarihiyle ölümsüzleşmiştir. CHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz ulusal Kurtuluş Savaşı'nı hem meydanlarda hem de diplomasi masasında kazanmayı bilmiştir. Atatürk, savaşlardan yorulmuş bir halktan ulus yaratmıştır, hukuk ve eğitim alanlarında reformlar geliştirmiştir. Ulusal sanayi ve ekonomik kalkınmaya öncülük edilmiştir. CHP, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok partili yaşama geçişi savunarak ülkemizin demokratikleşmesi için öncü rol üstlenmiştir."

'CUMHURİYETE SAHİP ÇIKAĞIZ'

CHP'ye ve Cumhuriyete sahip çıkacaklarını ve korumaya devam edeceklerini açıklayan Deniz Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP'yi koruyamazsak Cumhuriyeti koruyamayız, CHP'yi koruyamazsak ülkemizi koruyamayız. Yoktan var ettikleriyle dünyada eşi benzeri bulunmayan CHP'nin neferi olmaktan gurur duyuyoruz. CHP vatandır, CHP bizim, Türkiye Cumhuriyeti'nin birleştirici gücü ve harcıdır. CHP kalkınmadır, sosyal adalettir, bu ülkede hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek diyen ve teminat olandır. CHP halktır, İzmir'dir, Türkiye'dir. Bugün kuruluş ve kurtuluş ruhunun bir arada olduğu ve kutlandığı gündür. İzmir'de başlayan İzmir'de sonlanan Kurtuluş Savaşı'nın en özel günüdür. Kurtarıcımız, kurucumuz, ebedi başkomutanımız ve liderimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için canını veren şehitlerimizi rahmet anıyorum."

Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

-CHP'lilerin Cumhuriyet Meydanı'nda toplanması

-Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması

-CHP İzmir İL Başkanı Deniz Yücel'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

==================

Eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim

Diyarbakır'da, 19 Mayıs günü boşanma aşamasındaki avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu (43) iki çocuğunun gözleri önünde 14 kurşunla öldüren doktor Mesut Issı (45) yargılandığı duruşmada, "Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da, avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu, 'Tasarlayarak ve canavarca his ile öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan doktor Mesut Issı'nın Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sabah saatlerinde yapılan duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Filiz Saraç ve Ankara, Sinop, Kırklareli, Adana, Şırnak, Mersin, Adıyaman, Kocaeli, Aydın, Erzurum, İzmir, Siirt, Trabzon, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Batman, Bursa, Van, Tekirdağ, Edirne, Bingöl, Bursa, Konya ve Antalya barolarından katılım sağlandı.

BAKANLIĞIN MÜDAHALLİĞİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Barolar Birliği, Barolar ve STK'ların müdahillik taleplerini, Müzeyyen Boylu'nun avukatlık mesleği nedeniyle öldürülmediği ve suçtan zarar görme koşulu oluşmadığı gerekçesiyle reddederek, sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahillik talebini kabul etti.

'BASINDA ÇIKAN HABERLER PSİKOLOJİMİ BOZUYOR'

Avukatların savunmasının ardından söz alan sanık Mesut Issı, psikolojik tedavi gördüğünü, tedavisi bittikten sonra savunma yapacağını söyledi. Issı, "Psikolojim bozuk ama tedavim bitince sağlıklı beyan verebileceğim. Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Issı'nın tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 4 Kasım 2019'da görülmesine karar verdi.

Haber: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, -