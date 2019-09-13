Dha yurt bülteni - 15

Kulp'taki terör saldırısında 3 gözaltı (2)

HDP'Lİ KULP BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş da gözaltına alındı. Mehmet Fatih Taş ile daha önce gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman ve HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş'ın emniyette sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma sürüyor.

DİYARBAKIR,

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İznik'te kuzenlerin silahlı kavgası: 3 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, husumetli kuzenler arasında çıkan, daha sonra arkadaşların da katıldığı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam İznik ilçesi Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. İznik Belediyesi'nde görevli E.U., sahil yolunda yürüdüğü sırada daha önceden husumetli olduğu kuzeni Oğulcan Uysal'la (23) karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada E.U. (33) tabancasını çekip, Oğulcan Uysal'ı sol bacağından vurdu. Oğulcan Uysal hastaneye kaldırılırken, E..U. polise giderek, teslim oldu.

Olayı duyan Oğulcan Uysal'ın kardeşi Alihan Uysal (20) da yanına arkadaşı Burak Çelik'i (21) alıp, E.U.'nun yakın arkadaşı K.S.'nin (39) dükkanına gitti. Taraflar arasında çıkan kavgada K.S., belinden çıkardığı tabancayı Alihan Uysal ile Burak Çelik'in ayaklarına ateşledi. 2 yaralı çağrılan ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.S. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Tedavi alındaki yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, E.U. ile K.S. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıdan detaylar

-Olay yerinden detaylar

Süre: 1.06 dakika, Boyut: 146 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),

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Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcısı yakalandı

TEKİRDAĞ'da telefonda kendisini 'savcı' ve 'hakim' olarak tanıtarak hedef aldığı yaşlı kadınları dolandırdığı belirlenen G.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliye 270 bin lirasını havale etmek üzere bankaya giden Siliva Velikova Can'ı dolandırılmaktan banka görevlisini dikkati önledi.

İddiaya göre Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan Siliva Velikova Can'ı(61) telefonla arayan bir kişi kendisini savcı olarak tanıtıp, "Hesabınızın terör örgütüyle bağlantısı çıktı. Hesabınızı güvence altına alacağız ve paranızı iade edeceğiz" diyerek bankada bulunan parasını çekip verdiği hesaba göndermesini istedi. Banka şubesini giden Can, görevliye 270 bin lirasını başka hesaba havale etmek istediğini söyledi. Can'ın panik içinde telaşlı olduğunu gören banka görevlisi, hesap hareketlerine şerh düşerek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Siliva Velikova Can'a ulaşarak, ifadesine başvurdu. Can'ın ifadesinin ardından kapsamlı çalışma başlatan jandarma, dolandırıcılık şüphelisinin G.A., olduğunu ve İstanbul Esenyurt'ta oturduğunu belirledi. Jandarma şüpheliyi Esenyurt'taki evinde sabaha karşı yakalayıp, Marmara Ereğlisi'ne getirdi. G.A., ifadesinde, farklı tarihlerde Tekirdağ'da yaşayan R.A., adlı kadını telefonla tehdit ederek, 69 bin lirasını aldıklarını itiraf etti. Şüpheli, dolandırıcılık yaparken kendisine yardım eden bir kişinin de adını jandarma ekiplerine verdi. Jandarma bu kişiyi arama çalışmalarına başlarken, şüpheli G.A. ise adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliye önündeki jandarma arabası

Jandarma ekipleri

Şüphelinin araçtan indirilmesi

Şüphelinin elleri kelepçeli adliyeye sokulması

Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Gaziantep'te 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 19 bin 771 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıt yapmaya hazır 74 bin litre baz yağı ve 121 ton atık yağ ele geçirildi. Operasyonda ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de katıldığı operasyonla kent merkezindeki TIR garajı ile atık yağ fabrikasına baskın düzenledi. Operasyonda yapılan aramada; yer altına yapılmış yakıt tankı içinde 19 bin 771 litre katkılı akaryakıt ile katkılı akaryakıt yapımında kullanılan 74 bin litre baz yağı ve 121 ton atık yağ ele geçirildi. Akaryakıta el koyan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin operasyon için hareket etmesi

-Polisin arama yapması

-Dedektörle yapılan aramada yer altında bulunan tanker

-Tankerin iş makinesi ile çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 259 MB

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Halk otobüsünün otomobile çarpma anı kameraya yansıdı

İzmit'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği halk otobüsü yolda dönerek park halindeki otomobile çarptı. Otobüste bulunan 4 yolcu yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Cedit Mahallesi Musa Kazım Caddesi üzerinde meydana geldi. 41 J 0145 plakalı halk otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen halk otobüsü yolda dönerek park halinde bulunan otomobile çarparak durabildi. Kazada halk otobüsü içerisinde bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. Kazaya gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan yolculara ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı.

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anının ve yardıma koşan vatandaşların güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),